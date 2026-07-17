Die Realität selbst gerät aus den Fugen. Jace Beleren hat seine Vision eines perfektionierten Multiversums Realität werden lassen – seine Realität. Das Echoversum: eine Welt, die frei ist von Nicol Bolas, den Eldrazi und Phyrexia. Während Jaces Schöpfung Gestalt annimmt und droht, das Multiversum, das wir kennen, zu überlagern, müssen sich seine ehemaligen Verbündeten ihm direkt entgegenstellen. Willkommen in Zersplitterte Realität, wo das, was für Jace die Lösung ist, für alle ein Problem darstellt.

Zersplitterte Realität bringt dich ins Echoversum, zum epischen Abschluss des neuesten Handlungsbogens der Magic-Geschichte, wo du dich Jaces verdrehter Welt entgegenstellen oder dich ihm beim Studium in Hexhaven anschließen kannst. Jace hat eine neue Identität als der Theoretiker angenommen, der das Echoversum als allsehender Architekt seiner Realität beherrscht. Aber das Multiversum – insbesondere Chandra Nalaar – ergibt sich nicht kampflos.

Entdecke, was im Herzen des Echoversums liegt, wenn Zersplitterte Realität am 2. Oktober 2026 weltweit erscheint. Das Set ist ab sofort bei deinem Store, TCGplayer, Amazon und überall sonst, wo Magic verkauft wird, vorbestellbar.

Details zu Zersplitterte Realität

FRA-Erweiterungssymbol FRC-Erweiterungssymbol SPG-Erweiterungssymbol

Zersplitterte Realität Set-Code: FRA

Zersplitterte Realität Commander-Set-Code: FRC

Special Guests Set-Code: SPG

Set-Legalität:

Zersplitterte Realität (FRA) ist in allen Formaten legal.

(FRA) ist in allen Formaten legal. Zersplitterte Realität Commander (FRC) und Special Guests (SPG) sind in Commander, Legacy und Vintage legale Sets, wobei einzelne Karten auch in anderen Formaten legal sind, in denen sie bereits verfügbar sind.

Commander (FRC) und (SPG) sind in Commander, Legacy und Vintage legale Sets, wobei einzelne Karten auch in anderen Formaten legal sind, in denen sie bereits verfügbar sind. Zersplitterte Realität Play-Booster enthalten Karten aus FRA und SPG. Diese Karten sind in Zersplitterte Realität Draft und Sealed spielbar, wenn sie in Play-Boostern gefunden wurden.

Website: Zersplitterte Realität

Kartengalerie: Zersplitterte Realität

Die UVP für Zersplitterte Realität werden wie folgt festgelegt:

Play-Booster: 5,49 USD

Sammler-Booster: 26,99 USD

Commander-Deck Ein neues Multiversum: 49,99 USD

Grundstein -Commander-Deck: 29,99 USD

-Commander-Deck: 29,99 USD Bundle: 57,99 USD

Secret Lair Bundle: 89,99 USD

Bundle: 89,99 USD Draft Night: 89,99 USD

Wichtige Termine:

Prerelease-Events : 25. September – 1. Oktober 2026

: 25. September – 1. Oktober 2026 Erscheinungsdatum in MTG Arena : 29. September

: 29. September Tabletop-Release : 2. Oktober

: 2. Oktober Commander-Party, Runde 1 : 9.–15. Oktober

: 9.–15. Oktober Magic Presents: Echos der Realität : 16. Oktober – 5. November

: 16. Oktober – 5. November Commander-Party, Runde 2 : 23.–29. Oktober

: 23.–29. Oktober Magic Spotlight: Zersplitterte Realität in Hartford, Connecticut: 23.–25. Oktober

in Hartford, Connecticut: 23.–25. Oktober Magic Presents: Ley-Linien-Halloween : 30. Oktober – 5. November

: 30. Oktober – 5. November Magic Spotlight: Zersplitterte Realität in Peking, China: 31. Oktober – 1. November

Was ist Zersplitterte Realität?

