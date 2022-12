На сотую неделю ведения рубрики «Making Magic» я решил написать обзор всей сотни статей, присвоив каждой из них рейтинг от одной до пяти звезд. Традиционно я повторяю такой обзор каждые сто недель. Шесть недель назад была девятисотая неделя, и я не могу изменить своей традиции. (Я задержался на пару недель, так как хотел закончить работу над статьей о выпуске «Война Искры» и колонками о его картах.) У меня есть две причины сделать обзор прошлых статей. Во-первых, он поможет читателям ориентироваться в моих статьях и легко найти те, которые их заинтересуют. Во-вторых, подскажет новичкам, с чего начать свое знакомство с рубрикой «Making Magic».

Это девятый по счету обзор. Вот ссылки на предыдущие восемь:

А вот и моя пятибалльная шкала:

Лучше не бывает. Просто высший сорт. Если вам интересны более ранние статьи, обратите внимание на эти.

Хоть и не самая безупречная моя работа, она определенно в числе лучших.

Ничем не примечательная статья. Не хорошая, но и не особо плохая.

В лучшем случае — скучное чтиво. В худшем — неудавшийся эксперимент.

Если не пропускаете ни одной из моих статей, то прочтите и эту. А так — ничего особенного.

Меня часто спрашивают, почему в моих обзорах так мало статей с низким рейтингом. На это есть три причины. Во-первых, для всех статей рубрики «Не предел» шкала оценок едина. Когда-то давно я выпустил несколько статей с низким рейтингом, и я не могу просто так от них избавиться и скорректировать шкалу. Во-вторых, если новая статья по моей оценке не набирает трех звезд, я ее переписываю. Я всегда стремлюсь к оценке в пять звезд, поэтому даже три звезды для меня, можно сказать, халтура. В-третьих, я занимаюсь этим уже девятьсот недель (больше семнадцати лет). Думаю, сейчас я пишу более качественный материал, чем в 2002 году.

С этим разобрались. Перейдем к самим статьям.

Неделя #801 (1 мая 2017 г.) – "Разговоры об «Амонхете», часть 2"

Это вторая часть цикла статей о создании карт из «Амонхета». Если вам интересно, как возникают идеи для новых карт и какие они претерпевают изменения до выхода в печать, обратите внимание на колонки о создании карт. Я пишу их к каждому новому выпуску.

Неделя #802 (8 мая 2017 г.) – "Разговоры об «Амонхете» , часть 3"

А это третья часть цикла статей о создании карт из «Амонхета».

Неделя #803 (15 мая 2017 г.) – "Восемь сотен — не предел"

Это мой предыдущий обзор для рубрики «Не предел». Можете почитать, если незнакомы с предыдущей сотней статей.

Неделя #804 (22 мая 2017 г.) – "Всякая всячина: «Амонхет», часть 1"

Помимо всего прочего, к каждому новому выпуску я пишу колонки с ответами на вопросы игроков. Они выпускаются под заголовком «Всякая всячина». В них я рассматриваю разные вопросы, которые не были затронуты в главных статьях, представляющих выпуск. Если вы фанат какого-либо выпуска, вас могут заинтересовать мои ответы на вопросы о нем.

Неделя #805 (29 мая 2017 г.) – "Всякая всячина: «Амонхет», часть 2"

Это вторая колонка с ответами на вопросы об «Амонхете».

Неделя #806 (5 июня 2017 г.) – "Механики на диаграмме цветов 2017"

Это одна из моих самых смелых статей. В ней я поставил каждую механику Magic (кроме некоторых незначительных) на свое место на диаграмме цветов. У каких цветов есть Ускорение? Какие цвета наносят прямой урон существам? Какие цвета восстанавливают артефакты? Все описано в этой статье. Рекомендую всем, кто хочет лучше разбираться в диаграмме цветов. Каждые четыре-пять лет я планирую обновлять эту колонку (диаграмма цветов Magic изменяется довольно медленно).

Неделя #807 (12 июня 2017 г.) – "Метаморфозы 2.0"

В августе 2014 г. я написал статью «Метаморфозы», в которой объяснил наш переход от блоков по три выпуска к блокам по два выпуска. А в 2017 мы объявили, что вместо блоков теперь будет модель «три плюс один»: три больших индивидуальных выпуска, а также базовый. В этой статье рассказывается о причинах таких изменений. Если вам интересна более полная картина игры Magic, ознакомьтесь с этой статьей. Наверное, это моя самая популярная статья на данный момент.

