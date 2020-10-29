Ежедневно в ходе знакомства с выпуском Commander Legends мы будем публиковать краткую биографию и показывать карту. Затем 30 октября и 6 ноября мы объединим все биографии персонажей, представленных на этой неделе во всех торговых точках, чтобы вы могли ознакомиться с краткой историей каждой «легенды» выпуска в одном месте. Ну ладно, в двух, но идею вы поняли.

Рограх, Сын Рохгахха

Кобольды Башни Кэра поклоняются великому дракону Просшу, почитая его как бога. Основной принцип их так называемой религии предельно прост: повторяй за божеством. То есть воруй, жги и сей ужас подобно обожаемому идолу. Считается, что кобольды, ведущие столь праведную жизнь, переродятся в драконов, вылупившись из яиц Просша.

Однажды вождя кобольдов Рохгахха осенила блестящая идея: лучший способ быть похожим на своего бога — это самому стать им. Именно тогда он и превратился в настоящего тирана, требуя себе дани и жертв, равных тем, что приносили Просшу. Рограх, сын Рохгахха, не мог спокойно смотреть, как его отец грабит собственный народ. По крайней мере, не когда есть еще столько процветающих живых людишек. Возглавив силы сопротивления, он противостоит собственному отцу, пытаясь вернуть кобольдов Башни Кэра на «праведный» путь.