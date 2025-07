Am Rande der Ewigkeiten Prerelease-Leitfaden Feature 18. Juli 2025 Jubilee Finnegan

Grüße, Sotheranische Besucher! Willkommen in Am Rande der Ewigkeiten, dem ersten Weltraumoper-Set von Magic. Hier fliegen Raumschiffe durchs Spiel, Kreaturen warpen ins Exil und wieder heraus, und beliebte Länder kehren als Interstellare-Orte-Karten zurück. All das und mehr trifft schneller in deinem Store ein, als du denkst, denn die Prerelease-Events beginnen am 25. Juli 2025! Prerelease-Events bieten dir die Gelegenheit, vor allen anderen mit den Karten in einem brandneuen Magic-Set zu spielen. Daran nehmen neue wie alte Spielende teil, und die Ausgangsbedingungen sind für alle gleich, weil das Set so neu ist. Und da uns Am Rande der Ewigkeiten in einen vollkommen neuen Bereich des Magic-Multiversums führt, ist es ein großartiger erster Schritt in die weite Welt von Magic. Am Rande der Ewigkeiten

Prerelease-Pack Wenn du dich für ein Am Rande der Ewigkeiten Prerelease-Event anmeldest, erhältst du ein Prerelease-Pack. Jedes Am Rande der Ewigkeiten Prerelease-Pack enthält Folgendes: 6 Am Rande der Ewigkeiten Play-Booster

Play-Booster 1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte mit Datumsstempel

1 Deckbox

1 Spindown-Lebenspunktezähler Prereleases werden normalerweise als Sealed-Events durchgeführt, d. h., du baust ein Deck mit 40 Karten aus dem Inhalt deines Prerelease-Packs und einer beliebigen Anzahl von Standardländern. Da es sich um Casual-Events handelt, deren Fokus darauf liegt, einfach Spaß mit dem neuen Set zu haben, brauchst du nicht zu zögern, Fragen zu stellen, Risiken einzugehen und dich in das große Unbekannte von Am Rande der Ewigkeiten zu wagen. Dein eigenes Prerelease-Deck bauen Wenn du ein Prerelease-Deck (oder ein beliebiges Sealed-Deck) baust, musst du dir überlegen, welche Farben du spielst. Sortiere beim Öffnen deiner Play-Booster die Karten, die du findest, auf Haufen nach Farbe, wobei mehrfarbige und farblose Karten auf einen eigenen Haufen gelegt werden. Dadurch erhältst du eine Vorstellung davon, mit welchen Farben du dein Deck füllen kannst. 0148_MTGEOE_Main: Nova Hellkite 0247_MTGEOE_Main: Thrumming Hivepool Für ein Am Rande der Ewigkeiten Sealed-Deck solltest du nur zwei Farben spielen. Um zu entscheiden, welche Farben das sind, suche unter den Karten, die du gefunden hast, nach größeren Bedrohungen. Bedrohungen sind Karten, die die Partie erheblich zu deinen Gunsten beeinflussen, wenn du sie spielst. Das können riesige Kreaturen oder mächtige Zaubersprüche sein oder Permanente, die dich jede Menge Karten ziehen lassen. Dies sind meistens seltene und sagenhaft seltene Karten. Denk daran, dass du auch die Karte mit Datumsstempel aus deinem Prerelease-Pack spielen kannst! 0009_MTGEOE_Main: Cosmogrand Zenith 0222_MTGEOE_Main: Mutinous Massacre Falls deine beste Bedrohung eine weiße Karte wie die Kosmofürstin Zenit ist, solltest du Weiß als eine deiner Farben wählen. Falls jedoch deine beste Bedrohung eine mehrfarbige Karte wie das schwarz-rote Meuterische Massaker ist, brauchst du wahrscheinlich weitere Gründe, diese beiden Farben zu spielen. Das Meuterische Massaker ist zwar eine mächtige Karte, aber es sollte nicht deine gesamte Strategie diktieren. 0014_MTGEOE_Main: Emergency Eject 0206_MTGEOE_Main: Shattered Wings Damit kommen wir zur anderen Art von Karte, die für Prerelease-Events nützlich ist: Entfernung. Wenn Bedrohungen das sind, womit du Partien gewinnst, ist Entfernung das, was deine Konkurrenz am Gewinnen hindert. Ein Artefakt wie Der Endstein mag zwar mächtig sein, aber mit der Einfachheit der Zerborstenen Flügel kann es nicht mithalten. Die meisten Entfernungszauber für Limited sind einfarbige häufige und nicht ganz so häufige Karten, die du in dieser Liste findest:

