На прошлой неделе начался показ карт «Базового Выпуска 2020». Я уже рассказал о многих ключевых моментах, но это далеко не все. Сегодня поговорим обо всех циклах выпуска и подробно остановимся на пяти новых картах одного из них. Обратите внимание, что некоторые карты этих циклов еще не были представлены, поэтому кое-где будут небольшие пропуски.

А теперь пристегните ремни: мы отправляемся в путешествие по циклам «Базового Выпуска 2020»!

Обычные циклы

Повернутые земли, дающие жизнь (цикл из 10 карт)

Одна из задач выпуска — сделать так, чтобы многие базовые компоненты подходили для Стандартного формата. В том числе и обычные двойные земли, с помощью которых игроки могут собирать многоцветные колоды, не имея доступа к более редким двойным землям. В «Базовый Выпуск 2020» дизайнеры решили включить повернутые земли, добавляющие жизнь, из выпуска «Ханы Таркира». Эти двойные земли появляются на поле боя уже повернутыми и дают вам 1 жизнь.

Союзные версии таких земель впервые появились в «Зендикаре». Мы уже выпускали простые повернутые земли (т.е. двойные земли без способностей, появляющиеся на поле боя сразу повернутыми), но обнаружили способ сделать их еще сильнее. Простым и эффективным решением было дать им возможность вернуть игроку 1 жизнь. В «Ханах Таркира» мы переименовали союзные земли (так как они содержали в названиях зендикарские слова) и добавили вражеские земли, чтобы получился полный цикл из десяти карт.

«Зависящие» заклинания

Этот цикл содержит новые карты, о которых я вам сейчас расскажу. Вот они.

Это цикл из пяти карт, которые зависят от наличия рядом таких же карт. Причем эффект от такого наличия у каждой карты свой. В формате с Собранной колодой нужно 4 одинаковых карты, а в драфте — сколько угодно. Они имеют обычную редкость, поэтому собрать их не так сложно. Эту механику мы применяли еще во времена «Limited Edition (Alpha)».

Если помните, когда игра только появилась, никаких ограничений по количеству карт не было. Ричард Гарфилд хотел сделать карту, для которой требовалось бы как можно больше других таких же карт. (И да, уверен, даже если бы 4-карточный лимит был введен с самого начала, на Plague Rats был бы текст «в колоде может быть любое количество таких карт».) Ричард не знал, что игра окажется столь успешной. Предполагалось, что собрать целую колоду карт Plague Rats будет непросто.

Однако Plague Rats стала очень популярной картой. Со временем было создано много схожих по функционалу карт (например, Щепки — это прямые «потомки» Чумной крысы). На основе Plague Rats я создал карту Kindle для выпуска «Tempest», в которой механика карты Plague Rats была вынесена за пределы поля боя. Дизайн Kindle, в свою очередь, вдохновил множество других карт, в том числе и сегодняшние.

Идея этого цикла — дать новым игрокам простую и понятную цель. В формате с Собранной колодой — положить в колоду 4 одинаковых карты. В драфте — собрать как можно больше таких карт. Надеюсь, вам будет интересно играть картами этого цикла.

Необычные циклы

Существа с защитой

Защита от… — способность, появившаяся в игре с самого начала. Большую часть жизни Magic это была неустаревающая механика, т.е. встречающаяся почти в каждом выпуске. В «Magic: Истоки» она превратилась в переходящую, т.е. такую, которая появляется в выпусках в случае необходимости, но реже, чем неустаревающая.

Многие из отдела дизайна и разработки считали, что в последние три года мы слишком редко используем эту механику. Больше всего в Защите был заинтересован отдел игрового дизайна, потому что она отлично помогает балансировать метагейм. В «Базовом Выпуске 2020» дизайн-команда попробовала создать механику, похожую на Защиту, но с более простыми правилами (мы даже пробовали не менять название «Защита», но упростить ее механику), но в итоге решили оставить Защиту как есть.

В этом выпуске Защита появляется на шести картах, пять из которых — цикл существ, а одна — необычное белое мгновенное заклинание. Строго говоря, это не совсем необычный цикл, лишь четыре карты в нем необычные, а одна (зеленая) — редкая. Предполагаю, изначально все они были необычными, но одну пришлось переделать из необычного существа в редкое, чтобы улучшить игровой дизайн. Каждое из этих существ имеет защиту от одного из цветов оппонента. Таким образом, у каждого цвета есть существо с защитой от него.

Не уверен насчет будущего этой механики. Я вижу два пути: либо защита вернется к статусу неустаревающей, либо останется переходящей, но будет чаще появляться в легальных в Стандартном формате выпусках.

