Howdy! Das Release des neusten Magic-Sets, Outlaws von Thunder Junction, steht kurz bevor – es ist also Zeit, deine beste Bande zusammenzutrommeln.

Genau wie es im Trailer des Sets zu sehen ist, falls du ihn dir noch nicht angeschaut hast:

Und was ist die beste Art und Weise, in das Set einzutauchen, um dabei zu sein, wenn sich dieses Chaos entfaltet? Alles beginnt bei deinem Prerelease!

Was ist ein Prerelease, fragst du?

Nun, Prereleases zählen zu meinen Lieblings-Magic-Events überhaupt, da sie für Neulinge und routinierte Veteranen gleichermaßen perfekt sind. Sie sind die Willkommensparty für ein neues Set, und das Prerelease für Outlaws von Thunder Junction beginnt am 12. April.

Falls du zunächst einmal erfahren möchtest, wie man Magic spielt, empfehle ich dir folgende Ressourcen:

Falls du auf der Suche nach einem Store bist, in dem du spielen kannst, hilft dir außerdem unser praktischer Store-Locator weiter. Gib einfach deinen Standort ein, und er zeigt dir Stores in deiner Nähe an. Sobald du dich für einen Store entschieden hast, solltest du dich an ihn wenden, um dich voranzumelden. Prereleases sind beliebte Events, daher solltest du dir unbedingt deinen Platz sichern!

Falls du es vorziehst, ein Video zu diesem Thema anzusehen, habe ich ein Begleitvideo zu diesem Artikel vorbereitet, das du dir auf Good Morning Magic anschauen kannst:

Aber warum ist ein Prerelease so großartig? Und was erwartet dich dort? Sehen wir uns das einmal genauer an!

Der Auftakt

Frische Karten aus einem neuen Set in die Hand zu bekommen ist einfach unschlagbar, und genau darum geht es bei einem Prerelease. Bei einem Prerelease sind alle gleich: Mit diesen Karten hat noch niemand gespielt und es ist die erste Gelegenheit, in das Set einzutauchen und die neuen Interaktionen kennenzulernen.

Die Spannung bei einem Prerelease ist spürbar. Wenn alle ihre Booster öffnen, sich über ihre coolen Karten freuen und zum ersten Mal tolle Kombinationen entdecken, ist die Atmosphäre entspannt und alle haben Spaß.

Prereleases sind eine hervorragende Umgebung, um zum ersten Mal an einem Event teilzunehmen. Selbst wenn dir das Spiel neu ist, werden die Leute im Store dich unterstützen und zu einem fantastischen Erlebnis beitragen. Neue wie routinierte Spieler – beim Prerelease kommen alle zusammen! Das Set ist neu, die Leute plaudern über die Welt und die Geschichte (die du hier finden kannst, falls du sie noch nicht gelesen hast!) und alle sind da, um Spaß zu haben.

Also, musst du dafür ein Deck von zu Hause mitbringen? Nein! Bei einem Prerelease spielst du ein Format namens Sealed Deck. Das funktioniert ganz einfach: Du öffnest die sechs Outlaws von Thunder Junction Play-Booster aus deinem Prerelease-Pack (und die Packung mit deiner Promokarte, die du darin findest) und stellst aus dem Inhalt ein Deck zusammen. Dabei dreht sich also wirklich alles um das neue Set und die Karten, die du in diesen Boostern findest. Wenn du möchtest, kannst du dir vorab einen Überblick über alle Karten, von den häufigen bis hin zu den sagenhaft seltenen, verschaffen, um das bestmögliche Deck zusammenzustellen. (Du kannst alle Karten im Set zuvor in unserer Kartengalerie anschauen.)

Wie genau funktioniert das? Gehen wir das einmal durch.

Zusammenfassung zum Deckbau

Wenn du dich am Tag des Prerelease hinsetzt, erhältst du ein Outlaws von Thunder Junction Prerelease-Pack.

Outlaws von Thunder Junction Prerelease-Pack

Du findest darin verschiedene Sachen wie einen Spindown-Lebenspunktezähler sowie ein praktisches Merkblatt mit Informationen und Tipps, aber am wichtigsten sind diese sechs Play-Booster:

Öffne sie und schau dir deinen Stapel neuer Karten an. Außerdem befindet sich im Prerelease-Pack eine seltene oder sagenhaft seltene Promokarte mit Promo-Aufdruck, die du spielen kannst – hol sie auf jeden Fall heraus.

Okay, sind die Booster geöffnet? Dann bist du bereit, ein Deck zusammenzustellen!

Aber wo soll man da bloß anfangen?

Als Erstes musst du natürlich wissen, was du erreichen möchtest. In Sealed Deck brauchst du nur 40 Karten, nicht 60 oder 100. Der Store stellt dir so viele Standardländer zur Verfügung, wie du benötigst.

