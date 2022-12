Hast du es gesehen? Das Funkeln?

Die glitzernden Dächer am Horizont. Genau danach haben wir gesucht. Das ist das sagenumwobene Ziel unserer Suche.

Wie du siehst, ist Orazca mehr als nur eine Legende. Orazca ist so real wie du und ich.

Illustration von Yeong-Hao Han

Die vielen Pfade auf Ixalan, sie haben alle hierher geführt. Vampire. Meervölker. Piraten. Das Imperium der Sonne mit all seinen Dinosauriern im Schlepptau. Selbst Vraska und Jace haben sich ihren Weg nach Orazca gebahnt.

Und wofür? Nun, für all die Wunder, die zweifelsohne hinter den Stadtmauern warten.

Und du kannst die Schätze vor allen anderen in den Händen halten – beim Rivalen von Ixalan Prerelease in einem Store in deiner Nähe!

Wie findet man heraus, wo ein Prerelease stattfindet und was genau einen da erwartet? Lies weiter!

Willkommen im Dschungel

Prereleases gehören zu meinen liebsten Magic-Events.

Egal wann und egal wo ich gerade bin – wenn ein neues Set erscheint, versuche ich immer, an einem Prerelease teilzunehmen. Und ich bin nicht allein: von kampferprobten Veteranen bis hin zu brandneuen Spielern treffen sich jede Menge Magic-Fans zu diesem Ereignis! Prereleases gehören zu den beliebtesten Events.

Warum? Weil Prereleases einfach zu den spaßigsten Dingen gehören, die man beim Spielen von Magic erleben kann!

Nichts ist wirklich vergleichbar damit. Man setzt sich hin, schnappt sich ein paar brandneue Karten und findet zusammen mit den anderen heraus, wie man sie am besten einsetzen kann. Alle starten mit denselben Voraussetzungen und man spielt in einem entspannten Umfeld. Der Spaß und die Freude über ein neues Magic-Set stehen klar im Vordergrund!

An meinem ersten Prerelease nahm ich teil, als ich gerade mal elf Jahre alt war und ich war sofort begeistert. Siebzehn Jahre später hat sich daran nicht viel geändert.

Prereleases sind toll, weil das Set neu ist und die Voraussetzungen für alle gleich sind, da jeder zum ersten Mal mit dem Set spielt. Alle sind entspannt machen sich mit den neuen Karten vertraut. Es ist einfach ein tolles Erlebnis für Jung und Alt!

Wenn du bereits ein Sealed-Deck-Veteran bist, kannst du gleich zum nächsten Abschnitt übergehen, in dem ich dir etwas über die Besonderheiten erzähle, die dich bei Rivalen von Ixalan in deinem Store erwarten. Falls diese ganze Sealed-Deck-Geschichte jedoch neu für dich ist oder du dir einfach denkst, dass ein paar Tipps nicht schaden können, dann lies weiter!

Also gut. Fangen wir erstmal mit dem Wichtigsten an: einen Ort finden, an dem du ein Prerelease spielen kannst! Der Spaß kann schließlich erst losgehen, wenn du weißt, wo du hin musst. Wie lässt sich das bewerkstelligen?

Wenn du nicht schon den Store deines Herzens gefunden hast, dann mach dich auf zum Store-Locator, um einen in deiner Nähe zu finden! Es kann sogar sein, dass der Store Voranmeldungen anbietet. Da Prereleases mit zu den beliebtesten Events gehören, solltest du lieber abklären, ob du dich voranmelden kannst. Du willst definitiv nicht erst direkt im Store erfahren, dass ein Event ausgebucht ist, also sorge lieber vor.

Du hast also deinen Store gefunden. Ausgezeichnet! Hoffentlich bist du unterwegs allen Meervolk-Fallen entgangen und in keine Saurierstampede geraten.

Nun solltest du dich auf Entdeckungstour begeben und auf das Event vorbereiten. Auch wenn du dein Deck aus Karten zusammenstellen wirst, die du erst vor Ort erhältst, gibt es noch jede Menge anderer Dinge, die du vorbereiten kannst.

Bring genug Vorräte mit, um auf dem Weg in die Goldene Stadt bei Kräften zu bleiben. Du könntest zum Beispiel ein Standard-Deck oder deinen Tauschordner mitbringen, um auch zwischen den einzelnen Runden eine Menge Spaß zu haben. Denke auch an Stift und Papier, um deine Lebenspunkte zu notieren, und eine Flasche Wasser zum Trinken.

