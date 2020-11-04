Ежедневно в ходе знакомства с выпуском Commander Legends мы будем публиковать краткую биографию и показывать карту. Затем 30 октября и 6 ноября мы объединим все биографии персонажей, представленных на этой неделе во всех торговых точках, чтобы вы могли ознакомиться с краткой историей каждой «легенды» выпуска в одном месте. Ну ладно, в двух, но идею вы поняли.

Белл Борка, Призрачный Сержант

Белл Борка не напрашивался в партнеры к Агрусу Косу. Конечно, в наши дни Кос считается одним из величайших героев в истории Равники, но тогда он был просто выжатым лимоном, которому недоукомплектованный Легион Боросов ни за что не позволил бы уйти в отставку и который не особо благоволил своему товарищу-салаге. Белл Борка не стремился взрываться на бомбе ассасина. Впрочем, эта участь постигла не его одного. Белл Борка подписал договор страхования жизни с Орзовами, в соответствии с которым его вернули обратно в качестве призрака, искать мести за скоропостижную смерть — к вящему неудовольствию его партнера Агруса. Для Равники это было обычном делом, особенно в то время, когда души усопших не могли покинуть царство живых. Белл Борка не собирался быть единственным, кто раскрыл собственное убийство. Но он сделал это. Соответствующая запись внесена в его послужной список.