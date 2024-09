Duskmourn öffnet schon bald allen seine Türen und lässt ungeahnte Schrecken auf das Multiversum von Magic los. Mit einer einzigartigen modernen Horror-Ästhetik und einem Design rund um den Friedhof bietet Duskmourn Spielenden eine ganz neue Möglichkeit, Ihr Lieblingsspiel zu erleben. Und es gibt keine bessere Art und Weise, ein neues Set wertzuschätzen, als bei den Prerelease-Events deines Stores.

Bei Prerelease-Events zählst du zu den Ersten, die mit den neuen Karten eines Sets spielen und eine lockere, auf die Community zugeschnittene Erfahrung erleben, die bei Spielenden überaus beliebt ist. Ganz gleich, ob dies dein 100. Prerelease oder dein erster Besuch in deinem Store ist, sie bieten die perfekte Gelegenheit, in ein neues Set einzutauchen und deine neuen Lieblingskarten zu finden!

Details zum Duskmourn-Prerelease

Wenn du dich für ein Prerelease-Event anmeldest, erhältst du am Tag des Events ein Prerelease-Pack. Dieses Pack enthält alles, was du brauchst, um das Event gemeinsam mit anderen Magic-Spielenden zu genießen.

Duskmourn: Haus des Schreckens Prerelease-Pack

Jedes Duskmourn: Haus des Schreckens Prerelease-Pack enthält Folgendes:

6 Duskmourn: Haus des Schreckens Play-Booster

1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte mit Datumsstempel

1 Magic: The Gathering Arena Code-Karte; nur in bestimmten Regionen verfügbar

1 Deckbox

1 Spindown-Lebenspunktezähler

Bei Prerelease-Events wird normalerweise ein Format namens Sealed Deck gespielt, was bedeutet, dass du dir ein Deck mit 60 Karten aus dem Inhalt deiner sechs Play-Booster, deiner seltenen oder sagenhaft seltenen Karte mit Datumsstempel und einer beliebigen Anzahl an Standardländern zusammenstellst. Die Standardländer werden meist vom Event-Veranstalter gestellt, du musst also nicht deinen eigenen Stapel mitbringen.

Falls dir Partien mit hohem Einsatz oder ein harter Wettbewerb unheimlich sind, musst du dir darüber beim Prerelease keine Sorgen machen. Diese Events sollen eine lockere Umgebung für alle Spielenden bieten, in der sie sich für das neue Set begeistern können. Dort leben alte und neue Freundschaften (wieder) auf, während sich alle über ihre Deckideen, Lieblingskarten und Geschichten von vorherigen Events austauschen. Es ist also ein ideales Umfeld, um neue Leute kennenzulernen, während du dein Lieblingsspiel spielst.

Unsere hauseigene Akademikerin, Zimone, hat eine Liste aller Karten zusammengetragen, die dir bei deinem Prerelease-Event begegnen können. Du kannst dir all die mächtigen Kreaturen und Zaubersprüche in der Duskmourn: Haus des Schreckens Kartengalerie ansehen. Aber alle, die sich noch weiter ins Haus vorwagen möchten, sollten weiterlesen, um mehr über das Duskmourn-Prerelease und die Draft-Strategie für das Set zu erfahren.

Dein eigenes Prerelease-Deck bauen

All die Karten in den Prerelease-Kits können einen einschüchtern. Und das nicht nur wegen all der Monster und Mörder in Duskmourn. Damit dir der Deckbau-Vorgang leichter fällt, sortiere deine Karten am besten nach Farbe, ermittle deine beiden besten Farben und stelle dann aus den Karten jener Farben dein Deck zusammen!

Wie bei den meisten in Standard legalen Sets ist es mit Duskmourn ratsam, sich hauptsächlich auf zwei Farben zu beschränken. Play-Booster enthalten zwar normalerweise etwa gleich viele Karten jeder Farbe, aber es wird immer ein paar besonders starke Karten geben, die sich vom Rest deines Kartenpools abheben. Diese bilden das Herzstück deines Decks, seien sie riesige Kreaturen wie der Herrscher des Spukgehölzes oder Permanente, die dir im Laufe der Zeit einen Vorteil verschaffen wie Tamiyos Geschichte.