Неделя #808 (19 июня 2017 г.) – "Самый темный час, часть 1"

Это моя первая статья о выпуске «Час разрушения». В нем я представляю команду дизайнеров и задачи, стоявшие перед ней. Если вас интересует дизайн Magic, здесь подробно описано, как создавался выпуск и чем мы вдохновлялись при разработке его тематики и механик.

Неделя #809 (26 июня 2017 г.) – "Самый темный час, часть 2"

Вторая и последняя статья, представляющая «Час разрушения». В этой колонке описано, как мы улучшали и изменяли механику «Амонхета», создавая «Час разрушения».

Неделя #810 (3 июля 2017 г.) – "Рассказы о разрушениях , часть 1"

Это первая часть цикла статей о создании карт «Часа разрушения».

Неделя #811 (10 июля 2017 г.) – "Рассказы о разрушениях ,часть 2"

Это вторая часть цикла статей о создании карт «Часа разрушения».

Неделя #812 (17 июля 2017 г.) – "Рассказы о разрушениях , часть 3"

А это третья часть цикла статей о создании карт «Часа разрушения».

Неделя #813 (24 июля 2017 г.) – "Всякая всячина: «Час Разрушения», часть 1"

Это первая из двух статей с ответами на вопросы о «Часе Разрушения».

Неделя #814 (31 июля 2017 г.) – "Всякая всячина: «Час Разрушения», часть 2"

Это вторая из двух статей с ответами на вопросы о «Часе Разрушения».

Неделя #815 (7 августа 2017 г.) – "Кошки"

Неделя знакомства с выпуском «Командир» (издание 2017 года). Каждый день мы представляли новую колоду. Мои карты были из колоды Кошек (каждая колода «Командира 2017» посвящена одному типу существа), поэтому я написал статью обо всех Кошках в Magic, начиная от «Limited Edition» (Alpha) и заканчивая «Часом Разрушения». Если вам нравятся Кошки (или история создания Magic), думаю, эта статья придется вам по вкусу.

Week #816 (August 14, 2017) – "Get It, Unhinged Edition, часть 1"

Когда анонсировали «Unhinged» (второй Un-выпуск с серебряной рамкой), я написал статью о юморе в «Unglued» (первом выпуске Un- с серебряной рамкой). Собственно, когда анонсировали «Unstable» (третий Un-выпуск с серебряной рамкой), следовало написать о юморе в «Unhinged». В двух колонках я объясняю 50 приколов (многие касаются более чем одной карты). Это первая часть. Если вы фанат «серебряных» выпусков или вам нравится юмор в Magic, эти статьи стоит прочесть.

Неделя #817 (14 августа 2017 г.) – "Get It, Unhinged Edition, часть 2"

Это вторая часть, описывающая приколы в «Unhinged».

Неделя #818 (28 августа 2017 г.) – "О положении дизайна, 2017 год"

С тех пор как я стал ведущим дизайнером, каждое лето я выпускаю статью о проделанной работе за последний год, давая личную оценку дизайна Magic (на что меня вдохновил ежегодный доклад президента США «О положении страны»). В колонках «О положении дизайна» много критики и самоанализа. Здесь подробно рассказывается о том, чем руководствуется отдел дизайна и разработки при создании Magic, и о реакции публики на наши продукты. Я определенно рекомендую ознакомиться с этими колонками. Конкретно в этой описаны мои впечатления от блоков «Каладеш» и «Амонхет».

Неделя #819 (4 сентября 2017 г.) – "Just for Ix(alan), часть 1"

Это первая колонка, представляющая «Иксалан». Здесь рассказывается, как мы придумали мир Иксалана, чем вдохновлена племенная тематика и как мы подбирали характер и цвета четырех фракций.

Неделя #820 (11 сентября 2017 г.) – "Just for Ix(alan), часть 2"

Вторая колонка, представляющая «Иксалан». В этой колонке я описываю, как развивались наши идеи в ходе создания «Иксалана» (работы было больше, чем обычно). Я рассуждаю о том, что происходило в каждой из областей дизайна. Здесь наглядно показано, как поначалу блестящие идеи оказываются непригодными и требуют доработки.

