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БЕЛЫЕ

Превозносимая Претендентка
Превозносимая Претендентка

Все, Что Блестит
Все, Что Блестит

Архонт Отпущения
Архонт Отпущения

Паладин Арденвейла
Паладин Арденвейла

Тактик Арденвейла
Тактик Арденвейла

Сторгованная Корова
Сторгованная Корова

Обожаемая Принцесса
Обожаемая Принцесса

Прекрасный Принц
Прекрасный Принц

Круг Верности
Круг Верности

Оглушительная Тишина
Оглушительная Тишина

Фея-Наставница
Фея-Наставница

Лиса-Летунья
Лиса-Летунья

Укрепляющий Провиант
Укрепляющий Провиант

Убийца Великанов
Убийца Великанов

Стеклянный Гроб
Стеклянный Гроб

Жить Долго и Счастливо
Жить Долго и Счастливо

Архонт Гармонии
Архонт Гармонии

Утихомиривательница
Утихомиривательница

Рыцарь из Твердыни
Рыцарь из Твердыни

Линден, Непреклонная Королева
Линден, Непреклонная Королева

Одинокий Единорог
Одинокий Единорог

Таинственный Фонарщик
Таинственный Фонарщик

Фланговый Маневр
Фланговый Маневр

Ценный Грифон
Ценный Грифон

Сплотиться во Имя Трона
Сплотиться во Имя Трона

Укрытый Королевством Гигант
Укрытый Королевством Гигант

Праведность
Праведность

Пастырь Стада
Пастырь Стада

Сияющие Доспехи
Сияющие Доспехи

Ритуал Серебряного Пламени
Ритуал Серебряного Пламени

Оруженосец Серебряного Пламени
Оруженосец Серебряного Пламени

Сейр Эйлин, Львиный Коготь
Сейр Эйлин, Львиный Коготь

Заточение в Башне
Заточение в Башне

Поцелуй Истинной Любви
Поцелуй Истинной Любви

Почтенный Рыцарь
Почтенный Рыцарь

Достойный Рыцарь
Достойный Рыцарь

Юный Рыцарь
Юный Рыцарь

СИНИЕ

Оживляющая Фея
Оживляющая Фея

Наглый Воришка
Наглый Воришка

Колдовской Сон
Колдовской Сон

Коридорный Наблюдатель
Коридорный Наблюдатель

Скажи Волшебное Слово
Скажи Волшебное Слово

Эмри, Таящаяся в Озере
Эмри, Таящаяся в Озере

Фея Желаний
Фея Желаний

Фея-Вандал
Фея-Вандал

Фолиант Фантазий
Фолиант Фантазий

Ожабление
Ожабление

Гэдвик, Умудренный
Гэдвик, Умудренный

Пикси-Гипнотизер
Пикси-Гипнотизер

Попасть в Историю
Попасть в Историю

Волшебное Зеркало
Волшебное Зеркало

Мантия Приливов
Мантия Приливов

Мерфолк, Хранительница Тайн
Мерфолк, Хранительница Тайн

Часы Полуночи
Часы Полуночи

Иззеркалье
Иззеркалье

Черепаха Туманного Брода
Черепаха Туманного Брода

Лунные Добытчики
Лунные Добытчики

Колдовской Спор
Колдовской Спор

Выбор
Выбор

Ошеломленная Ученица
Ошеломленная Ученица

Королева Льда
Королева Льда

Убежать Вместе
Убежать Вместе

Мудрец Водопадов
Мудрец Водопадов

Такой Крохотный
Такой Крохотный

Грифон Стального Взгляда
Грифон Стального Взгляда

Похищенный Феями
Похищенный Феями

Сейра Эленора, Прозорливая
Сейра Эленора, Прозорливая

Расхитительница Страниц
Расхитительница Страниц

Превращение в Тыкву
Превращение в Тыкву

Необъясненное Видение
Необъясненное Видение

Горгулья Вантресса
Горгулья Вантресса

Паладин Вантресса
