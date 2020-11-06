Всю неделю мы демонстрировали карты Commander Legends с новыми и старыми персонажами. Некоторых вы, возможно, уже знаете, а с какими-то познакомитесь только сейчас. Но, как водится, у каждого есть своя история.

Ниже размещены краткие биографии персонажей всех новых легендарных карт Commander Legends, раскрытых на этой неделе. Встречайте эту достойнейшую компанию и не забудьте ознакомиться с опубликованной на прошлой неделе первой частью!

Лановарская Мерзость

В самом сердце Лановарского леса раскинулось мрачное мерзостное болото, наполненное некромантской магией. Веками этот гнойник, похожий на зловещую черную дыру, пропитывал землю, поражая все более глубокие ее слои. Пока однажды его не обнаружил отряд лановарских разведчиков. Любопытный новобранец коснулся темной трясины, и она разверзлась, засасывая эльфов; зараза хлынула в бедняг, превращая их в чудовищную нежить. Бойцы второго отряда, отправленного на поиски первого, не поняли, что же они обнаружили, пока оно не атаковало. Чудовище молниеносно бросилось на них, затягивая еще живых эльфов в ужасную массу, образующую его тело.

Бежать удалось лишь одному разведчику, после чего эту часть леса объявили запретной. И хотя уже много лет странное нечто никак себя не проявляло, истории о Лановарской Мерзости все еще частенько звучат у ночных эльфийских костров.

Эси, Тиран Пролива Водоворотов

В далеком покрытом океанами мире, где морскими глубинами правят чудовищные существа, одно из них выделяется особо повышенной вспыльчивостью и своенравностью: Эси, древний морской змей, заявляющий свои права на воды и прилегающие к ним массивы суши Пролива Водоворотов. Изменчивый и непредсказуемый, Эси ненавидит нарушителей границ его владений, будь то водные или любые другие существа. Единственный способ умиротворить Эси — воздать ему должное, совершив подношение, но даже это не гарантирует успеха: он может принять дань и немедленно атаковать, если ему этого захочется.

Акрома, Видение Иксидора

Когда величайшая любовь иллюзиониста Иксидора Нивеа приняла смерть от рук Фейдж Неприкасаемой, горе Иксидора было настолько всеобъемлющим, что многократно увеличило его силы. Теперь он мог воплощать мечты в реальность; более того — он мог создавать живых существ! Самым искусным творением Иксидора стала Акрома, созданная по образу и подобию Нивеи и призванная отомстить за ее гибель.

Когда иллюзиониста проглотил смертоносный вурм, Акрома не колебалась ни секунды. Нырнув в глотку чудовища, она устремилась вперед сквозь соки его пищеварительного тракта, чтобы спасти своего создателя. Иксидор же приказал оставить его, и последователи Акромы заменили ее поврежденные ноги металлическими протезами. В конце концов Акрома и Фейдж (а также погонщица мулов Загорка) одновременно нашли свою смерть от клинка Камаля, объединившего их в единое существо — Карону, Ложного Бога.

Альхару, Торжественный Жрец

Мертвые взывают, Альхару слушает. С юных лет голоса мертвых звучали в голове Альхару. В раннем детстве это пугало. Приходилось запираться в своей комнате, пытаясь не обращать внимания на посмертные мольбы духов. Со временем Альхару стало ясно, что духи неспособны покинуть свой мир и только лишь мечтают об этом.

Решив, что это знак судьбы, Альхару погружается в труды древних усмирителей заклинаний. Погружается в каждый ритуал, впитывая знания подобно губке. Вырезает на своей плоти духовные руны, чтобы лучше настроиться на усопших. Сидит и слушает мольбы покойников. Через много лет — бесчисленное множество лет — Альхару становится жрецом. И теперь Торжественный Жрец уверенной поступью идет на зов духов мертвых и помогает им обрести покой.

