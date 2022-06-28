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Подробности мастерства выпуска «Горизонты Алхимии: Врата Балдура»
Мастерство выпуска «Горизонты Алхимии: Врата Балдура»
- 27 бустеров «Горизонты Алхимии: Врата Балдура»
- 5 шаров мастерства (можно обменять на облики карт или портреты на древе мастерства выпуска «Горизонты Алхимии: Врата Балдура»)
Пропуск мастерства «Горизонты Алхимии: Врата Балдура»
Портреты
- Минск и Бу
- Лаэ'зель*
- Гейл*
- Шэдоухарт*
- Уилл*
- Астарион*
*Можно получить на древе мастерства выпуска «Горизонты Алхимии: Врата Балдура».
Карты и бустеры
- 20 бустеров
- 4 бустера «Горизонты Алхимии: Врата Балдура»
- 4 бустера «Улицы Новой Капенны»
- 4 бустера «Камигава: Неоновая Династия»
- 4 бустера «Иннистрад: Багровая Клятва»
- 4 бустера «Иннистрад: Полночная Охота»
- 10 раритетных отдельных наградных карт (ОНК) выпуска «Горизонты Алхимии: Врата Балдура»
- Уровень 71+: 1 необычная ОНК
Протекторы для карт
- Протектор «Минск и Бу»
- Изысканный протектор «Шэдоухарт»
Облики карт
- 25 шаров мастерства (можно обменять на облики карт или портреты на древе мастерства выпуска «Горизонты Алхимии: Врата Балдура»)
- 15 обликов обычных карт
- 10 обликов необычных карт
Билеты на турниры
- 1 билет на драфт с игроками (можно использовать для участия в премьер-драфте или традиционном драфте.)
Золото и самоцветы
- 4000 золота
- 1200 самоцветов
Питомцы
- Бронзовый Дракон
- Серебряный Дракон
- Золотой Дракон
Сколько уровней в мастерстве выпуска «Горизонты Алхимии: Врата Балдура»?
Максимальный уровень мастерства выпуска «Горизонты Алхимии: Врата Балдура» — 70-й. Игроки с пропуском мастерства получают награды вплоть до 70-го уровня, тогда как обычные игроки — только до 54-го!