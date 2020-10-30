В течение всей недели мы демонстрировали карты Commander Legends с новыми и старыми персонажами. Некоторых вы, возможно, уже знаете, а с какими-то познакомитесь только сейчас. Но, как водится, у каждого есть своя история.

Ниже размещены краткие биографии персонажей Commander Legends, раскрытых на данный момент. На следующей неделе мы опубликуем вторую половину списка новых «легенд». Знакомьтесь с первой частью и ждите второй!

Алена, Капканщица из Кессига

В лесу Уленвальд обитает множество самых страшных существ Иннистрада, включая вервольфов, вампиров и одержимых. Вместе со своей подругой и избранницей Халаной Алена сопровождает путников на пути через Уленвальд в соседний город Гатстаф, обеспечивая им надежную защиту. Алена — великолепно подготовленный следопыт; с помощью своих тренированных чувств она обнаруживает чудовищ, нападающих на добропорядочных жителей провинции Кессиг. Раньше она специализировалась в охоте на оборотней, но, когда Иннистрад столкнулся с более серьезной угрозой в образе Эльдрази, она объединилась с ликантропами, чтобы защитить свой мир.

Амарет, Сиятельная

В далеком мире чешуйки стареющих драконов со временем твердеют, превращаясь в прекрасные кристаллы. Амарет живет дольше всех известных драконов и безмерно гордится своей чешуей. Ее гордость так велика, что она брезгует собирать скучное золото; все, что ее интересует, — это драгоценные камни и кристаллы, такие же сияющие, как она сама. Если вы случайно окажетесь в логове Амарет и не попытаетесь присвоить ни крупицы ее сокровищ, она с радостью часами будет знакомить вас с настоящими жемчужинами своей коллекции.

Белбе, Проклятая Наблюдательница

Авила была принцессой скайшраудских эльфов Рата, дочерью Эладамри. Ее убил фирексийский агент, после чего доставил тело в Фирексию. Труп Авилы перекроили, доработали и объединили с механическими частями, создав новое существо — Белбе. Белбе предстояло стать оком Ягмота, темного бога Фирексии, наблюдающим за процессом выбора нового эвинкара Рата. За эту честь боролись свирепый вампир Кровакс, жестокий воин Гревен ил-Век и юный волшебник-вундеркинд Эртай. Со временем Белбе вышла за пределы своих задач и стала сама принимать решения. Она влюбилась в Эртая и помогла ему принять участие в состязании, а также попыталась помешать вторжению фирексийцев в Доминарию. Но ее планам не суждено было сбыться: место нового эвинкара занял Кровакс, фирексийское вторжение стало одной из самых ужасных катастроф в истории Доминарии, а саму Белбе убил Эладамри.

Блим, Гений Комедии

Для Культа Ракдоса обыденность — это игра и веселье, пока кто-нибудь не лишится глаза: вот тогда ситуация становится по-настоящему уморительной. Блим считает себя непревзойденным комедийным гением, единственным в своем роде среди служителей Ракдоса, на чьих представлениях так и брызжет искренний смех (одновременно с фонтанами крови). Он утверждает, что однажды устроил такое шоу, которое буквально сразило зрителей наповал. По его словам, вы непременно должны были на нем побывать но случись такое — вас бы уже доедали трупные черви, так что просто поверьте честнейшему Блиму.

На самом деле Блим немного халтурщик, но выпивка у него стоит сущие гроши, а возможности для подколок просто неиссякаемы. Только не швыряйтесь в него тухлыми помидорами — Блим известен привычкой запускать в ответ что-нибудь острое.

Подштанник, Бравый Грабитель

Гоблин-пират Подштанник известен своими артиллерийскими талантами, мастерством вязания морских узлов и способностью неистово драть глотку. О его готовности максимально громогласно вопить о чем угодно в любое время и по любому поводу ходят легенды.

И хотя в ходе своего последнего путешествия в Ораску Подштанник не достиг главной цели и не смог похитить Бессмертное Солнце, последующее разграбление золотого города им и его товарищами оказалось чрезвычайно прибыльным. В Бравом Союзе Подштанник и его товарищ Малкольм стали настоящими воротилами, купаясь в «монетах, самоцветах и долговых расписках»!

