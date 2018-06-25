Сегодня я расскажу вам об историях создания отдельных карт и о тех решениях, что мы принимали в ходе работы над «Базовым выпуском 2019». Давайте же начнем!

Мастерица Эфирных Щитов

Как я рассказывал на прошлой неделе, у базовых выпусков есть много преимуществ, и одно из них — возможность представить на картах различные миры Magic. Так мы можем делать новые карты для давно вышедших выпусков. Взять, например, Мастерицу Эфирных Щитов. Фактически это карта из «Каладеша», которой в блоке «Каладеш» не было. Она предназначена прежде всего для бело-синей колоды на артефактах. Если в драфте взять эту карту рано, то у вас появляется стимул следить за артефактами существами и картами, что создают фишки артефактов существ. Это не такая заметная тема, как было в «Каладеше», но все же она присутствует в белом и синем.

Само собой, эту карту можно положить в любую собранную колоду на артефактах существах (или Машинах, которые становятся артефактами существами). Карта стала Гномом Механиком, чтобы лучше соответствовать атмосфере «Каладеша»: в этом мире именно гномы играли роль механиков. Такие вот короткие визиты в уже известные игрокам миры Мультивселенной делают базовые выпуски уникальными и непохожими на обычные.

Аджани, Противник Тиранов

Атмосфера «Базового выпуска 2019» немного отличается от того, что вы видите в других выпусках. Вместо того чтобы рассказывать про события современной сюжетной линии, выпуск отправляет нас в прошлое и рассказывает историю становления Никола Боласа. Именно поэтому все planeswalker-ы «Базового выпуска 2019» показаны в прошлом — в то время, когда они встречались с Боласом. Карта Аджани отсылает нас к сюжету выпуска «Осколки Алары», когда он сошелся с Боласом в поединке.

Одна из основных целей при дизайне Planeswalker-а — точно передать характер персонажа, сделав при этом карту, которой интересно играть. Магия Аджани связана с тем, как он взаимодействует с другими. У него хорошо получается привлекать союзников, а также усиливать и лечить соратников. Его способности не помогают ему самому — они помогают его товарищам.

Итак, первая способность усиливает существ, и для нее в идеале нужны два существа, которых вы будете усиливать. Текст способности гласит «не более двух» на тот случай, если у вас одно или ноль существ, а вы все равно хотите получить верность. Почти у всех карт planeswalker-а Аджани есть усиливающая способность. Вторая способность позволяет вам получить новых существ, и это белая способность, ранее никогда не использовавшаяся. Тематически это не воскрешение, это получение нового союзника — такого же, как старый, что у вас был. Ограничение на размер присутствует, потому что возможности белого цвета в области реанимации ограничены.

Последнюю способность Аджани получить не так сложно, и она дает вам эмблему, которая не выигрывает игру сразу, но помогает накопить силы и сломить оппонента. Аджани создает фишки Кошек 1/1 с Цепью жизни, и это показывает, как он собирает своих соплеменников. Такие фишки, созданные для поддержки атмосферности Аджани, используются и на других картах «Базового выпуска 2019» и являются одной из основных разновидностей фишек в выпуске. Эмблема срабатывает в конце хода, а не в начале, чтобы вы получили фишки уже в том ходу, когда использовали последнюю способность. Для того, чтобы накопить на эту способность, уже требуется время, так что мы не хотели заставлять игрока ждать еще один ход, прежде чем он смог бы воспользоваться плодами своих трудов.

Драконы-старейшины

В этом выпуске мы заглядываем в прошлое Никола Боласа, а значит, отправляемся туда, где для него все начиналось (по крайней мере, с точки зрения игры). Мы отправляемся во времена драконов-старейшин (да, это те самые ребята, которые стали источником вдохновения формата «Командир»). Никол Болас появился в выпуске Legends летом 1994 года (фирексийцы появились выпуском раньше, в Antiquities, опередив Боласа в гонке старейших из возвращавшихся злодеев Magic; побить этот рекорд может только Мишра, если когда-нибудь он вдруг вернется из мертвых). Он входил в цикл трехцветных драконов. Когда мы поняли, что «Базовый выпуск 2019» будет посвящен Боласу, стало ясно, что вернутся и драконы-старейшины.

