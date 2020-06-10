Давным-давно была в игре одна карта. Очень серьезная карта для одного очень серьезного красного мага.

Она послужила источником вдохновения для создания множества аналогичных карт, так или иначе удваивающих наносимый урон.

Удвоение всем нравилось. Удвоение было популярно. Игроки применяли удвоение урона... и, в общем-то, оно не приносило особо сильных эмоций – разве что у тех, кто становился его целью.

А потом настал тот долгожданный день, когда мы смогли утраивать урон. И это оказалась поистине мощная штука.

Я, конечно, мог бы еще немного порассуждать о математике и подкинуть вам намеков, но, думаю, вы уже догадались, к чему я клоню.

Да, эта карта стоит шесть единиц маны, что делает ее недоступной для большинства агрессивных красных колод. Но только представьте, что она попадет в колоду, в которой можно будет ее использовать! Только представьте. Учтите, что Огненное Освобождение, в отличие от многих его предшественников, действует только на ресурсы, которые находятся под вашим контролем.

Давайте посмотрим на эту простую обычную карту из «Базового Выпуска 2021» (M21).

Теперь эта карта не так проста. Когда в игру вступает Огненное Освобождение, Воспламенитель внезапно превращается в ходячий Удар Молнии.

А как насчет еще одной карты, уже не такой простой – необычной карты из M21?

Этот умелый маленький маг огнем проложит себе дорогу сквозь ряды вражеских существ и planeswalker-ов, но потребуется несколько дополнительных заклинаний, чтобы он набрался сил и смог справиться с более значительной угрозой. Если, конечно, он не будет утраивать урон. Тогда вы запросто сможете одолеть Иллуну и Исполинского Смертеглота.

Но зачем ограничиваться уничтожением перманентов на поле битвы, когда вы можете уничтожить... самого вашего оппонента? Сила 7 очень быстро превратится в урон 21, и если вложить шесть единиц маны в эти чары, ваша победа будет не за горами. Играя в драфт с M21, я очень хотел бы скомбинировать Огненное Освобождение и эту необычную карту и одним махом покончить с оппонентом.

Думаете, это несбыточная мечта? Может быть. Думаете, это меня остановит?

Ни за что на свете!