Анара, Питомец-Вольвид

Последнее, чего желает охотник, — быть превзойденным собственным питомцем. Но если вы работаете в паре с Анарой, именно это и случится. Справившись с гордыней, вы вдруг обнаружите себя на притихшем поле боя, усыпанном трупами чудовищ и врагов. Все, что ей нужно, — это часть добычи по возвращении в логово, кто-то, кто снова призовет ее в битву, и несколько случайных царапин, так украшающих рога.

Арауми Мертвого Прилива

Принцесса небольшого мерфолкского королевства всегда мечтала о лучшей доле. Она сбежала из дома и привлекла внимание проходящего мимо судна. Ее подобрали и очень тепло приняли. Моряки рассказывали ей удивительные истории о внешнем мире, а она описывала им великолепие своего королевства.

К сожалению, люди на борту корабля на самом деле оказались пиратами. Услышав о несметных сокровищах, они оглушили Арауми и изменили курс на королевство мерфолков. Очнувшись, Арауми увидела, что ее дом лежит в руинах, разграбленный пиратами. Тогда она использовала свою чудовищную магическую силу, чтобы пустить пиратский корабль на дно, а саму команду превратить в рабов-нежить. С того дня скрытая толщей морских вод Арауми терпеливо ждет новых отчаянных гостей и отправляет каждый проходящий мимо пиратский корабль на корм рыбам.

Архелос, Мистик Лагуны

Шаман черепашьего народа Архелос невероятный долгожитель. Он живет уже так долго, что забыл свой настоящий возраст еще много веков назад. Большую часть времени он проводит, медитируя внутри панциря: распространяя магию по болоту, которое называет своим домом, и чувствуя и понимая все смыслы окружающей природы.

Его магическая сила настолько велика, что способна втянуть любого в ритм жизни Архелоса. Задайте ему простейший вопрос, на который можно ответить «да» или «нет», и вы не заметите, как пройдет час, а ответа все еще не будет. Единственные, кому удается противостоять этому волшебству, — беспокойные представители кроличьего народа. И хотя Архелос считает поведение кроликов весьма раздражающим, он знает, что уже был стар, когда их раса только появилась на свет, и все еще будет старым, когда их род канет во мрак веков.

Арден, Отважный Археолог

К моменту, когда Небесные Анклавы Зендикара вновь воспарили ввысь, многие из них уже превратились в руины. И, поднимаясь в небо, отломанные части не всегда занимали свои изначальные места. В итоге образовались свободно парящие конструкции, недоступные простым искателям приключений. И хотя Зендикар славился своими метателями канатов, немногие из них были готовы рисковать жизнью ради того, чтобы добраться до этих весьма спорных мест, учитывая, что «доступные» Небесные Анклавы буквально ломились от сокровищ.

Но именно эти опаснейшие неизведанные руины магнитом притягивали Ардена. В первую очередь археолога интересовали артефакты древних коров, а сохраниться они могли только в тех Анклавах, куда еще никто не добрался. Он не пошел проторенным путем, а использовал свое мастерство метателя канатов, чтобы добраться до свободно парящих фрагментов. До сих пор его экспедиции были успешными. Арден раскрыл забытые тайны истории Зендикара и обнаружил загадочные артефакты, суть которых только-только начал немного понимать.

Армикс, Филигранный Молотильщик

После того как Слияние объединило осколки Алары в один мир, оказалось, что новые соседи Эспера весьма недружелюбны. После столетий, проведенных тщетном поиске материалов для создания нового эфирия, эсперийцы отчаянно пытались найти способ продолжить Благородное Дело. Среди этих людей была и исследовательница Брея. Она возглавила экспедицию в Джанд и вернулась оттуда с красным камнем кармотом — основным ингредиентом, которого не хватало Эсперу. Чтобы проверить свою гипотезу, она создала Армикса, экспериментального голема, полностью сотворенного из нового эфириума.

По большинству показателей Армикс был превосходен. Однако со временем он стал жестоким и непредсказуемым. Новый эфирий содержал в себе неуправляемую силу, ранее невиданную в Эспере, чей собственный источник эфирия был опустошен много столетий назад. И хотя Армикс все еще подчинялся командам и выполнял приказы, делал он это безрассудно и жестоко. Впрочем, Брею такой результат устроил, и она решила, что пришла пора начать собственное Благородное Дело.

