В свое время я собрал не одну колоду для «Командира», и большинство из них были несбалансированно сильными. Колоды с легендарными существами, такими как Сельвала, Сердце Дебрей, Брея, Мастер Эфирия, Гоулос, Неутомимый Пилигрим и Азор, Законотворец создавали такую игровую ситуацию, где моя победа была неизбежной.

Но моя самая любимая (и отнюдь не самая сильная) колода включала карту Сакасима Самозванец. Да, это колода клонов, у которой нет условия победы, пока противник его не разыграл. В ней было все: от тривиального (Clone, конечно же) до неожиданного (Unstable Shapeshifter) и даже странного (Shapeshifter's Marrow).

Один из клонов, которого я очень неохотно исключил из колоды, одновременно являлся и главной причиной ее создания: Джварский Имитатор.

После долгого перерыва я вернулся в Magic в период «Зендикара» и «Пробуждения мира» в ограниченном формате, и, как давнего фаната Щепок, меня очень порадовала механика Союзники. Во время показа Джварского Имитатора я подумал: «Вот она! Вот карта, которой я хочу играть в ограниченном формате».

(Это была самая сумасшедшая колода Союзников для скручивания в моей карьере Magic. В ней был Джварский Имитатор, 2 Халимарских Раскопщика, 3 Краба с Эдром и куча других существ, чтобы активировать Раскопщиков. Это было безумие, мне до сих пор жаль моих соперников.)

Люблю эту карту. Для меня это лучшая карта «Зендикара» в ограниченном формате, и хотя она не выиграла мне столько игр, сколько другие «звезды» ограниченного формата, я по сей день вспоминаю ее с теплотой в сердце. Кто же не любит эффект клонирования? Копировать карты на поле боя — это очень весело. Когда я решил собрать колоду клонов для «Командира», я тоже рассматривал Джварского Имитатора.

Но в «Командире» Джварский Имитатор, хотя и обладает потрясающе низкой стоимостью (одна немаркированная и одна синяя мана), имеет крайне неприятное ограничение. Возможность копировать только существо-Союзника означает, что играть им можно только в колоде, заточенной на Союзников. Я обожал эту карту, но количество Союзников в колоде с Сакасимой оставляло желать лучшего. Вот почему она не попала в колоду, но вдохновила меня собрать ее.

Но мне всегда было интересно, каким был бы эффект клонирования в механике Союзников, если если бы он имел чуть меньше ограничений? Со времен карты Clone из Limited Edition Alpha мы придумали очень много вариаций этого эффекта. У Stunt Double был Миг, Gigantoplasm менял силу и выносливость, Призрачный Образ создавал иллюзию, Двойник Искры позволял копировать Planeswalker-ов, было еще много других. Почему бы не сделать клона с упором на свою механику, но пригодного для более универсальных колод?

С появлением механики Отряд в «Расцвете Зендикара» наши безумцы-настольщики таки придумали, как это сделать. Встречайте нового члена семьи клонов, Подражательницу Недвижного Озера.

Подражательница Недвижного Озера продолжает дело Джварского Имитатора: она дешевле, чем заурядный клон за 4 маны (у нее 3) и имеет ограничение (можно копировать только существ, уже находящимся под вашим контролем). При этом она хорошо работает с новой механикой «Расцвета Зендикара». Вдобавок к типу, который она копирует, Подражательница Недвижного Озера сохраняет оригинальный тип существа Имитатор-Разбойник. Это ключевой момент при создании отряда в «Расцвете Зендикара».

Более того, у нее есть и другая особенность: это двусторонняя карта с выбором! Мощь Клонов вроде Подражательницы Недвижного Озера заключается в их способности адаптироваться, и эта карта может адаптироваться еще одним способом: ее можно использовать как землю.

Не хотите копировать свое существо и остро нуждаетесь в земле? Не беда! Используйте Берег Недвижного Озера. К тому же вы вправе решить, как применить эту двустороннюю карту с выбором. Это просто эталон адаптации.

Эта карта автоматом попадет в мою командирскую колоду во главе с Сакасимой Самозванцем. Также интересно посмотреть, как она себя покажет в ограниченном формате «Расцвета Зендикара», где может служить и членом отряда сразу двух классов, и копией массивного существа под вашим контролем, и, если нужно, даже землей.

Как бы вы ни решили использовать Подражательницу / Берег Недвижного Озера, карты «Расцвета Зендикара» будут доступны уже с 17 сентября в MTG Arena, а 25 сентября состоится мировой релиз «Расцвета Зендикара».