Неделя #821 (18 сентября 2017 г.) – "Just for Ix(alan), часть 3"

Это третья колонка, представляющая «Иксалан». Здесь я уделил внимание разработке выпуска и изменениям механик.

Неделя #822 (25 сентября 2017 г.) – "Dinosaurs and Vampires and Pirates (and Merfolk), Oh My, часть 1"

Это первая из двух статей о создании карт «Иксалана».

Неделя #823 (2 октября 2017 г.) – "Dinosaurs and Vampires and Pirates (and Merfolk), Oh My, часть 2"

Это вторая из двух статей о создании карт «Иксалана».

Неделя #824 (9 октября 2017 г.) – "Всякая всячина: «Иксалан», часть 1"

Это первая из двух статей с ответами на вопросы об «Иксалане».

Неделя #825 (16 октября 2017 г.) – "Всякая всячина: «Иксалан», часть 2"

Это вторая из двух статей с ответами на вопросы об «Иксалане».

Неделя #826 (23 октября 2017 г.) – "Vision Design, Set Design, and Play Design"

Из всех изменений, которые отдел разработки и дизайна когда-либо вносил в игру, наиболее значительным я считаю изменение самого процесса разработки Magic. В данной колонке я рассказываю о переходе от модели «дизайн-разработка» к модели «концепт-дизайн, дизайн выпуска и игровой дизайн». Уверен, это пошло игре на пользу и намного усовершенствовало процесс создания Magic. Интересно? Значит, эта статья для вас.

Неделя #827 (30 октября 2017 г.) – "Improv-ing on the Job"

Учась в колледже, я основал импровизационную труппу (группа актеров, которые разыгрывают сценки без подготовки по предложениям публики). В этой колонке я рассказываю о навыках, которые мне дала импровизация, и о том, как они помогают в дизайне Magic.

Неделя #828 (6 ноября 2017 г.) – "The Un-Ending Saga, часть 1"

«Unstable», третий «серебряный» Un-выпуск, наконец увидел свет. Я написал статью в трех частях о семилетней истории его создания. Это первая часть. Создание этого выпуска заняло намного больше времени, чем любого другого. С ним связано много интересных историй. Также в статье я представляю команду наших дизайнеров.

Неделя #829 (13 ноября 2017 г.) – "The Un-Ending Saga, часть 2"

Во второй статье о разработке «Unstable» я говорю о том, как тяжело нам далось создание Устройств.

Неделя #830 (20 ноября 2017 г.) – "The Un-Ending Saga, часть 3"

В третьей и последней статье о создании «Unstable» я рассказываю об остальных механиках выпуска (носители с усилителями, бросание кубиков и карты «помощи со стороны»). Здесь описано одно из моих любимейших дизайнерских решений (для носителя с усилителем).

Неделя #831 (27 ноября 2017 г.) – "Unstable Scraps, часть 1"

Учитывая ряд факторов (сколько карт я создал лично, сколько времени длилась разработка, мое присутствие в команде от начала и до конца и т.д.), очерки о создании карт «Unstable» получились более подробными, чем обычно. Это первая из трех статей на эту тему.

Неделя #832 (4 декабря 2017 г.) – "Unstable Scraps, часть 2"

Это вторая часть цикла статей о создании карт «Unstable».

Неделя #833 (11 декабря 2017 г.) – "Unstable Scraps, часть 3"

Это третья и заключительная часть цикла статей о создании карт «Unstable».

Неделя #836 (1 января 2018 г.) – "The Arrival of Rivals"

Моя первая и единственная колонка, представляющая «Борьбу за Иксалан». Нам пришлось потратить меньше времени на знакомство с этим выпуском. В данной колонке я представляю команду дизайнеров и рассказываю о создании выпуска и его новой механике — Возвышении.

Неделя #837 (8 января 2018 г.) – "A Rivals Like No Other, часть 1"

Это первая часть цикла статей о создании карт «Борьбы за Иксалан». Поскольку знакомство с выпуском ограничилось лишь одной колонкой, часть информации о разработке пришлось включить в колонку о картах.