Аверна, Цветок Хаоса

В то время как большинство сородичей-элементалей состоят только из одного элемента, Аверна черпает силу сразу из трех. Элементаль Аверна, появившийся в результате мощнейшего извержения маны, сотрясшего весь мир, — единственный в своем роде. Его множественная связь с природой позволяет лучше чувствовать ее, улавливая даже самые незначительные изменения в естественной структуре мира, который он называет своим домом. Аверна напоминает других элементалей, но в то же время представляет собой нечто новое, и только время покажет, какое наследие останется после него.

Белл Борка, Призрачный Сержант

Белл Борка не напрашивался в партнеры к Агрусу Косу. Конечно, в наши дни Кос считается одним из величайших героев в истории Равники, но тогда он был просто выжатым лимоном, которому недоукомплектованный Легион Боросов ни за что не позволил бы уйти в отставку и который не особо благоволил своему товарищу-салаге. Белл Борка не стремился взрываться на бомбе ассасина. Впрочем, эта участь постигла не его одного. Белл Борка подписал договор страхования жизни с Орзовами, в соответствии с которым его вернули обратно в качестве призрака, искать мести за скоропостижную смерть — к вящему неудовольствию его партнера Агруса. Для Равники это было обычном делом, особенно в то время, когда души усопших не могли покинуть царство живых. Белл Борка не собирался быть единственным, кто раскрыл собственное убийство. Но он сделал это. Соответствующая запись внесена в его послужной список.

Капитан Варгус Гнев

Капитан Варгус Гнев, вероятно, самый бравый член Бравого Союза. Будучи пиратом-одиночкой с личным кораблем Варгус осмелился напасть на Огнедышащий Бастион, прекрасно защищенную пиратскую крепость. Смельчака довольно быстро осадила капитан Рипли Вэнс, и вскоре Варгус уже стоял перед ней, ожидая казни. Неожиданно для всех Вэнс предложила Варгасу новый корабль и место в Союзе.

Вэнс была уверена, что любой пират, которому хватило отваги атаковать Бастион, станет прекрасным союзником. Теперь Варгус является одним из самых доверенных капитанов Вэнс, быстро и решительно отправляя на дно морское каждого, кто посмеет выступить против его благодетельницы.

Дарго, Крушитель Кораблей

Когда Дарго попросил принять его в знаменитую пиратскую команду, ему сразу же отказали. «Cлишком уж ты здоровенный, — сказал капитан. — Корабль тебя не выдержит». Но Дарго не расстроился — ведь у него была мечта! Он доказал свою преданность пиратскому делу, отломав носовую фигуру корабля и оторвав ей голову. Капитан, которому в тот день совсем не хотелось быть раздавленным великаном, приветствовал Дарго на борту судна.

Как и предполагал капитан, путешествие прошло из рук вон плохо. Они попали в шторм, палуба прогнулась под чудовищным весом Дарго, после чего проломилась, и корабль распался на две части. Дарго добрался до ближайшего острова и терпеливо ждал остальных выживших, но больше никто не появился. И по сей день он ждет спасения (несколько проходивших мимо кораблей пытались спасти его, но в процессе пошли ко дну).

Эсиор, Питомец-Крылобережник

Эсиор — идеальный питомец. Хотите куда-то добраться? Эсиор доставит вас туда по воздуху. Собираетесь произнести заклинание? Эсиор поможет направить магический поток. Ищете кому излить душу? Эсиор прекрасная слушательница. Любой волшебник был бы счастлив вступить в битву, имея такого союзника, как Эсиор. Но если вы решите воспользоваться ее силой, усвойте одно: Эсиор считает вас своим питомцем.