0194_MTGDSK_Main: Overlord of the Hauntwoods 0075_MTGDSK_Main: The Tale of Tamiyo 0153_MTGDSK_Main: Razorkin Needlehead

Nehmen wir einmal an, du hast drei herausragend starke Karten in deinem Sealed-Pool, die alle verschiedene Farben haben. Schau dir dann an die Entfernungszauber jener Farben an, um die besten zwei Farben für dein Deck zu ermitteln. Entfernungszauber sind alle Karten, mit denen du gegnerische Karten loswirst, sei es, indem du Kreaturen zerstörst oder Permanente auf die Hand des gegnerischen Spielenden zurückschickst. Die meisten Entfernungszauber in Duskmourn sind nicht ganz so häufige Karten, daher sollten unter den Karten, die du erhalten hast, einige von ihnen sein.

Jede der fünf Farben entledigt sich Bedrohungen auf andere Weise und manchen fällt dies leichter als anderen. Zum Beispiel sind Weiß und Schwarz sehr gut darin, Kreaturen loszuwerden, indem sie sie zerstören oder ins Exil schicken.

0028_MTGDSK_Main: Seized from Slumber 0110_MTGDSK_Main: Murder

Duskmourn zeichnet sich durch einen Schwerpunkt auf Verzauberungen und Karten, die sich auf Verzauberungen beziehen, aus, daher kann die Fähigkeit von Grün, diese zu zerstören, oder Blau, sie auf die Hand zurückzubringen, besonders wertvoll sein.

0167_MTGDSK_Main: Anthropede 0080_MTGDSK_Main: Unnerving Grasp

Rot setzt auf Entfernungszauber, die gegnerischen Kreaturen direkten Schaden zufügen, oder Spontanzauber, die das Kampfgeschehen zu seinen Gunsten beeinflussen. Denke daran, dass die besten Entfernungszauber manchmal einfach direkt deine Konkurrenz entfernen.

0149_MTGDSK_Main: Pyroclasm 0164_MTGDSK_Main: Violent Urge

Die beiden Farben mit der besten Mischung aus Bedrohungen und Removal sind die beste Grundlage für dein Deck. Du musst diese Karten allerdings noch um einige andere ergänzen, damit du auf 40 Karten kommst. Mit ein paar einfachen Tools und Tricks solltest du aber im Handumdrehen ein Deck zusammenstellen können.

Manakurve

Die sogenannte „Manakurve“ ist ein altbewährtes Konzept, das sich darauf bezieht, wie viele Karten jedes Manabetrags du in deinem Deck hast. Wenn du dir die entsprechenden Anzahlen bildhaft vorstellst, sollten sie eine Glockenkurve ergeben, damit du die Karten in deinem Deck verlässlich ausspielen kannst. In den ersten Zügen hast du weniger Länder und daher weniger Mana, das du für Zaubersprüche ausgeben kannst. Wenn du viele Karten mit niedrigeren Manabeträgen spielst, bedeutet das, dass du in allen Phasen des Spiels etwas wirken kannst.

Das bedeutet jedoch nicht, das Karten mit hohen Manakosten nicht spielbar sind; ganz im Gegenteil! Einige der stärksten Kreaturen und Zaubersprüche in Duskmourn kosten viel Mana und das aus gutem Grund. Du musst nur darauf achten, dass sie mit dem Rest deines Decks eine ausgewogene Mischung ergeben. Die allgemeine Vorlage für eine Manakurve sieht folgendermaßen aus:

1 Mana: 1-2 Karten

2 Mana: 7-8 Karten

3 Mana: 5-6 Karten

4 Mana: 3-4 Karten

5 Mana: 2-3 Karten

6 Mana: 0-1 Karten

Und 17 Länder!