Брайнлин, Лунный Кракен

Брайнлин — тысячелетний лунный кракен, правящий водами Акума в Зендикаре. Он может похвастаться прочным панцирем, а также множеством когтей и щупалец, которые с возрастом стали только мощнее. Ему подчиняются все низшие морские обитатели, и с каждого корабля, зашедшего в его владения, кракен требует дань. Мало что в мире способно напугать Брайнлина, но Сорин Марков, древний вампир-planeswalker, — одна из таких угроз. Кракену прекрасно известно, что мастер магии крови способен убить его, но в этом случае Брайнлин надеется увлечь его в бездонную морскую пучину, разделив с вампиром последние объятия смерти. Брайнлин выжил во всех битвах с Эльдрази и по сей день главенствует в морях Акума. Глубоко в душе он скорбит о своей близкой подруге Сутине, Предводительнице Таджуру, убитой еще в первые дни Пробуждения Эльдрази.

Колфенор, Последний Тис

Красный тис Колфенор был настоящим древним лесовиком, последним представителем своего рода в Лорвине. С давних времен он владел всеми тайными знаниями и мудростью, был хранителем традиционных обрядов и магии своего народа. Великий мудрец Колфенор мог предчувствовать события задолго до того, как другие — не так долго живущие — расы узнавали о них. Последний Тис знал, что в Лорвине грядут перемены, которых он не переживет, — по крайней мере, не в привычном смысле этого слова. Он поместил свою сущность в семя и передал все знания своему последнему ученику, эльфу Златолесья Ризу. Тис поручил Ризу посадить семя в Шепчущей Роще, где оно могло бы прорасти, и Саженец перенес бы мудрость Колфенора в то время, когда Лорвин перестанет существовать, будучи превращен Великой Авророй в Шэдоумур.

Элигет, Гадатель Перекрестков

Ничто не доставляет сфинксу столько удовольствия, как поиск и раскрытие секретов Мультивселенной. Много сотен лет назад Элигету открылась истина, которую не должно было узнать ни одно живое существо, и теперь он примерно по пять минут существует во всех возможных вариантах будущего. Проще говоря, если бы вы решили поговорить с Элигетом, он уже бы пообщался с вами и был бы в курсе всех возможных вариантов развития этой беседы. Поэтому вам может показаться, что его совершенно не интересует ничего из того, что вы скажете, но на самом деле он уже слушал вас бесконечное количество раз и ответил на вопрос настолько подробно и вдумчиво, насколько это вообще возможно, — просто вы существуете не в том временном отрезке, в котором могли бы услышать ответ.

Если говорить еще проще: беседа с Элигетом — крайне утомительное занятие.

Призрак Рамиреса де Пьетро

На протяжении многих веков этот призрачный пират был хорошо известен в морях Джамуры: каждый раз, заслышав зов волн, он подписывал контракт с новой командой. Чувство стиля и остроумная натура делают его настоящей знаменитостью среди пиратов, без предвзятости относящихся к мертвецам.

Испытывая желание поболтать (и это желание никогда его не отпускает), де Пьетро рассказывает, как во время Войны Братьев бороздил Южное Море на судне «Предатель», служа шкипером у капитана Крусиаса, сражался бок о бок со «Старейшиной» Тором Вауки против робаранских наемников в Море Безмятежности в ходе Войны Йохана и брал на абордаж корабли в Архипелаге Эдеми в период Мадарской Реконкисты. Он утверждает, что погиб в битве с королевой пиратов Адирой Стронгхарт, был убит толарианским имитатором Хальвданом и не смог выстоять в сражении с Гвендлин ди Цорци в Урборге. Какой из этих историй можно верить (и можно ли верить хоть одной), доподлинно не известно.

Гор Мулдрак, Амфинолог

Представители амфинов, расы земноводных гуманоидов, в течение нескольких поколений мирно жили в морских глубинах, но затем их численность увеличилась, и аммонитовые храмы-пещеры уже не могли вместить такое количество прихожан. Амфинские жрецы обратили внимание на побережья Шандалара, а охотники приготовились к войне. Тем временем их мнемомаги проникли в канализационные сети всех крупных городов. Используя навыки управления разумом, они стерли из памяти человечества все знания о существовании амфинов. Практически полное отсутствие упоминаний об амфинах во всех крупных университетах от Ардестана до Леша одновременно свидетельствует как о могуществе этого народа, так и об их гнусных намерениях.