Фальтис, Питомец-Тенекошка

Говорить, что все черные кошки приносят несчастье, — большое преувеличение. Тем не менее, если вы призовете Фальтис в качестве питомца, возможно, вам захочется дополнительного прикрытия. Не то чтобы она не владела особыми навыками. Если Фальтис будет сражаться за вас, темная магия станет настолько мощной, что сделает из врагов безвольные мешки для битья. Просто ее связь с Тьмой так сильна, что способна физически проявляться на ее нынешнем хозяине. Но если вы не против заиметь несколько злокачественных мутаций, вашим питомцем окажется очень милая кошечка.

Гхен, Плетельщик Арканы

Заклинания — сложные субстанции, каждая из которых представляет собой головоломку, сотканную из неосязаемой маны. Неосязаемой для всех, кроме Гхена. Гхен способен видеть нити маны и, что более важно, — может распутывать их и сплетать заново, создавая собственные творения. И хотя силы Плетельщика велики, ему недостает смирения. Он известен тем, что может выхватить чужое заклинание буквально из воздуха и переплести его прямо под носом обескураженного чародея. Гхену такое поведение друзей не прибавляет, но никто не возьмется отрицать, что конечный результат получается гораздо лучше.

Джиланра, Призыватель Вайервуда

Эльф Джиланра был уроженцем леса Вайервуд, расположенного на континенте Отария. После того как вторгшиеся фирексийцы опустошили большую часть Доминарии, многие эльфы лишились своих домов и семей. Прослышав о несчастье, постигшем его народ, Джиланра оставил родной лес и отправился в дальнее путешествие. Он шел по миру, рассказывая, что в Вайервуде достаточно места для новых жителей. Когда в лес потянулись первые переселенцы, Джиланра решил лично приветствовать каждого нового жителя. Многие потом говорили, что теплый прием, оказанный Джиланрой, заставил их чувствовать себя в Вайервуде как дома.

Гласиан, Инженер Камней Силы

Во времена правления древней империи Транов Гласиан прославился как гений, открывший способ создания камней силы, кристаллов, содержащих огромное количество энергии. Траны использовали камни для подпитки своей империи изобретателей и механиков. По иронии судьбы инженера убило его собственное творение: злобный врачеватель Ягмот имплантировал в тело Гласиана две половинки разбитого камня силы, которые буквально высосали из него жизнь. С помощью этих камней его жена Ребекка запечатала врата в Фирексию, но спустя тысячелетия их обнаружили братья Урза и Мишра и назвали их Камнем Силы и Камнем Слабости. Работы Гласиана легли в основу созданных Урзой и Мишрой артефактов, задействованных в Войне Братьев; кроме того, все изобретения фирексийцев также имели под собой базу в виде экспериментов великого инженера.

Ностро, Голос Утесов

Если, блуждая среди горных массивов Тероса, вы услышите какофонию голосов, внемлите мудрому совету — бегите оттуда сломя голову. Вполне возможно, что это голоса Ностро, трехглавой химеры, считающей горы Катахтон своими охотничьими угодьями. Каждая голова представляет определенное животное и обладает уникальными способностями.

Голова совы издает душераздирающее уханье, резонирующее с временными потоками и позволяющее Ностро заглянуть в будущее, чтобы предугадать движения своей жертвы. Вой и рычание волчьей головы порождает огонь, способный расплавить даже прочнейшую акросскую сталь. Ржание и фырканье же головы лошадиной, по слухам, обладает удивительной силой, исцеляющей любые раны. Но все смельчаки, решившие подобраться поближе, чтобы проверить это, были разорваны на части двумя другими головами.

Хамза, Защитник Арашина

В первоначальной истории Таркира Семьи Абзана были сосредоточены в городе-цитадели Арашин. Город защищала крепость Мер-Эк, где расположился двор абзанского хана. Мер-Эк считалась неприступной, но абзаны не признавали ничего абсолютного. Стоило врагу захватить Мер-Эк, и никто не помешал бы ему овладеть всем Арашином. Никто, кроме Хамзы.

