Der Weg zum Neubeginn

Die Neubeginn-Saison von MTG Arena steht vor der Tür! Zur Feier dieser Phase des Wandels und der neuen Anfänge winken allen Spielern besondere Geschenke sowie Informationen zum bevorstehenden Jahr. All das mündet in das Erscheinen von Dominarias Bund im September, wenn sich die Hälfte der Kartenpools der Formate Alchemy und Standard verabschiedet und Platz für ein ganzes neues Jahr an Karten schafft.

Damit du dir einen Überblick verschaffen kannst, haben wir hier alles zusammengetragen, was du über die Rotation, den Neubeginn sowie deren Auswirkungen auf MTG Arena wissen musst. Sehen wir uns das mal genauer an!

Was bedeutet Rotation?

Diesen September rotieren die Sets des Magic-Jahres 2021 aus den Formaten Alchemy und Standard heraus. In den nicht-rotierenden MTG Arena Spielmodi Historic und Explorer bleiben sie legal. Dasselbe gilt für alle Formate, die auf demselben Kartenpool beruhen, wie Historic Brawl.

Sets aus dem laufenden Jahr bleiben in ihren aktuellen Formaten legal. Zu ihnen gesellt sich zunächst Dominarias Bund, dann Krieg der Brüder und später auch weitere Sets, während das nächste Magic-Jahr seinen Lauf nimmt.

Was bedeutet Neubeginn?

Die Rotation geht immer mit großen Veränderungen einher, gerade für neue Spieler, die sie zum ersten Mal erleben. Um diesen Übergang in MTG Arena zu erleichtern, feiern wir diesen Prozess ganz bewusst mit der Neubeginn-Saison! In diesem Rahmen gibt es besondere Geschenke und Updates, um die Spieler auf das neue Alchemy- und Standard-Jahr einzustimmen. Lies weiter, um Details zu erfahren.

7. Juli: Alchemy Horizons: Baldur’s Gate erscheint

Unsere Vorbereitungen auf die Rotation beginnen mit dem Erscheinen von Alchemy Horizons: Baldur’s Gate, dem letzten Hauptset, bevor das neue Kartenjahr beginnt. Zwar müssen sich Spieler zu diesem Zeitpunkt noch ein paar Monate lang keine Gedanken darum machen, ihre Decks zu aktualisieren, aber mit diesem Set winken ihnen schon einmal neue Inhalte.

Decks für neue Spieler

Zum Erscheinen von Alchemy Horizons: Baldur’s Gate schicken wir die bestehenden zweifarbigen Einführungsdecks in den Ruhestand und führen neue ein. Diese Decks enthalten nur Karten aus Innistrad: Mitternachtsjagd oder jüngeren Sets, sodass sie auch nach der Rotation sowohl in Alchemy als auch in Standard legal blieben.

Neue Spieler erhalten diese neuen Decks, nachdem sie die einführenden Quests und die Farbherausforderung abgeschlossen haben. Wie immer werden außerdem alle Karten aus den Decks zur Sammlung eines Spielers hinzugefügt, wenn er sie zum ersten Mal freischaltet.

Für bestehende Spieler erscheinen diese Decks einfach im Ordner „Starterdecks“ der Registerkarte „Decks“. Spieler, die frühere Decks für neue Spieler freigeschaltet haben, erhalten sämtliche Karten für die neuen Decks, die sie noch nicht besitzen, damit sie sich mit diesen Decks austoben können.

Leg los!

Die Packungen für das „Leg los!“-Event werden für das neue Jahr ebenfalls überarbeitet. Packungen, die auf Themen der herausrotierenden Sets beruhen, werden nicht mehr verwendet, während die restlichen Packungen so überarbeitet werden, dass sie nur Karten enthalten, die nicht herausrotieren. Darüber hinaus wird es neue Packungen mit Inhalten aus Alchemy Horizons: Baldur’s Gate geben.