0043_MTGFRA_MainUP: The Theorist, Jace Beleren 0078_MTGFRA_MainUP: Craterclaw Colossus

Es ist eine Kollision der Multiversen, der Abschluss einer über Jahre erzählten Geschichte und der Höhepunkt von jahrelanger Magic-Historie, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Universums. Hier triffst du auf verdrehte Versionen der Charaktere und Karten, die du liebst, transformiert in etwas Neues; etwas, das besser zu Jaces Vision passt.

0200_MTGFRA_MainPair: Liliana the Faultless 0231_MTGFRA_MainPair: Liliana the Repentant

Dank Echo-Paaren begegnest du aber auch dem Multiversum, das du kennst. Jeder Zersplitterte Realität Play-Booster und Sammler-Booster enthält ein Echo-Paar. Eine Karte stellt unser Multiversum dar und die andere das Echoversum. Auf jedem Echo-Paar (mit einer Ausnahme) ist derselbe Charakter abgebildet, damit du sehen kannst, wie dessen Leben in Jaces Realität hätte verlaufen können.

0237_MTGFRA_MainPair: Tinybones, Pocket Nuisance 0266_MTGFRA_MainPair: Titanbones, Towering Heart

Du kannst Echo-Paare von Planeswalkern und legendären Kreaturen sowie ein paar andere Überraschungen finden. Wir werden weitere Echo-Paare präsentieren, wenn das Debüt des Sets näher rückt. Fürs Erste freuen wir uns auf die Theorien der Fans darüber, welche Charaktere sie im Echoversum erwarten.

Zersplitterte Realität erscheint am 2. Oktober 2026 und ist ab sofort bei deinem Store, TCGplayer, Amazon und überall sonst, wo Magic verkauft wird, vorbestellbar.

Spaß mit Boostern mit Zersplitterte Realität

Jace ist seit Vryn weit gekommen und konnte seinen Einfluss auf dieses gesamte Set und seine Erzählung ausweiten. Jeder „Spaß mit Boostern“-Kartendruck in Zersplitterte Realität versetzt dich in Beleren hinein und lässt dich deine Decks mit verdrehten Versionen deiner Zersplitterte Realität Lieblingskarten individuell anpassen. Schauen wir einmal, was der Theoretiker auf Lager hat!

Headliner-Karte mit Seriennummer: Erinnerin der Blutlinien

0402_MTGFRA_Headline: Bloodline Recollector

Im Echoversum formt Hexhaven die vielversprechendsten Magier*innen zu Kadett*innen für Jaces Sache. Zu diesen Studierenden gehört die Headliner-Karte des Sets: eine Version der Erinnerin der Blutlinien als Doppel-Regenbogen-Foilkarte mit großflächiger Illustration, Retro-Kartenrand und Seriennummer. Die Erinnerin der Blutlinien ist sowohl ästhetisch als auch mechanisch eine verdrehte Version der Headliner-Karte von Geheimnisse von Strixhaven. In typisch monoschwarzer Manier tauscht diese Karte deine Lebenspunkte gegen Kartenvorteil ein. So, so viel Kartenvorteil.

Diese Version der Erinnerin der Blutlinien erscheint nur in Zersplitterte Realität Sammler-Boostern. Es gibt 500 Exemplare der Erinnerin der Blutlinien mit Seriennummer; sie können in Sammler-Boostern jeder beliebigen Sprache erscheinen, aber die Karte ist stets auf Englisch. Karten mit Seriennummern sind mechanisch mit ihren Gegenstücken ohne Seriennummern identisch.

Zersplitterter-Spiegel-Karten

0321_MTGFRA_BknMrrr: Enlightened Confidant 0329_MTGFRA_BknMrrr: Stingcaster Mage

Wir zersplittern Farben (aber nicht den Farbenkuchen) mit Versionen berühmter Magic-Karten aus einer alternativen Realität. Zersplitterter-Spiegel-Karten verbinden das Neue und das Alte und präsentieren die Inspiration der Karte zusammen mit ihrem Gegenstück aus dem Echoversum. Nimm zum Beispiel den Stichelzauberer: Die Karte zeigt, wie ein Spitzkiel-Student die Realität eines Zauberers von Innistrad zersplittert.