Неделя #838 (15 января 2018 г.) – "A Rivals Like No Other, часть 2"

Это вторая часть цикла статей о создании карт «Борьбы за Иксалан».

Неделя #839 (22 января 2018 г.) – "A Rivals Like No Other, часть 3"

Это третья часть цикла статей о создании карт «Борьбы за Иксалан».

Неделя #840 (29 января 2018 г.) – "Всякая всячина: «Борьба за Иксалан»"

Колонка с ответами на вопросы о «Борьбе за Иксалан».

Неделя #841 (5 февраля 2018 г.) – "Essay What You Will"

У нас начался третий Большой поиск дизайнеров (GDS3). В колонке приведены десять вопросов кандидатам (первое испытание), а также ответы, которые мы рассчитывали получить. Вопросы глубоко затрагивали дизайн Magic . Даже если вам не интересен БПД3, вы все равно сможете почерпнуть для себя что-то новое.

Неделя #842 (12 февраля 2018 г.) – "Make a Choice, часть 1"

Второе испытание БПД3 представляло собой тест из 75 вопросов. В колонке полностью приводится этот тест. Кроме того, в этой и последующей колонке даются правильные варианты ответов. Если хотите знать, что требуется от дизайнера Magic (или просто проверить свои знания), пройдите тест и посмотрите, что получится.

Неделя #843 (19 февраля 2018 г.) – "Make a Choice, часть 2"

Вторая и заключительная часть ответов на тест БПД3.

Неделя #844 (26 февраля 2018 г.) – "Every Card Has a Story"

Неделя знакомства с выпуском «Masters 25». Здесь подробно рассказана история создания двух новых карт.

Неделя #845 (5 марта 2018 г.) – "Reading the Designs"

Третье и последнее испытание БПД3 — тест на создание карт. Я рассказываю, в чем заключалось задание, а также с какими трудностями пришлось столкнуться кандидатам при его выполнении.

Неделя #846 (12 марта 2018 г.) – "Диковины и редкости"

В данной колонке я рассказываю о свойствах карт, а также о том, почему карты бывают обычными, необычными, редкими и мифическими. Она будет интересна тем, кто создает свои собственные карты или хочет разобраться, что определяет редкость карт.

Неделя #847 (19 марта 2018 г.) – "940 Cards"

Чтобы принять решение в БПД3, я ознакомился с работами всех кандидатов, дошедших до третьего испытания. Я не так часто вижу карты, созданные любителями, поэтому в данной статье даю несколько советов тем, кто пробует себя в дизайне карт Magic. Также я рассказываю о дизайнерах, не вошедших в восьмерку лучших по итогам БПД3.

Неделя #848 (26 марта 2018 г.) – "Самая суть: Творческие элементы"

Каждый год я выпускаю статьи для серии «Самая суть» (обычно в феврале или марте), в которых даю практические советы непрофессиональным дизайнерам карт Magic. В этом году я написал о создании творческих элементов: новых миров, названий и описаний карт.

Неделя #849 (2 апреля 2018 г.) – "Возвращение домой"

Моя первая колонка, представляющая «Доминарию». Создавать «Доминарию» было чрезвычайно интересно. В этой статье я рассказываю, с какими трудностями мы столкнулись, возвращаясь в первый мирMagic. Также я представляю команду дизайнеров и показываю крутые прототипы Саг, созданные Ричардом Гарфилдом (он тоже был в команде концепт-дизайнеров).

Неделя #850 (9 апреля 2018 г.) – "A Historic Story"

Для «Доминарии» мы создали «историческую» механику. Она была своего рода клеем, скреплявшим весь выпуск воедино. В этой колонке я рассказываю о том, как появилась данная механика и через что мне пришлось пройти, чтобы спасти ее. Если вам нравятся рассказы типа "Марк идет против всех ради своих идей", колонка вас не разочарует.

Неделя #851 (16 апреля 2018 г.) – "Истории из Доминарии, часть 1"

Это первая часть цикла статей о создании карт «Доминарии».

Неделя #852 (23 апреля 2018 г.) – "Истории из Доминарии, часть 2"

Это вторая часть цикла статей о создании карт «Доминарии».

Неделя #853 (30 апреля 2018 г.) – "Истории из Доминарии, часть 3"

Это третья часть цикла статей о создании карт «Доминарии».