Никол Болас получил собственную карту, но об этом я отдельно расскажу позже. Пока давайте разберемся с остальными драконами-старейшинами. Первый из них — Аркадес, Стратег. Аркадес отличается осторожностью и тактическим складом ума. У него есть Полет, потому что он дракон, и Бдительность, подчеркивающая его осторожный характер. Обе оставшихся способности работают с существами с Защитником. Первая награждает за игру существами с Защитником, позволяя брать карты, а вторая не только дает Защитникам атаковать, но и позволяет использовать в атаке выносливость, которая у таких существ, как правило, выше силы. Мы давно не делали карт со способностью «Защитники могут атаковать», и нам понравилась идея, что колода может играть от обороны, а потом появляется Аркадес, и оборона превращается в атаку. Хитрый стратегический ход!

Карта Хромиума механически отсылает к сюжету игры: в нем этот персонаж умел превращаться в человека. Но как сделать превращение дракона в человека интересным на карте? Обычно игроки предпочитают обратный эффект: превращение маленького существа в большое. Дизайнеры справились с этим двумя способами. Во-первых, карта сама по себе представляет собой отличного дракона. Это летун 7/7 за семь маны, у него есть Миг, и он «не может быть отменен», так что вы можете преподнести оппоненту сюрприз, от которого не отвертеться. Во-вторых, способность превращения в человека дает две вещи: Неблокируемость, позволяющая вам пронести несколько последних повреждений в патовой ситуации, и Порчеустойчивость, что позволяет ответить на заклинание устранения. Способность не требует маны, для нее нужно только сбросить карту, так что застать Хромиума врасплох не так уж просто.

Палладия-Морс из всех драконов была самой безжалостной и опасной в лобовой атаке, и ее дизайн это отражает. У нее традиционные для существ способности. Она ничего особенного не делает — просто отлично атакует. Полет и Пробивной удар помогают ей миновать обороняющихся, а Бдительность позволяет действовать осторожно, но все равно каждый ход наносить повреждения. Если я не ошибаюсь, вначале у карты была Порчеустойчивость, но это оказалось немного слишком, так что мы поменяли ее на способность, защищавшую Палладию-Морс, пока она не начинала наносить повреждения.

Ваэвиктис Асмади — самый хаотичный из драконов, так что его способность повторяет одну из самых хаотичных механик в игре. Когда он атакует, то фактически заставляет каждого игрока (что особенно хорошо работает в игре с участием нескольких игроков — как и подобает дракону-старейшине) использовать эффект «полиморф» и превратить один перманент в другой — причем иногда это не получается, и игрок просто теряет перманент.

Всех этих драконов мы делали с той мыслью, что они хорошо заиграют в таких форматах, как «Командир» и «Схватка», одновременно став интересными картами для любителей сюжета, которые смогут положить их в свои тематические или исторические колоды.

Почившая Морячка

Одной из целью базовых выпусков является печать карт, дополнительно поддерживающих выпуски Стандартного формата — в данном случае, «Иксалан». Мерфолки и Вампиры — обычные расы в Magic, так что найти для них место в выпуске несложно. Мы даже смогли включить в него несколько Динозавров. Почившая Морячка — единственный Пират в выпуске, и мне ее дизайн очень нравится.

Кажется, она появилась на свет как тематический концепт призрака пирата. Тема духов погибших пиратов, которые ходят по земле и бороздят моря, часто встречается в пиратских историях, и нам хотелось исследовать эту тему. Так как же сделать Пирата Духа? Для начала нужно дать ему какой-то вариант неблокируемости. Вдохновением для нас стала механика Shadow (появившаяся еще в Tempest), и отдел дизайна и разработки сделал карту, которую не мог блокировать никто, кроме Духов. Затем она получила активируемую способность, которая действует на другие существа и дает им такой же тип неблокируемости.

