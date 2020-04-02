Привет!

Меня зовут Майк Туриан, я старший дизайнер Magic. Одна из интереснейших частей моей работы — это создание совершенно нового мира. Мы проводим много времени, решая, каким может и должен стать наш новый мир и в чем его необычность. Сегодня я хочу подробно рассказать о мире Икории и показать потрясающие варианты оформления карт из выпуска «Икория: Логово Исполинов» и коллекционного бустера «Икория».

Выпуск «Икория: Логово Исполинов» переносит нас в мир, где властвуют чудовища. Все особенности этого мира напрямую связаны с тем, что в этой реальности гигантские монстры стали доминирующими живыми существами. Один из первых вопросов, на которые мы ищем ответ при разработке каждого нового выпуска, — что служит источником конфликта в этом мире и кто будет вовлечен в этот конфликт.

Что касается мира Икории, мы изначально знали, что движущей силой конфликта здесь станут чудовища. Мы хотели показать, как эти твари сражаются между собой. Magic — это игра о сражениях, и если в центре внимания у нас оказываются чудовища, нам нужно передать ощущение благоговейного восторга, когда два исполина сходятся в схватке у нас на глазах.

Вторая сторона конфликта — это противостояние чудовищ и городов. Жители Икории очень быстро поняли, какие защитные меры необходимы, чтобы держать чудовищ на расстоянии. Среди людей стали цениться такие качества, как воинственность и изобретательность. Например, в землях, где чудовища не умели летать, люди начали строить летающие города. К сожалению, чудовища Икории оказались способны к мутациям, и крепости, которые когда-то успешно защищали людей, стали для них желанной добычей.

Поэтому, когда «Икория» стала первым выпуском Magic, посвященным миру, где правят чудовища, у нас возник вопрос, как это можно отразить в коллекционных бустерах?

Каждый коллекционный бустер будет включать в себя следующие карты:

4 фольгированные обычные или обычные двойные земли

2 фольгированные необычные карты

1 фольгированная базовая земля

1 карта выпуска «Икория» для формата «Командир» (любой редкости)

1 редкая с увеличенным рисунком или раритетная карта (43 редких, 7 раритетных)

1 фольгированная раритетная либо фольгированная с увеличенным рисунком редкая или раритетная карта

2 обычные или необычные презентационные карты мутантов (5 обычных, 15 необычных)

1 презентационная редкая или раритетная карта (10 редких, 8 раритетных)

1 фольгированная презентационная карта (любой редкости)

1 карта в стиле монстров Годзиллы (может быть фольгированной или нефольгированной; раритетные карты формата Buy-a-Box доступны только в нефольгированном виде)

1 фольгированная фишка

Презентационное оформление

На этот раз, работая над проектом «Крутой бустер», мы хотели отразить прилив эмоций, который вызывают в нас чудовища Икории. Нам хотелось сделать что-то гигантское. После долгих размышлений мы решили остановиться на стилистике комиксов. Чтобы огромные монстры выпрыгивали из карты прямо на вас и били по глазам этими комиксными пузырями с текстами! С чем-то вроде «БАЦ! ХРЯСЬ! БА-БАХ!»

Джеймс Арнольд, графический дизайнер, который помогал создавать рамки для презентационных карт, рассказал, что основная мысль, лежащая в основе рамок карт мутантов с альтернативными иллюстрациями, именно в том и заключалась, чтобы протолкнуть идею гигантомании. Мутанты задумывались как самые огромные и злобные создания, которые когда-либо встречались в игре, и ему хотелось, чтобы они воспринимались как персонажи блокбастеров. Никакая рамка не в силах сдержать их перехлестывающую через край энергию и агрессивность. По сути рамка делает именно то, что стоило бы сделать нам, если бы мы когда-нибудь столкнулись с такими мутантами, — отгораживает их от нас!

Что касается презентационных карт, на месте обычной или необычной карты всегда будет карта мутанта, такого как Пронзатель Облаков. Ну а на месте презентационной редкой или раритетной карты вы можете обнаружить презентационную редкую или раритетную карту мутанта, например Иллуны. Или можно получить одну из трех новых карт Planeswalker-ов без рамок, например Лукку или Вивьен.

Лукка показывает нам совершенно иной подход к жизни в землях, населенных чудовищами. Вместо того чтобы сражаться с ними, Лукка решает выбрать новую стратегию и адаптироваться к внешнему миру. Он формирует с чудовищами связь, которая помогает им совместно противостоять опасному окружению. Нам нравится этот подход, потому что мы рассматриваем его как естественное взаимодействие. Хотя в Икории есть множество опасных монстров, там встречаются и милые дружелюбные существа, с которыми можно объединиться.

Есть и еще одна дополнительная презентационная карта, которую можно получить вместо презентационной редкой или раритетной карты. На ней изображены удивительные новые земли, но пока мы еще не можем вам ее показать!