Das dient aber nur zur Orientierung. Je nach der Strategie deines Decks kannst du dich eher aggressiver ausrichten und mehr günstige Karten spielen oder kontrolllastiger mit mehr teuren Karten. Das hängt alles vom Archetyp deines Decks ab.

Duskmourn-Draft-Archetypen

Magic-Sets sind oft so entwickelt, dass jede zweifarbige Kombination eine bestimmte Strategie verfolgt. Diese Strategien variieren je nach Set, sie beruhen jedoch oft auf einem zentralen Thema, das die Farben verbindet. Für Duskmourn: Haus des Schreckens sind die beiden wichtigsten Themen Verzauberungen und der Friedhof.

0014_MTGDSK_Main: Glimmer Seeker 0135_MTGDSK_Main: Fear of Burning Alive

Jede Farbkombination baut auf einem dieser Themen auf, allerdings jeweils auf eine etwas andere, zu jener Farbkombination passenden Art. Insbesondere gibt es für jede Kombination eine mehrfarbige nicht ganz so häufige Karte: Jene zweifarbige, nicht ganz so häufige Kreatur stellt zur Schau, was jenen Farben besonders wichtig ist. Wir schauen uns jetzt einmal alle Farbkombinationen, ihre mehrfarbigen nicht ganz so häufige Karten und ihre Pläne an, mit denen sie den Sieg erringen möchten.

Unheimliches Tempo (Weiß-Blau)

„Unheimlich“ ist ein neues Fähigkeitswort, das ausgelöst wird, immer wenn eine Verzauberung unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt oder du eine Raum-Karte vollständig entsperrst. Während viele Decks sich die vielen Räume des Hauses zunutze machen, geht es Weiß-Blau vor allem darum, einen ständigen Strom an Verzauberungen zu spielen, um die Konkurrenz mit einer Kreaturenarmee zu überwältigen.

0215_MTGDSK_Main: Gremlin Tamer 0217_MTGDSK_Main: Inquisitive Glimmer

Unheimliche Kontrolle (Blau-Schwarz)

Blau-Schwarz ist das dunkle Spiegelbild von Weiß-Blau und möchte mit Raum-Karten die Kontrolle über das Spiel an sich reißen und seine Konkurrenz in die unendlichen Korridore einschließen. Indem du immer wieder Kreaturen auf deine Hand zurückbringst, wirst du die Angriffswellen der gegnerischen Spielenden überdauern und ihnen dann den Garaus machen können.

0234_MTGDSK_Main: Skullsnap Nuisance 0214_MTGDSK_Main: Fear of Infinity

Opfern (Schwarz-Rot)

Schwarz-Rot ist bereit, alles einzureißen, um den Sieg davonzutragen. Spiele zunächst deine Raum-Karten und opfere sie dann, um den gegnerischen Lebenspunkten zuzusetzen. Dieser Archetyp verbindet das Verzauberungs- und Friedhof-Thema von Duskmourn durch Opferungseffekte, die sich auf Räume beziehen und Karten auf deinen Friedhof legen.

0231_MTGDSK_Main: Sawblade Skinripper 0212_MTGDSK_Main: Disturbing Mirth

Delirium-Stampfer (Rot-Grün)

Delirium kehrt zurück und belohnt dich dafür, dass dein Friedhof vier oder mehr unterschiedliche Kartentypen enthält. Setze die altbewährte Taktik aggressiver Angriffe ein, um deinen Friedhof mit Artefakt- und Verzauberungskreaturen zu füllen und verstärke dann deine Kreaturen mit der Delirium-Fähigkeit.

0239_MTGDSK_Main: Wildfire Wickerfolk 0210_MTGDSK_Main: Beastie Beatdown

Überlebenskunst (Grün-Weiß)

Überlebende haben verschiedene Strategien entwickelt, um den Schrecken von Duskmourn lebend zu entkommen. Grün-Weiß setzt auf eine aggressive Strategie, um das Fähigkeitswort „Überlebenskunst“ auszulösen, indem es zu Beginn deiner zweiten Hauptphase getappte Kreaturen kontrolliert. Wenn du Verzauberungen, Ausrüstungen und Zaubersprüche nutzt, um deine Kreaturen zu tappen, ohne anzugreifen, schaffen es deine Überlebender-Karten vielleicht lebendig heraus.

