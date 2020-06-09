Карты двойных земель всегда вызывали интерес игроков, и мы надеемся, Храмы вражеских цветов из «Базового выпуска 2021» – не станут исключением. Несмотря на то, что они выходят на поле битвы повернутыми, их способность Предсказания дает приятный бонус в любой момент игры.

В Драфте двойные земли выбирают в числе первых: это отличный источник маны разных цветов, способный обеспечить любые ваши нужды. Вы наверняка хотите изучить в подробностях каждый из них, так что давайте прогуляемся по каждому из пяти Храмов и оценим дизайн этих карт.

Вот и первый храм. Ступайте с осторожностью, ведь это Храм Прозрения, возведенный Иззетами. Автор иллюстрации – художник, создавший уже много рисунков для Magic – Адам Пакетт. Вы видите, что путь к этому комплексу массивных сооружений, украшенному прекрасными колоннами, прочерчен голубыми молниями, а сами здания словно парят над облаками.

Будьте настороже, потому что мы приближаемся к главному входу. Один неверный шаг – и вас ждет долгое падение в бездну.

Temple of Epiphany | Art by: Adam Paquette

А вот и Храм Болезни, построенный Голгари. Здесь нам придется быть крайне внимательными. Титус Люнтер своей мрачной иллюстрацией для выпуска M21 демонстрирует нам царство тьмы. Искусно вырезанные каменные змеи удерживают чашу, испускающую слабое сияние. Этот единственный источник света позволяет нам разглядеть колонны и оплетающие их лианы, которые тянутся вверх в ожидании рассвета. Но мрачные тучи вряд ли пропустят сюда хотя бы один солнечный луч.

Temple of Malady | Art by: Titus Lunter

Вход в Храм Таинств, возведенный гильдией Симиков, выглядит не менее загадочно, чем звучит его название. Петр Дура демонстрирует нам загадочное место, где водопады низвергаются с обрыва, а две огромные каменные длани вздымаются ввысь, словно стволы гигантских доисторических деревьев. Если не знать, что при создании этого храма были задействованы магические силы, то эта картина может показаться естественной в своей природной красоте.

Temple of Mystery | Art by: Piotr Dura

А теперь – тссс! Ни один посторонний звук не должен потревожить готические чертоги Храма Безмолвия Орзовов. Адам Пакетт наделил его суровой красотой, лишив каких-либо украшений. От нас его оделяет черная водная гладь. Этот путь могут проделать лишь истинные последователи веры – и он ведет их во тьму.

Temple of Silence | Art by: Adam Paquette

А вот и финальная точка нашей экскурсии – Храм Триумфа Боросов, отдаленно напоминающий римский Колизей. Этот храм хорошо известен любому бойцу и воину. Петр Дура выбрал для него выгодный ракурс: храм возвышается на утесе, окруженный статуями прославленных воинов. Этот храм дарует силу и уверенность всем, кто приходит сюда, и вдохновляет их на победы.