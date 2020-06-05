Привет!

Я Майк Туриан, главный дизайнер продукции Magic. Один из ключевых вопросов в моей работе — как передать суть каждого из выпусков Magicв оформлении, которое бы подчеркивало настроение выпуска и удивляло игроков. В этой статье я покажу вам несколько новых карт с уникальным оформлением, без рамок, с расширенной иллюстрацией и так далее! Я в подробностях расскажу, что вас ждет в коллекционных бустерах «Базового выпуска 2021», поскольку все эти варианты оформления встречаются именно в коллекционных бустерах, а также познакомлю вас с другими продуктами «Базового выпуска 2021», где вы также сможете найти такие карты.

Уникальное оформление

Полюбуйтесь на Тефери с уникальным оформлением! Но не думайте, что все досталось ему одному. Уникальная рамка есть у карты planeswalker’а каждого из цветов!

Когда мы делаем уникальное оформление для выпуска, то стремимся передать самые классные элементы и уловить суть выпуска. В случае с «Базовым выпуском 2021» мы хотели поместить Planeswalker’ов на передний план, в самый центр. Адам Просак, руководитель команды дизайнеров «Базового выпуска 2021», уже работал над вертикальным циклом, связанным с пятью одноцветными planeswalker’ами выпуска. Каждому раритетному planeswalker’у соответствовала упоминающая его или ее редкая, необычная и обычная карта, так что у нас не было вопросов, каким картам выпуска давать уникальное оформление. Адам уже постарался, чтобы карты, упоминавшие отдельных Planeswalker’ов, хорошо работали вместе. Нам понравилось, как необычное творческое оформление подчеркнуло эту связь.

Когда мы разговаривали со старшим графическим дизайнером Джеймсом Арнольдом о том, как он придумал показанное выше уникальное оформление, Джеймс рассказал, что рамка Тефери основывается на старой рамке для синего цвета. Затем он добавил элементы отражений, подобные тем, что были на иллюстрации. Наконец, вы можете заметить, как элементы рамки сочетаются с деталями костюма Тефери, так что иллюстрация как бы распространяется на всю карту.

Тефери — единственный Planeswalker с четырьмя вариантами иллюстрации в уникальной рамке, но рамки всех остальных Planeswalker’ов тоже сделаны так, чтобы передать дух и самой карты planeswalker’а, и всех карт в его цикле.

В «Базовом выпуске 2021» есть Уджин — с его уже знакомой вам картой Уджин, Дух Дракона. Нам так понравилось уникальное оформление, что мы решили сделать уникальную рамку и для Уджина.. У него нет своего цикла карт, как у остальных пяти Planeswalker’ов «Базового выпуска 2021», и нет своей базовой земли (извините, Пустоши!), однако это была слишком привлекательная возможность, чтобы упустить ее.

Последний элемент в наборе карт с уникальным оформлением — базовые земли! У каждого из пяти одноцветных planeswalker’ов «Базового выпуска 2021» есть своя базовая земля, на которой показан его родной мир. Например, на этом Острове показан пейзаж Доминарии в уникальной рамке, так что теперь вы можете разыгрывать все свои заклинания Тефери стильно!

Эти карты с уникальным оформлением можно найди в драфт-бустерах и коллекционных бустерах «Базового выпуска 2021», а также в любых продуктах, в состав которых входят такие бустеры.

Карты без рамок

Карты planeswalker’ов без рамок впервые появились в Magic в издании Mythic Edition «Гильдий Равники», а с «Престола Элдраина» были в каждом выпуске. Оформление без рамки очень понравилось игрокам, и мы рады новой возможности представить вам эти потрясающие варианты каждого из Planeswalker’ов. У каждого из Planeswalker’ов «Базового выпуска 2021» есть карта без рамки с уникальной иллюстрацией.

Кроме того, любовь игроков к оформлению без рамок заставила нас задуматься: что еще такого же увлекательного мы могли бы сделать? В «Икории: Логове Исполинов» без рамок печатались земли-Триомы. В «Базовом выпуске 2021» мы решили выделить шесть перепечаток, которые непременно найдут отклик в сердцах игроков. Мы тщательно просмотрели все карты выпуска, чтобы найти идеальных кандидатов, и выбрали одну необычную карту (в оформлении без рамки у нее символ редкой), три редкие и две раритетные.

Эти карты с без рамки можно найди в драфт-бустерах и коллекционных бустерах «Базового выпуска 2021», а также в любых продуктах, в состав которых входят такие бустеры.

Тефери, Властелин Времени

Тефери, Властелин Времени — это лицо «Базового выпуска 2021», так что мы решили добавить еще один элемент, передающий его характер. Команда, работающая над выпуском, разрабатывала набор способностей Тефери, а старший арт-директор Синтия Шеппард руководила заказом иллюстраций для выпуска. Она решила, что для Тефери, воплощающего манипуляции временем, хорошо будет показать, как он это делает, создав несколько вариантов его иллюстрации.

Так что для Тефери, Властелина Времени есть четыре версии с обычной рамкой, четыре с уникальной, версия без рамки, плюс фольгированные варианты всего перечисленного. Тефери у нас много!

