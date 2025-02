Wo fange ich am besten mit Magic an? Mit Grundstein oder mit Ätherdrift?

Du möchtest Magic: The Gathering spielen, weißt aber nicht, wo du anfangen sollst? Zwei unserer neuesten Releases – Grundstein und Ätherdrift – sind hervorragende erste Schritte in das Magic-Multiversum. Doch was empfiehlt sich besonders für neue Spielende? Nun, beide gleichermaßen! Ein großer Teil von Magic besteht darin, deine Sammlung aufzubauen und Karten aus verschiedenen Releases zu kombinieren. Heute zeigen wir dir verschiedene Möglichkeiten, wie du deine Decks mit actiongeladenen Karten aus Grundstein und Ätherdrift verstärken kannst.

Ätherdrift-Play-Booster Grundstein-Play-Booster

Ätherdrift erscheint am 14. Februar. Play-Booster, Sammler-Booster, Commander-Decks und mehr sind ab sofort bei deinem Store, bei Online-Händlern wie Amazon und überall sonst, wo es Magic-Produkte gibt, vorbestellbar.

Was ist Ätherdrift?

Ätherdrift ist das neueste Release von Magic, das ein Rennen über drei Welten des Multiversums zeigt. Mit dem Schwerpunkt auf Fahrzeugen und rasantem Gameplay ist es ein unglaublich spannendes Set zum Jahresauftakt. Jedes Jahr erscheinen sechs große Magic-Sets, die sich jeweils um einen Ort im Magic-Multiversum drehen oder eine kultige Medienvorlage zum Thema haben. Mehr über die kommenden Sets von 2025 kannst du hier lesen.

Wie kann ich mit Grundstein und Ätherdrift Magic lernen?

Magic: The Gathering Grundstein Einsteigerbox

Grundstein soll es möglichst einfach machen, Magic zu erlernen und liebzugewinnen. Die Einsteigerbox bietet eine Partie mit Schritt-für-Schritt-Anleitung sowie zehn thematische Jumpstart-Decks, die Kostproben von einigen der beliebtesten Themen von Magic bieten. Bei den Magic Academy Events in deinem Store lernst du außerdem, wie du spielst, und kannst deine Fähigkeiten in der lokalen Community verbessern.

Ätherdrift-Prerelease-Pack

Nachdem du das Spiel erlernt hast, kannst du deine Fähigkeiten bei Ätherdrift-Prerelease-Events auf der Rennstrecke unter Beweis stellen! So gehörst du zu den Ersten, die mit den Karten aus Ätherdrift in einer lockeren, freundlichen Umgebung spielen. Wir haben hier deinen Ätherdrift-Prerelease-Planungsleitfaden, also mach dich bereit, um in deinem Store die Nase vorn zu haben.

Die Karten, die du in deiner Grundstein-Einsteigerbox oder bei Magic Academy und Prerelease-Events erhältst, können zusammen gespielt werden, damit du herausfinden kannst, welche Bereiche von Magic du am meisten liebst. Wenn du zum Beispiel die Vampire aus der Einsteigerbox liebst, kannst du sie mit den Vampiren aus Ätherdrift kombinieren! Magic ist ein facettenreiches und lebhaftes Spiel, also hab keine Angst, mit deinen Karten zu experimentieren!

Wie kann ich die Grundstein-Karten mit den Ätherdrift-Karten kombinieren?

Du möchtest wissen, wie du deinen Grundstein-Decks am besten einen Schuss Äther verpasst? Es gibt viele Möglichkeiten, Karten aus verschiedenen Magic-Releases zu mischen und zu kombinieren. Ein bewährter Weg ist, die zentralen Themen eines Releases zu erkennen und sie in einem anderen Release ausfindig zu machen.

0553_MTGFDN_BBoxRep: Biogenic Upgrade 0158_MTGDFT_Main: District Mascot

Manche Dinge tauchen in fast jedem Magic-Release auf, etwa +1/+1-Marken! Ätherdrifts Maskottchen des Distrikts kann von sich aus wachsen und diese Marken nutzen, um Artefakte zu zerstören, aber warum sollte man dieses Wachstum nicht mit Biogene Aufrüstung auf die Spitze treiben? Marken sind ein wichtiger Bestandteil des Magic-Spielgeschehens, daher wirst du wahrscheinlich in jedem Set auf Karten mit dieser Mechanik stoßen. Man könnte sogar sagen, sie sind etwas, auf das du zählen kannst.

0002_MTGFDN_MainNew: Arahbo, the First Fang 0003_MTGDFT_Main: Basri, Tomorrow's Champion

Katzen! Wer liebt sie nicht? Sicherlich nicht unsere Designer, die haufenweise Katzen in Grundstein eingebaut haben, wie Arahbo, der erste Fangzahn , der deine anderen Katzen stärker macht. Deine tobenden Katzen werden noch mächtiger, wenn du Basri, zukünftiger Champion , aus Ätherdrift hinzufügst. In Ätherdrift gibt es noch viele andere Katzen, die du sammeln kannst, damit nicht nur die Motoren schnurren!

Wenn du genug Katze-Karten gesammelt hast (und mal richtig die Katze aus dem Sack lassen möchtest), kannst du sogar ein Commander-Deck mit Katzenthema bauen! Commander ist ein Format, in dem du mit einem 100-Karten-Deck spielst, das von einer legendären Kreatur angeführt wird. Finde deine Lieblingskatzen aus der Geschichte von Magic, wähle deine liebste legendäre Katze und mach dich bereit für eine Menge Spaß!

Lebendige Energie (Grün-Blau-Rot) Ewige Macht (Weiß-Blau-Schwarz)

Wenn du den Commander-Deckbau überspringen möchtest, kein Problem! Als Teil des Ätherdrift-Produktsortiments veröffentlichen wir zwei spielfertige Commander-Decks, damit du sofort im beliebtesten Format von Magic spielen kannst. Für ungezwungene Commander-Partien empfehlen wir dir, mit einem Ätherdrift-Commander-Deck an den Commander-Party-Events deines Stores teilzunehmen!

Der Release von Ätherdrift rückt immer näher: Die Prerelease-Events beginnen am 7. Februar, und der vollständige Release des Sets findet am 14. Februar statt. Du kannst alles, was du für den Bau deiner Ätherdrift-Decks brauchst, in deinem Store, bei Einzelhändlern wie Amazon und überall dort, wo Magic-Produkte verkauft werden, vorbestellen.