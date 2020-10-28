Ежедневно в ходе знакомства с выпуском Commander Legends мы будем публиковать краткую биографию и показывать карту. Затем 30 октября и 6 ноября мы объединим все биографии персонажей, представленных на этой неделе во всех торговых точках, чтобы вы могли ознакомиться с краткой историей каждой «легенды» выпуска в одном месте. Ну ладно, в двух, но идею вы поняли.

Камаль, Сердце Кроса

Когда доминарийский варвар Камаль завладел мечом Мирари, этот могущественный магический артефакт усилил черты его характера, превратив в жестокого злодея, жаждущего власти. Погрузившись в такое состояние, Камаль попытался заставить все пардикские племена подчиниться его воле. Потеряв контроль над собой, охваченный чудовищной яростью Камаль вонзил клинок в собственную сестру Джеску, чудом не убив ее.

Впоследствии раскаявшийся варвар стал отшельником в Кросанском лесу. Изучая пути Трисс, друида нантуко, Камаль посвятил себя служению природе и защите попавших в беду. Хотя Камаль давно умер, в Кросанском лесу в его честь был основан Орден друидов Камаля.