방금 들으셨나요? 천둥의 신의 번개가 파직거리는 소리를? 파괴되지 않는 방패가 하늘로 "쉬익"하며 날아올라가는 소리를? 감마선으로 강화된 과학자의 포효 소리를? 매직이 재해석한 마블 유니버스가 디지털로 찾아오고, 여러분도 2026년 6월 23일에 매직: 더 개더링® | 마블 수퍼 히어로즈가 MTG 아레나에출시되면 이 액션에 합류할 수 있으며, 6월 2일부터 사전 주문이 시작됩니다.

MTG 아레나의 매직: 더 개더링 | 마블 수퍼 히어로즈

매직: 더 개더링| 마블 수퍼 히어로즈 및 과거와 미래의 모든 마블 세트가 MTG 아레나에 찾아온다는 것을 매우 기쁜 마음으로 전해드립니다. 이는 MTG 아레나 팬들이 역시 기존의 다른 매직 출시작과 마찬가지로, 기대할 수 있는 모든 특전과 화려한 연출을 포함하여 이번 세트의 모든 요소를 MTG 아레나에서 완전히 경험할 수 있다는 것을 의미합니다.

드래프트가 가능한 완전한 크기의 메인세트에 더불어, 매직: 더 개더링 | 마블 수퍼 히어로즈의 다양한 추가 요소들이 MTG 아레나에 도입될 예정입니다.

소스 마테리얼 카드 : 마블 유니버스의 역사 속에서 발췌한 삽화를 선보이는 이 카드들은 드래프트와 제작이 가능합니다. 인어 플레이어들은 환호하세요, 아틀란티스의 군주가 MTG 아레나에 찾아오니 말입니다.

: 마블 유니버스의 역사 속에서 발췌한 삽화를 선보이는 이 카드들은 드래프트와 제작이 가능합니다. 인어 플레이어들은 환호하세요, 아틀란티스의 군주가 MTG 아레나에 찾아오니 말입니다. 점프스타트 부스터, 비기너 박스, 장면 박스의 카드들 : 파운데이션 점프스타트와 같은 기존 출시작들과 마찬가지로, 마블 테마의 점프스타트 부스터를 자유롭게 조합하고 이 카드들을 제작하여 덱에 추가할 수 있습니다. 비기너 박스와 장면 박스는 MTG 아레나에서 이용할 수 없지만, 이 제품들에 포함된 매직에 새롭게 소개되는 카드들은 모두 아레나에서 이용 가능합니다!

: 파운데이션 점프스타트와 같은 기존 출시작들과 마찬가지로, 마블 테마의 점프스타트 부스터를 자유롭게 조합하고 이 카드들을 제작하여 덱에 추가할 수 있습니다. 비기너 박스와 장면 박스는 MTG 아레나에서 이용할 수 없지만, 이 제품들에 포함된 매직에 새롭게 소개되는 카드들은 모두 아레나에서 이용 가능합니다! 대표 및 특별 커맨더: 지금이 바로, 두들겨 팰 시간입니다! 이 세트의 커맨더 덱 4종에 포함된 대표 및 특별 커맨더 카드들은 제작이 가능하므로, 판타스틱 포를 비롯한 다양한 카드들을 콜렉션에 추가할 날을 기대해 주시기 바랍니다.

저희는 점프스타트 이벤트 및 비기너 박스와 장면 박스의 초보자 친화적인 카드들을 통해 신규 플레이어들이 마블 유니버스에 곧바로 뛰어들 수 있도록 하고자 합니다. 신규 플레이어의 경험을 더욱 지원하기 위해, 매직: 더 개더링 | 마블 수퍼 히어로즈의 카드들을 선보이는 완성덱도 MTG 아레나 상점에 출시할 예정입니다. 이 덱들에 대한 더 자세한 정보는 세트의 디지털 출시일이 다가오면 유해 드리겠습니다!

또한 이번 출시의 경우 이에 대응되는 오멘패스 너머에세트가 별도로 제공되지 않는다는 점을 안내해 드립니다. 매직: 더 개더링 | 마블 수퍼 히어로즈 및 향후의 모든 마블 세트는 마블 유니버스의 전체 내용을 담은 채로 MTG 아레나에 출시될 예정입니다. 이는 또한 테이블탑 및 디지털 매직을 플레이하는 것을 더 이해하기 쉽게 만들어 줄 것입니다. 닥터 둠은 어디에서 이 카드를 플레이하든 닥터 둠일 테니까요!

