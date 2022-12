Wizards of the Coast

Was ändert sich an der Liste für Straßen von Neu-Capenna?

Glitzernde Dekadenz. Hartgesottene Ermittler. Muskelbepackte Vollstrecker und fünf mächtige Familien, die die Stadt regieren: Straßen von Neu-Capenna ist ab dem 29. April im Handel. Prerelease-Events beginnen am 22. April in deinem Store, und das Release für MTG Arena und Magic Online folgt am 28. April.

Du willst direkt ans Eingemachte? Details zum neuen Set findest du in diesen Artikeln, die alle wichtigen Fakten zu Straßen von Neu-Capenna zusammenfassen:

Die Liste besteht normalerweise aus 300 Karten aus der Geschichte von Magic. Diese tauchen mit einer Chance von 25 % im letzten Kartenslot von Set-Boostern auf. Mit jedem neuen Set wird ein Teil dieser Karten durch Karten ersetzt, die zu den Mechaniken und zum Thema des neuesten Sets passen.

Dieses Mal sind die Dinge jedoch etwas anders – man könnte sogar behaupten ... Stranger Things. Jetzt beinhaltet die Liste Magic-Versionen der Karten aus Secret Lair x Stranger Things. Die Illustrationen der Karten unterscheiden sich vom Secret Lair Drop, die Mechaniken der Karten sind jedoch identisch und zählen beim Deckbau als dieselben Karten aus dem Secret Lair Drop – du kannst in den meisten Fällen vier verwenden oder nur eine bei Commander. (Die Illustrationen der Karten aus Secret Lair sind nach wie vor nur in jenem Drop zu finden.)

Um die Karten aus Secret Lair x Stranger Things unterzubringen, enthält die Liste für Straßen von Neu-Capenna weniger Karten – insgesamt 67. Davon stammen 58 aus der Geschichte von Magic und ergänzen das Thema des Sets in Sachen Geschichte und Mechanik.

Die allgemeine Verteilung von Karten aus der Liste in Set-Boostern bleibt unverändert: Sie tauchen mit ungefähr 25 % Wahrscheinlichkeit im letzten Kartenslot von Set-Boostern auf. Im Durchschnitt kann einer von acht Set-Boostern die Magic-Version einer Karte aus Secret Lair x Stranger Things enthalten!

Die Liste wird dieses Mal jedoch noch weiter aufgepeppt. Wir suchen immer nach neuen Möglichkeiten, Set-Booster zu verbessern. Unter diesen neuen Karten aus der Geschichte von Magic befindet sich also eine besondere Nicht-Foil-Version von Rafiq of the Many mit einer neuen Illustration und dem Straßen von Neu-Capenna Goldenes-Zeitalter-Kartendruck!

Bitte beachte, dass Karten aus der Liste nicht für Standard zugelassen sind, wenn sie nicht zuvor zugelassen waren; Karten behalten ihre normale Legalität für verschiedene Magic-Formate.

Hier ist ein Rückblick auf vergangene Versionen der Liste:

Im Folgenden findest du Listen der Karten, die zu der Liste hinzugefügt wurden, und derjenigen, die für diese neuen Karten Platz machen mussten. Außerdem findest du eine vollständige Liste aller Karten, die derzeit auf der Liste stehen.

(Hinweis: Kartenbilder entsprechen nicht unbedingt der Version auf der Liste. Das Set-Kürzel in der rechten Spalte zeigt an, welche Version auf der Liste zu finden ist.)

Zu der Liste hinzugefügte Karten Kartenname Set Arvinox, the Mind Flail SLX Bjorna, Nightfall Alchemist SLX Cecily, Haunted Mage SLX Elmar, Ulvenwald Informant SLX Hargilde, Kindly Runechanter SLX Othelm, Sigardian Outcast SLX Sophina, Spearsage Deserter SLX Wernog, Rider's Chaplain SLX Havengul Laboratory SLX Havengul Mystery SLX Admiral Beckett Brass XLN Asmoranomardicadaistinaculdacar MH2 Crosis, the Purger C17 Elspeth, Undaunted Hero THB Krenko, Tin Street Kingpin WAR Ob Nixilis, the Fallen IMA Outlaws' Merriment ELD Remorseless Punishment OGW Runed Halo M21 Treasury Thrull C15 Urabrask the Hidden IMA Vivien Reid M19 Wasitora, Nekoru Queen C17 Zacama, Primal Calamity RIX Rafiq of the Many SNC/ALA

Von der Liste entfernte Karten Kartenname Set Always Watching SOI Arcades, the Strategist M19 Daxos the Returned C15 Demonic Tutor UMA Dragonlord Dromoka DTK Entreat the Dead C18 General Kudro of Drannith IKO Grenzo, Dungeon Warden A25 Korvold, Fae-Cursed King ELD Olivia, Mobilized for War SOI Spell Swindle XLN Stonehewer Giant 2XM Sun Titan E01 Teferi, Hero of Dominaria DAR Yisan, the Wanderer Bard M15