Ежедневно в ходе знакомства с выпуском Commander Legends мы будем публиковать краткую биографию и показывать карту. Затем 30 октября и 6 ноября мы объединим все биографии персонажей, представленных на этой неделе во всех торговых точках, чтобы вы могли ознакомиться с краткой историей каждой «легенды» выпуска в одном месте. Ну ладно, в двух, но идею вы поняли.

Подштанник, Бравый Грабитель

Гоблин-пират Подштанник известен своими артиллерийскими талантами, мастерством вязания морских узлов и способностью неистово драть глотку. О его готовности максимально громогласно вопить о чем угодно в любое время и по любому поводу ходят легенды.

И хотя в ходе своего последнего путешествия в Ораску Подштанник не достиг главной цели и не смог похитить Бессмертное Солнце, последующее разграбление золотого города им и его товарищами оказалось чрезвычайно прибыльным. В Бравом Союзе Подштанник и его товарищ Малкольм стали настоящими воротилами, купаясь в «монетах, самоцветах и долговых расписках»!