만약 여러분의 스파이더 센스가 작동하고 있고 이 안내로 인해 또 다른 매직 세트에 대한 궁금증이 생기셨다면, 정확하게 짚으신 겁니다. 매직: 더 개더링® | 마블 스파이더맨도 MTG 아레나로 날아들어온다는 것을 기쁜 마음으로 알려드립니다!

매직: 더 개더링 | 마블 스파이더맨이 MTG 아레나에 찾아옵니다

2026년 6월 16일부터 매직: 더 개더링 | 마블 스파이더맨을 MTG 아레나에서 이용할 수 있습니다! 하지만 이게 무슨 의미일까요?

사실, 이번 상황은 저희에게도 매우 이례적입니다. 저희는 이전에도 과거의 세트들을 MTG 아레나에 도입한 적이 있었지만, 매직: 더 개더링| 마블 스파이더맨에 수록된 모든 카드는 플레이어들이 이미 오멘패스 너머에를 통해 수집했을 수도 있는 동일한 카드를 가지고 있습니다. 그렇기 때문에, 이번 업데이트를 통해 여러분이 기대하실 수 있는 요소들을 자세히 소개해 드리고자 합니다.

6월 16일에 찾아오는 신규 콘텐츠

이번 업데이트의 일환으로 다양하고 흥미진진한 신규 콘텐츠가 MTG 아레나에 찾아올 예정입니다. 저희 팀은 이번 결과물을 가장 멋지게 선보이기 위해 열심히 준비해 왔으며, 마침내 플레이어 여러분과 이 소식을 공유할 수 있게 되어 매우 기쁩니다! 6월 16일이 되면, 다음 카드들과 꾸미기 아이템을 MTG 아레나에서 이용할 수 있게 됩니다:

모든 매직: 더 개더링 | 마블 스파이더맨(SPM) 카드

매직: 더 개더링 | 마블 스파이더맨의 모든 소스 마테리얼 카드(MAR)

엄선된 매직: 더 개더링 | 마블 스파이더맨 아바타들

거미줄 기본 대지

플레이어 수집 관련 영향

플레이어 여러분이 이미 오멘패스 너머에를 통해 이 콘텐츠를 수집하고 플레이할 기회가 있었던 만큼, 저희는 매직: 더 개더링 | 마블 스파이더맨을 도입하면서 기존의 콜렉션이 완전히 존중받을 수 있도록 하고자 합니다. 이 두 세트 간의 등가성을 존중하기 위해, 단 한 번만 적용되는 일회성 지급 처리를 진행할 예정입니다:

여러분의 콜렉션에 있는 모든 오멘패스 너머에 카드들에 대해, 자동적으로 매직: 더 개더링 | 마블 스파이더맨의 동일한 카드를 받게 됩니다. 예를 들어, 콜렉션에 수맥 직조거미 한(1) 장이 있는 경우, 거미 발현 한(1) 장을 받게 됩니다. 수맥 직조거미 카드 스타일은 계속 보유하며 거미 발현에 이를 적용할 수 있습니다. 이 경우, 해당 카드는 여전히 한(1) 장만 보유하고 있는 것입니다.

각 오멘패스 너머에 카드는 카드 스타일로 계속 보유하게 됩니다. 카드 스타일의 작동 방법에 대한 자세한 정보는 이 기사를 확인해 주시기 바랍니다.



이번 일회성 지급 과정에서 누락되는 카드가 없도록, 이번 업데이트를 통해 추가적인 조치를 취하고자 합니다. 6월 16일 업데이트 이후 처음으로 로그인할 때, 개봉하지 않은 모든 오멘패스 너머에 팩이 자동으로 개봉됩니다.

해당 팩들이 자동적으로 개봉된 후, 여러분은 해당 팩의 구성품을 정상적으로 획득하고, 조건에 부합하는 카드들에 대응되는 매직: 더 개더링 | 마블 스파이더맨 카드를 받게 되며, 팩 개봉 시 통상적으로 지급되는 추가 보상(금고 진행도, 와일드카드 등)도 모두 지급받게 됩니다.

이 조치로 인해 플레이어가 수많은 보상 알림창을 일일이 탭해야 할 수도 있으므로, 모든 보상이 플레이어의 수집품에 별도의 알림 없이 자동으로 추가되도록 구현했습니다.