Паладин Вантресса

Мерфолк-Мечтательница
Мерфолк-Мечтательница

Ведьмин Колодец
Ведьмин Колодец

ЧЕРНЫЕ

Айара, Первая в Локтвейне
Айара, Первая в Локтвейне

Запечь в Пироге
Запечь в Пироге

Курганные Ведьмы
Курганные Ведьмы

Прелестная Воительница
Прелестная Воительница

Эталон Черных Копий
Эталон Черных Копий

Болотная Хулиганка
Болотная Хулиганка

Питомец Котла
Питомец Котла

Котел Вечности
Котел Вечности

Дар Котла
Дар Котла

Тролль Цокающего Моста
Тролль Цокающего Моста

Грандиозное Поражение
Грандиозное Поражение

Коллекционер Глаз
Коллекционер Глаз

Торжественные Похороны
Торжественные Похороны

Зловещий Плод
Зловещий Плод

Вечная Молодость
Вечная Молодость

Рыцарь Зловонной Трясины
Рыцарь Зловонной Трясины

Вертел Великана
Вертел Великана

Шипастая Плеть
Шипастая Плеть

Паладин Локтвейна
Паладин Локтвейна

Потерянный Легион
Потерянный Легион

Злонравный Вельможа
Злонравный Вельможа

Кража Воспоминаний
Кража Воспоминаний

Смертоносная Всадница
Смертоносная Всадница

Поклявшийся Рыцарь
Поклявшийся Рыцарь

Орден Полуночи
Орден Полуночи

Дудочник Скопища
Дудочник Скопища

Ранкел, Злой Шутник
Ранкел, Злой Шутник

Ночной Жнец
Ночной Жнец

Похищение Души
Похищение Души

Месть Воронов
Месть Воронов

Влюбившийся Мечник
Влюбившийся Мечник

Вопль Призрака
Вопль Призрака

Сейр Конрад, Угрюмый
Сейр Конрад, Угрюмый

Ведьма-Искусительница
Ведьма-Искусительница

Жестокая Опекунша
Жестокая Опекунша

Лапка Желаний
Лапка Желаний

Месть Ведьмы
Месть Ведьмы

КРАСНЫЕ

Вломиться
Вломиться

Росомаха Кровавой Пелены
Росомаха Кровавой Пелены

Как Дуну, Как Плюну
Как Дуну, Как Плюну

Гигант-Костекрушитель
Гигант-Костекрушитель

Серный Требушет
Серный Требушет

Тренер Пламенного Плаца
Тренер Пламенного Плаца

Забрать Первенца
Забрать Первенца

Хрустальная Туфелька
Хрустальная Туфелька

Клинок Эмберета
Клинок Эмберета

Паладин Эмберета
Паладин Эмберета

Щитолом Эмберета
Щитолом Эмберета

Ярость Диких Дебрей
Ярость Диких Дебрей

Пылкий Поборник
Пылкий Поборник

Огонь Изобретений
Огонь Изобретений

Швырок
Швырок

Айренкрагский Подвиг
Айренкрагский Подвиг

Айренкрагская Пиромантка
Айренкрагская Пиромантка

Рыцарский Поединок
Рыцарский Поединок

Безумный Крысятник
Безумный Крысятник

Торговец из Долины
Торговец из Долины

Странствующий Огр
Странствующий Огр

Меркантильный Дракон
Меркантильный Дракон

Яростный Красный Колпак
Яростный Красный Колпак

Драка Красных Колпаков
Драка Красных Колпаков

Красные Колпаки-Налетчики
Красные Колпаки-Налетчики

Рыцарь Краескалья
Рыцарь Краескалья

Грабитель Богачей
Грабитель Богачей

Жгучее Драконье Пламя
Жгучее Драконье Пламя

Испепеляющий Залп
Испепеляющий Залп

Семь Гномов
Семь Гномов

Огр-Череподав
Огр-Череподав

Истребительный Огонь
Истребительный Огонь

Разрубающий Удар
Разрубающий Удар

Сейра Кара, Смелая
Сейра Кара, Смелая

Азарт Возможностей