0449_MTGFRA_BknMrrE: Enlightened Confidant 0457_MTGFRA_BknMrrE: Stingcaster Mage

Das Zersplittern der Realität hat Konsequenzen, und eine dieser Konsequenzen ist ein atemberaubender neuer Foil-Kartendruck. Zersplitterter-Spiegel-Karten als Facetten-Foilkarten haben einen schimmernden Druck, der die Splitter der zerbrochenen Realität wirklich hervortreten lässt. Das Multiversum zu zerbrechen hat noch nie so gut ausgesehen.

In Zersplitterte Realität gibt es 13 Zersplitterter-Spiegel-Karten. Zersplitterter-Spiegel-Karten als Nicht-Foilkarten kommen in Play-Boostern und Sammler-Boostern vor. Zersplitterter-Spiegel-Karten als Facetten-Foilkarten gibt es nur in Sammler-Boostern.

Echo-Paar-Karten ohne Rand

0297_MTGFRA_BdlsDipt: Chandra, Chill of Compliance 0309_MTGFRA_BdlsDipt: Chandra, Torch of Defiance

Das Echoversum tritt unserem Multiversum von Angesicht zu Angesicht gegenüber – oder sollten wir sagen von Karte zu Karte? Echo-Paar-Karten ohne Rand bilden auf atemberaubende Illustrationen, die sich über zwei Karten erstrecken, einen Konflikt zwischen Realitäten ab. Hier trifft Chandras Feuermagie auf die Eis-Zaubersprüche ihres kalten Gegenstücks. Wer wird siegreich aus dem Konflikt hervorgehen? Du wirst die Geschichte lesen müssen, um es herauszufinden.

In Zersplitterte Realität gibt es 30 Echo-Paar-Karten ohne Rand, bestehend aus 15 verschiedenen Echo-Paaren. Echo-Paar-Karten ohne Rand kommen als traditionelle Foilkarten und als Nicht-Foilkarten in Play-Boostern und Sammler-Boostern vor.

Hirnverdreher-Karten

0363_MTGFRA_BdlsMnd: The Theorist, Jace Beleren

Spürst du das? Wie dein Verstand sich verdreht, gestört allein schon durch das Konzept von Jaces verdrehter Realität? Hirnverdreher-Karten ohne Rand bringen die Unwirklichkeit des Echoversums auf einige der verrücktesten Karten des Sets, darunter Der Theoretiker, Jace Beleren. Räder in Rädern, Jaces in Jaces.

In Zersplitterte Realität gibt es 23 Hirnverdreher-Karten. Hirnverdreher-Karten kommen als traditionelle Foilkarten und als Nicht-Foilkarten in Play-Boostern und Sammler-Boostern vor.

Japan-Showcase-Karten

0405_MTGFRA_JpnShow: The Theorist, Jace Beleren 0415_MTGFRA_JpnShowE: The Theorist, Jace Beleren

Die Schlacht um das Schicksal des Multiversums erhält mit Japan-Showcase-Karten einen zusätzlichen Dreh. Unser japanisches „Spaß mit Boostern“-Team hat 10 Karten aus Zersplitterte Realität mit von japanischen Hobbyläden inspirierten Illustrationen neu gestaltet und mit einem besonderen Kartenrahmen versehen! Und mit diesem „Spaß mit Boostern“-Kartendruck tritt Jace wieder einmal ins Rampenlicht.

Japan-Showcase-Karten kommen nur in Sammler-Boostern als traditionelle Foilkarten und Fraktur-Foilkarten vor. In japanischen Sammler-Boostern sind Japan-Showcase-Karten immer auf Japanisch. In nicht japanischen Sammler-Boostern sind Japan-Showcase-Karten immer auf Englisch.

Secret Lair Bundle-Promokarten

Zersplitterte Realität

Secret Lair Bundle

Jace hat für Zersplitterte Realität ein Makeover bekommen (schau dir diesen Umhang an!) und unsere besonderen Bundles ebenso! Secret Lair Bundles sind eine verblüffende Sammlung von allem, was du an einem Set liebst, durchzogen von der wilden Optik von Secret Lair. Jedes Secret Lair Bundle enthält 2 Sammler-Booster, 6 Play-Booster, einen Satz Standardländer als traditionelle Foilkarten und 2 von 10 Secret Lair Bundle-Promokarten als traditionelle Foilkarten.