Ein Prerelease dauert in der Regel 4 bis 5 Stunden, plane also entsprechend viel Zeit ein. Bei so viel magischen Duellen wirst du eventuell auch die ein oder andere Verstärkung brauchen – pack also am besten auch etwas zu essen ein. (Du kannst deswegen auch bei deinem Store nachfragen; vielleicht verkaufen sie sogar Snacks.)

Okay, lass uns weitermachen. Du hast also einen günstig gelegenen Store für dich auf der Karte gefunden und deine Tasche oder deinen Rucksack mit allem gefüllt, was du brauchst. Du hast dir sogar die neuesten Geschichten von Magic durchgelesen und bist mit deinem Magic-Wissen auf dem aktuellen Stand. Natürlich hast du auch einen Blick auf die genialen Karten in der Rivalen von Ixalan Kartengalerie geworfen. Wenn du neugierig warst, wie ein Turnier wohl ablaufen würde, hast du vielleicht auch meinen Artikel über die erste Teilnahme an einem Turnier gelesen.

Nun bist du bereit! Jetzt ist es an der Zeit, loszulegen und ein paar Boosterpackungen zu öffnen!

Willkommen in Orazca!

Wenn du dich zum Prerelease begibst und teilnimmst, erhältst du dieses wundervolle Zubehör! Schau dir nur mal die Deckbox für dieses Set an:

Ein Schatz, der so wundervoll ist, dass er Orazca gerecht wird.

In der Box findest du ein paar Dinge. Zum Beispiel diesen tollen W20 Spindown-Lebenspunktezähler:

Du findest darin auch eine Beilage, die dir etwas über die Geschehnisse von Rivalen von Ixalan verrät – und darüber, wie du ein Sealed-Deck zusammenstellst:

Am wichtigsten werden für dich im Prerelease-Pack die sechs Boosterpackungen sein. In ihnen findest du die Karten, die du zum Bau deines Sealed-Decks brauchst. Obendrein gibt es auch noch eine funkelnde Prerelease-Promokarte. (Dabei handelt es sich um eine seltene oder sagenhaft seltene Karte aus dem Set!)

Das Wichtigste zuerst: Reiß die Booster auf! Nun hast du einen Stapel Karten.

Tja … was nun?

Jetzt ist es an der Zeit, dein Deck zu bauen!

Sealed-Deck unterscheidet sich etwas vom normalen Deckbau. Du darfst dein Deck nur aus den Karten bauen, die vor dir liegen, plus beliebig vielen Standardländern. Und im Unterschied zu Constructed-Decks, die mindestens 60 Karten enthalten müssen, benötigst du hier nur 40 Karten.

Als Erstes solltest du die Farben wählen, mit denen du in die Schlacht ziehst. Ich empfehle dir, dich auf zwei Farben zu beschränken.

Hier sind ein paar Dinge, die für dich bei der Wahl der Farbe eine Rolle spielen könnten:

Eine sehr starke seltene Karte, mit der du unbedingt spielen willst.

Viele „Entfernungszauber“, die dir helfen, gegnerische Kreaturen aus dem Weg zu räumen.

Eine Menge spielbarer Karten in dieser Farbe.

Eine ausgeglichene „Manakurve“ in dieser Farbe – also viele Kreaturen mit verschiedenen Kosten.

Idealerweise erfüllen die Farben deiner Wahl alle vier Kriterien, aber sollten es nur zwei oder drei sein, ist das auch schon sehr gut.

Ein wichtiger Aspekt von Rivalen von Ixalan ist, dass es sich um ein „Stammesset“ handelt. Das bedeutet, dass die Kreaturentypen wichtig sind. Es gibt vier Hauptstämme, die jeweils in bestimmten Farben erscheinen:

Dinosaurier (rot, grün und weiß);

Meervolk (grün und blau);

Piraten (blau, schwarz und rot); und

Vampire (weiß und schwarz).

Wenn du nicht sicher bist, hilft es, einfach einen Stamm auszusuchen, um deine Wahlmöglichkeiten einzuschränken! Wenn du einen der Stämme auswählst, der drei Farben enthält, solltest du dich auf zwei dieser drei Farben festlegen, wenn du nicht die passenden Karten hast, um alle Manafarben zu garantieren.

Dabei ist es wichtig anzumerken, dass du keinen Stamm spielen musst und dich nicht auf einen festlegen brauchst, wenn du nicht möchtest. Es ist lediglich eine Methode des Deckbaus – es gibt auch zahlreiche Strategien, die sich nicht auf die Stämme stützen.