Falls du ein oder zwei Bedrohungen in einer Farbe und ein paar Entfernungszauber in einer anderen Farbe hast, ist das ein ziemlich klares Signal, dass du diese Farben für dein Deck wählen solltest. Aber ein gutes Deck ist mehr als nur eine Sammlung mächtiger Karten. Es ist eine Strategie, und das bedeutet, beim Deckbau eine klare Richtung im Kopf zu haben. Und das bringt uns zum nächsten Thema …

Die Manakurve in Am Rande der Ewigkeiten

Kostengünstige Zaubersprüche haben meistens weniger starke Auswirkungen, aber sie sorgen dafür, dass du in jedem Zug etwas spielen kannst. Teure Zaubersprüche können zwar die Partie für dich entscheiden, aber sie bleiben wahrscheinlich auf deiner Hand hängen, wenn du nicht die Ressourcen hast, um sie zu wirken. Du kannst Balance in dein Deck und ins Sothera-System bringen, indem du die Manakurve einsetzt. Eine typische Manakurve für Sealed sieht in etwa so aus:

1 Mana: 1–2 Karten

2 Mana: 7–8 Karten

3 Mana: 5–6 Karten

4 Mana: 3–4 Karten

5 Mana: 2–3 Karten

6 Mana: 0–1 Karten

Und 17 Länder!

Indem du für eine Manabetrag-Streuung unter den Karten in deinem Deck sorgst, stellst du sicher, dass du in jedem Zug etwas zu wirken hast. Während du normalerweise den Manabetrag eines Zauberspruchs berechnest, indem du dir seine Manakosten anschaust, fügt Am Rande der Ewigkeiten eine interessante Besonderheit hinzu: Warp.

0023_MTGEOE_Main: Knight Luminary

Der Ritter-Luminar ist ein großartiges Beispiel dafür. Er ist eine Vier-Mana-Kreatur, aber du kannst ihn mithilfe seiner Warp-Fähigkeit für zwei Mana wirken; dadurch wird er am Ende des Zuges ins Exil geschickt und kann in einem späteren Zug gewirkt werden. Solltest du ihn also als Vier-Mana-Zauberspruch oder als Zwei-Mana-Zauberspruch zählen?

Die Antwort hängt davon ab, wann es deiner Einschätzung nach am wahrscheinlichsten ist, dass du den Zauberspruch wirkst. Falls du andere Karten hast, die du eher in deinem zweiten Zug wirken würdest als den Luminar, dann solltest du ihn als Vier-Mana-Zauberspruch behandeln, da dies der wahrscheinliche Zeitpunkt ist, zu dem du ihn wirken wirst. Andernfalls kannst du ihn als Zwei-Mana-Zauberspruch behandeln.

Am Rande der Ewigkeiten Draft-Archetypen

Damit du nicht in die Tiefen des Weltraums hinausgeschleudert wirst, hat Am Rande der Ewigkeiten zehn „Draft-Archetypen“, die dir beim Deckbau helfen sollen. Jedes Farbenpaar hat eine spezifische Strategie, die von Karten in diesen Farben unterstützt wird. Indem du die beabsichtigte Strategie für dein Deck festlegst, kannst du leichter nützliche Karten dafür finden.

Außerdem gibt es für jedes Farbenpaar eine mehrfarbige nicht ganz so häufige Karte, die seinen Draft-Archetyp laut verkündet. Diese mehrfarbigen nicht ganz so häufigen Karten können echte Kraftpakete sein, also halte in deinen Play-Boostern Ausschau nach ihnen.

Alpharael, Erwählter des Steins | Illustration von: Kieran Yanner

Weiß-Blau zweiter Zauberspruch

0039_MTGEOE_Main: Starport Security 0084_MTGEOE_Main: Uthros Psionicist

Verkette zwei Zaubersprüche pro Zug und überwältige die Konkurrenz mit einer Wert-Lawine! Wenn du konstant mehr als einen Zauberspruch pro Zug wirken kannst, bist du bereits in einer guten Position, aber Karten wie die Sonnenstern-Lichtschmiedin und der Uthros-Psioniker geben dir einen zusätzlichen Bonus.

Blau-schwarze Artefakt-Kontrolle

0212_MTGEOE_Main: Alpharael, Dreaming Acolyte 0096_MTGEOE_Main: Dubious Delicacy

Fange deine Konkurrenz mit der Anziehungskraft von Sothera ein und übernimm die Kontrolle über das Spielfeld. Karten wie die Dubiose Delikatesse und die Hinnahme des Untergangs lassen dich Artefakte in eine zerstörerische Kraft verwandeln, die die besten gegnerischen Kreaturen entfernt und den Weg für deine ebnet.

Schwarz-rote Leere

0220_MTGEOE_Main: Interceptor Mechan 0120_MTGEOE_Main: Temporal Intervention

Wirke Zaubersprüche für ihre Warp-Kosten und opfere deine Permanente, um deine Leere-Karten auszulösen. Du solltest eine Balance anstreben zwischen Payoff-Karten (wie dem Zeitlichen Eingriff) und Karten, die deine Leere-Effekte auslösen. Insbesondere werden deine Leere-Fähigkeiten durch das Opfern von Lander-Spielsteinen ausgelöst.