Осиротевшего крумара Хамзу воспитала влиятельная абзанская семья. Он всегда был невероятно силен даже для локсодона. И он всегда хотел, чтобы его сила служила приютившему его клану, поэтому по достижении совершеннолетия вступил в ряды городской стражи. Хамза стремительно взлетел по карьерной лестнице, став самым титулованным гвардейским капитаном в истории Арашина. Умение командовать стражей было в его крови, и он лично обеспечивал безопасность города до тех пор, пока история Таркира не была переписана.

Ганс Эрикссон

Удовольствие от жизни получить легко — главное уметь его распознать. Даже в Балдувии, где царствует великий ледниковый период, можно найти свою красоту. Кристально чистое голубое небо, хруст шагов по свежему снегу, неповторимый аромат разнообразных растений… Находясь в гармонии со своими чувствами, можно наслаждаться даже самыми незначительными вещами. И здесь прогулка с любимой сестрой Саффи — это великолепное средство от кучи пустяковых заморочек, которые так будоражат ум молодого человека.

Ич-Текик, Утильный Приращиватель

Ич-Текик, чье имя можно грубо перевести как «пожни и отдай», искренне гордится тем фактом, что является личным приращивателем Воринклекса. Воринклекс проявлял большой интерес к безмозглым големам Ич-Текика, полагая, что они могут стать великими хищниками, ну или на худой конец — подопытными для его собственных экспериментов.

Ич-Текик получил карт-бланш на сбор любых материалов во владениях Воринклекса, включая те, что потенциально все еще могут быть прирощены к живым существам. Он жадно собирает все доступные части, трансплантируя их как големам, так и себе самому.

Имоти, Сибаритка Изобилия

Племя наг, которому принадлежала Имоти, брало воду из одной единственной реки, поддерживающей их жизнь. К сожалению, в результате далекой войны между неизвестными волшебниками в реку хлынула темная магия. Имоти единственная из своего племени обладала благословением бога природы и только она могла передать его реке, сделав воду пригодной для питья.

Именно поэтому она ежедневно многие часы проводит под водопадом, питающим реку, и беспрестанно произносит очищающее заклинание. Племя пыталось возвысить ее до вождя, но Имоти отказалась, понимая, что на это есть более подходящие кандидатуры. Вместо этого она посвятила всю свою жизнь защите реки и попыткам создать заклинание, которое сможет очистить ее навсегда.

Джаред Карталион, Наследник

Карталионы — одна из старейших семей Доминарии; их родословная берет свое начало еще в Эпохе Легенд, когда их осиротевший предок получил эту фамилию от самого Даккона Черного Клинка. Отмеченный родинкой в виде полумесяца, знаком старшего друида, Джаред Карталион, казалось, неизбежно должен был обрести великую магическую силу. Однако судьба отвернулась бы от него, не приложи Джарет значительные усилия, чтобы добиться теоретически предначертанного. Его родные земли узурпировал злобный planeswalker Равидел, угрожавший Корондору магическим оружием массового уничтожения. Чтобы выжить, Джаред стал вором и попрошайкой. Вооруженный отцовским мечом, носившим имя «Губитель врагов», и собственной скрытой искрой planeswalker-а, Джаред собрал союзников со всего Корондора, чтобы вернуть себе право первородства. Противостояние Джареда и Равидела в итоге вылилось в катастрофическое событие, известное как Война Planeswalker-ов.

Джури, владелец «Ревю Джури»

За последние несколько лет «Ревю Джури» превратилось из малоизвестного нового заведения в один из самых влиятельных очагов культуры в Равнике. В «Ревю» выступают люди, дьяволы и огры, а реквизит представлен настоящим пламенем, шипами, клинками и кровью. Темой спектаклей обычно является забивание гвоздей критики в сильных мира сего — иногда буквально. Часто объектами обличения в сатирических пьесах становятся Сенат Азориусов, Договор Гильдий и Бог-Император Никол Болас. Каждое представление заканчивается убийством как минимум одного зрителя, что вызывает у выживших приступы возбуждения и ужаса.

