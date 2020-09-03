Что-то ползет по моей коже (прим. переводчика: здесь и далее приводятся отсылки к песне Linkin Park «Crawling»). Ощущение, что мы это уже видели. Зендикар показал, насколько суровыми могут быть его земли, если кто-то или что-то попытается ранить его.

Эти раны не затянутся, что бы могучие Стражи ни делали. Зендикар все еще страдает от вторжения Эльдрази. Он беспокоен.

Каждый раз я влюбляюсь в Зендикар через страх. Мой страх высоты побежден корами. Мой страх глубины побежден мерфолками. А мой страх быть растоптанным побежден предыдущими зендикарскими выпусками.

Между тем, Зендикар стал таким из-за потери связи с реальностью. Давным-давно, когда Уджин, Нахири и Сорин заперли Эльдрази в Зендикаре, вряд ли они могли предвидеть последствия. Когда Джейс и Сархан случайно выпустили чудищ, они точно не сознавали, к чему это приведет. И победа Стражей над двумя титанами Эльдрази — это еще не конец.

Что-то внутри меня хочет узнать, что скрывает эта карта. Да, снаружи это просто существо-земля с ценой 4 маны. Как просто. Даже скромно. Но то, что происходит после ее активации, вас поразит. С каждой активацией она растет. Разъяренное Ущелье имело похожий эффект, но именно Ползучие Пустоши станут главным потребителем маны в Стандартном формате, а может, и в других тоже.

Скорее всего, эта карта попадет в колоду Eldrazi Tron для «Модерна», которая прославилась неистовым потреблением маны и своим сокрушающим напором. Сейчас у этой колоды есть несколько полезных земель помимо земель Урзы, поэтому карта для слива маны поможет ей стать еще лучше. Возможности этой карты поистине безграничны. Разыграйте пару угроз на 1-3 ходах, а на 4 ходу используйте эту карту и разыгрывайте заклинание. Или используйте ее дважды, пока оппонент не ответил. А может быть, она вместе с Ходячей Баллистой лежит в другой колоде, чтобы превратить свою бесконечную ману в оружие, которое поможет покончить с противником. Есть множество вариантов. При одном взгляде на эту карту на ум приходит миллион идей.

Боюсь, я уже никогда не смогу себя контролировать, но в данном случае это хорошо. Простота этой карты и ее уникальность открывают большие возможности в любом формате.

В стандартном формате эта карта может стать ключом к победе в контрольных партиях, хоть она и создает лишь бесцветную ману. Она может служить сливом маны, когда ни одна из сторон не отвечает и не сдается, угрозой для Planeswalker-ов, а также генератором жетонов, вне зависимости от того, превращаете ли вы ее в существо или нет.

Не могу придумать подобных сценариев для «Винтажа», но в «Наследии» есть колода Эльдрази, которой эта карта пойдет на пользу. Что до «Командира», там всегда нужны полезные земли. В бесцветных колодах, построенных на Эльдрази, этой картой можно будет заменить более слабые земли или Пустоши.

Меня притягивает это существо-земля, и это потрясающее ощущение. Раньше я обожал Бродячие Камни и знаменитое существо-землю Конклав Фей — Kjeldoran Outpost. Подобно этим картам, Ползучие Пустоши требуют ваших усилий, но эти усилия окупаются сполна.

Стены окружают меня, ведь из-за пандемии редко проводятся живые игры. Может, эта статья немного несвязная, я всего лишь изливаю свои мысли. Но ясно одно: мощь Ползучих Пустошей трудно переоценить.

Безо всякой уверенности заявляю, что Ползучие Пустоши — одна из главных карт обновленного стандартного формата. Подобно Преображающейся Пещере, Ползучие Пустоши обязательно оставят след в истории.

Это большая ответственность — заявлять такое о еще не вышедших картах.

Я уже испытывал это чувство. Когда-то я считал, что стандартный формат перевернет Провидец Мантии Сумрака. Однако и Неподнесенные Дары при первом знакомстве показались мне суперсильными. Время покажет, на что способна эта земля. Рискну предположить, что она будет разыгрываться очень часто.

В неуверенности буду ждать, чем же все обернется. Но попомните мои слова: скоро все будут напевать песню Crawling.