Мастерство выпуска «Горизонты Алхимии: Врата Балдура»

27 бустеров «Горизонты Алхимии: Врата Балдура»

5 шаров мастерства (можно обменять на облики карт или портреты на древе мастерства выпуска «Горизонты Алхимии: Врата Балдура»)

Пропуск мастерства «Горизонты Алхимии: Врата Балдура»

Портреты

Минск и Бу

Лаэ'зель*

Гейл*

Шэдоухарт*

Уилл*

Астарион*

*Можно получить на древе мастерства выпуска «Горизонты Алхимии: Врата Балдура».

Карты и бустеры

20 бустеров 4 бустера «Горизонты Алхимии: Врата Балдура» 4 бустера «Улицы Новой Капенны» 4 бустера «Камигава: Неоновая Династия» 4 бустера «Иннистрад: Багровая Клятва» 4 бустера «Иннистрад: Полночная Охота»

10 раритетных отдельных наградных карт (ОНК) выпуска «Горизонты Алхимии: Врата Балдура»

Уровень 71+: 1 необычная ОНК

Протекторы для карт

Протектор «Минск и Бу»

Изысканный протектор «Шэдоухарт»

Облики карт

25 шаров мастерства (можно обменять на облики карт или портреты на древе мастерства выпуска «Горизонты Алхимии: Врата Балдура»)

15 обликов обычных карт

10 обликов необычных карт

Билеты на турниры

1 билет на драфт с игроками (можно использовать для участия в премьер-драфте или традиционном драфте.)

Золото и самоцветы

4000 золота

1200 самоцветов

Питомцы

Бронзовый Дракон

Серебряный Дракон

Золотой Дракон

Сколько уровней в мастерстве выпуска «Горизонты Алхимии: Врата Балдура»?

Максимальный уровень мастерства выпуска «Горизонты Алхимии: Врата Балдура» — 70-й. Игроки с пропуском мастерства получают награды вплоть до 70-го уровня, тогда как обычные игроки — только до 54-го!