Неделя #854 (7 мая 2018 г.) – "Сага о сагах "

В этой колонке говорится о том, как нам пришла в голову механика Саг. Здесь показаны ранние прототипы этой механики, а также изменения, через которые ей пришлось пройти. Статья подробно иллюстрирует, как развивается механика в процессе работы над выпуском.

Неделя #855 (14 мая 2018 г.) – "Всякая всячина: «Доминария», часть 1"

Это первая из двух статей с ответами на вопросы о «Доминарии».

Вторая часть вышла две недели спустя, поскольку началось знакомство с «Battlebond».

Неделя #856 (21 мая 2018 г.) – "Вдвое или ничего"

Моя первая колонка, представляющая «Battlebond». Я рассказываю о Сезоне удвоения (пожалуй, лучшая карта, созданная мной) и подробно описываю процесс ее разработки. В статье также говорится об эффекте удвоения в истории Magic.

Неделя #857 (28 мая 2018 г.) – "Всякая всячина: «Доминария», часть 2"

Это вторая статья с ответами на вопросы о «Доминарии».

Неделя #858 (4 июня 2018 г.) – "Что такое игра?"

Эта колонка основана на моем популярном подкасте «Поездка на работу», в ней я даю свое определение игры. Если вам нравится рассуждать о том, является ли игрой «Карамельный замок», эта статья для вас.

Неделя #859 (11 июня 2018 г.) – "Шкала Шторма: «Мирродин» и «Шрамы Мирродина»"

Еще одна статья из серии «Шкала Шторма», в которой я рассуждаю о старых механиках и вероятности их возвращения в выпуск, легальный в Стандартном формате. Эта колонка исследует механики оригинального блока «Мирродин» и его преемника, блока«Шрамы Мирродина» .

Неделя #860 (18 июня 2018 г.) – "Добраться до основы "

В этой колонке я описал причины возвращения базовых выпусков и их отличия от предыдущих. Это еще одна колонка, в которой глубже раскрывается экосистема Magic.

Неделя #861 (25 июня 2018 г.) – "Среди карт, часть 1"

Это первая из двух статей о создании карт «Базового Выпуска 2019».

Неделя #862 (2 июля 2018 г.) – "Среди карт, часть 2"

Это вторая из двух статей о создании карт «Базового Выпуска 2019».

Неделя #863 (9 июля 2018 г.) – "Нарративная ценность"

В этой колонке я размышляю о новой концепции, согласно которой игры должны стремиться подарить игроку интересные впечатления и воспоминания. Статья привлекла внимание большого количества геймдизайнеров. Если вам интересен любой вид игрового дизайна, рекомендую прочесть.

Неделя #864 (16 июля 2018 г.) – "Цветные ответы"

В этой колонке я отвечаю на вопросы игроков о цветах в Magic. Здесь много юмора, но также немало информации о диаграмме цветов и ее нюансах. Колонка оказалась весьма популярной, и я планирую в этом году написать ее продолжение.

Неделя #865 (23 июля 2018 г.) – "Хождение по волнам памяти"

Статья, представляющая выпуск «Командир» (издание 2018). Тематикой нового выпуска стали planeswalker-ы, поэтому я написал историческую колонку о картах planeswalker-ов.

Неделя #866 (30 июля 2018 г.) – "Всякая всячина: «Базовый Выпуск 2019»"

Это первая из трех колонок с ответами на вопросы о «Базовом Выпуске 2019».

Неделя #867 (6 августа 2018 г.) – "Больше всякой всячины: «Базовый Выпуск 2019»"

Вторая из трех колонок с ответами на вопросы о «Базовом Выпуске 2019».

Неделя #868 (13 августа 2018 г.) – "Всякая всячина: И снова «Базовый Выпуск 2019»"

Третья и заключительная колонка с ответами на вопросы о «Базовом Выпуске 2019».

Неделя #869 (20 августа 2018 г.) – "О положении дизайна, 2018 год"

Это моя статья 2018 г. для рубрики "О положении дизайна". В ней я высказываю свои мысли о ряде выпусков, таких как «Иксалан», «Борьба за Иксалан», «Unstable», «Доминария», «Battlebond» и «Базовый Выпуск 2019».