Eine gute Faustregel ist, 17 Länder zu spielen. Daraus folgt, dass du nur etwa 23 der Nichtland-Karten, die du in deinen Boostern erhalten hast, spielen wirst. Das ist dein Ziel: die 23 Karten zu bestimmen, mit denen du spielen wirst.

Okay, das klingt etwas einfacher. Wie wählst du diese Karten aus?

Sortiere deine Karten erst einmal nach Farbe. Sortiere sie in acht Stapel: einen für jede Farbe, einen für mehrfarbige Karten, einen für farblose Karten und einen für Länder. Während du dies tust, kannst du dir die Karten durchlesen und schon einmal schauen, ob dir dabei ein paar tolle Karten ins Auge stechen. An dieser Stelle ist erwähnenswert, dass du einige Karten aus Special Guests (SPG), Eilmeldung (OTP) und Der Große Coup (BIG) erhalten wirst. Diese sehen so aus:

0036_MTGOTJ_SpeGuest_OTJSpecialGuest: Notion Thief 0003_MTGOTJ_CrimeBns: Journey to Nowhere 0002_MTGOTJ_Epilogue: Grand Abolisher

Falls du in einem Play-Booster eine Karte aus einem dieser Sets findest, kannst du sie in deinem Sealed-Deck spielen, selbst wenn sie nicht zum Hauptset gehört, also behalte sie auf jeden Fall im Hinterkopf!

Du solltest deine Optionen auf zwei Farben einschränken. Manchmal kannst du eine dritte Farbe „splashen“, d. h., zwei Farben als Hauptfarben spielen und ein bis zwei mächtige Karten (oder zusätzliche Kosten) einer anderen Farbe hinzufügen, aber ich würde mich hier wirklich auf zwei Farben konzentrieren. Deine Auswahl kannst du ganz frei treffen – vielleicht entscheidest du dich einfach für deine Lieblingsfarben – aber es gibt dabei drei Dinge, auf die du achten solltest:

Starke seltene Karten in jenen Farben, die du gerne spielen möchtest

Viele Entfernungszauber (Das sind Karten, die die Kreaturen deiner Gegner zerstören oder auf andere Weise unschädlich machen.)

Ausweichfähigkeiten (Viele Sealed-Deck-Partien werden durch fliegende Kreaturen entschieden oder durch Kreaturen, die aus einem anderen Grund nur schwer geblockt werden können.)

Ein weiterer wichtiger Aspekt, nach dem du Ausschau halten solltest, sind starke Synergien und mehrfarbige Karten. Jedes Farbenpaar in Outlaws von Thunder Junction folgt einem Thema. Diese Themen zu kennen, kann dir bei deiner Farbwahl helfen. Sie werden in einer Beilage beschrieben, die oben auf den Boostern jedes Play-Booster-Displays liegt, aber hier kannst du auch leicht darauf zurückgreifen:

Auszeit nehmen: Bleib wachsam. Nutze die Aushecken-Mechanik und Karten mit Aufblitzen, um nach deinem Zug Mana verfügbar zu haben und für alles gewappnet zu sein.

Verbrechen: Bestimme deine Gegner und ihre Karten Zug für Zug immer wieder als Ziele. Du bist auf eine lange Partie eingestellt, aber deine ständigen Verbrechen sorgen dafür, dass deine Gegner unzureichend vorbereitet sein werden.

Gesetzlose: Versammle eine Truppe aus Assassinen, Hexenmeistern, Piraten, Räubern und Söldnern. Diese bunte Truppe von Gesetzlosen findet Möglichkeiten, zusammenzuarbeiten und deine Gegner zu zermürben.

Stärke 4+: Große Kreaturen lohnen sich normalerweise von selbst, aber dieses Set geht noch weiter. Verstärke deine Streitkräfte mit Zaubersprüchen oder Söldner-Spielsteinen und lass den Aufmarsch beginnen.

Reittiere: Es gibt einen ganzen Stall voller Reittiere, die begierig darauf warten, in den Kampf zu stürmen. Jedes Mal, wenn ein Reittier mit Unterstützung durch geschickte Reiter angreift, heimst du mehr Belohnungen ein. Auf in den Sattel!

Zermürben: Deine Permanente wollen Spaß haben, nicht lang bleiben. Opfere schamlos, blocke furchtlos und greife aggressiv an. Jeder Verlust ist eine weitere Gelegenheit für einen größeren Gewinn.

Zweiter Zauberspruch: Wirke deine Zaubersprüche in Doppelschlägen. Karten mit niedrigem Manabetrag und ausgeheckte Karten ermöglichen Kombinationen von zwei oder mehr Zaubersprüchen in einem Zug und bringen dir einen Haufen Boni.