Wie auch immer du dich entscheidest, du musst deine Karten auf jene reduzieren, die du am Ende spielen wirst. Solltest du beim Prerelease nicht weiterwissen, dann bitte einfach andere Spieler um Hilfe. (Das darfst du bei einem Prerelease gerne machen, denn jeder möchte ja, dass es ein tolles Event wird!)

Also gut, du hast nun deine Farben gewählt. Wie entscheidest du dich jetzt für die 22–23 Karten, die letztendlich in deinem Deck landen sollen?

Folgendes könnte dir bei deiner Entscheidung helfen.

Zuerst legst du deine Kreaturen einfach nach Manakosten sortiert hin. Das hilft dir dabei, einen Überblick zu erhalten, welche Kreaturen du potenziell während jeder Phase in der Partie wirken kannst. (Lege die Nichtkreatur-Zauber jetzt noch nicht vor dich hin, außer du beabsichtigst, sie immer sofort auszuspielen, sowie du genügend Mana dafür hast. Zum Beispiel wirst du den [autocard]Kapitän der Tiefseeflotte[/autocard] für gewöhnlich im zweiten Zug wirken wollen, [autocard]Über die Planke gehen[/autocard] hingegen eher erst später.)

Eine gute „Manakurve“ deiner Kreaturen ist entscheidend für ein erfolgreiches Sealed-Deck. Du willst nicht für jeden Platz in der Kurve einen riesigen Haufen Karten haben. Die richtige Mischung ist wichtig, damit du die Möglichkeit hast, zu Anfang günstige Zaubersprüche und später im Spiel teure zu wirken. Als eine grobe Faustregel für Limited würde ich folgende Zusammenstellung empfehlen:

1 Mana: 0–2

2 Mana: 4–6

3 Mana: 3–5

4 Mana: 2–4

5 Mana: 1–3

6 Mana und mehr: 0–2

Das ist keine eiserne Regel, aber ein guter Richtwert. Sortiere so lange Kreaturen aus, bis du etwa diese Werte erreicht und nur noch deine Favoriten übrig hast.

Nachdem du dich nun auf deinen Grundstock an Kreaturen festgelegt hast, ist es an der Zeit, Zaubersprüche hinzuzufügen! Wähle deine Lieblings-Zaubersprüche unter deinen Farben und füge sie in dein Deck, so dass du etwa 22 oder 23 Karten hast. Damit solltest du gut mit Zaubersprüchen versorgt sein.

Was du unbedingt berücksichtigen solltest, sind so genannte „Entfernungszauber“ – diese Zaubersprüche schalten die Kreaturen deiner Gegner permanent aus, entweder durch Schaden, indem sie sie dauerhaft getappt lassen oder sie schlicht und einfach zerstören. Sealed Deck In Magic spielen Kreaturen eine große Rolle, also solltest du möglichst viele Karten in deinen Farben spielen, mit denen du gegnerische Kreaturen ausschalten kannst.

Wenn du mehr über die Manakurve erfahren möchtest, kannst du auch meinen Artikel zum Aufbau einer Manakurve lesen; er ist hier zu finden.

Interessiert an weiteren Tipps? Hier sind noch ein paar Dinge, die man beim Deckbau im Hinterkopf behalten sollte:

Es ist zwar erlaubt, Decks mit mehr als 40 Karten zu spielen, aber du solltest dich auf 40 beschränken, wenn es irgendwie geht. Mit jeder weiteren Karte verschlechtert sich nämlich die Chance, dass du die mächtige seltene Karte ziehst, die du in dein Deck gepackt hast!

Das Länderverhältnis sollte ungefähr bei 17 Ländern zu 23 anderen Karten liegen. Das ist keine eiserne Regel, die du unbedingt einhalten musst, aber die meisten Decks in Limited sehen am Ende so aus und generell ist es das Verhältnis, das ich anstreben würde.

Spiel eine Mischung aus Karten mit niedrigen und hohen Manakosten. Wenn du nur kleine, billige Kreaturen verwendest, kann eine einzige große Kreatur deines Gegners dich komplett ausbremsen. Wenn du allerdings nur teure, große Kreaturen verwendest, läufst du Gefahr, in den ersten Zügen überrannt zu werden. Bleibe am Besten bei einem Mix aus Kreaturen, die dich zwei, drei, vier und fünf Mana kosten. Im Sealed-Format werden die meisten Partien schlicht dadurch gewonnen, dass in jedem Zug (ab dem zweiten oder dritten) eine Kreatur gespielt wurde.