Сам Джури весьма харизматичный конферансье. Водрузив на голову знаменитую корону из клинков и расставляя акценты пылающим кнутом, он направляет безумие своих убийц-актеров, решая, что свершится именно сегодня. Такими не совсем обычными выступлениями он привлек внимание самого Ракдоса, посетившего несколько спектаклей. Интерес Владыки Ракдоса на какое-то время принес заведению бешеную популярность, но всем известно, что Ракдос терпеть не может слишком долго оставаться на втором плане, так что Джури однажды вполне может сыграть главную роль в поистине грандиозном финале собственной постановки.

Канджи, Небесный Страж

Во время фирексийского вторжения воздушный чародей Канджи был влиятельным главой Северного Ордена в Отарии, ему подчинялось множество солдат, и многие волшебники-ученики постигали основы магии под его руководством. Гнездо Канджи располагалось в Сколлтенских горах, где стая ястребов служила чародею глазами, позволяя видеть происходящее в радиусе сотен миль. Хотя вторжение почти не затронуло Отарию (фирексийцы не считали континент стратегически важным), Канджи и его последователи чувствовали себя обязанными бороться со столь серьезной угрозой для Доминарии. В нескольких масштабных сражениях Канджи вел в бой свои войска и верных ястребов, сбивая транспортники фирексийцев и не позволяя им десантировать своих ужасных воинов.

Квейн, Беспокойный Обходчик

Представитель кроличьего народа Квейн обладает множеством талантов. Он быстро двигается, быстро думает и быстро говорит. Для него весь мир движется в замедленном темпе. Он считает, что люди слишком много времени тратят на принятие решений, тогда как могли бы просто действовать.

По той же причине его страшно бесит черепаха Архелос. Для Квейна Архелос — просто олицетворение всего раздражающего. Но его почему-то так и тянет к древней черепахе: и кролик в буквальном смысле наворачивает вокруг нее круги, пытаясь вызвать хоть какую-то реакцию.

Латиэль, Дароносный Рассвет

Из всех лесных легенд только единорога Латиэль можно назвать по-настоящему неуловимой. Говорят, если вы окажетесь в лесу в правильно выбранный день в момент зарождающегося рассвета, то сможете мельком увидеть это потрясающе существо. Те, кому удается встретиться с Латиэль, испытывают невероятное воодушевление — все их земные заботы словно смывает теплой волной абсолютного умиротворения.

Миара, Жало Поляны

Миара — даэн, глава касты Изысканных в мире Лорвин. Она возглавляет охотничью стаю и обладает почетной привилегией разговаривать с эльфами из касты Совершенных. Несмотря на то что смертоносные охотничьи навыки и тактические таланты сделали ее настоящим эльфийским лидером, именно безжалостное и предельно тщательное уничтожение порчеглазов позволило Миаре войти в касту Изысканных. Ее жертва никогда не услышит приближения самой бесшумной охотницы этого мира.

Надир, Агент Даскинэлей

Исторически сложилось так, что у эльфов-даскинэлей были весьма бурные отношения с соседними эльфийскими племенами. Но времена меняются, и недавно вожди решили, что эльфийская солидарность значительно перевешивает мелкие племенные разногласия. Обычному лесному эльфу Надир покажется дипломатом, присланным даскинэлями по программе культурного обмена в результате нового договора между эльфийскими народами. Добрый и искренний, он очень быстро стал желанным гостем в любом уголке города.

Да, присутствие Надира является прямым следствием вышеупомянутого договора, но он далеко не дипломат. У эльфов всегда были проблемы с осевшими неподалеку людьми — экспедиции слишком углублялись в лес, лесорубы валили вековые деревья и происходило множество других неприятных эксцессов. В итоге даскинэли предложили услуги Надира не как сановника, а как самого умелого в их племени убийцы. Тайно Надир получил в подчинение батальон эльфов, чтобы изгнать людей из леса.