Неделя #870 (27 августа 2018 г.) – "Основание города"

Эта статья была опубликована за две недели до знакомства с выпуском «Гильдии Равники», и в ней я вспоминаю два предыдущих путешествия в Равнику.

Неделя #871 (4 сентября 2018 г.) – "As Good as Gold"

Неделя до знакомства с выпуском «Гильдии Равники». Я написал колонку о создании знаменитых золотых карт из предыдущих выпусков о Равнике.

Неделя #872 (10 сентября 2018 г.) – "Гильдейские порядки, часть 1"

Первая из двух статей о выпуске «Гильдии Равники». Я представляю команду дизайнеров, обозначаю цели данного выпуска, а также рассказываю, как появилась новая механика Иззетов — Импульс.

Неделя #873 (17 сентября 2018 г.) – "Гильдейские порядки, часть 2"

Вторая из двух статей о выпуске «Гильдии Равники». В ней рассказывается о работе над механиками гильдий Димиров, Голгари, Селезнии и Боросов.

Неделя #874 (24 сентября 2018 г.) – "Городские байки"

Это первая часть цикла статей о создании карт выпуска «Гильдии Равники».

Неделя #875 (1 октября 2018 г.) – "Городские истории"

Вторая часть цикла статей о создании карт выпуска «Гильдии Равники».

Неделя #876 (8 октября 2018 г.) – "Новые городские байки"

Третья часть цикла статей о создании карт выпуска «Гильдии Равники».

Неделя #877 (15 октября 2018 г.) – "Разделение на фракции"

В этой колонке я объясняю, как устроен фракционный выпуск, а также вспоминаю все виды фракций в истории Magic.

Неделя #878 (22 октября 2018 г.) – "Наша игра"

В честь 25-летнего юбилея Magic я подготовил тест из 30 вопросов на знание Magic (по одному на каждый год существования Magic + 5 общих). Проверьте, насколько хорошо вы знаете 25-летнюю историю игры.

Неделя #879 (29 октября 2018 г.) – "Всякая всячина: «Гильдии Равники»"

Это первая из двух статей с ответами на вопросы о выпуске «Гильдии Равники».

Неделя #880 (5 ноября 2018 г.) – "Больще всякой всячины: «Гильдии Равники»"

Вторая из двух статей с ответами на вопросы о выпуске «Гильдии Равники».

Неделя #881 (12 ноября 2018 г.) – "Шкала Равии, часть 1"

Ввиду популярности моих статей под заголовком «Шкала Шторма», я представляю еще одну шкалу из своего блога — шкалу Равии. Она показывает вероятность нашего возвращения в тот или иной мир в выпуске, легальном в Стандартном формате. Эта статья в двух частях оценивает большинство миров, в которых мы побывали. Вторая часть вышла две недели спустя, так как нужно было написать колонку, представляющую выпуск «Ultimate Masters».

Неделя #882 (19 ноября 2018 г.) – "Визитные карты, часть 1"

Колонка, представляющая «Ultimate Masters». В ней я рассуждаю о том, как мы превращаем в карты персонажей, используя в качестве примеров героев «Везерлайта» (я был одним из двух создателей саги о «Везерлайте» наряду с Майклом Райеном). Это первая из двух статей на эту тему. Вторая часть вышла две недели спустя, так как я должен был закончить статью о шкале Равии.

Неделя #883 (26 ноября 2018 г.) – "Шкала Равии, часть 2"

Вторая часть серии «шкала Равии».

Неделя #884 (3 декабря 2018 г.) – "Визитные карты, часть 2"

Вторая часть серии «Визитные карты», в которой говорится о превращении некоторых персонажей «Везерлайта» в карты Magic.

Неделя #885 (10 декабря 2018 г.) – "Ready Set Go"

Еще одна колонка, вдохновленная подкастом «Поездка на работу». В ней я обозреваю выпуски, созданием которых я руководил, и рассказываю о том, с чего они начинались. Статья наглядно иллюстрирует, что все выпуски создаются по-разному.

Неделя #887 (2 января 2019 г.) – "Building Allegiances, часть 1"

Первая статья, представляющая «Выбор Равники». В ней я рассказываю о трудностях разработки выпуска и о том, как мы создавали Симиков и Орзовов. Из-за праздников я выпустил колонку в среду, а не в понедельник.