Азарт Возможностей

Торбран, Тан Алого Чертога
Торбран, Тан Алого Чертога

Наездник на Хорьке
Наездник на Хорьке

ЗЕЛЕНЫЕ

Великан Бобового Ростка
Великан Бобового Ростка

Любопытная Парочка
Любопытная Парочка

Трактирщик Пограничного Оплота
Трактирщик Пограничного Оплота

Пирующий Король Троллей
Пирующий Король Троллей

Охота на Фазана
Охота на Фазана

Яростный Ведьмин Охотник
Яростный Ведьмин Охотник

Златовласая Незваная Гостья
Златовласая Незваная Гостья

Гаренбригский Резчик
Гаренбригский Резчик

Паладин Гаренбрига
Паладин Гаренбрига

Гаренбригский Оруженосец
Гаренбригский Оруженосец

Гигантская Возможность
Гигантская Возможность

Золоченая Гусыня
Золоченая Гусыня

Великий Кромлех
Великий Кромлех

Неутолимый Аппетит
Неутолимый Аппетит

Хранитель Сказок
Хранитель Сказок

Преображение Кенрита
Преображение Кенрита

Влюбленное Чудовище
Влюбленное Чудовище

Маралифская Всадница
Маралифская Всадница

Противник из Дуболесья
Противник из Дуболесья

Былое и Грядущее
Былое и Грядущее

Жили-Были
Жили-Были

Пересилить
Пересилить

Заветное Чудище
Заветное Чудище

Возвращение Дикоречивого
Возвращение Дикоречивого

Возвращение к Природе
Возвращение к Природе

Послушница Розового Шипа
Послушница Розового Шипа

Алебарда Розового Шипа
Алебарда Розового Шипа

Споровый Паук
Споровый Паук

Сейра Фарен, Молот Кромлеха
Сейра Фарен, Молот Кромлеха

Выше Бобового Ростка
Выше Бобового Ростка

След из Крошек
След из Крошек

Лесовик из Туинвейла
Лесовик из Туинвейла

Злобный Волк
Злобный Волк

Дикорожденный Егерь
Дикорожденный Егерь

Следопыт Чащелесья
Следопыт Чащелесья

Волчья Сыть
Волчья Сыть

Йорво, Лорд Гаренбрига
Йорво, Лорд Гаренбрига

МНОГОЦВЕТНЫЕ

Свистопляска
Свистопляска

Предсказанная Погибель
Предсказанная Погибель

Утопить в Озере
Утопить в Озере

Побег в Дикие Дебри
Побег в Дикие Дебри

Старейшина Дивной Чащи
Старейшина Дивной Чащи

Гаррук, Проклятый Охотник
Гаррук, Проклятый Охотник

Грумгулли, Великодушный
Грумгулли, Великодушный

Необычный Союз
Необычный Союз

Вдохновляющий Ветеран
Вдохновляющий Ветеран

Лох-Мерский Змей
Лох-Мерский Змей

Маралифская Пикси
Маралифская Пикси

Око, Похититель Корон
Око, Похититель Корон

Разбойничье Веселье
Разбойничье Веселье

Королевские Отпрыски
Королевские Отпрыски

Толковая Охотница
Толковая Охотница

Блескоискательница
Блескоискательница

Копье Стального Когтя
Копье Стального Когтя

Крестоносец Кулака Бури
Крестоносец Кулака Бури

Кобылица Странствий
Кобылица Странствий

Командир из Вечнозимья
Командир из Вечнозимья

Сова Арканиста
Сова Арканиста

Алчный Порыв
Алчный Порыв

Неумирающий Рыцарь
Неумирающий Рыцарь

Элитный Охотник за Головами
Элитный Охотник за Головами

Огнерожденный Рыцарь
Огнерожденный Рыцарь

Озерный Дракон
Озерный Дракон

Лесничая из Дуболесья
Лесничая из Дуболесья

Сокрушитель Бастионов