Невиниррал, Тиран Урборга

До ледникового периода лич Невиниррал был королем адского мегаполиса Урборга, и исполнение его законов стимулировалось применением мощных магических артефактов. Обуреваемый жаждой власти, Невиниррал отправил свою армию нежити на соседний вулканический остров Богардан, бросив вызов тамошним таинственным правителям. Войска Невиниррала были разбиты, и Богардан перешел в контрнаступление. Пока крылатые змеи атаковали с воздуха, город окружили мастера огня. Ударами кулаков в металлических перчатках богарданские мастера вызвали извержение вулкана в центре Урборга. Понимая, что город потерян, и не желая сдавать врагам сокровищницу с колдовскими заклинаниями и артефактами, Невиниррал направил всю свою магию в дискообразную филактерию, вызвав детонацию и последующее испарение всего материального в радиусе десяти миль. Многие лорды-личи Урборга называют себя наследниками Невиниррала, но ни один из них не обладает и десятой частью силы этого древнего некроманта.

Обека, Жестокий Хронолог

Удар Обеки в буквальном смысле способен загнать вас в будущую неделю. Представительницу огрских магов, способную разбивать временные потоки с помощью грубой силы, не волнуют пустяки типа причинно-следственной связи. Ее правый кросс вколотит молочные зубы прямо вам в глотку, а апперкот настолько разрушителен, что его почувствует ваша мать двадцать лет назад.

Все, что интересует Обеку, — это бурная жизнь, полная земных удовольствий, и затяжные зубодробительные драки. Она не делает различий между хорошим и плохим — главное, чтобы все было максимально весело. Она живет настоящим, и если это настоящее пойдет не так, она просто вытеснит его из реальности. Оказавшись у нее на пути, можете считать поговорку «мама, роди меня обратно» воплотившейся в жизнь.

Рейяв, Мастер-Кузнец

Рейяв — один из самых умелых и востребованных кузнецов Каладеша. Он специализируется на изготовлении инструментов и оборудования для высокоточных задач. Его величайшее изобретение — перчатка, сочетающая несколько важнейших инструментов и тонкую автоматику.

Прекрасно осознавая уникальность своего произведения, Рейав жаждал всеобщего признания. Совершив весьма остроумный рекламный ход, он сделал дизайн перчатки общедоступным. Он был уверен, что ни один другой кузнец не сможет воспроизвести его чрезвычайно сложную разработку, и оказался прав. Поток заказов буквально затопил мастера, и с тех пор Рейяв ни дня не сидел без работы.

Сакасима Тысячи Лиц

Жизненные перспективы осиротевшего в детстве Кенши Сакасимы представлялись весьма… скучными. Он мог заняться торговлей, жениться, завести пару детей и спокойно умереть, оставив после себя скромное наследство. Но Сакасима хотел большего, чем могло предложить его бытие. Он хотел большего, чем могло предложить любое бытие. Он стал повелителем масок, макияжа и париков. Он маскировался под бесчисленное количество людей и проник во все слои камигавского общества, как в целях обогащения, так и ради удовлетворения собственного любопытства. Сакасима перенимал мастерство лучшего иллюзиониста Чинсена, научившись превращать свой разум в пустой свиток, чтобы буквально стать ролью, которую отыгрывал. Он проникал в цитадели огров, леса кицунэ и даже в парящий город соратами. Для Сакасимы все это было слишком легко. Оставалось только одно испытание: проникнуть в какуриё, царство духов ками.

Слуррк, Всепоглощающий

Ведомый лишь инстинктами и голодом, Слуррк поглощает все на своем пути. Являясь древней слизью, он засосал поистине бесчисленное количество жертв: их было так много, что он начал терять свою природную вязкость. Верхняя половина его тела начала принимать формы поглощенных существ. Постепенно их конечности, лица и другие части затвердели, превратив Слуррка в поистине тошнотворную тварь.

Не так давно Слуррк поселился в отдаленном храме, пожрав как местных прихожан, так и многочисленных паломников. Одни говорят, что после поглощения такого количества верующих он сам стал объектом религиозного поклонения. Другие же, не желая стать пищей для вечно голодной слизи, обходят его логово за многие мили.

