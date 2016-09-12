На прошлой неделе я начал рассказывать вам историю создания выпуска «Каладеш». Мы продолжим ее на следующей неделе, а на этой я хочу рассказать об одной потрясающей новинке, которую с выпуском «Каладеш» мы добавляем в Magic. Я объясню, что это за новинка, расскажу, как и почему мы к ней пришли, а потом покажу кое-какие отличные карты. Надеюсь, вам будет интересно.

Поистине шедевр

Начиная с выпуска «Каладеш» и во всем обозримом будущем, мы запускаем новые «Серии шедевров». В каждом блоке серия будет называться по-своему (в «Каладеше», например, она называется «Изобретения Каладеша»), но в целом нововведение называется именно так. Практически говоря, теперь в каждом новом выпуске будут свои «Зендикарские экспедиции». Вот что это значит:

Карты из серий шедевров будут встречаться реже, чем раритетные. Например, чтобы найти карту из Изобретений Каладеша в выпуске «Каладеш», нужно открыть в среднем 144 бустера. (На бустере «Каладеша» сказано, что вероятность появления шедевра составляет приблизительно 1 к 2160.) Эта вероятность чуть выше, чем шанс получить фольгированную раритетную карту. В будущих выпусках вероятность может меняться.

Карты из серий шедевров будут перепечатками существующих карт с одним отличием. Часто в сериях шедевров будут встречаться карты из того же выпуска (как в «Зендикарских экспедициях» встречались редкие двойные земли из «Битвы за Зендикар»). Так или иначе, все карты из серии встречаются в выпусках с обычной рамкой и со своей нормальной редкостью. В «Изобретения Каладеша», например, входит цикл из пяти раритетных карт из выпуска «Каладеш». В сериях шедевров не будет карт, которые нельзя найти где-то еще. (Само собой, это относится к самой карте, а не к ее особому оформлению).

Серии шедевров и внешне, и по подбору карт будет тематически привязана к миру текущего блока. Так, «Изобретения Каладеша» — это карты артефактов, которые могли бы появиться в мире Каладеш. Рамка также будет оформлена особым образом, соответствующим тематике блока. Позже в этой статье вы найдете несколько карт из «Изобретений Каладеша», так что поймете, о чем я говорю, и о том, как будет выглядеть первая серия шедевров. Оформление рамки в каждой серии шедевров будет уникальным.

Количество карт в сериях шедевров может меняться, но в среднем в каждой серии будет порядка 50 карт на весь блок. Так, «Изобретения Каладеша» разделяются на 30 карт в выпуске «Каладеш» и 24 в «Эфирном Бунте». В большом выпуске и малом выпуске блока будет разное количество шедевров.

Все карты серий шедевров напечатаны на английском языке, но их можно найти в бустерах на любом языке.

Символ выпуска для каждой серии шедевров зависит от блока, но отличается от символов выпусков этого блока. Например, на картах из серии шедевров в «Каладеше» и «Эфирном Бунте» будет один и тот же уникальный символ, отличающийся от символов выпусков «Каладеш» и «Эфирный Бунт».

Все карты серий шедевров существуют только в фольгированном исполнении.

Карты серий шедевров планируется выпустить и в Magic Online, но они не будут считаться частью выпуска, и вы не сможете получить их реальные экземпляры, собрав весь выпуск. Они будут распространяться новым способом, но мы пока не готовы объявить, каким именно. Следите за объявлениями позже в этом месяце.

Серии шедевров не появятся в Magic Duels.

Картами серий шедевров можно будет играть в любом из ограниченных форматов, в котором вы их откроете, и в любом формате с собранной колодой, в котором уже легальны эти карты.

Как и почему

Итак, теперь вы знаете, что именно мы собираемся сделать, так что давайте поговорим о том, как мы придумали серии шедевров и почему решили сделать их именно такой. Если вкратце, то ответ такой: по мере того, как Magic становилась все масштабнее, мы столкнулись с рядом проблем, и оказалось, что большинство из них решали «Зендикарские экспедиции». Я начну объяснение с того, что расскажу, с какими именно задачами мы столкнулись.

Задача №1: сохранить стандартный формат доступным

Стандартный формат — самый популярный в игре с собранной колодой. Он призван стать первым из форматов, с которыми знакомятся начинающие играть с собранной колодой игроки. Но маркетинговые исследования и изучения социальных сетей показывали нам, что многие игроки, которым стандартный формат был интересен, считали его для себя недоступным. Мы должны были это исправить.

Задача №2: дать игрокам доступ к старым картам

Стандартный — несомненно, самый популярный из форматов, но многим игрокам нравятся форматы расширенные, в которых можно играть более старыми картами. Но эти старые карты, особенно самые мощные, было сложно достать. (Средний уровень силы карт в формате обычно становится тем выше, чем большим количеством карт в этом формате можно играть.) Чтобы сделать карты доступнее, их можно было перепечатать.