Гор Мулдрак, Криптоистории

Халана, Кессигская Лесничая

Прибытие Эмракул в Иннистрад повлекло за собой череду еще более невероятных и ужасных событий. Все чаще заявляли о себе культисты, выросло количество убийств, а люди, живущие вблизи леса Уленвальд, начали меняться. Они отращивали щупальца и скандировали имя Эмракул, поклоняясь ей в причудливых ритуалах. Вместе со своей подругой и избранницей Аленой Халана отслеживала тайные культы, поклоняющиеся Эмракул, и вступала в борьбу с ними. Оказавшись перед лицом столь существенной угрозы, две охотницы объединились с бывшими врагами, вервольфами, чтобы противостоять растущей толпе мутантов Эмракул.

Джеска, Трижды Перерожденная

Джеска выросла в Доминарии, среди пардикских варваров Отарии, но ей было суждено трижды переродиться и прожить эти жизни в различных уголках Мультивселенной.

Когда родной брат Камаль ударил ее мечом Мирари, рана загноилась и распространившееся заражение превратило ее в Фейдж Неприкасаемую, чье самое легкое касание означало неминуемую смерть. Это было первое перерождение Джески.

Когда Камаль сразил Фейдж, Акрому и Загорку одним взмахом Жнеца Душ, троица объединилась, образовав Карону, Ложного Бога. И это было вторым перерождением Джески.

Когда верные служители Кароны Пояс и Жилет предали ее, поразив мечом Мирари, три женщины снова разделились. Акрома и Загорка погибли, но искра planeswalker-a Джески вспыхнула ярким огнем. Это было последнее перерождение Джески.

Воссиявшую как planeswalker Джеску взял под свое крыло серебряный голем Карн. Сотни лет спустя Джеска вернулась в Доминарию, чтобы помочь закрыть разверзшиеся над ней разломы. В итоге она пожертвовала собой, закрывая последний и самый большой разлом и тем самым спасая Доминарию и остальную часть Мультивселенной.

Камаль, Сердце Кроса

Когда доминарийский варвар Камаль завладел мечом Мирари, этот могущественный магический артефакт усилил черты его характера, превратив в жестокого злодея, жаждущего власти. Погрузившись в такое состояние, Камаль попытался заставить все пардикские племена подчиниться его воле. Потеряв контроль над собой, охваченный чудовищной яростью Камаль вонзил клинок в собственную сестру Джеску, чудом не убив ее.

Впоследствии раскаявшийся варвар стал отшельником в Кросанском лесу. Изучая пути Трисс, друида нантуко, Камаль посвятил себя служению природе и защите попавших в беду. Хотя Камаль давно умер, в Кросанском лесу в его честь был основан Орден друидов Камаля.

Кедис, Питомец-Пламекоготь

Питомец лаваманта способен оказать значительное влияние на магическую мощь своего хозяина. Плохой (осмелюсь сказать «строптивый») питомец часто становится препятствием применению магии, тогда как превосходный питомец вроде Кедиса способен поднять мастерство плетения заклинаний на недосягаемую высоту. Если Кедис сражается на вашей стороне, вы получаете повышенную огневую мощь, увеличенную дистанцию поражения и внезапное приумножение способов сжечь врагов в ревущем пламени. Он также разожжет горн в вашей кузне, с удовольствием проглотит окалину и нежно потрется носом о вашу щеку в конце утомительно долгого дня.

Келет, Питомец-Солнцегрив

На поле боя правильно выбранный скакун способен сыграть решающую роль в выборе между жизнью и смертью. И если кто-то всерьез намерен оседлать Келет, на первый план выходит совместимость. Если Келет, также известная как Серый Кардинал, приняла того или иного рыцаря, последнему обеспечена слава как в битве, так и за ее пределами. Однако, после того как осядет пыль и наездник получит заслуженную награду, Келет исчезает, чтобы снова появиться в гуще уже другого боя в поисках нового всадника.

Кескит, Скульптор Плоти

Кескит — фирексиец, одержимый своим претором Шеолдред. Он верил, что она — само воплощение совершенства и мечтал изменить мир по ее образу и подобию. У Кескита была приятнейшая обязанность доводить до ума все новые объекты, попавшие под власть Шеолдред, и очень часто окончательные творения имели паучьи черты, придающие им сходство с претором. Что стало с Кескитом после того, как Элиш Норн уничтожила владения Шеолдред, по сей день неизвестно.

Кодама Восточного Дерева

Этот кодама — дух Восточного Дерева. До Войны с Ками монахи Восточного Дерева процветали, а древесный дух с помощью своих летающих спор распространял по всей округе новые ростки. Когда грянула Война с Ками, кодама, казалось, впал в спячку, вонзив корни в землю и никак не реагируя на происходящее.