0232_MTGDSK_Main: Shrewd Storyteller 0209_MTGDSK_Main: Baseball Bat

Reanimator (Weiß-Schwarz)

Das Haus beschert seinen ergebensten Gefolgsleuten Kreaturen, die sich jeglichem menschlichen Verständnis entziehen. Fülle deinen eigenen Friedhof durch Abwerf- und Mill-Effekte mit großen Kreaturen und bringe Sie dann durch die unheiligen Rituale Valgavoths ins Spiel zurück. Zögere die Partie mit weißen und schwarzen Entfernungszaubern hinaus, während du dich bereit machst, riesige Bedrohungen zu reanimieren.

0233_MTGDSK_Main: Shroudstomper 0229_MTGDSK_Main: Rite of the Moth

Räume (Blau-Rot)

Mache das Haus zu deinem Zuhause, indem du das Spielfeld mit Räumen zupflasterst. Dank verschiedener Verzauberungssynergien und Karten, die prüfen, ob du mehrere Räume hast, wirst du nach und nach die vielen Türen des Hauses entsperren, bis du für tödlichen Schaden angreifen kannst.

0218_MTGDSK_Main: Intruding Soulrager 0235_MTGDSK_Main: Smoky Lounge

Delirium-Mühle (Schwarz-Grün)

Lass die Kettensägen aufheulen und wetze deine Hackbeile; es ist Zeit, Schwarz-Grün glänzen zu lassen. Angesichts der Rückkehr von Delirium verfolgt Schwarz-Grün den klassischen Ansatz, früh vier unterschiedliche Kartentypen in deinen Friedhof zu befördern und dann mit Friedhof-Synergien auf dem Spielfeld einen überwältigenden Vorteil aufzubauen. Diese Farbkombination verfolgt im Gegensatz zur rot-grünen Aggro-Strategie eher einen Midrange-Plan und ist daher eine langsamere Variante der Friedhof-Strategien von Duskmourn.

0211_MTGDSK_Main: Broodspinner 0213_MTGDSK_Main: Drag to the Roots

Aggro (Rot-Weiß)

Komm in den Zirkus! Das Spielzeug, die Clowns und die winzigen Kreaturen von Rot-Weiß bieten endlosen Spaß für die ganze Familie. Aber Vorsicht: Dieses Spielzeug erwacht zum Leben, wenn du es mit Zaubern verstärkst, die prüfen, ob Kreaturen Stärke zwei oder weniger haben. Greif tief in die Spielzeugkiste, um mit so vielen verrückten Kreaturen, wie du nur finden kannst, zahlenmäßige Überlegenheit zu erreichen.

0208_MTGDSK_Main: Arabella, Abandoned Doll 0222_MTGDSK_Main: Midnight Mayhem

Manifestiertes Grauen (Grün-Blau)

Sorge bei deiner Konkurrenz für Schreckmomente, indem du furchteinflößende Kreaturen manifestierst. Diese sind zwar zunächst recht unscheinbare 2/2 Kreaturen, aber du kannst sie aufdecken, um gegnerische Spielende mitten im Kampf zu überraschen. Mit den verschiedenen Karten, die prüfen, wie viele verdeckte Permanente du kontrollierst, wirst du im Nu deinen Sieg manifestiert haben.

0225_MTGDSK_Main: Oblivious Bookworm 0216_MTGDSK_Main: Growing Dread

Fortgeschrittene Strategien für Duskmourn

Du hast also in deinen Prerelease-Events gespielt, die Mechaniken von Duskmourn: Haus des Schreckens kennengelernt und möchtest jetzt noch tieferes Gameplay entdecken? Zwar besteht ein Großteil des Spaßes bei Limited im eigenen Entdecken von Strategien, aber hier sind ein paar Tipps, wie du das Meiste aus deinen Events herausholen kannst.

