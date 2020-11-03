Ежедневно в ходе знакомства с выпуском Commander Legends мы будем публиковать краткую биографию и показывать карту. Затем 30 октября и 6 ноября мы объединим все биографии персонажей, представленных на этой неделе во всех торговых точках, чтобы вы могли ознакомиться с краткой историей каждой «легенды» выпуска в одном месте. Ну ладно, в двух, но идею вы поняли.

Сакасима Тысячи Лиц

Жизненные перспективы осиротевшего в детстве Кенши Сакасимы представлялись весьма… скучными. Он мог заняться торговлей, жениться, завести пару детей и спокойно умереть, оставив после себя скромное наследство. Но Сакасима хотел большего, чем могло предложить его бытие. Он хотел большего, чем могло предложить любое бытие. Он стал повелителем масок, макияжа и париков. Он маскировался под бесчисленное количество людей и проник во все слои камигавского общества, как в целях обогащения, так и ради удовлетворения собственного любопытства. Сакасима перенимал мастерство лучшего иллюзиониста Чинсена, научившись превращать свой разум в пустой свиток, чтобы буквально стать ролью, которую отыгрывал. Он проникал в цитадели огров, леса кицунэ и даже в парящий город соратами. Для Сакасимы все это было слишком легко. Оставалось только одно испытание: проникнуть в какуриё, царство духов ками.