Наконец, чтобы сбалансировать соотношение мана-стоимости и силы карты, отдел дизайна и разработки решил добавить ей недостаток. Какой недостаток синего цвета хорошо подошел бы для Духа? Может быть, недостаток иллюзий? Речь о формулировке «Когда это существо становится целью заклинания, пожертвуйте его», что впервые появилась на черных Призраках (Skulking Ghost в Mirage), но позже перешла на синие Иллюзии. Как только кто-то задерживает внимание на Морячке достаточно надолго, чтобы прочитать заклинание, она исчезает из-за своей бесплотности. Складываем все это вместе, и у нас получается отличный тематический дизайн.

Кобылица Сияния

В Limited Edition (Alpha) был следующий цикл необычных артефактов:

Каждый артефакт позволял заплатить одну ману, когда кто-либо разыгрывал заклинание определенного цвета, и получить 1 жизнь. Цикл прозвали «талисманами удачи» (не знаю, почему). Карты оказались относительно слабыми (хотя некоторые из них встречались в колодах 8 лучших игроков первых Чемпионатов мира), но были очень популярны у игроков-любителей. Настолько популярны, что появлялись почти во всех базовых выпусках вплоть до Eighth Edition.

Antiquities добавилась версия, работающая с артефактами.

В Mercadian Masques мы попробовали ввести замену талисманам удачи.

Этот артефакт стоил на ману больше, но позволял вам выбирать любой цвет. Заплатить нужно было две маны, но вы получали 2 жизни. Мы решили, что если игрокам понравится карта, то мы сможем заменить пять карт из базового выпуска одной, но эксперимент прошел не особенно удачно. Увеличенная стоимость и недостаток атмосферности привели к тому, что Jeweled Torque не произвела должного впечатления.

Наконец, в Ninth Edition мы решили, что пора с этим что-то делать, и придумали новый цикл, названный «новыми талисманами удачи»:

Они стоили на одну ману больше, но зато вам не нужно было платить, чтобы получать жизни. Мы хотели атмосферно связать цикл с самыми известными существами каждого цвета, но у синего и зеленого тогда еще не было подобных существ (и пройдут еще годы до того, как ими станут Сфинксы и Гидры). Новые талисманы удачи попали в базовый выпуск, где и оставались до Magic 2012.

Позже в «Шрамах Мирродина» к циклу добавилась карта, реагирующая на артефакты:

В «Спирали Времени» мы испробовали новый талисман удачи, призванный заменить Jeweled Torque:

Райское Перо сочетало в себе артефакт, поворачивающийся за ману любого цвета, и талисман удачи, цвет для которого вы выбирали при разыгрывании.

И вот так мы добрались до Кобылицы Сияния — это новейший из талисманов удачи. Для нее вновь используется подход «одна карта вместо цикла», и при ее разыгрывании вы выбираете цвет. Чтобы она была немного полезнее, мы впервые сделали талисман удачи существом. Мне интересно, что скажут о ней игроки, когда испробуют карту в деле.

Гигантозавр

Давайте устроим небольшую викторину. Сколько существует карт с конвертированной мана-стоимостью 5, в стоимость разыгрывания которых входит только цветная мана.

Кровавая Лапа, Ужас Кэл-Сизма

Я — представитель игры, и у меня есть блог, куда мне может написать каждый. Поэтому неудивительно, что я получаю множество просьб. Одна из распространенных просьб для легендарных карт — сделать существо с типом, раньше не встречавшимся на легендарных картах. Уже довольно долго самым популярным типом существа в таких просьбах становится легендарный медведь. Я уже говорил, что жалею, что не распознал сложившуюся в «Ханах Таркира» тему медведей, поскольку этот выпуск стал бы для легендарного медведя идеальным местом. Что ж, теперь я с радостью могу сказать, что легендарный медведь наконец-то увидит свет. Интересно, что он не стал лордом для медведей — скорее, это основа для колоды на больших существах. Кровавая Лапа позволяет вам разыгрывать больших существ за меньше маны и усиливает их, когда атакует. Надеюсь, что тем из вас, кто так хотел получить командира-медведя, понравится играть Кровавой Лапой.