Расширенные иллюстрации

Расширенные иллюстрации остаются популярным способом слегка украсить свою колоду. Для всех редких и раритетных карт, которым не досталось уникальных рамок или безрамочного оформления, в коллекционных бустерах можно найти особое оформление, расширенное.

Промо-карта Buy-a-Box «Базового выпуска 2021» также получила расширенную иллюстрацию. Вы можете получить фольгированный экземпляр карты «Рин и Сэри, Неразлучные», купив в местном игровом магазине коробку драфт-бустеров или коробку коллекционных бустеров, пока имеется в наличии. Не фольгированная версия с расширенной иллюстрацией Рина и Сэри, Неразлучных также встречается в коллекционных бустерах в соответствующем слоте. Все остальные карты с расширенной иллюстрацией также можно найти в коллекционных бустерах, как фольгированные, так и не фольгированные.

Коллекционные бустеры — единственный способ получить редкие и раритетные карты с расширенной иллюстрацией.

Каждый коллекционный бустер содержите следующие карты:

Сведения о коллекционных бустерах

4 фольгированные обычные карты, обычные двойные земли или базовые земли

2 фольгированные необычные карты

1 фольгированная базовая земля с уникальным оформлением

1 редкая или раритетная карта с расширенной иллюстрацией (45 редких и 8 раритетных карт)

2 фольгированные редкие или раритетные карты или фольгированные редкие или раритетные карты с расширенной иллюстрацией

2 обычные или необычные карты с уникальным оформлением или карта без рамки, которую 8 июня показывал Мартин Юза (5 обычных и 6 необычных карт)

1 редкая или раритетная карта с уникальным оформлением или без рамки (8 редких и 17 раритетных карт, включая 5 версий раритетной карты Тефери)

1 фольгированная обычная или необычная карта с уникальным оформлением или карта без рамки, которую 8 июня показывал Мартин Юза (5 обычных и 6 необычных карт)

1 фольгированная карта с уникальным оформлением или без рамки любой редкости (5 обычных, 6 необычных, 8 редких и 17 раритетных карт, включая 5 версий раритетной карты Тефери)

1 фольгированная фишка

В коллекционном бустере «Базового выпуска 2021» вы получите минимум четыре редкие или раритетные карты, а примерно в 45% случаев получите пять. В каждом наборе есть 11 фольгированных карт (и фольгированная двухсторонняя фишка) и 4 не фольгированные карты.

В драфт-бустерах будут встречаться карты без рамок и с уникальным оформлением. Что касается не фольгированных карт, карта без рамки или с уникальным оформлением будет встречаться в 1 из примерно 3½ драфт-бустеров (редкость может быть любая, за исключением базовых земель), а в 1 из примерно 15 драфт-бустеров эта карта будет редкая или раритетная. Кроме того, в 1 из 7 драфт-бустеров будет базовая земля с уникальным оформлением. Фольгированные карты продолжат встречаться в 1 из 3 драфт-бустеров (частота их появления увеличилась в «Базовом выпуске 2020»). Фольгированные карты без рамок или с уникальным оформлением встречаются в 1 из примерно 35 драфт-бустеров.

Подведем итог: как же найти все эти классные карты?

Карты с расширенными иллюстрациями — Карты с расширенными иллюстрациям можно найти только в коллекционных бустерах «Базового выпуска 2021». В каждом коллекционном бустере есть 1 из 53 не фольгированных карт с расширенной иллюстрацией, а также есть шанс дополнительно получить до двух из 52 фольгированных карт с расширенной иллюстрацией. Карту «Рин и Сэри, Неразлучные» можно получить в местном игровом магазине в рамках программы Buy-a-Box.

Карты с уникальным оформлением — Все карты с уникальным оформлением можно встретить как в коллекционных бустерах, так и в драфт-бустерах. Набор Bundle «Базового выпуска 2021» включает десять драфт-бустеров, и в них тоже могут быть карты с уникальным оформлением. Пререлизный набор включает шесть драфт-бустеров, и в них тоже могут быть карты с уникальным оформлением. В каждой колоде Planeswalker’а «Базового выпуска 2021» есть по одному драфт-бустеру, и в них тоже могут быть такие карты.

Planeswalker'ы и перепечатки без рамок — Все planeswalker'ы и перепечатки без рамок встречаются как в коллекционных бустерах, так и в драфт-бустерах. Набор Bundle «Базового выпуска 2021» включает десять драфт-бустеров, и в них тоже могут быть planeswalker'ы и перепечатки без рамок. Пререлизный набор включает шесть драфт-бустеров, и в них тоже могут быть planeswalker'ы и перепечатки без рамок. В каждой колоде Planeswalker’а «Базового выпуска 2021» есть по одному драфт-бустеру, и в них тоже могут быть такие карты.

«Базовый выпуск 2021» полон замечательных ценностей! Мы стремимся, чтобы открывать бустеры было весело и увлекательно, и нам нравится азарт, который добавляют все эти карты к открытию бустеров. Расскажите мне, что вы думаете об этих вариантах оформления, в Твиттере @mturian. Спасибо за чтение!