Подробности мастерства выпуска «Бандиты Громового Перекрестка»
Мастерство выпуска «Бандиты Громового Перекрестка»
- 45 бустеров «Бандиты Громового Перекрестка»
- 5 шаров мастерства (каждый можно обменять на облик карты или протекторы на древе мастерства выпуска «Бандиты Громового Перекрестка»)
Абонемент мастерства выпуска «Бандиты Громового Перекрестка»
Аватары
- Аватар «Келлан»
Карты и бустеры
- 20 бустеров:
- 4 бустера «Бандиты Громового Перекрестка»
- 4 бустера «Убийства в Поместье Карловых»
- 4 бустера «Затерянные Пещеры Иксалана»
- 4 бустера «Дебри Элдраина»
- 4 бустера «Марш Машин»
- 10 раритетных отдельных наградных карт (ОНК) выпуска «Бандиты Громового Перекрестка»
- 12 необычных ОНК для формата «Стандартный»
- 4 экземпляра каждой из этих карт:
- Гонти, Хитрый Присвоитель
- Оливия, Роскошная Разбойница
- Юма, Гордый Покровитель
- Стелла Ли, Непредсказуемая
- Уровень 101 и выше: 1 необычная ОНК
Протекторы для карт
- Протектор «Фыблтып, Потерявшийся в Прерии»
- Изысканный протектор «Джейс, Вновь Пробужденный»
Можно получить на древе мастерства выпуска «Бандиты Громового Перекрестка»:
- Протектор «Присоединение Энни»
- Протектор «Присоединение Келлана»
- Протектор «Присоединение Мелкостяка»
- Протектор «Присоединение Ракдоса»
- Протектор «Присоединение Враски»
Облики карт
- 25 шаров мастерства (каждый можно обменять на облик карты или протектор на древе мастерства выпуска «Бандиты Громового Перекрестка»)
- 15 обликов обычных карт
- 10 обликов необычных карт
Билеты на турниры
- 1 билет на драфт с игроками (можно использовать для участия в премьер-драфте или традиционном драфте)
Золото и самоцветы
- 4000 золота
- 1200 самоцветов
Компаньоны
- Обычная Лошадь
- Необычная Лошадь
- Редкая Лошадь
Эмоции
- «В этом городе может остаться только один».
- «Благодарю».
- «Руки вверх!»
- «Прошу прощения».
- «Черт возьми!»
- «А вот и золото».
- «Падальщики уже кружат …»
- «Поскакали!»
- «Пора седлать лошадей».
- «Тпру, стой!»
Сколько уровней в мастерстве выпуска «Бандиты Громового Перекрестка»?
Максимальный уровень мастерства выпуска «Бандиты Громового Перекрестка» — 110-й. Игроки с абонементом мастерства получают награды вплоть до 110-го уровня и выше, тогда как обычные игроки — только до 90-го!