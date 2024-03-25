Мастерство выпуска «Бандиты Громового Перекрестка»

45 бустеров «Бандиты Громового Перекрестка»

5 шаров мастерства (каждый можно обменять на облик карты или протекторы на древе мастерства выпуска «Бандиты Громового Перекрестка»)

Абонемент мастерства выпуска «Бандиты Громового Перекрестка»

Аватары

Аватар «Келлан»

Карты и бустеры

20 бустеров: 4 бустера «Бандиты Громового Перекрестка» 4 бустера «Убийства в Поместье Карловых» 4 бустера «Затерянные Пещеры Иксалана» 4 бустера «Дебри Элдраина» 4 бустера «Марш Машин»

10 раритетных отдельных наградных карт (ОНК) выпуска «Бандиты Громового Перекрестка»

12 необычных ОНК для формата «Стандартный»

4 экземпляра каждой из этих карт: Гонти, Хитрый Присвоитель Оливия, Роскошная Разбойница Юма, Гордый Покровитель Стелла Ли, Непредсказуемая

Уровень 101 и выше: 1 необычная ОНК

Протекторы для карт

Протектор «Фыблтып, Потерявшийся в Прерии»

Изысканный протектор «Джейс, Вновь Пробужденный»

Можно получить на древе мастерства выпуска «Бандиты Громового Перекрестка»:

Протектор «Присоединение Энни»

Протектор «Присоединение Келлана»

Протектор «Присоединение Мелкостяка»

Протектор «Присоединение Ракдоса»

Протектор «Присоединение Враски»

Облики карт

25 шаров мастерства (каждый можно обменять на облик карты или протектор на древе мастерства выпуска «Бандиты Громового Перекрестка»)

15 обликов обычных карт

10 обликов необычных карт

Билеты на турниры

1 билет на драфт с игроками (можно использовать для участия в премьер-драфте или традиционном драфте)

Золото и самоцветы

4000 золота

1200 самоцветов

Компаньоны

Обычная Лошадь

Необычная Лошадь

Редкая Лошадь

Эмоции

«В этом городе может остаться только один».

«Благодарю».

«Руки вверх!»

«Прошу прощения».

«Черт возьми!»

«А вот и золото».

«Падальщики уже кружат …»

«Поскакали!»

«Пора седлать лошадей».

«Тпру, стой!»

Сколько уровней в мастерстве выпуска «Бандиты Громового Перекрестка»?

Максимальный уровень мастерства выпуска «Бандиты Громового Перекрестка» — 110-й. Игроки с абонементом мастерства получают награды вплоть до 110-го уровня и выше, тогда как обычные игроки — только до 90-го!