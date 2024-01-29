Сюжетные колоды выпуска «Убийства в Поместье Карловых» и Фестиваль
Произошло убийство! Вы готовы присоединиться к Алквисту Профту и другим детективам Агентства, чтобы помочь им в расследовании этих злодейских преступлений? Тогда примите участие в мероприятии с сюжетными колодами выпуска «Убийства в поместье Карловых», которое пройдет 27 февраля по 5 марта, и выиграйте облики карт для вашей коллекции!
Фестиваль: сюжетные колоды выпуска «Убийства в Поместье Карловых» — информация о мероприятии
- Время проведения: 27 февраля, 08:00 — 5 марта, 08:00 PT (UTC-08:00)
- Формат: «Стандарт» с заранее собранными колодами. Играйте любой из пяти колод и меняйте их сколько угодно.
- Вступительный взнос: 2500 золота или 500 самоцветов
- Структура: играйте сколько угодно до окончания мероприятия.
- Награды:
|Победы
|Награды
|5
|Облик карты «Тростани, Три Шепота» в стиле досье
|4
|Облик карты «Этрата, Смертоносная Беглянка» в стиле досье
|3
|Облик карты «Тейса, Олигарх Роскоши» в стиле досье
|2
|Облик карты «Не Сходится» в стиле лупы
|1
|Облик карты «Потребовать Ответов» в стиле лупы
|0
|Облик карты «Вызов Неожиданного Свидетеля» в стиле лупы
С нетерпением ждете события? Тогда берите лупу и примеряйте шляпу Холмса, ведь пререлизные мероприятия в вашем магазине стартуют со 2 февраля. Также вы можете уже сейчас оформить предзаказ выпуска «Убийства в Поместье Карловых» в MTG Arena, чтобы одним из первых явиться на место преступления в день релиза 6 февраля.
А до тех пор используйте эти колоды, чтобы собрать материалы дела и определить круг подозреваемых!
Сюжетные колоды фестиваля
Места и сцены преступлений
Кайя отправилась на поиски истины! Тейса убита, а преступник до сих пор на свободе! Эта колода базируется на армии Духов, которую для вас создадут карты «Кайя, Правосудие Духов» и «Тейса, Олигарх Роскоши», а «Делни, Уличный Соглядатай» поможет им достигнуть цели. Используйте силу мертвецов, чтобы находить Улики и задерживать преступников.
Начинающий криминалист
Келлан явился в новый для себя мир и начал осваивать профессию детектива! Присоединитесь к нему для расследования преступлений в Равнике под покровительством архонта Эзрима, основателя Агентства. Эта колода базируется на разыгрывании земель и создании множества Улик, чтобы ваша рука всегда была полна, а Детективам ничто не угрожало. Продержитесь до тех пор, пока не соберете все факты и разыграете «Эзрима, Руководителя Агентства» и других сильных Детективов, чтобы одержать победу над оппонентом!
Запасные схемы
Джудит снова взялась за свое, направляя следователей по ложным следам и расставляя ловушки излишне любопытным детективам. Колода «Запасные схемы» базируется на наносящих повреждения мгновенных заклинаниях и заклинаниях волшебства в сочетании с существами для устранения вражеских угроз и усиления своих собственных. «Джудит, Ценительница Резни» обладает способностью создавать мощные фишки или давать существам Смертельное касание и Цепь жизни, чтобы эффективно устранять сильных вражеских существ.
Это элементарно
Алквисту Профту предстоит распутать новое дело, а Этрате нужно доказать свою невиновность. Эти двое отлично дополняют друг друга, так что преступление точно будет раскрыто! Эта колода базируется на Уликах, хорошо сочетающимися с такими картами, как «Алквист Профт, Мастер Сыска», а в поздней игре одержать победу помогут смертоносные Убийцы, такие как «Этрата, Смертоносная Беглянка» и «Вырезательница, Известная Убийца». Превращайте карты оппонента в своих собственных существ и делайте их еще смертоноснее за счет Увядания!
С поличным
Все дороги в Равнике ведут к великому древу Виту-Гази — как и все улики! Тростани оказалась в центре опасного плана, превращая законопослушных граждан Равники в убийц. Выведите на поле битвы своих мощных существ, чтобы одержать эффектную победу! «Тростани, Три Шепота» использует разноплановые усиления, чтобы такие грозные карты, как «Анзраг, Крот Землетрясений» и «Толсимир, Свет Полуночи» стали еще сильнее и завершили дуэль в вашу пользу.
Сюжетные колоды вне рамок мероприятия
Остерегайся волка
Колода для «Схватки»
Толсимир — знаменитый эльфийский защитник Селезнии, но теперь на передний план вышел его верный компаньон, волк Войя. Эта колода на базе Войи сочетает существ двух типов — Эльфов и Волков. «Войя, Пасть Конклава» усиливает существ жетонами в количестве Эльфов под вашем контролем и позволяет брать карты в количестве Волков под вашим контролем. С такими способностями ему с его верным другом Толсимиром ничего не стоит защитить Селезнию от любых опасностей!