К сожалению, действительность была далеко не такой умиротворяющей. Корни кодамы расползлись по всей территории Восточного Дерева, и из под земли вырвались споры нового вида, доселе невиданные монахами. Споры атаковали незамедлительно: поразив людей, они высасывали из них жизненную энергию, чтобы создать новые духовные ростки. В конце двадцатилетней войны кодама вновь погрузился в сон. С тех пор ни одна его веточка не шелохнулась, но монахи все еще с опаской возносят ему молитвы — правда, с безопасного расстояния.

Крарк, Беспалый

Крарк был азартным игроком, жившим в Оксиддских горах Мирродина. Оба своих больших пальца — включая счастливейший — он проиграл Дургу, неудачно сделав ставку в гонке геллионов. Но Крарк очень хотел вернуть свой счастливый большой палец. Он поспорил с Дургом (конечно, на большой палец), что сможет добраться до центра Мирродина и вернуться обратно. Дург напомнил Крарку, что у него больше не осталось больших пальцев, на что тот ответил в духе «это нам не страшно». И отправился глубоко в центр Мирродина. Несколько недель спустя он вернулся с книгой, в которой были описаны его скитания. Дург вздохнул и вернул Крарку его большой палец. Впоследствии Крарк носил палец на шее вместе с другими счастливыми амулетами до конца своих дней (который наступил совсем скоро, потому что за безрассудное путешествие его казнили как еретика). После смерти Крарка на основе его записей возникла религия, исповедующая учение о таинственном мире, спрятанном внутри Мирродина.

Лиеса, Покров Сумрака

Тысячу лет назад в Иннистраде четыре сестры-архангела стояли на страже человечества. Сигарда, защитница живых; Бруно, хранительница мертвых; Гизела, сражающая чудовищ; и Лиеса, говорящая с ними. Каждая из четырех сестер возглавляла стаю меньших ангелов и преследовала общую цель — защитить человечество. Вот только их методы были различны. Из всей четверки только Лиеса пыталась понять врагов и тем самым снизить градус из злобы. Накопив определенный багаж знаний, она решила, что с чудовищами можно бороться более эффективно, и вполне допустимо заключить сделку со злом во имя добра.

Однажды буквально из ниоткуда появился новый ангел — Авацина. Она была непоколебима в своей праведности и непревзойденна в боевой мощи. Она не одобрила методы Лиесы, и, когда та заключила договор с повелителем демонов, Авацина объявила ее еретичкой и уничтожила вместе с ее стаей ангелов.

Ливио, Поклявшийся Дозорный

Фиора — это мир политических игр, обмана и предательства. Пока аристократы пожирают друг друга заживо, простой народ вынужден страдать. Ливио насмотрелся достаточно. Будучи единственным наследником дворянского рода он беспомощно наблюдал, как его отец приказал уничтожить небольшое селение только ради того, чтобы досадить другому дворянину, владевшему этой землей. Он сорвал с камзола фамильный герб и бросил его к ногам отца, отказавшись как от знатной фамилии, так и от причитающегося ему в будущем титула.

С этого момента Ливио полностью посвятил себя защите простого народа. Он учился у лучших боевых инструкторов, которых только можно было нанять за деньги, и его навыков оказалось более чем достаточно, чтобы разбить головорезов, осадивших Высший город Палиано. За несколько лет до прихода к власти королева Маркиза рассматривала его как этакого забавного джокера, добавляющего крупинку интереса в игру матерых политиков. Так было ровно до тех пор, пока он не расправился с несколькими королевскими прихвостнями, решившими обложить данью местного торговца. Теперь Маркиза уверена, что ей с Ливио необходимо кое-что обсудить.

Малкольм, Остроглазый Штурман

Малкольм состоит в Бравом Союзе пиратов Иксалана. Будучи ревуном он с рождения прекрасно разбирается в навигации и дополняет природный дар магией предсказаний по звездному небу, известной как «селестиализм», получая информацию от звезд с помощью карт, компасов и астролябий. Нанятый капитаном Враской, Малкольм служит на пиратском судне «Буян», занятом поисками Бессмертного Солнца. Малкольм очень редко оставляет общество своего лучшего друга — вздорного (и очень громогласного) гоблина-пирата Подштанника.