Цветоустраняющие заклинания

Это цикл мгновенных заклинаний и заклинаний волшебства, работающих против двух цветов, противостоящих данному цвету. («Цветоустраняющие» на нашем жаргоне означает заклинания, атакующие конкретные цвета.) Кстати, эти карты работают только на вражеские цвета — они предназначены для использования в дополнительной колоде. Базовые выпуски очень хорошо демонстрируют взаимоотношения цветов. Новые игроки не всегда обращают внимание на то, что соседние по диаграмме цвета являются дружественными, а противоположные — вражескими. На заре Magic об этом говорилось намного чаще, чем сейчас. Цветоустраняющие карты также могут научить игроков адаптироваться к колодам своих друзей. К примеру, если вы постоянно проигрываете красной колоде, можно добавить пару карт, действующих специально против красного цвета. Кстати, такая же роль и у механики Защиты.

Золотые архетипы для драфта

Когда Эрик Лауэр только начинал работать в отделе дизайна и разработки, он придумал необычные золотые карты архетипов для драфта. Это необычные многоцветные карты (чаще всего двухцветные), в которых сказано, что эти цвета делают в драфте. Идея в том, что если вы разыграете их рано, ваше положение будет усиливаться другими картами. Например, на прошлой неделе я рассказывал, что в «Базовом Выпуске 2020» белый и синий цвета соответствуют Полету. Упоминая на белой или синей карте про Полет, мы еще раз подчеркиваем тематику белого и синего. В «Базовом Выпуске 2020» есть драфтовые архетипы для каждой пары цветов. Эти десять карт служат ориентирами для игроков в драфт. (Больше информации о тематиках драфта вы найдете в моей колонке за прошлую неделю).

Цветные артефакты

Выпуск «Каладеш» сильно повлиял на Стандартный формат, потому что в нем отдел дизайна и разработки вплотную занялся артефактами. Почти все выпуски, сфокусированные на артефактах, имели проблемы с игровым дизайном, которые зачастую приводили к запретам. Благодаря исследованию рынка мы знаем, что игроки очень любят артефакты. Мы хотели продолжать их делать, но нужно было разобраться с проблемами, которые они создают. Очевидным решением было привлечь диаграмму цветов. Неправильный артефакт мог попасть почти в любую колоду, и это делало его гораздо губительнее, чем другие несбалансированные карты.

Введя цветные артефакты, мы позволили диаграмме цветов накладывать ограничения на карты, которые можно разыграть в той или иной колоде. К тому же, артефакты нередко были связаны с определенным цветом по сюжету. Большой проблемой было то, что артефакты сильно напоминали чары. Однако мы решили, что это пойдет игре на пользу: пусть разница между ними будет скорее сюжетной, чем механической (впрочем, различия все же есть: например, чары не поворачиваются). Не стоит думать, что мы откажемся от рядовых артефактов, но акцент будем делать именно на цветных. Рядовые артефакты будут предназначаться скорее для ограниченных и любительских колод, или как нишевые карты для форматов с собранной колодой (то есть, они подходят не для каждой колоды).

Поэтому мы сделали цветные артефакты переходящими (с возможностью стать неустаревающими). Базовый выпуск прекрасно подходит для таких карт. С их помощью мы хотим познакомить новых игроков Magic с этой механикой. Поэтому для «Базового Выпуска 2020» дизайн-команда подготовила цикл из шести необычных карт (три из них — карты Снаряжения). Также есть один редкий цветной артефакт, Регулятор Чандры, о котором я рассказал на прошлой неделе.

Редкие циклы

Вражеские предсказывающие земли (Храмы)

Предсказывающие земли (или Храмы) впервые появились в блоке «Терос», разделенном на три выпуска. Это двойные земли, появляющиеся в игре уже повернутыми, но дающие не 1 жизнь, а 1 предсказание. Поначалу эти земли были восприняты прохладно, но вскоре доказали свою эффективность на турнирах.

Почему эти редкие двойные земли оказались в «Базовом Выпуске 2020»? Ни концепт-дизайнеры, ни дизайнеры выпуска не регулируют двойные земли — этим занимаются игровые дизайнеры. (Исключая выпуски, механика которых сильно зависит от механики двойных земель.) Игровые дизайнеры изучают положение дел в Стандартном формате и предлагают ряд двойных земель, которые сделают турниры интереснее. Двойной цветной цикл напрашивался сам собой, поэтому в «Базовом Выпуске 2020» мы реализовали вражеские предсказывающие земли. Почему именно их? Дело в том, что предсказывающие земли хорошо подходят для расширенного метагейма Стандартного формата.

