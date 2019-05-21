Практически каждая двойная земля в игре является частью цикла либо союзных, либо вражеских земель, либо обеих сразу. Ярким исключением из этого всегда была карта «Бескрайний Полог» (Horizon Canopy). В течение многих лет игроки Magic по всему миру с завистью смотрели, как зелено-белые в конце игры обменивали бесполезные земли на заклинания, в то время, как сами они тонули в неиспользуемой мане. Поэтому сегодня я собираюсь рассказать вам, что с выпуском «Горизонтов Модерна» такого больше не будет. Мир, встречай другие недружественные земли «Полога»!

Я уверен, что в интернете для них найдут более подходящее название, но на данный момент, ради этой статьи, я буду называть их землями «Полога» (по имени карты «Бескрайний Полог»).

«Бескрайний Полог» (Horizon Canopy) — очень сильная земля, которую активно играют в «Модерне». Сочетание входа в игру не повернутой с возможностью получения разных цветов маны, да еще и с перспективой выгодно убрать эту землю, делает её почти гарантированным выбором для любой колоды, где нужна белая и зеленая мана. (Или, иногда, белая или зеленая. Например, вместе с «Укрепленной Чешуей» (Hardened Scales) часто играют «Полог» без какой-либо потребности в белом). Новые земли также сильны и уже хотят занять свое место в ожесточенных боях.

Не думаю, что сами по себе эти земли создадут совершенно новые архетипы. В конце концов это всего лишь земли. Однако они значительно усилят многие существующие колоды, которые захотят их положить. Какие именно?

Для того, чтобы в колоду взяли «Бескрайний Полог» (Horizon Canopy), обычно есть три параметра, которым эта колода должна соответствовать.

В ней есть место для собственных двойных земель. Некоторые колоды заточены на управление чужими землями и не могут позволить себе так просто поменять «Заросшую Гробницу» на Nurturing Peatland, потому что они должны быть в состоянии получить свою собственную черно-зеленую землю. Колода может позволить себе терять жизни. У колоды не так много способов реализации самих земель в средней и поздней игре.

Факторы 2 и 3 побуждают вас играть агрессивную стратегию, а не контрольную. Такая колода, как, например, «Люди», будет разыгрывать «Бескрайний Полог», использовать ее один или два раза, невзирая на потерю жизни, а затем жертвовать ею ради добора, потому что в колоде нет карт стоимостью более трех ед. маны. Однако такая колода, как «Джескай», разыграв Fiery Islet на первом же ходу и используя её для получения маны каждый ход, получит 6 ед.урона, а затем уже не сможет пожертвовать землей, потому что хочет сохранить «Мага Молниеносных Заклинаний» (Snapcaster Mage) и «Тайную Команду» (Cryptic Command), пока их розыгрыш не будет выгоден.

Список колод, которые, по моему мнению, с радостью начнут играть новыми землями «Полога».

Sunbaked Canyon

Сжигание

«Сжигание», вероятно, больше всех выиграет от появления новых земель «Полога», потому что это была колода, которая могла успешно стабилизироваться и в то же время ненавидела утопать в мане. Играя с колодой «Сжигание», всегда хочешь получить от двух до четырех земель, но не пять, это уже перебор. И земли «Полога» идеально подходят для этого (настолько, что вы можете захотеть сыграть больше четырех земель). Кроме того, чем больше людей разыгрывает земли, наносящие им урон, тем лучше для вас!

Перетягивание

Колоды на «Перетягивании» не содержат белых карт, но, возможно, они захотят взять Sunbaked Canyon (или Fiery Islet) только ради красной маны и возможности дополнительного добора, особенно если играть «Перетягивание». Это не Cephalid Coliseum, который запрещен во многих форматах, но это лучшее, что мы можем сделать. К тому же, земли «Полога» работают с Life from the Loam.