Работая над выпуском «Икория: Логово Исполинов», мы понимали, что нам подвернулась уникальная возможность прикоснуться к культурному феномену Годзиллы. Magic наконец-то обратилась к землям, населенным эпическими чудовищами, так что мы не могли упустить такой шанс и не заключить партнерство с кинокомпанией Toho, подарившей миру таких существ, как Годзилла, Мотра и Кинг Гидора. Мы называем эти карты картами в стиле монстров Годзиллы.

Для каждого чудовища в стиле монстров Годзиллы мы нашли в «Икории» подходящий аналог и дали каждой карте в стиле монстров Годзиллы соответствующую карту из выпуска. Такое оформление было создано для 19 карт. Одна из карт в формате Buy-a-Box существует в единственном варианте — в стиле монстров Годзиллы, но для всех остальных имеется и карта из «Икории», и соответствующая ей карта в стиле монстров Годзиллы. В игре они эквивалентны друг другу (таким образом у вас может быть не более 4 экземпляров в колоде, независимо от того, играете ли вы картой в стиле монстров Годзиллы или ее аналогом из «Икории»).

Вот как можно получить карты в стиле монстров Годзиллы:

В магазинах WPN будет продаваться фольгированная карта в стиле монстров Годзиллы в рамках промоакции Buy-a-Box.

В каждый дисплей бустеров для драфта будет включена одна бонусная карта — фольгированная карта Годзилла, Король Монстров. В японских бустерах есть 18 различных фольгированных бонусных карт (три из них только на японском языке). На всех остальных языках имеются 15 различных бонусных карт.

В каждом коллекционном бустере выделено отдельное место для фольгированной или нефольгированной карты в стиле монстров Годзиллы. Здесь вы можете получить одну из 15 бонусных карт или Buy-a-Box промо. Японские бустера также могут содержать в себе одну из трех японских эксклюзивных карт. (Click here for more info.)

В японских бустерах для драфта в один из 12 наборов включена нефольгированная карта в стиле монстров Годзиллы. Фольгированную карту можно найти в одном из 60 наборов. Вы не сможете таким способом получить карту в формате Buy-a-Box — только 18 карт в стиле монстров Годзиллы.

Карты для формата «Командир»

Поскольку колоды «Commander» (издание 2020 г.) дебютируют одновременно с выпуском, мы решили включить карты выпуска «Икория» для формата «Командир» в коллекционный бустер. Хотя такие карты не являются легальными в Стандартном формате, мы хотели предложить еще один способ их получить. Вместо дополнительной фольгированной обычной или необычной карты выпуск «Икория» для формата «Командир» предлагает каждую из новых карт в нефольгированном оформлении.

Карты с увеличенным рисунком

Увеличенный рисунок — это популярный способ показать в колоде нечто необыкновенное. Мы хотим, чтобы каждая редкая или раритетная карта, у которой нет презентационного или безрамочного оформления, выделялась в коллекционном бустере собственным крутым оформлением. Коллекционные бустеры остаются единственным способом получить редкие или раритетные карты с увеличенным рисунком.

Здесь мы видим, как новая механика компаньонов объединяется с оформлением в виде увеличенного рисунка. Одно из преимуществ компаньонов, которое нам очень нравится, это возможность выбрать чудовище, с которым вы объединитесь, и выстроить вокруг него колоду. Как Лукка формирует связь с чудовищем, так и механика компаньонов открывает новые возможности для создания колоды и дает доступ к обещанному чудовищу в самом начале игры.

Варианты оформления для вас

В лучшем наборе коллекционного бустера «Икория» можно найти до шести редких карт! Вы гарантированно получите не менее трех редких карт (одну с увеличенным рисунком – редкую или раритетную, одну фольгированную раритетную либо фольгированную с увеличенным рисунком редкую или раритетную и одну презентационную редкую или раритетную карту), а еще можете получить до трех дополнительных редких карт (одну карту выпуска «Икория» для формата «Командир», одну фольгированную презентационную карту и одну карту в стиле монстров Годзиллы)

В бустерах для драфта вы найдете больше карт с крутым оформлением, чем когда-либо раньше. «Икория» и в самом деле стала воплощением наших представлений о «Крутом бустере». Обычные или необычные презентационные карты мутантов появляются в одном из трех наборов. Презентационные редкие или раритетные карты, в том числе карты мутантов и демонстрационные карты земель, содержатся в одном из 14-15 наборов. Карты Planeswalker-ов без рамок можно найти в каждом третьем или четвертом наборе. В японских бустерах для драфта одна карта в стиле монстров Годзиллы встречается в одном из 12 наборов. Фольгированные версии всех вышеупомянутых карт есть в каждом третьем наборе с фольгированными картами.

Я надеюсь, что каждый раз, открывая бустер для драфта или коллекционный бустер, вы будете в восторге от потрясающего оформления «Икории». Нам удалось найти творческие, выразительные способы вдохнуть радость в карты Magic. Надеюсь, вы найдете карты, которые вам очень понравятся, и создадите на их основе замечательную колоду.