Нума, Вождь Племени Джорага

Нума отвечал за выживание всего племени эльфов Джорага. Зендикар — опасный мир, и угрозы могли проистекать откуда угодно: от злобных существ, чужаков или даже от самой земли. Нума позаботился о том, чтобы его люди были готовы ко всему, что Зендикар способен им предъявить: он снабдил их инструментами, оружием и даже мощными друидскими заклинаниями. Всё, что могло угрожать его племени, было уничтожено; все, кто мог ему угрожать, — изгнаны. Именно тогда Нума принял нелегкое решение прогнать юную анимистку Ниссу, чьи способности, по мнению членов племени Джорага, разъярили сам Зендикар.

Нимрис, Шутник Уны

Нимрис возглавляет клику фей в Лорвине. До кончиков ушей преданный королеве Уне, он взвалил на свои плечи самую сложную миссию. Его задача — раздражать и мучить любого человека, появившегося в поле зрения. И чем больше гневается человек, тем явственнее будет его сон, навеянный волшебством Нимриса. А чем явственнее сон, тем обильнее будет урожай видений, собираемых кликой для Уны ради целей, ведомых только ей одной.

Прайва из Стального Легиона

У Прайвы самая низкая смертность во всем Стальном Легионе. Ее непревзойденное тактическое мышление позволяет выстраивать войска предельно эффективно, сохраняя при этом в живых абсолютное большинство. Успех в последних битвах и невероятная популярность среди солдат принесли ей звание префекта.

Боевой соперник Прайвы — безжалостная вампирша, трибун Лисия; несчетное количество раз они сходились в жестоких схватках. Состав их подразделений и тактика в целом очень схожи, и когда одна вырывается вперед, вторая быстро ее догоняет. Возможно, Прайва могла бы выйти победительницей в этом состязании, если бы не так сильно заботилась о жизнях солдат, но пойти на такие жертвы она определенно не готова.

Лучезарная, Архангел Серры

Лучезарная — одна из первых ангелов, созданных архангелом-planeswalker-ом Серрой. Она командовала ее ангельскими войсками в битвах с порчей и тьмой. Покидая свое царство, Серра поручила Лучезарной защищать его.

Год за годом архангел восседала на троне Серры, не предназначенном для существ ее рода и посему причиняющем ей великие страдания. И хотя свет Лучезарной был все так же негасим, тайные фирексийские агенты настроили ее против собственного народа, когда Фирексия вторглась в царство Серры. Всех, кто хотел спастись, принял на борт воздушный корабль «Везерлайт». Когда последним людям и ангелам удалось бежать, Сияющая исчезла в хаосе рушащегося мира. Ее божественный свет и магические эманации царства Серры питают камень силы, расположенный в самом сердце летающего корабля «Везерлайт», оказавшегося настоящим спасением для Доминарии.

Ребекка, Архитектор Восхождения

В древней Доминарии Ребекка была величайшим архитектором империи Транов. Ее постройки заставляли взгляды стремиться ввысь, приглашая тела следовать за глазами, — именно это искусство получило название «архитектура Восхождения». Во многих своих проектах она использовала камни силы, а жемчужиной ее трудов стал шедевральный Храм Транов, парящий над столичным городом Хальционом.

Таланты Ребекки принесли ей влияние и власть. Когда заболел ее муж, она использовала свои связи, чтобы доставить в Алкион транского врачевателя Ягмота. Сама того не подозревая, она помогла Ягмоту накопить достаточно сил, чтобы в конце концов он вверг империю Транов в пучину гражданской войны, попутно уничтожив Хальцион и все творения Ребекки. Узнав, что Ягмот проводил чудовищные эксперименты в Фирексии, искусственном мире, Ребекка запечатала фирексийские врата ценой собственной жизни.

Рограх, Сын Рохгахха

Кобольды Башни Кэра поклоняются великому дракону Просшу, почитая его как бога. Основной принцип их так называемой религии предельно прост: повторяй за божеством. То есть воруй, жги и сей ужас подобно обожаемому идолу. Считается, что кобольды, ведущие столь праведную жизнь, переродятся в драконов, вылупившись из яиц Просша.

Однажды вождя кобольдов Рохгахха осенила блестящая идея: лучший способ быть похожим на своего бога — это самому стать им. Именно тогда он и превратился в настоящего тирана, требуя себе дани и жертв, равных тем, что приносили Просшу. Рограх, сын Рохгахха, не мог спокойно смотреть, как его отец грабит собственный народ. По крайней мере, не когда есть еще столько процветающих живых людишек. Возглавив силы сопротивления, он противостоит собственному отцу, пытаясь вернуть кобольдов Башни Кэра на «праведный» путь.