Сокрушитель Бастионов

Непоколебимая Всадница
Непоколебимая Всадница

Громогласная Черепаха
Громогласная Черепаха

АРТЕФАКТЫ

Заводной Слуга
Заводной Слуга

Опускающийся Мост
Опускающийся Мост

Зачарованная Карета
Зачарованная Карета

Пряничный Громила
Пряничный Громила

Золотое Яйцо
Золотое Яйцо

Ходячий Дольмен
Ходячий Дольмен

Геральдическое Знамя
Геральдическое Знамя

Любознательная Марионетка
Любознательная Марионетка

Турнирный Манекен
Турнирный Манекен

Горгулья Локтвейна
Горгулья Локтвейна

Счастливый Клевер
Счастливый Клевер

Пророк с Пика
Пророк с Пика

Бродячая Крепость
Бродячая Крепость

Обжигающий Котел
Обжигающий Котел

Доспех-Шатун
Доспех-Шатун

Указательное Пугало
Указательное Пугало

Метла Колдуна
Метла Колдуна

Волшебная Подзорная Труба
Волшебная Подзорная Труба

Прялка
Прялка

Камнеспиральный Змей
Камнеспиральный Змей

Оружейная Стойка
Оружейная Стойка

Ведьмина Печь
Ведьмина Печь

ЗЕМЛИ

Замок Арденвейл
Замок Арденвейл

Замок Эмберет
Замок Эмберет

Замок Гаренбриг
Замок Гаренбриг

Замок Локтвейн
Замок Локтвейн

Замок Вантресс
Замок Вантресс

Гномьи Копи
Гномьи Копи

Сказочный Проход
Сказочный Проход

Пряничный Домик
Пряничный Домик

Безмятежная Мыза
Безмятежная Мыза

Мистическое Святилище
Мистическое Святилище

Ристалище
Ристалище

Ведьмина Избушка
Ведьмина Избушка

Равнина
Равнина

Равнина
Равнина

Равнина
Равнина

Равнина
Равнина

Остров
Остров

Остров
Остров

Остров
Остров

Остров
Остров

Болото
Болото

Болото
Болото

Болото
Болото

Болото
Болото

Гора
Гора

Гора
Гора

Гора
Гора

Гора
Гора

Лес
Лес

Лес
Лес

Лес
Лес

Лес
Лес

PLANESWALKER DECK

Рован, Храбрый Электромаг
Рован, Храбрый Электромаг

Гарнизонный Грифон
Гарнизонный Грифон

Боевая Стражница Рован
Боевая Стражница Рован

Поборники Рован
Поборники Рован

Обветренный Утес
Обветренный Утес

Око, Проказник
Око, Проказник

Сообщники Око
Сообщники Око

Прохвост из Терновой Крепости
Прохвост из Терновой Крепости

Гостеприимство Око
Гостеприимство Око

Водопад Шиполесья
Водопад Шиполесья

BRAWL

Mace of the Valiant
Mace of the Valiant

Silverwing Squadron
Silverwing Squadron

Faerie Formation
Faerie Formation

Shimmer Dragon
Shimmer Dragon

Workshop Elders
Workshop Elders

Chittering Witch
Chittering Witch

Taste of Death
Taste of Death

Embereth Skyblazer
Embereth Skyblazer

Steelbane Hydra
Steelbane Hydra

Thorn Mammoth
Thorn Mammoth

Alela, Artful Provocateur
Alela, Artful Provocateur

Banish into Fable
Banish into Fable

Chulane, Teller of Tales
Chulane, Teller of Tales

Gluttonous Troll
Gluttonous Troll

Knights' Charge
Knights' Charge

Korvold, Fae-Cursed King
Korvold, Fae-Cursed King

Syr Gwyn, Hero of Ashvale
Syr Gwyn, Hero of Ashvale

Arcane Signet
Arcane Signet

Tome of Legends
Tome of Legends

Command Tower
Command Tower

 

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