Karten als Belohnungen

Die Karten, die du als Belohnung für Midweek Magic und „Leg los!“-Events erhältst, werden nur noch Karten aus dem laufenden Jahr sein. Sämtliche Karten, die du dir durch diese Events verdienst, stammen aus Sets, die im Herbst in den Formaten Alchemy und Standard legal bleiben.

Schneller Draft

Ab diesem Zeitpunkt wird der Zeitplan für schnelle Drafts nur noch Sets ab Innistrad: Mitternachtsjagd umfassen. Spieler, die an schnellen Drafts teilnehmen, spielen so nur mit Karten, die im Herbst weiterhin in den Formaten Alchemy bzw. Standard verwendet werden können.

Anfang August: Aktualisierungen im Spiel

Im August werden dir dann Elemente auffallen, die direkt mit der Rotation und dem Neubeginn zu tun haben.

Neubeginn-Ei

Zu dieser Zeit erscheint das „Neubeginn-Ei“ im Profilbildschirm der Spieler. Es dient gleichzeitig als Erinnerung daran, dass die Rotation kurz bevorsteht, und als Belohnungspaket, das das neue Jahr einläutet! Wenn du mit der Maus auf das Ei zeigst, siehst du, wie viel Zeit noch verbleibt, bis die Rotation stattfindet und das Ei sich öffnet.

Melde dich vor der Rotation an, um dich zu vergewissern, dass du dein Ei erhalten hast! Weitere Details zu seinem Inhalt findest du unten.

Transaktionswarnungen

Wenn du versuchst, Boosterpackungen zu kaufen, eine Karte herzustellen oder einen Kartenstil für Karten zu kaufen, die herausrotieren, erinnert dich das Spiel daran, dass diese Karten bald rotieren, und fragt dich, ob du die Transaktion wirklich abschließen möchtest. Natürlich kannst du dies trotzdem tun – wir möchten nur sicherstellen, dass du das Gewünschte bekommst.

Anfang September: Dominarias Bund erscheint

Rotation

Sowie das neue Set erscheint, rotieren die folgenden Sets allesamt heraus:

Zendikars Erneuerung

Kaldheim

Strixhaven: Akademie der Magier

Dungeons & Dragons: Abenteuer in den Forgotten Realms

Die Karten aus diesen Sets sind dann nicht mehr in Alchemy bzw. Standard spielbar, es sei denn, sie werden neu aufgelegt. In Explorer und Historic bleiben sie jedoch weiterhin legal.

Die Formate Alchemy und Standard umfassen nun die Sets des vergangenen Jahres sowie das erste Set des kommenden Jahres:

Innistrad: Mitternachtsjagd

Innistrad: Blutroter Bund

Kamigawa: Neon-Dynastie

Straßen von Neu-Capenna

Alchemy Horizons: Baldur’s Gate (nur Alchemy)

Dominarias Bund

Belohnungen zum Neubeginn

Das Neubeginn-Ei, das Spieler vor der Rotation erhalten, öffnet sich Anfang September! Zunächst erhältst du zehn einzelne Karten als Belohnungen, um deiner Sammlung nach der Rotation zu einem starken Start zu verhelfen. Diese umfassen eine seltene Karte aus jedem der fünf nicht-rotierenden Sets sowie weitere vier seltene Karten und eine sagenhaft seltene Karte aus Dominarias Bund.

Darüber hinaus werden deinem Set-Meisterungspfad weitere Karten und Boosterpackungen aus Dominarias Bund sowie „Leg los!“-Token hinzugefügt. Wenn du dir während der Saison für Dominarias Bund Meisterungs-EP verdienst, schaltest du diese zusätzlichen Belohnungen frei.

Ein neues Jahr steht bevor

Jedes Jahr bringt die Rotation neue und spannende Veränderungen mit sich. Magic bekommt ein neues Gesicht und bietet dir neue Karten und Decks für neue Erfahrungen. Das ist ein wesentlicher Grund dafür, dass Magic so ein tolles Spiel ist. Hoffentlich konnte dich dieser Artikel auf die diesjährige Neubeginn-Saison und alles, was damit verbunden ist, einstimmen.

Viel Spaß im neuen Jahr!