Farben splashen

Nehmen wir einmal an, deine beiden besten Farben sind Schwarz und Rot und du hast in jenen Farben jede Menge Entfernungszauber und Bedrohungen. Aber du hast auch ein Exemplar von Winter dem Misanthropen. Diese mächtige Kreatur kann deine Konkurrenz handlungsunfähig machen, aber er liegt nicht in deinen Farben. Du kannst ihn trotzdem noch spielen, indem du eine dritte Farbe „splashst“, also einstreust.

0240_MTGDSK_Main: Winter, Misanthropic Guide

Indem du eine geringe Anzahl an Ländern spielst, die deine dritte Farbe erzeugen können, kannst du mächtige Karten in dein Deck aufnehmen, die nicht deine zwei Hauptfarben haben. In Duskmourn sind dafür am besten die zehn häufigen Länder geeignet, die man für zwei verschiedene Manafarben tappen kann.

Beschwöre Altanak, den dreimal Gerufenen, in Draft

Altanak, der dreimal Gerufene, ist eine mächtige Kreatur, die normalerweise sieben Mana kostet. Indem du jedoch mehrere Exemplare von Ruf seinen Namen spielst und den Friedhof füllst, kannst du diese Insekt-Bestie schon wesentlich früher ins Spiel bringen.

0166_MTGDSK_Main: Altanak, the Thrice-Called 0197_MTGDSK_Main: Say Its Name

In Sealed ist es wahrscheinlich eher schwierig, Altanak auf diese Weise zu beschwören, aber Draft ist das perfekte Format, um ein Deck rund um diese einzigartigen Karten zu bauen. Indem du mehrere Exemplare von Altanak, der dreimal Gerufene, und Ruf seinen Namen draftest, kannst du ein einzigartiges Friedhof-Deck zusammenstellen, dessen krönender Spielzug seinesgleichen sucht.

Experimentiere mit alternativen Siegbedingungen

Limited-Partien werden am häufigsten durch Kampfschaden entschieden, aber es gibt auch jede Menge andere Möglichkeiten, den gegnerischen Untergang zu besiegeln. Man muss sein Deck zwar klug zusammenstellen, aber mehrere Exemplare der Krauchenden Schädelkrabbe können das gegnerische Deck vollständig millen, gerade in weiß-blauen und blau-schwarzen Unheimlich-Decks.

0071_MTGDSK_Main: Scrabbling Skullcrab

Es soll lieber etwas einzigartiger sein? Falls dein erster Play-Booster ein Exemplar von Hauptaufzug // Verheißende Treppe enthält, kann das einem richtig wilden Raum-Deck Tür und Tor öffnen. Am besten geeignet ist dafür ein blau-rotes Deck mit vielen Räumen. So kannst du in deinem Versorgungssegment die Partie gewinnen, falls du acht oder mehr entsperrte Türen kontrollierst. Setze mit dieser mächtigen Verzauberung alles auf den Immobilienmarkt!

0044_MTGDSK_Main: Central Elevator

Stell dich mit Duskmourn: Haus des Schreckens deinen Ängsten

Du hast dir alles nötige Wissen angeeignet, jetzt ist es an der Zeit, dich in die Tiefen von Duskmourn zu wagen. Sammle deine Gefährten um dich und nimm es bei deinem Prerelease-Event mit den Schrecken des Hauses auf! Mit guten Leuten an deiner Seite und umfassender Kenntnis der Set-Mechaniken hast du in deinem Store nichts zu befürchten.

Prerelease-Events für Duskmourn: Haus des Schreckens beginnen am 20. September 2024 in deinem Store. Duskmourn: Haus des Schreckens Produkte sind ab sofort bei deinem Store, bei Online-Händlern wie Amazon und überall sonst, wo es Magic-Produkte gibt, vorbestellbar.