Ежедневно в ходе знакомства с выпуском Commander Legends мы будем публиковать краткую биографию и показывать карту. Затем 30 октября и 6 ноября мы объединим все биографии персонажей, представленных на этой неделе во всех торговых точках, чтобы вы могли ознакомиться с краткой историей каждой «легенды» выпуска в одном месте. Ну ладно, в двух, но идею вы поняли.

Архелос, Мистик Лагуны

Шаман черепашьего народа Архелос невероятный долгожитель. Он живет уже так долго, что забыл свой настоящий возраст еще много веков назад. Большую часть времени он проводит, медитируя внутри панциря: распространяя магию по болоту, которое называет своим домом, и чувствуя и понимая все смыслы окружающей природы.

Его магическая сила настолько велика, что способна втянуть любого в ритм жизни Архелоса. Задайте ему простейший вопрос, на который можно ответить «да» или «нет», и вы не заметите, как пройдет час, а ответа все еще не будет. Единственные, кому удается противостоять этому волшебству, — беспокойные представители кроличьего народа. И хотя Архелос считает поведение кроликов весьма раздражающим, он знает, что уже был стар, когда их раса только появилась на свет, и все еще будет старым, когда их род канет во мрак веков.