Ausweichfähigkeiten sind spielentscheidend! Oft kommt es bei Sealed-Deck-Partien zu Pattsituationen, in denen beide Spieler eine Armee an Kreaturen haben und keiner gut angreifen kann. Kreaturen mit Fähigkeiten wie Flugfähigkeit sorgen dafür, dass du diese Kreaturenblockaden durchbrichst.

Two-Headed Giant

Manche Stores bieten Sealed auch im Format Two-Headed Giant an (oft abgekürzt mit „2HG“). Dabei schließen sich zwei Spieler zu einem Team zusammen und spielen gegen ein anderes Zweierteam. Jedes Team erhält zwei Prerelease-Boxen, aus denen die Spieler ihre Decks zusammenstellen.

So funktioniert es:

Die einfache Version ist, dass du und ein Kollege an zwei 40-Karten-Decks arbeitet. Dann spielt ihr gegen ein anderes Zweierteam genau eine Partie.

Wie funktioniert diese Mehrspielervariante? Ganz einfach: All eure Kreaturen und Länder verwaltet ihr getrennt, aber ihr teilt euch 30 Lebenspunkte und führt eure Züge gleichzeitig aus. Außerdem könnt ihr für euren Partner blocken! Um zu gewinnen, müsst ihr also gut zusammenarbeiten.

Bist du neugierig und willst mehr über die Feinheiten von 2HG wissen? Klicke einfach hier und lies dir alles weitere dazu durch.

Open-Dueling

Falls ein ganzer Turniertag nicht deinen Vorstellungen von Magic entspricht oder du wenig Zeit hast und trotzdem das Rivalen von Ixalan Abenteuer erleben möchtest, kannst du Open-Dueling ausprobieren!

Du erhältst ein spielbereites Intro-Pack mit 60 Karten, mit dem du gegen andere Teilnehmer von Open-Dueling antrittst. Darunter sind auch Spieler, die am Hauptturnier teilnehmen, aber gerade zwischen einer Runde und der nächsten sind! Das ist eine großartige Möglichkeit, dich an ein Prerelease heranzutasten, falls du dir noch nicht sicher bist, ob das etwas für dich ist, oder falls du einfach keine 5 Stunden für das gesamte Event einplanen kannst. So kannst du nach deinem eigenen Gutdünken Partien im Open-Dueling spielen. Darüber hinaus macht’s einfach Spaß!

Frag in deinem Store nach Open-Dueling während des Prereleases und bereite dich auf den Kampf vor!

Mechaniken aus Rivalen von Ixalan

Rivalen von Ixalan enthält alle Mechaniken, die du aus Ixalan kennst und liebst – und zusätzlich eine ganz neue. Die neue Mechanik ist allerdings Hammer und du solltest dir Aufstieg auf jeden Fall ansehen!

Den Segen der Stadt erhalten

Der Name dieses Sets mag Rivalen von Ixalan lauten, aber ich hoffe, dass du nicht nur Rivalen sondern auch neue Freunde im Store findest. Prerelease-Veranstaltungen sind immer ein fantastisches Erlebnis.

Jedes Set spielt sich ein bisschen anders und dabei bildet Rivalen von Ixalan natürlich keine Ausnahme. Du wirst einfach nur durchs Mitmachen eine Menge lernen! Aber hier ist ein Tipp: Falls du viele Karten mit Aufstieg im Deck hast, solltest du vermeiden, Kreaturen mit dem Gegner abzutauschen (zulassen, dass sie sich gegenseitig im Kampf zerstören), denn du möchtest ja irgendwann auf zehn bleibende Karten im Spiel kommen. Wenn du nur wenige oder keine Karten mit Aufstieg spielst, dann provoziere deinen Gegner aggressiv zum Schlagabtausch! Du willst schließlich nicht, dass er den Segen der Stadt erhält, oder?

Den Rest wirst du schon selbst herausfinden.

Wirf noch einen Blick auf die Kartengalerie und vergiss nicht, dich vorab in einem Store in deiner Nähe anzumelden, damit du bereit für den Spaß beim Prerelease bist!

Hast du noch Fragen oder Ideen? Willst du wissen, was auf dich zukommt? Ich freue mich auf Rückmeldungen! Schick mir einfach alles, was du loswerden möchtest. Du kannst mich jederzeit kontaktieren, indem du mir einen Tweet schickst oder mir eine Frage auf Tumblr stellst. Also bis bald!

Ich wünsche dir, dass du in Orazca reiche Beute machst – und wer weiß, wenn du in den richtigen Ecken suchst, findest du vielleicht sogar die Immerwährende Sonne.

Viel Spaß!