Лучи маны

Лучи маны — это чары, которые начинают игру сразу на поле боя, если находятся в вашей начальной руке. Чаще всего у них глобальные защитные эффекты. Впервые они появились в «Договоре Гильдий» (а затем в «Magic 2011») и задумывались как ответ на ранние угрозы. Поэтому их часто используют в дополнительных колодах, а также для того, чтобы преодолеть опасные ситуации метагейма. Лучи маны возвращаются в «Базовом Выпуске 2020» в виде трех перепечаток и двух новых карт.

У вас возникнет вопрос: почему некоторые из них старые, а некоторые новые? К сожалению, Лучи маны сложны для дизайна: здесь очень мало пространства для творчества. Поэтому, разработав хороший дизайн Лучей, мы его обычно перевыпускаем.

Одноцветные легендарные эпические существа

Также в базовом выпуске представлены эпические существа. Для каждого цвета есть существо популярного типа (редкое или раритетное), играющее на ключевых атрибутах своего цвета. Эпическое существо белого цвета — Ангел, синего — Сфинкс, черного — Демон, красного — Дракон, зеленого — Гидра. В «Базовый Выпуск 2020» мы добавили редкий цикл из пяти эпических существ. Это зрелищные карты, тематически связанные со своими цветами. Мы хотим дать новым игрокам (и не только новым) доступ к мощным эпическим существам с самого старта. Легендарными их сделали для того, чтобы они могли быть командирами. Плюс это добавляет шарма. Исследования рынка показывают, что карты персонажей для большинства игроков более привлекательны.

«Двойные» карты

Не знаю, стоило ли говорить об этом цикле, поскольку он довольно незначителен. Подобные циклы мы называем «мягкими». Но раз уж все остальные карты я перечислил, нужно и об этих сказать. В этом цикле собраны все мгновенные заклинания и заклинания волшебства, эффект которых наступает дважды. В ходе разработки в их названиях было слово «двойной» (что уже использовалось в «Unglued»). В финальной версии они обрели другие названия, но в основе их концепции осталась двойственность.

Раритетные циклы

Всадники

Это цикл элементальных Рыцарей со стоимостью 2MMM (где M — цветная мана данной карты). Каждое из этих существ имеет неустаревающее ключевое слово, эффект, срабатывающий при выходе на поле боя, а также посмертный эффект. Т.е. существо делает одно, когда появляется на поле, и другое, когда отправляется на кладбище. Красную карту, Всадника Пламени, я показывал на прошлой неделе. Этот цикл обыгрывает тему Элементалей, которую я затрагивал в первой части. Также он частично затрагивает племенную тематику Рыцарей из «Доминарии».

Одноцветные Planeswalker-ы

Еще одна черта базовых выпусков (начиная с «Лорвина») — это циклы одноцветных planeswalker-ов. Раньше мы печатали в базовых выпусках одних и тех же planeswalker-ов, но со временем стали добавлять других персонажей и создавать карты с новым дизайном. Чандра обязана была представлять красный цвет, поскольку изображена на обложке выпуска (и у нее целых три карты planeswalker-а, по одной на каждую категорию редкости, кроме обычной). Му Янлин получила синий цвет, потому что соответствует элементальной тематике выпуска (она может управлять воздухом и водой). Лилиана отдыхает после событий «Войны Искры», поэтому мантию черного planeswalker-а надел Сорин. (Хоть Сорин и бело-черный, он больше склоняется к своей черной стороне.) Для зеленого цвета мы выбирали между Ниссой и Вивьен. Остановились на Вивьен, потому что она реже бывает в центре внимания.

Легенды-клинья

Как я объяснял на той неделе, после драконов-старейшин «Базового Выпуска 2019», являвшихся легендарными арками (арка — это цвет и два дружественных ему цвета), для «Базового Выпуска 2020» мы решили сделать цикл легендарных трехцветных существ с «клиньями» (клин — это комбинация «цвет и два его вражеских цвета»). Этот цикл мы создавали с прицелом на форматы «Командир» и «Схватка». Легко заметить, что «Базовый Выпуск 2019» и «Базовый Выпуск 2020» вводят в моду разнообразие цветов и содержат больше легендарных существ.

Базовый на подходе

Это все циклы «Базового Выпуска 2020». Надеюсь, теперь у вас сложилось четкое представление о выпуске. Как всегда, мне интересно ваше мнение. Жду ваших отзывов как о сегодняшней колонке, так и о «Базовом Выпуске 2020» в целом. Вы можете написать мне письмо или связаться со мной в любой социальной сети (Twitter, Tumblr и Instagram).

На следующей неделе я начну рассказывать о картах из «Базового Выпуска 2020».

А пока наслаждайтесь, играя циклами (или их частями), которые вам больше всего понравились.

Поездка на работу #647 – Дизайн эффектов библиотеки

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