Однако экспериментируя с добавлением в стандартный формат некоторых из старых карт, мы поняли, что самые мощные из них приводят к нездоровым изменениям в формате, так что нам надо было найти новый способ их перепечатывать. Мы попробовали добавлять их в дополнительные выпуски с заранее известным набором карт, такие как «Commander» или «Duel Decks», но это сильно влияло на продажи продукции. Часть карт мы смогли перепечатать в выпусках «Masters» и других дополнительных релизах, таких как «Conspiracy», но было ясно, что спрос на старые карты слишком велик, и надо найти дополнительные возможности для их печати.

Задача №3: дать альтернативы для сбора колод

Одна из целей нашего общения с игроками в социальных сетях — понять, какие их заботят вопросы. Одна из тем, поднимающихся довольно часто, — желание сделать свою колоду «шикарнее». В Magic всегда был силен элемент самоидентификации («Это моя колода!»), и «Зендикарские экспедиции» дали игрокам еще один способ самовыражения.

Отправляемся в экспедицию

Все эти задачи имели ряд нюансов, и с ними были связаны различные факторы, но мы понимали, что нам необходимо ими заняться. И так мы подходим к истории создания «Зендикарских экспедиций». Мы работали над «Битвой за Зендикар» и поняли, что нам чего-то не хватает. Зендикар — мир приключений и сокровищ. Как бы мы могли добавить эту тематику в выпуск? Мы немного поигрались с бонусным листом (в последний раз он применялся в блоке «Спираль Времени», в котором старые карты были перемешаны с новыми), но эта идея не пошла.

Работая над идеей «приключений и сокровищ», мы начали чувствовать, что вся концепция звучит несколько расплывчато. Как мы могли придумать что-то увлекательное, что было бы присуще миру Зендикара? В этом мире сильна была тема земель и связанных с ними механик. Что, если сделать наш набор карт просто перепечатками существующих мощных земель? Многие игроки ждали, что в «Битве за Зендикар» мы просто перепечатаем цикл достающих вражеские цвета земель (поскольку впервые они появились в первом выпуске «Zendikar»), но вместе с достающими союзные цвета землями из «Ханов Таркира» это слишком сильно повлияло бы на стандартный формат. «Зендикарские экспедиции» позволили картам появиться в бустерах, технически при этом не являясь частью выпуска. После этого нам пришла в голову идея сделать земли полноформатными и с особой рамкой, чтобы они получились уникальными.

Мы ожидали, что игрокам понравятся «Зендикарские экспедиции», но их реакция превысила самые оптимистичные прогнозы. Наблюдая за ней, мы начали кое-что понимать.

В-первых, социальные сети заполнили истории и фотографии людей, открывающих карты из «Зендикарских экспедиций». Нам нравилось смотреть на это и ощущать себя причастными к радости игрового сообщества.

Во-вторых, мы заметили, что людям нравится не только открывать «Зендикарские экспедиции», но и играть ими. Это был способ заставить оппонента обратить внимание на то, какая карта есть у вас в колоде:

— Это земля из «Зендикарских экспедиций»?

— Ага, она.

У нас получились новые «богатые» карты, которые понравились игрокам. Хм-м, это же решение задачи №3.

В-третьих, в «Зендикарские экспедиции» (за исключением редких двойных земель из «Битвы за Зендикар») входили именно те карты, которые игроки ждали в перепечатках. Мы уже пытались перепечатывать старые и сильные карты в легальных в стандартном формате выпусках, но их влияние на формат было слишком сильным. «Зендикарские экспедиции» — это перепечатки в бустерах выпуска из стандартного формата, не создающие этой проблемы. Нельзя сказать, что они полностью решают проблему, но, по крайней мере, помогают ее смягчить. И это решение можно было применять во всех наших обычных выпусках. Хм-м... а это — решение задачи №2.

В-четвертых, мы выяснили, что «Зендикарские экспедиции» сделали выпуск «Битва за Зендикар» крайне популярным, а это позволило игрокам получить больше нормальных карт из этого выпуска. Получается, что благодаря «Зендикарским экспедициям» стало проще играть в стандартном формате. Хм-м... решение задачи №1.

Таким образом, когда мы проанализировали, что получилось из «Зендикарских экспедиций», вышло, что они сделали доступнее стандартный формат, открыли игрокам доступ к новым картам и предоставили альтернативные варианты для сбора колоды. Они не стали окончательным решением каждой задачи, но помогли сделать менее серьезной каждую из проблем. Конечно же, это вызвало у нас вопрос: не стоит ли делать так почаще?

Мы провели несколько встреч, на которых обсудили возможность превратить «Зендикарские экспедиции» в постоянную промо-кампанию. Мы говорили о преимуществах, недостатках, возможном вреде и обо всем, о чем только могли подумать. В конце концов мы решили, что это имеет смысл, и так появились на свет серии шедевров.

Развивая идею, мы решили установить несколько принципов:

Мы хотели, чтобы каждая карта серии шедевров органично вписывалась в свой выпуск. У некоторых блоков, таких как «Каладеш», есть очевидная тематика, но для других это оказалось сложнее. Эту работу придется проделывать каждый раз, но мы пытаемся найти правильный баланс и не отходить от основных идей блока. Например, та или иная карта могла соответствовать теме механики, но не подходить под тему творчества. Так, Umezawa's Jitte — отличный артефакт, но ему неоткуда было появиться на Каладеше, так что для «Изобретений Каладеша» мы его не рассматривали.