업데이트된 콘텐츠

이번 업데이트에서는 이러한 추가 요소들을 수용하기 위해 일련의 변경 사항을 적용해야 했습니다. 오는 6월 16일부터 변경되는 주요 사항들은 다음과 같습니다:

매직: 더 개더링 | 마블 스파이더맨 카드들이 인쇄판으로 이용 가능해집니다. 인쇄판들은 팩 또는 와일드카드를 통해 획득할 수 있습니다.

소스 마테리얼 카드들 또한 인쇄판으로 이용 가능해집니다. 인쇄판들은 팩을 통해 획득하거나 와일드카드를 통해 제작할 수 있습니다.

매직: 더 개더링 | 마블 스파이더맨 팩이 오멘패스 너머에를 대체하게 됩니다. 이 팩들은 매직: 더 개더링 | 마블 스파이더맨 인쇄판 및 소스 마테리얼 카드(MAR)를 포함할 수 있습니다.

세트 콜렉션은 이제 매직: 더 개더링| 마블 스파이더맨을 표시하게 됩니다. 이번 일회성 지급 조치와 관련해, 이러한 변경 사항으로 인한 플레이어 여러분의 콜렉션 진행도는 영향을 받지 않을 것입니다.

오멘패스 너머에 카드는 카드 스타일이 됩니다. 이 카드 스타일은 골드 또는 보석으로 구매할 수 있습니다. 모든 카드 스타일과 마찬가지로, 콜렉션에 기본 카드 인쇄판이 있어야 스타일을 적용할 수 있습니다. "플레이어 수집 관련 영향"에서 더 자세한 정보를 확인하세요.

오멘패스 보너스 시트(OMB)의 카드들은 여전히 인쇄판으로 남습니다. 인쇄판들은 팩 또는 와일드카드를 통해 획득할 수 있습니다.



자주 묻는 질문(FAQ)

현재 오멘패스 너머에 카드들을 사용하고 있는 덱들을 이 업데이트 후에도 그대로 사용할 수 있나요?

네! 모든 덱은 사용 가능한 상태로 유지됩니다. 기본적으로, 덱들은 매직: 더 개더링 | 마블 스파이더맨 카드의 인쇄판을 사용하게 됩니다. 오멘패스 너머에 카드 스타일을 사용하는 것을 선호하시는 경우, 해당 카드에 대응되는 카드 스타일을 적용할 수 있습니다.

어떻게 하면 내 오멘패스 너머에 카드를 계속 사용할 수 있나요?

오멘패스 너머에 카드들은 카드 스타일이 되므로, 다른 카드 스타일들과 동일하게 작동합니다. 카드 스타일을 탭하거나 덱에 직접 드래그해서 적용하거나, 해당 스타일을 선호하는 인쇄판으로 설정하여 여러 클라이언트에 걸쳐 해당 판본을 기본 버전으로 사용할 수 있습니다.

어떻게 하면 덱 빌더에서 오멘패스 너머에 및 오멘패스 보너스 시트 콘텐츠를 찾을 수 있나요?

오멘패스 너머에 및 오멘패스 보너스 시트 카드들은 덱 빌더에서 각각 "s:OM1" 또는 "s:OMB"를 입력하거나 카드 이름을 사용한 검색을 통해 찾을 수 있습니다.

MTG 아레나에서 집결하세요

저희는 마블 유니버스를 디지털 매직에 구현하기 위해 저희만의 수퍼히어로 팀(MTG 아레나의 개발자들)을 구성했습니다. 매직: 더 개더링 | 마블 수퍼 히어로즈는 만화를 사랑하는 저희의 마음 속에 소중히 자리잡은 캐릭터와 이야기들로 가득 차 있기에, 이들이 저희 게임에 구현된 모습을 보는 것은 꿈만 같은 일입니다. 이제 저희는 그 꿈을 플레이어 여러분 모두와 함께 나눌 수 있습니다. 6월 23일에 매직: 더 개더링 | 마블 수퍼 히어로즈가 MTG 아레나에 출시될 때 집결할 준비를 하시기 바랍니다!

마블은 비교할 수 없을 정도로 방대한 인상적인 캐릭터와 스토리 라이브러리를 바탕으로 85년이 넘는 세월 동안 대중문화를 형성해 온, 세계에서 가장 영향력 있는 엔터테인먼트 브랜드 중 하나입니다. 마블의 브랜드는 영화, TV, 출판, 라이선싱, 게임, 라이브 이벤트, 디지털 미디어 등 엔터테인먼트의 전 영역에 걸쳐 있습니다.

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