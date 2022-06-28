Мастерство выпуска «Горизонты Алхимии: Врата Балдура»

  • 27 бустеров «Горизонты Алхимии: Врата Балдура»
  • 5 шаров мастерства (можно обменять на облики карт или портреты на древе мастерства выпуска «Горизонты Алхимии: Врата Балдура»)

Пропуск мастерства «Горизонты Алхимии: Врата Балдура»

Портреты

  • Минск и Бу
  • Лаэ'зель*
  • Гейл*
  • Шэдоухарт*
  • Уилл*
  • Астарион*

*Можно получить на древе мастерства выпуска «Горизонты Алхимии: Врата Балдура».

Карты и бустеры

  • 20 бустеров
    • 4 бустера «Горизонты Алхимии: Врата Балдура»
    • 4 бустера «Улицы Новой Капенны»
    • 4 бустера «Камигава: Неоновая Династия»
    • 4 бустера «Иннистрад: Багровая Клятва»
    • 4 бустера «Иннистрад: Полночная Охота»
  • 10 раритетных отдельных наградных карт (ОНК) выпуска «Горизонты Алхимии: Врата Балдура»
  • Уровень 71+: 1 необычная ОНК

Протекторы для карт

  • Протектор «Минск и Бу»
  • Изысканный протектор «Шэдоухарт»

Облики карт

  • 25 шаров мастерства (можно обменять на облики карт или портреты на древе мастерства выпуска «Горизонты Алхимии: Врата Балдура»)
  • 15 обликов обычных карт
  • 10 обликов необычных карт

Билеты на турниры

  • 1 билет на драфт с игроками (можно использовать для участия в премьер-драфте или традиционном драфте.)

Золото и самоцветы

  • 4000 золота
  • 1200 самоцветов

Питомцы

  • Бронзовый Дракон
  • Серебряный Дракон
  • Золотой Дракон

Сколько уровней в мастерстве выпуска «Горизонты Алхимии: Врата Балдура»?

Максимальный уровень мастерства выпуска «Горизонты Алхимии: Врата Балдура» — 70-й. Игроки с пропуском мастерства получают награды вплоть до 70-го уровня, тогда как обычные игроки — только до 54-го!