Изголодавшаяся Гидра

Мне как дизайнеру карт Magic очень нравится брать уже существовавшие способности и комбинировать их так, чтобы получалась совершенно новая карта. Изголодавшаяся Гидра — отличный тому пример. У этой карты есть три способности. Первая — обычная способность для всех гидр: заплатите X, когда вы ее разыгрываете, и она выходит на поле битвы с X жетонами +1/+1. Эта способность встречалась и на других существах, но для гидр она стала стандартом.

Вторую способность в отделе дизайна и разработки называют «крадущийся». Она впервые появилась на карте Крадущийся Тигр из Mirage и стала ключевой особенностью для зеленого цвета, которая обычно применяется на больших существах. Третья способность — вариация на тему способности, появившейся еще в Alpha на существе с именем Fungusaur. Отличие в том, что Fungusaur получал один жетон за сам факт нанесения ему повреждений, а Изголодавшаяся Гидра получает по жетону за каждую единицу нанесенных ей повреждений.

Все эти способности так или иначе появлялись в зеленом цвете, но вместе ни разу не сочетались. В итоге у нас получилась синергичная карта: Гидра растет, получая повреждения, а из-за ее способности «крадущийся» оппоненту будет сложно что-то с ней сделать — придется каждый ход сдавать в блоке существ, а Гидра будет расти и расти.

Дьявольская Расплата

Одной из задач «Базового выпуска 2019» стало создание карт, которыми можно будет играть в «Модерне», но при этом они не разрушат Стандартный формат. Это довольно сложно, потому что обычно карты, заметные в намного более насыщенном формате, чем Стандартный, в Стандарте оказываются невероятно хороши. Так что нам предстояло найти области, важные в «Модерне», но не имеющие такого значения в Стандартном формате. Ну и чтобы дополнительно усложнить задачу, карта должна была соответствовать выпуску, в котором печаталась. Необязательно, чтобы она ложилась в него идеально, но и выбиваться не должна.

Дьявольская Расплата — хороший пример карты, в которой удалось достичь всех трех целей. Как сделать карту имеющей значение в «Модерне»? Найти имеющуюся в «Модерне» проблему и попробовать ее решить. Как насчет Эльдрази, особенно больших и легендарных? Их сложно убить, а даже когда это получается, они попадают обратно в библиотеку и потом возвращаются в игру. Есть ли какой-то дешевый способ разделаться с Эльдрази, причем такой, чтобы он не навредил Стандартному формату?

Давайте сосредоточимся на уникальном свойстве Эльдрази — их бесцветности. Да, в Стандартном формате есть бесцветные существа (артефакты существа), но обычно в легальных в Стандартном формате выпусках мы делаем их не так много. Последний выпуск, в котором было много артефактов существ, это «Каладеш», а он вскоре покидает формат. Изгоняя существо, мы решаем самую большую проблему с Эльдрази — тот факт, что они возвращаются. Кроме того, карта дает вам жизни, и чем больше существо, тем больше жизни вы получите. Все это означает, что карту нельзя назвать бесполезной в Стандартном формате, но сделана она с прицелом на использование в «Модерне».

На тот случай, если игроки не сразу поймут, что карта предназначена для истребления Эльдрази в «Модерне», творческая команда подготовила иллюстрацию и художественный текст, открыто на это намекающие.

Половина дела

Что ж, время на сегодня подошло к концу, но карт у меня еще много, так что продолжим на следующей неделе. Как всегда, я буду рад вашим отзывам о сегодняшней колонке, о любой из упомянутых сегодня карт и о «Базовом выпуске 2019» в целом. Вы можете написать мне письмо или связаться через любую социальную сеть (Твиттер, Tumblr, Google+ или Instagram).

До встречи на следующей неделе — вас ждет вторая часть.

А пока что желаю, чтобы играть картами «Базового выпуска 2019» вам было так же весело, как нам — их делать.