Kreaturen im Friedhof: Man lebt nur einmal? Denkste! Deine Karten können gefallene Kreaturen ins Getümmel zurückbringen oder einfach von der Anzahl an Kreaturenkarten in deinem Friedhof profitieren.

Söldner-Aggro: Du hast vielleicht nicht die größten Kreaturen, aber du hast die aggressivsten. Söldner-Spielsteine erhöhen die Stärke deiner Kreaturen, sodass du immer wieder gute Angriffe ausführen kannst, wenn Gegner auftauchen.

Aushecken: Setze mit der Aushecken-Mechanik deine ausgeklügelten Pläne in die Tat um. Deine Gegner sehen sie möglicherweise kommen, aber das bedeutet nicht, dass sie sie vereiteln können. Kontrolliere das Spielfeld und schlag im richtigen Moment zu.

Sobald du dich für deine Farben entschieden hast, ist es an der Zeit, über deine Manakurve nachzudenken. Diese soll sicherstellen, dass du in jedem Zug der Partie eine Kreatur wirken kannst. Wenn alle deine Kreaturen sechs Mana kosten, wirst du sehr schnell ins Hintertreffen geraten, und wenn alle zwei Mana kosten, wirst du im späteren Verlauf der Partie von teureren Karten übertrumpft.

Schauen wir uns an, wie du deine Manakurve überprüfen kannst. Zuerst legst du deine Kreaturen einfach von links nach rechts nach Manabetrag sortiert hin. Zuerst alle Kreaturen, die ein Mana kosten, dann alle Kreaturen, die zwei Mana kosten, und so weiter. Lege dabei Nichtkreaturen nur dazu, wenn du vorhast, sie zu wirken, sobald du entsprechend viel Mana hast – zum Beispiel würdest du eine Ausrüstung im zweiten Zug ausspielen, daher legst du sie in der Manakurve an die 2. Position. Einen Entfernungszauber, der 2 Mana kostet, willst du hingegen nur sehr selten tatsächlich im zweiten Zug wirken, denn den willst du für die mächtigeren gegnerischen Kreaturen aufheben.

Für Limited würde ich im Allgemeinen Folgendes empfehlen – allerdings dient dies nur als Orientierung:

1 Mana: 0-2

2 Mana: 4-6

3 Mana: 3-5

4 Mana: 2-4

5 Mana: 1-3

6+ Mana: 0-2

Sobald du damit fertig bist, ist es an der Zeit, deine Nichtkreatur-Zaubersprüche hinzuzufügen. Du solltest höchstwahrscheinlich alle deine Entfernungszauber spielen, mit denen du die Kreaturen deiner Gegner loswerden kannst. Darüber hinaus erweisen sich Spontanzauber, die deine Kreaturen verstärken, und Möglichkeiten, Karten zu ziehen, oft als nützlich. Würze dein Deck mit solchen Karten in dem Ausmaß, das du für richtig hältst.

Jetzt weißt du Bescheid! Nach diesen Schritten solltest du ein Deck mit 40 Karten haben. Du kannst mehr als 40 Karten spielen, allerdings rate ich dringend davon ab; jede überzählige Karte macht es unwahrscheinlicher, dass du deine besten Karten ziehst.

So baust du also ein Sealed-Deck. Aber welche Mechaniken erwarten dich? Schauen wir sie uns an.

Mechaniken von Outlaws von Thunder Junction

Outlaws von Thunder Junction bringt einige neuen Mechaniken mit sich, wie das Begehen von Verbrechen und Exzess sowie Karten, die sich auf Gesetzlose beziehen – eine bestimmte Gruppe von Kreaturentypen –, und mehr! Um mehr über all diese Mechaniken und ihre Funktionsweise zu erfahren, schau dir unseren Artikel zu den Mechaniken vonOutlaws von Thunder Junction an.

Zeit, loszureiten!

Das Outlaws von Thunder Junction Prerelease steht kurz bevor: Es findet vom 12. bis zum 18. April statt. Schau in deinem Store vorbei, sieh dir die Kartengalerie an und mach dich bereit für eine brandneue Magic-Grenzwelt.

Oh und noch eine Sache – du kannst auch Booster-Displays vorbestellen und sie beim Prerelease abholen. Falls du also noch mehr Karten mit nach Hause nehmen möchtest, kannst du dir ein paar Outlaws von Thunder Junction Produkte gönnen – wende dich dafür an deinen Store, um die Details zu klären.

Ich hoffe, all das war dir für deine Prerelease-Reise behilflich. Wie immer kannst du dich mit Fragen auf Twitter, Instagram, TikTok oder YouTube an mich wenden – ich freue mich immer, von euch zu hören.

Viel Freude und Spaß mit dem Set!

Gavin