Талисса, Благочестивый Медиум

Талисса очнулась на кладбище, не помня, кто она и как туда попала. Она знала только свое имя, то, что она в безопасности, и что ее окружают друзья — духи в клубящемся тумане. Каждый дух нашептывал ей что-то, какой-то особенный момент из своей жизни, значащий для него буквально все.

Лишенная собственной истории Талисса решила рассказывать о жизни духов, которые нуждались только в одном — преданном слушателе. Теперь она путешествует по городам, звеня колокольцами, и рассказывает настолько невероятные сказки, что они просто обязаны быть правдой.

Тогго, Гоблин-Оружейник

Никто не мог предположить, что из обычного скиркского гоблина может получиться величайший в истории Доминарии изобретатель. Много лет Тогго пытался создать совершенное оружие. С копьем ничего не вышло: было слишком сложно понять, какой конец за что отвечает. Эксперименты с арбалетами завершились чередой травм нижних конечностей испытателей оружия. Конструктивные недостатки обоюдоострых мечей и так были хорошо известны.

Но однажды в порыве вдохновения Тогго все-таки удалось создать идеальное оружие — камень! Он был тверже гоблинского черепа, его можно было швырнуть с размаху, а также бросить или уронить с большой высоты. Камень оказался настолько успешной разработкой, что Скиркский кряж был практически разрушен в ходе развернувшихся там горнодобывающих работ — и этот факт лучше всего свидетельствует о стабильном спросе на классический дизайн.

Тормод, Осквернитель

В эпоху Тьмы неизвестные осквернители разорили множество могил на городском кладбище Алсура. Инквизиция Церкви Тала провела расследование с целью установить виновных в страшном богохульстве. Инквизиторы проследили за перевозкой трупов до поместья, расположенного на болотах к востоку от города. Поместье, принадлежащее мелкому дворянину по имени Тормод, охраняла орда нежити. Инквизиторы призвали толпу крестьян взять штурмом дьявольскую обитель, и через несколько часов Тормод уже болтался в петле на прочном суку. Дальние алсурские родственники, унаследовавшие поместье, захоронили Тормода в причудливом склепе, построенном его приспешниками-нежитью.

Через несколько месяцев расхищение могил возобновилось. Церковные власти вновь посетили поместье Тормода и нашли его очевидно заброшенным. Открыв же крышку гроба бывшего хозяина, они обнаружили, что тот пуст.

Туйя Коготь Медведя

Никому Суррак, Созыватель Охоты не доверяет так, как Туйе по прозвищу Коготь Медведя. Даже когда ее звали просто Туйя, ее охотничьи таланты дополняли навыки Суррака, и их семьям никогда не приходилось голодать. Однажды, добывая пищу для Атарки, Туйя и ее охотничий отряд наткнулись на опустевшее медвежье логово и нашли брошенного на произвол судьбы медвежонка, чью мать растерзал голодный дракон.

Пожалев зверя, Туйя решила приручить его. Туйе удалось сделать из него настоящего напарника, и она стала сражаться верхом. Остановить восседавшую на спине медведя Туйю было поистине невозможно. Поскольку высокомерие, позволяющее взять имя Коготь Дракона, каралось смертью, Туйя назвала себя Коготь Медведя, и весь клан Атарка отнесся к этому с должным уважением и даже трепетом.

Вайлет, Стальная Душа

Когда загадочный объект пронесся по небу и врезался в горы неподалеку от дома мечника Вайлета, его жизнь навсегда изменилась. В то время как остальной народ в страхе попрятался, Вайлет поднялся на гору и обнаружил в центре огромного кратера меч. Подняв оружие, он увидел, как его руки покрываются пылающими символами, повторяющими узор на рукояти клинка. С этого момента меч был связан со своим хозяином, и тот мог призвать его в руки в любой момент и с любого расстояния.

Вайлет всегда был прилежным учеником клинка, неустанно осваивая новые стили и овладевая новыми навыками. Обладая столь таинственным оружием, он уверен, что может раскрыть все доселе неизвестные секреты фехтования. Окружающий мир буквально наполнен возможностями для обучения, и Вайлет с удовольствием использует каждый шанс вступить в бой.