Rot-grüne Lander und Landung

0233_MTGEOE_Main: Tannuk, Memorial Ensign 0185_MTGEOE_Main: Galactic Wayfarer

Spiele Länder, löse Landung-Fähigkeiten aus und spiele dann mehr Länder. Diese einfache Farbkombination nutzt Lander-Spielsteine, die es in allen Farben gibt, aber vor allem in Rot und Grün. Da du so viele Lander-Spielsteine erzeugen wirst, kannst du andere Farben „splashen“, um nützliche Bedrohungen wie Ragost, gewandter Gastronaut, zu spielen.

Grün-weiße +1/+1-Marken

0218_MTGEOE_Main: Haliya, Ascendant Cadet 0033_MTGEOE_Main: Scout for Survivors

Verstärke deine Kräfte und stürme in den Kampf. Haliya, aufstrebende Kadettin, sorgt dafür, dass deine Kreaturen bewaffnet sind und eine Hand gefüllt ist. Falls deine Verbündeten sterben, bringe sie mit Karten wie dem Aufspüren von Überlebenden oder der Rettungsbarke ins Spiel zurück.

Neugierig auf die Geschichte hinter dieser mehrfarbigen nicht ganz so häufigen Karte? Höre dir „The Story of Haliya, Ascendant Cadet“, die neueste Folge von The Magic Story Podcast, an und erlebe die Action selbst!

Weiß-schwarze Kreaturenflut

0232_MTGEOE_Main: Syr Vondam, the Lucent 0012_MTGEOE_Main: Dual-Sun Adepts

Falls du lieber deine Armee aufbauen möchtest, probiere die Strategie von Weiß-Schwarz aus, ein ganzes Spielfeld voller Spielsteine zu erzeugen und die gegnerischen Kräfte zu überwältigen. Buffe dein Spielfeld mit Syr Vondam, dem Schillernden, und spiele auf Sieg mit kleinen Kreaturen wie dem Schiffskerber oder Kreaturen mit Doppelschlag wie den Doppelsonnen-Adeptinnen.

Blau-rotes Artefakt-Aggro

0221_MTGEOE_Main: Mm'menon, Uthros Exile 0064_MTGEOE_Main: Mechan Navigator

Mehrere Roboter und Quallen im Set überprüfen, ob sie getappt werden oder Artefakte ins Spiel kommen, sodass sie perfekt ins blau-rote Deck passen. Ob der Mechan-Navigator angreift oder für die Stationieren-Fähigkeit eines Raumschiffs bezahlt, er wird dich in der Partie halten und (hoffentlich) zum Sieg tragen.

Schwarz-grüner Friedhof

0227_MTGEOE_Main: Seedship Broodtender 0211_MTGEOE_Main: Thawbringer

Durchwühle dein Deck, indem du Karten millst, und strebe dann den Sieg an, indem du Permanente reanimierst. Teure Raumschiffe wie das Vernichtungsschiff des Kulminats mögen zwar so aussehen, als wären sie schwer zu wirken, aber mit ein paar Exemplaren von Aus der Ewigkeit bergen in deinem Deck werden sie gleich viel attraktiver.

Rot-weiße Raumstationen

0225_MTGEOE_Main: Sami, Ship's Engineer 0043_MTGEOE_Main: Wedgelight Rammer

Sami, Kapitän der Seriema, steuert sein Schiff und diese Strategie. Viele Schlüsselkarten überprüfen, ob deine Kreaturen getappt werden, was du erreichen kannst, indem du gnadenlos angreifst oder deine Kreaturen benutzt, um deine Raumschiffe zu verstärken. Das Lichtkeil-Rammschiff ist ein verborgenes Juwel in diesem Archetyp, da es einen Kreaturenspielstein liefert, der dazu benutzt werden kann, Besatzungen auf ihm zu stationieren.

Grün-blaue Manarampe

0213_MTGEOE_Main: Biomechan Engineer 0184_MTGEOE_Main: Fungal Colossus

Grün-blaue Decks haben ein Geheimnis: Sie können vier bis fünf Farben spielen! Deine Lander lassen dich jedes Standardland suchen, sodass du die besten Karten aus deinem Prerelease-Pack spielen kannst. Außerdem gibt es ein paar Karten, die überprüfen, ob Länder unterschiedliche Namen haben, was deinem Deck ein mächtiges oberes Ende der Kurve in Gestalt von Pilzkoloss, All-Fatum-Schriftrolle und Vermessungs-Mechan gibt.

Werde zum Star von Am Rande der Ewigkeiten