У некоторых блоков, таких как «Каладеш», есть очевидная тематика, но для других это оказалось сложнее. Эту работу придется проделывать каждый раз, но мы пытаемся найти правильный баланс и не отходить от основных идей блока. Например, та или иная карта могла соответствовать теме механики, но не подходить под тему творчества. Так, Umezawa's Jitte — отличный артефакт, но ему неоткуда было появиться на Каладеше, так что для «Изобретений Каладеша» мы его не рассматривали. Мы хотели, чтобы серии шедевров выглядели сногсшибательно. «Зендикарские экспедиции» были полноформатными землями, но для большинства серий это бы не сработало. Мы решили, что эти новые промо-карты будут отличаться потрясающими, уникальными рамками. Наша команда художников потрудилась на славу, чтобы на каждую карту серий шедевров было приятно посмотреть.

«Зендикарские экспедиции» были полноформатными землями, но для большинства серий это бы не сработало. Мы решили, что эти новые промо-карты будут отличаться потрясающими, уникальными рамками. Наша команда художников потрудилась на славу, чтобы на каждую карту серий шедевров было приятно посмотреть. Мы хотели, чтобы серии шедевров были не единственным способом получить карты. Карты, входящие в них, существуют и в изданиях, которые проще достать. А новые выпуски Magic должны быть такими же увлекательными, даже если вы будете игнорировать серии шедевров. Они создают дополнительную ценность, но не являются неотъемлемой частью выпуска.

Карты, входящие в них, существуют и в изданиях, которые проще достать. А новые выпуски Magic должны быть такими же увлекательными, даже если вы будете игнорировать серии шедевров. Они создают дополнительную ценность, но не являются неотъемлемой частью выпуска. Мы хотели, чтобы серии шедевров радовали различные группы игроков. Одной из самых сложных задач стал отбор карт. Например, все «Изобретения Каладеша» — это артефакты. Мы выбирали те, которые могли бы появиться на Каладеше, одновременно пытаясь отыскать те карты, что обрадуют определенные группы игроков. Обратите внимание, что не все карты должны нравиться абсолютно всем игрокам. Мы так подобрали набор, что каждый найдет в нем что-то для себя, но вряд ли найдется кто-то, кому понравятся все карты.

Одной из самых сложных задач стал отбор карт. Например, все «Изобретения Каладеша» — это артефакты. Мы выбирали те, которые могли бы появиться на Каладеше, одновременно пытаясь отыскать те карты, что обрадуют определенные группы игроков. Обратите внимание, что не все карты должны нравиться абсолютно всем игрокам. Мы так подобрали набор, что каждый найдет в нем что-то для себя, но вряд ли найдется кто-то, кому понравятся все карты. Мы хотели, чтобы серии шедевров были увлекательными. Во многих коллекционных карточных играх бывают карты, редкость которых выше, чем у карт Magiс, но мы не хотим идти этим путем, чтобы не портить игру. Карты должна быть возможность достать. Серии шедевров позволяют нам добавить увлекательную сверхвысокую редкость, но все карты из этих серий можно получить иным образом, так что на качество Magic как игры это не влияет.

Вот почему мы запускаем серии шедевров. Дело за малым: показать вам, как будут выглядеть эти карты.

И вот как мы это сделаем. Сегодняшний день станет понедельником шедевров, потому что сегодня мы начнем выкладывать все карты шедевров из серии «Изобретения Каладеша», которые ждут вас в бустерах выпуска «Каладеш». (Карты из «Эфирного Бунта» появятся позже.) Сейчас вы увидите первые четыре карты. Остальные карты появятся завтра. (Возвращайтесь после полуночи по московскому времени.)

Одно предупреждение, прежде чем вы увидите карты: для серии шедевров «Изобретения Каладеша» используется особый процесс печати, которые невозможно воспроизвести на экране компьютера. Так на мониторе карты будут выглядеть здорово, но в жизни — еще лучше! На настоящих картах медная раскраска — это металлический блеск.

Итак, встречайте первые карты из серии «Изобретения Каладеша».

Нажмите здесь, чтобы их посмотреть.



И на этом, мои дорогие читатели, я заканчиваю рассказ о сериях шедевров в целом и «Изобретениях Каладеша» в частности. Надеюсь, вам понравится находить их не меньше, чем нам нравилось их создавать. Я всегда люблю отзывы, но сегодня у нас получилось особенно масштабное объявление. Пишите мне по электронной почте или обращайтесь через социальные сети (Twitter, Tumblr, Google+ и Instagram) и рассказывайте, что вы думаете о сериях шедевров и/или «Изобретениях Каладеша».

Заходите на следующей неделе и читайте вторую часть истории создания «Каладеша».

«Поездка на работу #364 — «Urza's Legacy», часть 1»

Первая из двух частей рассказа о создании выпуска «Urza's Legacy».

«Поездка на работу #365 — «Urza's Legacy», часть 2»

Вторая из двух частей рассказа о создании выпуска «Urza's Legacy».