0439_MTGFRA_SLBunFRA: Enlightened Confidant 0443_MTGFRA_SLBunFRA: The Theorist, Jace Beleren 0446_MTGFRA_SLBunFRA: Craterclaw Colossus

Für Zersplitterte Realität haben wir 10 Karten aus dem Hauptset neu interpretiert und ihnen einen neuen Look verpasst, als kämen sie direkt aus Jaces wilden Visionen einer neuen Realität.

Secret Lair Bundles werden bei deinem Store, bei Online-Händlern wie TCGplayer und Amazon sowie über den Secret Lair Shop erhältlich sein. Wir haben vor, in Zukunft Secret Lair Bundles zusammen mit jedem unserer im Magic-Multiversum angesiedelten Sets herauszubringen, einschließlich des vor Kurzem angekündigten Nauctis: Das versunkene Reich.

Zersplitterte Realität Spielbetrieb-Promokarten

Nimm in deinem Store an besonderen Events mit Zersplitterte Realität Thema teil, denn es hat noch nie so viel Spaß gemacht, das Multiversum auseinanderzureißen! Bei Zersplitterte Realität Commander-Events erhältst du eine Promokarte Crystal Ball mit Retro-Kartenrand und einer Illustration von Ron Spencer. Bei den Zersplitterte Realität Standard Showdown Events gibt es für den Sieg eine Promokarte Tragic Trajectory als traditionelle Foilkarte mit Retro-Kartenrand und einer Illustration von Ovidio Cartagena. Die Promokarten für die Zersplitterte Realität Store Championship tun etwas ganz Besonderes: Sie erzählen die Geschichte, die zu diesem großartigen Set führt, neu! Wir halten diese Karten vorerst geheim (weil Jace es hasst, wenn man seine Pläne verrät), aber wir werden sie zu gegebener Zeit enthüllen. Diese Promokarten werden erhältlich sein, solange der Vorrat reicht.

Schaffe in deinem Terminkalender Platz für diese Zersplitterte Realität Events – denn der Theoretiker verlangt es. Kontaktiere deinen Store für weitere Details zu dortigen Events. Und wenn du dein Können über deinen Store hinaus zeigen möchtest, schau dir Magic Spotlight: Zersplitterte Realität an, wo du dir besondere Promokarten und eine Einladung zur Pro Tour verdienen kannst. Um über alles im Echoversum auf dem Laufenden zu bleiben, folge Play Magic und halte Ausschau nach zukünftigen Event-Ankündigungen!

Zersplitterte Realität Produktdetails

Play-Booster

Zersplitterte Realität

Play-Booster-Display

Jedes Zersplitterte Realität Play-Booster-Display enthält 30 Play-Booster. Jeder Play-Booster enthält Folgendes:

14 Magic: The Gathering Karten 5–6 häufige Karten 1 nicht ganz so häufige Karte 1 häufige oder nicht ganz so häufige Karte 3 Echo-Paar-Karten Enthält 2 Karten aus demselben Paar 1 seltene oder sagenhaft seltene Karte 1 traditionelle Foilkarte

Karten 1 doppelseitige Spielsteinkarte als Nicht-Foilkarte

Sammler-Booster

Zersplitterte Realität

Sammler-Booster-Display

Jedes Zersplitterte Realität Sammler-Booster-Display enthält 12 Sammler-Booster. Jeder Sammler-Booster enthält Folgendes:

15 Magic: The Gathering Karten 4 häufige traditionelle Foilkarten 2 nicht ganz so häufige traditionelle Foilkarten 3 nicht ganz so häufige Echo-Paar-Karten als traditionelle Foilkarten 1 Standardland als traditionelle Foilkarte 1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte 1 seltene oder sagenhaft seltene „Spaß mit Boostern“-Karte aus FRA oder FRC als Nicht-Foilkarte 2 seltene oder sagenhaft seltene „Spaß mit Boostern“-Karten als Nicht-Foilkarten 1 seltene oder sagenhaft seltene „Spaß mit Boostern“-Foilkarte

Karten 1 doppelseitige Spielsteinkarte als traditionelle Foilkarte oder Artwork-Karte

Commander-Deck

Commander-Deck

Ein neues Multiversum

Forme die Realität nach Lust und Laune mit diesem vierfarbigen Commander-Deck, das Jace selbst anführt. Jedes Commander-Deck Ein neues Multiversum enthält Folgendes:

1 spielfertiges Commander-Deck mit 100 Karten 1 Cover-Commander als traditionelle Foilkarte mit Illustration ohne Rand 1 präsentierter Commander als traditionelle Foilkarte mit Illustration ohne Rand 98 Nicht-Foilkarten, darunter 16 neue Magic -Karten

10 doppelseitige Spielsteinkarten als Nicht-Foilkarten

1 Regelreferenzkarte

1 Deckbox

Grundstein-Commander-Decks

Grundstein-Commander-Deck

Heerschar der Engel Grundstein-Commander-Deck

Raffinierte Ingenieurskunst Grundstein-Commander-Deck

Unselige Ränge Grundstein-Commander-Deck

Herrschaft der Drachen Grundstein-Commander-Deck

Trampelsaurus Rex

Lerne, wie man das beliebteste Magic-Format spielt, mit Grundstein-Commander-Decks! Diese Decks sollen neue Spielende in ein paar der beliebtesten Commander-Strategien einführen. Jedes Grundstein-Commander-Deck enthält Folgendes:

1 spielfertiges Commander-Deck mit 100 Karten 1 Cover-Commander als traditionelle Foilkarte mit Illustration ohne Rand 99 Nicht-Foilkarten

10 doppelseitige Spielsteinkarten als Nicht-Foilkarten

1 Regelreferenzkarte

1 Deckbox

Bundle

Zersplitterte

Realität Bundle

Jedes Zersplitterte Realität Bundle enthält Folgendes:

9 Zersplitterte Realität Play-Booster

Play-Booster 1 Promokarte als traditionelle Foilkarte

30 Standardländer 15 Standardländer als traditionelle Foilkarten 15 Standardländer als Nicht-Foilkarten

2 Regelreferenzkarten

1 Spindown-Lebenspunktezähler

1 Kartenaufbewahrungsschachtel

Secret Lair Bundles

Zersplitterte Realität

Secret Lair Bundle

Zerschmettere das Multiversum und alle Konventionen mit dem brandneuen Secret Lair Bundle! Jedes Zersplitterte Realität Secret Lair Bundle enthält Folgendes:

6 Zersplitterte Realität Play-Booster

Play-Booster 2 Zersplitterte Realität Sammler-Booster

Sammler-Booster 2 Secret Lair Bundle-Promokarten als traditionelle Foilkarten

Bundle-Promokarten als traditionelle Foilkarten 20 Standardländer als traditionelle Foilkarten

1 Spindown-Lebenspunktezähler

1 Kartenaufbewahrungsschachtel

Draft Night

Zersplitterte Realität

Draft Night

Jede Zersplitterte Realität Draft Night enthält Folgendes:

12 Zersplitterte Realität Play-Booster

Play-Booster 1 Zersplitterte Realität Sammler-Booster

Sammler-Booster 90 Standardländer als Nicht-Foilkarten

10 doppelseitige Spielsteinkarten als Nicht-Foilkarten

1 Draft-Beilage

Prerelease-Packs

Zersplitterte Realität

Prerelease-Pack

Jedes Zersplitterte Realität Prerelease-Pack enthält Folgendes:

6 Zersplitterte Realität Play-Booster

Play-Booster 1 Promokarte als traditionelle Foilkarte

1 Deckbox

1 Spindown-Lebenspunktezähler

Stelle dich im Oktober dem Theoretiker

Jace Beleren arbeitet hart und schmiedet Pläne, wie er seine neu gedachte Realität zum Leben erwecken kann. Wir werden mehr von seinen Machenschaften sehen, wenn die Geschichte von Zersplitterte Realität in diesem Herbst beginnt. Fürs Erste kannst du dir alle in letzter Zeit enthüllten Karten in der Zersplitterte Realität Kartengalerie anschauen. Falls du neugierig bist, wo unser Weg nach diesem Ereignis hinführt, haben wir außerdem unsere komplette Palette an Sets aus dem Magic-Multiversum für 2027 geteilt.

Zersplitterte Realität erscheint am 2. Oktober 2026 und ist ab sofort bei deinem Store, TCGplayer, Amazon und überall sonst, wo Magic verkauft wird, vorbestellbar.