Waterlogged Grove

Люди

Большинство колод на «Людях» играют две базовые земли и четыре копии «Бескрайнего Полога» (Horizon Canopy), но мы также видели карты типа «Побережья Морского Хрома» (Seachrome Coast), которые игрались в колодах, не использующих максимальное число «Древних Зиккуратов» (Ancient Ziggurat), поскольку имели хорошую дополнительную колоду или «Сборную Роту» (Collected Company). Возможно, в будущем мы увидим Waterlogged Grove вместе с или вместо нескольких копий «Бескрайнего Полога» (при том, что подобные колоды играют около шести земель), и мы почти наверняка увидим их, если вернется версия колоды со «Сборной Ротой» (Collected Company).

Bant Spirits

Эта колода уже использует «Бескрайний Полог» (как и задолго до этого), но выходило не очень хорошо, так как она не могла вызвать «Скитальца из Гробницы» на первом ходу Я ожидаю, что большинство Spirit-колод адаптирует свою ману под использование Waterlogged Grove.

Whir Prison

Whir Prison разыгрывает четыре копии «Растительного Святилища», и некоторые из них определенно станут Waterlogged Groves (хотя четырех, пожалуй, будет слишком много). В колоде даже есть «Тигель Миров» (Crucible of Worlds), который неплохо взаимодействует с ними в поздней игре.

Silent Clearing

Бело-черные фишки и бело-черный Эльдрази

Ни одна из этих колод не завоевала большой популярности, но они с большой долей вероятности захотят добавить Silent Clearing.

8 Rack

8 Rack — моно-черная колода, в которую, возможно, было бы неплохо добавить несколько копий земель «Полога» вместо основных. Тогда она могла бы разыграть еще несколько двойных земель и использовать возможности белой (или зеленой) дополнительной колоды, хотя в этом нет необходимости.

Nurturing Peatland

«Укрепленная Чешуя» и «Трон»

Обе эти колоды используют (или использовали время от времени) «Бескрайний полог» только для получения зеленой маны, и теперь у них есть шанс добавить и второй цвет тоже. Сине-зеленая земля здесь также сработает, но я думаю, что вы, скорее всего, захотите использовать черные карты из дополнительной колоды в обоих вариантах (а в прошлом «Трон» уже играл черные карты).

Комбо-колоды «Сборная Рота» и Devoted Druid

Большинство колод на «Сборной Роте» — зелено-белые, и они уже играют «Бескрайний Полог», но во многих из них есть черные карты, особенно в дополнительной колоде, и они могут получить преимущество, играя Nurturing Peatlands. Этой колоде действительно не помешали бы земли «Полога»: в ней много источников маны, которую дают существа, поэтому я не удивлюсь, если шесть или больше этих карт будут заменены.

Jund Death's Shadow

«Тень Смерти» (Death's Shadow) — непростая колода. Ей действительно подошла бы земля, которой нужно пожертвовать в поздней игре, когда их приходит слишком много. Также отлично подошел бы эффект нанесения урона самому себе из-за Тени Смерти (Death's Shadow). Но в то же время колода старается больше доставать чужие земли и не иметь много своих, поэтому для других может не хватить места. Если мановая база предполагает черно-зеленую двойную землю (но это не «Заросшая Гробница» Overgrown Tomb), тогда, вероятно, лучшим выбором станет Nurturing Peatland.

Fiery Islet

Шторм

Один из вариантов проигрыша со «Штормом» — это набрать из колоды чуть ли не всю ману и не получить ни единой возможности ее реализовать. В этом случае возможность обменять землю на добор карты будет очень кстати. Многие колоды «Шторм» уже играют «Шиванский Риф» (Shivan Reef), поэтому я ожидаю, что все они станут Fiery Islets.

Сине-красный Феникс

Колоды «Феникса» вначале очень интенсивно расходуют ману, что означает, что земли «Полога» нанесут им массу урона. Но они также подвержены чрезмерному накоплению маны из-за кантрипов, поэтому Fiery Islet мог бы принести здесь пользу.

Это далеко не полный список — возможно, есть много одноцветных колод или колод в союзных цветах, которым не требуется стабилизация, но они будут играть эти земли только за их свойства. Так или иначе, я уверен, что все новые земли «Полога» отлично себя проявят в формате «Модерн», и с нетерпением жду возможности проверить их в деле.