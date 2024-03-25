Мастерство выпуска «Бандиты Громового Перекрестка»

  • 45 бустеров «Бандиты Громового Перекрестка»
  • 5 шаров мастерства (каждый можно обменять на облик карты или протекторы на древе мастерства выпуска «Бандиты Громового Перекрестка»)

Абонемент мастерства выпуска «Бандиты Громового Перекрестка»

Доска в Громовом Перекрестке с прикрепленными к ней плакатами о розыске

Аватары

  • Аватар «Келлан»

Карты и бустеры

  • 20 бустеров:
    • 4 бустера «Бандиты Громового Перекрестка»
    • 4 бустера «Убийства в Поместье Карловых»
    • 4 бустера «Затерянные Пещеры Иксалана»
    • 4 бустера «Дебри Элдраина»
    • 4 бустера «Марш Машин»
  • 10 раритетных отдельных наградных карт (ОНК) выпуска «Бандиты Громового Перекрестка»
  • 12 необычных ОНК для формата «Стандартный»
  • 4 экземпляра каждой из этих карт:
    • Гонти, Хитрый Присвоитель
    • Оливия, Роскошная Разбойница
    • Юма, Гордый Покровитель
    • Стелла Ли, Непредсказуемая
  • Уровень 101 и выше: 1 необычная ОНК

Протекторы для карт

  • Протектор «Фыблтып, Потерявшийся в Прерии»
  • Изысканный протектор «Джейс, Вновь Пробужденный»

Можно получить на древе мастерства выпуска «Бандиты Громового Перекрестка»:

  • Протектор «Присоединение Энни»
  • Протектор «Присоединение Келлана»
  • Протектор «Присоединение Мелкостяка»
  • Протектор «Присоединение Ракдоса»
  • Протектор «Присоединение Враски»

Облики карт

  • 25 шаров мастерства (каждый можно обменять на облик карты или протектор на древе мастерства выпуска «Бандиты Громового Перекрестка»)
  • 15 обликов обычных карт
  • 10 обликов необычных карт

Билеты на турниры

  • 1 билет на драфт с игроками (можно использовать для участия в премьер-драфте или традиционном драфте)

Золото и самоцветы

  • 4000 золота
  • 1200 самоцветов

Компаньоны

  • Обычная Лошадь
  • Необычная Лошадь
  • Редкая Лошадь

Эмоции

  • «В этом городе может остаться только один».
  • «Благодарю».
  • «Руки вверх!»
  • «Прошу прощения».
  • «Черт возьми!»
  • «А вот и золото».
  • «Падальщики уже кружат …»
  • «Поскакали!»
  • «Пора седлать лошадей».
  • «Тпру, стой!»

Сколько уровней в мастерстве выпуска «Бандиты Громового Перекрестка»?

Максимальный уровень мастерства выпуска «Бандиты Громового Перекрестка» — 110-й. Игроки с абонементом мастерства получают награды вплоть до 110-го уровня и выше, тогда как обычные игроки — только до 90-го!