Сенгир, Темный Барон

Барон Сенгир — древний повелитель вампиров, герой легенд, которыми пугают детишек во множестве различных миров. Хотя сам Барон не является planeswalker-ом, в юности он был призванным рабом у могущественных planeswalker-ов. Ходят слухи, что в древней Доминарии его приспешники высасывали кровь целых континентов. Проницательный и умный, в перерывах между изысканными обедами и философскими беседами он захватил гномью крепость в Улгроте и неспешно превратил ее в оплот силы — Темное Баронство. На протяжении многих веков он превращал все больше и больше местных жителей в своих приспешников-нежить. В последний раз Барона видели во главе армии вампиров, идущей через таинственные Гномьи Врата — портал в другой мир, расположенный в подземельях его замка, — накануне Великого Исцеления. Что бы ни находилось по ту строну Врат, — оно несомненно обречено.

Сиани, Око Бури

В настоящей истории Таркира Сиани была монахиней Джескай, пытавшейся понять природу реальности. Тогда как многие считали, что путь к просветлению лежит через тренировки и медитацию, Сиани была уверена, что истинного просветления можно достичь только в безмятежности битвы. Во время боя монахиня погружается в подобие транса, в котором, как она утверждает, слышит голоса древних драконов.

Тевеш Зат, Бич Неразумных

Когда религиозный фанатик убил любимую сестру Тева Лонглейда, у древнего planeswalker-а больше не осталось ни единой причины сдерживать себя. Взяв имя Тевеш Зат и превратившись в чудовищного дракона, он поставил перед собой единственную цель — уничтожить саму жизнь. Он использовал как хитроумные способы в виде сплетен и слухов, призванных разжечь огонь паранойи в сердцах правителей Доминарии и побудить их к опрометчивым действиям, так и прямое воздействие — с помощью магии убивая несговорчивых упрямцев, которыми не мог манипулировать. Являясь неискоренимым злом в истории Доминарии, он сыграл главную роль в падении Сарпадианских Империй, разрушении Ледяного Королевства Сторгард, убийстве дракона-старейшины Хрома Руэлла и катастрофическом возрождении Первобытных Драконов.

Во время фирексийского вторжения planeswalker Урза включил его в свои Девять Титанов, группу planeswalker-ов, намеренных раз и навсегда уничтожить Фирексию. Зат предал Титанов и убил двух из них, прежде чем Урза, предвидевший его измену, в свою очередь убил Зата и использовал его сущность, чтобы привести в действие бомбы души, подготовленные Титанами для уничтожения Фирексии.

Радужный Дудочник

Повсюду в Мультивселенной маги вдруг обнаружили, что в моменты острой нужды способны произносить заклинания, о которых раньше даже и не слышали. Отведя опасность, они напрочь забывали неожиданно проявившиеся знания. Рассказывая об этом феномене, они сходились в одном: голову как будто заполняла музыка прекрасной флейты.

Изучив удивительное явление, исследователи назвали его «Радужным дудочником», основываясь на одной из самых популярных теорий. Эта теория гласит, что дух чистой маны — более чистый, чем даже элементали — способен существовать во всех мирах в любой период времени. Являясь чистой маной, он не будет иметь собственной воли, но его мощь может подсознательно использоваться тем, кто соответствует определенным критериям. Ни одна из попыток более точно определить эти критерии не увенчалась успехом, и на данный момент природа «Дудочника» остается тайной за семью печатями.

Юрлок из Жгучей Стаи

Юрлок — вожак стаи виашино в Джанде. Абсолютно не знающий страха, он осознанно загоняет своих жертв в самые опасные ситуации — потоки лавы могут дать значительное преимущество, если ты знаешь их как все свои бритвенно-острые когти. Конечно, можно потерять нескольких виашино, но такова цена выживания стаи. После Слияния Юрлок обнаружил, что его охотничьи угодья значительно расширились, и он считает, что Эспер достоин некоторых «лавовых» преобразований.

Зара, Вербовщица Отступников

В ходе подготовки к восстанию против Консульства Отступникам было необходимо усилить свои ряды. Ни один из их вербовщиков по эффективности не мог сравниться с Зарой. О ее красноречии ходили легенды: ей удалось переманить на сторону Отступников даже самых упертых членов Консульства. Являясь капитаном собственного корабля, Зара с командой, собранной из самого отъявленного каладешского сброда, провела череду успешных рейдов, сыгравших ключевую роль в победе Отступников.