Неделя #888 (7 января 2019 г.) – "Building Allegiances, часть 2"

Вторая и заключительная статья, представляющая «Выбор Равники». В ней я рассказываю о создании Груулов, Ракдосов и Азориусов.

Неделя #889 (14 января 2019 г.) – "City Talk"

Первая из двух статей о создании карт выпуска «Выбор Равники».

Неделя #890 (21 января 2019 г.) – "More City Talk"

Вторая из двух статей о создании карт выпуска «Выбор Равники».

Неделя #891 (28 января 2019 г.) – "Всякая Всячина: «Выбор Равники»"

Первая из двух колонок с ответами на вопросы о выпуске «Выбор Равники».

Неделя #892 (4 февраля 2019 г.) – "Больше всякой всячины: «Выбор Равники»"

Вторая из двух колонок с ответами на вопросы о выпуске «Выбор Равники».

Неделя #893 (11 февраля 2019 г.) – "Самая суть : Иллюстрации"

Статья 2018 г. из серии «Самая суть». В ней я рассуждаю о роли иллюстраций, о том, как они влияют на восприятие игры. Также я даю советы, как вы можете использовать иллюстрации в создании прототипов и тестировании собственных игр.

Неделя #894 (18 февраля 2019 г.) – "Other People's Shoes"

В этой статье я рассуждаю о роли эмпатии в разработке игр. Среди всех моих колонок, написанных в 2019 году, у этой пока больше всего ретвитов.

Неделя #895 (25 февраля 2019 г.) – "Five Requests I Often Have to Ignore"

В этой колонке я рассказываю, как удовлетворение некоторых желаний игроков может навредить дизайну игры. Хорошая статья для тех, кто интересуется разработкой игр. В ней приводится много ошибок начинающих дизайнеров.

Неделя #896 (4 марта 2019 г.) – "You Know Who"

Много лет назад я начал писать статьи с ответами на вопросы, названные по вопросительным словам («кто», «что», «где», «когда», «почему» и «как»). Четыре из них я выпустил, а до оставшихся двух все никак руки не доходили. Но я решил все же закончить серию. В этой статье я отвечаю на вопросы со словом «кто».

Неделя #897 (11 марта 2019 г.) – "Where It's At"

Эта колонка отвечает на вопросы со словом «где» и завершает серию.

Неделя #898 (18 марта 2019 г.) – "Resonate Spinning"

В статье говорится о значении резонанса в геймдизайне.

Неделя #899 (25 марта 2019 г.) – "Шкала Шторма: «Каладеш» & Amonkhet"

Еще одна статья серии «Шкала Шторма», обозревающая механики блоков «Каладеш» и «Амонхет».

Неделя #900 (1 апреля 2019 г.) – "Ведение Войны Искры, часть 1"

Первая статья, представляющая выпуск «Война Искры». В ней я подробно рассказываю о том, как мы решились на тематику planeswalker-ов и как создавали 36 карт planeswalker-ов (37, учитывая Buy-a-Box).

Целых девять сотен ярдов

Позади еще одна сотня недель ведения «Making Magic». Фух! Люблю ненадолго вернуться в прошлое. Надеюсь, вы тоже. Безусловно, «Making Magic» — не только моя заслуга. Я глубоко благодарен своим редакторам и всем, кто неделю за неделей придает моим статьям столь замечательный вид.

А напоследок я задам вопрос: что вы думаете о сегодняшней статье? Каких колонок вы бы хотели видеть больше? А какие совсем не нужны? Расскажите, что вам нравится, а что не нравится в «Making Magic». Это поможет мне писать лучше. Вы можете написать мне письмо или связаться со мной в любой социальной сети (Twitter, Tumblr и Instagram).

На следующей неделе выйдет статья о создании карт «Горизонтов Модерна», не пропустите!

Желаю всем вам познать счастье заниматься любимым делом в течение девятисот недель.

Поездка на работу #641 – Бустеры

В этом подкасте я говорю об истории бустеров, как они развивались и как влияют на дизайн Magic.

Поездка на работу #642 – Нарушая правила

В этом подкасте я рассуждаю, когда нужно и когда не нужно нарушать правила в дизайне Magic. Здесь немало болтовни о мирохождении и щенятах.