Произошло убийство! Вы готовы присоединиться к Алквисту Профту и другим детективам Агентства, чтобы помочь им в расследовании этих злодейских преступлений? Тогда примите участие в мероприятии с сюжетными колодами выпуска «Убийства в поместье Карловых», которое пройдет 27 февраля по 5 марта, и выиграйте облики карт для вашей коллекции!

Фестиваль: сюжетные колоды выпуска «Убийства в Поместье Карловых» — информация о мероприятии

Время проведения : 27 февраля, 08:00 — 5 марта, 08:00 PT (UTC-08:00)

: 27 февраля, 08:00 — 5 марта, 08:00 PT (UTC-08:00) Формат : «Стандарт» с заранее собранными колодами. Играйте любой из пяти колод и меняйте их сколько угодно.

: «Стандарт» с заранее собранными колодами. Играйте любой из пяти колод и меняйте их сколько угодно. Вступительный взнос : 2500 золота или 500 самоцветов

: 2500 золота или 500 самоцветов Структура : играйте сколько угодно до окончания мероприятия.

: играйте сколько угодно до окончания мероприятия. Награды:

Победы Награды 5 Облик карты «Тростани, Три Шепота» в стиле досье 4 Облик карты «Этрата, Смертоносная Беглянка» в стиле досье 3 Облик карты «Тейса, Олигарх Роскоши» в стиле досье 2 Облик карты «Не Сходится» в стиле лупы 1 Облик карты «Потребовать Ответов» в стиле лупы 0 Облик карты «Вызов Неожиданного Свидетеля» в стиле лупы

Вызов Неожиданного Свидетеля Потребовать Ответов Не Сходится

Тейса, Олигарх Роскоши Этрата, Смертоносная Беглянка Тростани, Три Шепота

С нетерпением ждете события? Тогда берите лупу и примеряйте шляпу Холмса, ведь пререлизные мероприятия в вашем магазине стартуют со 2 февраля. Также вы можете уже сейчас оформить предзаказ выпуска «Убийства в Поместье Карловых» в MTG Arena, чтобы одним из первых явиться на место преступления в день релиза 6 февраля.

А до тех пор используйте эти колоды, чтобы собрать материалы дела и определить круг подозреваемых!

Сюжетные колоды фестиваля

Места и сцены преступлений

(Синдикат Орзовов)

Кайя отправилась на поиски истины! Тейса убита, а преступник до сих пор на свободе! Эта колода базируется на армии Духов, которую для вас создадут карты «Кайя, Правосудие Духов» и «Тейса, Олигарх Роскоши», а «Делни, Уличный Соглядатай» поможет им достигнуть цели. Используйте силу мертвецов, чтобы находить Улики и задерживать преступников.

3 Teysa, Opulent Oligarch 9 Swamp 11 Plains 2 Kaya, Spirits' Justice 4 Shadowy Backstreet 2 Call a Surprise Witness 2 Murder 2 Delney, Streetwise Lookout 2 Makeshift Binding 3 Marketwatch Phantom 2 Leering Onlooker 2 On the Job 2 Sanguine Savior 3 Neighborhood Guardian 3 Snarling Gorehound 3 Wispdrinker Vampire 3 Novice Inspector 2 Assemble the Players

Начинающий криминалист

(Бэнт)

Келлан явился в новый для себя мир и начал осваивать профессию детектива! Присоединитесь к нему для расследования преступлений в Равнике под покровительством архонта Эзрима, основателя Агентства. Эта колода базируется на разыгрывании земель и создании множества Улик, чтобы ваша рука всегда была полна, а Детективам ничто не угрожало. Продержитесь до тех пор, пока не соберете все факты и разыграете «Эзрима, Руководителя Агентства» и других сильных Детективов, чтобы одержать победу над оппонентом!

2 Ezrim, Agency Chief 4 Plains 6 Island 2 Kellan, Inquisitive Prodigy 4 Hedge Maze 4 Lush Portico 4 Meticulous Archive 2 Escape Tunnel 2 Thinking Cap 2 Magnifying Glass 2 Steamcore Scholar 2 Fae Flight 3 Private Eye 3 Novice Inspector 2 Perimeter Enforcer 1 Agency Outfitter 1 Forest 2 Sharp-Eyed Rookie 2 Buried in the Garden 2 Evidence Examiner 2 Projektor Inspector 2 Mistway Spy 2 Bite Down on Crime 2 Exit Specialist

Запасные схемы

(Культ Ракдоса)

Джудит снова взялась за свое, направляя следователей по ложным следам и расставляя ловушки излишне любопытным детективам. Колода «Запасные схемы» базируется на наносящих повреждения мгновенных заклинаниях и заклинаниях волшебства в сочетании с существами для устранения вражеских угроз и усиления своих собственных. «Джудит, Ценительница Резни» обладает способностью создавать мощные фишки или давать существам Смертельное касание и Цепь жизни, чтобы эффективно устранять сильных вражеских существ.

4 Raucous Theater 10 Swamp 2 Innocent Bystander 10 Mountain 4 Judith, Carnage Connoisseur 1 Case of the Stashed Skeleton 2 Shock 2 Barbed Servitor 2 Unscrupulous Agent 2 Leering Onlooker 3 Clandestine Meddler 2 Torch the Witness 2 Blood Spatter Analysis 3 Demand Answers 2 Person of Interest 2 Rune-Brand Juggler 2 Long Goodbye 3 Deadly Complication 2 It Doesn't Add Up

Это элементарно

(Эспер)

Алквисту Профту предстоит распутать новое дело, а Этрате нужно доказать свою невиновность. Эти двое отлично дополняют друг друга, так что преступление точно будет раскрыто! Эта колода базируется на Уликах, хорошо сочетающимися с такими картами, как «Алквист Профт, Мастер Сыска», а в поздней игре одержать победу помогут смертоносные Убийцы, такие как «Этрата, Смертоносная Беглянка» и «Вырезательница, Известная Убийца». Превращайте карты оппонента в своих собственных существ и делайте их еще смертоноснее за счет Увядания!

3 Alquist Proft, Master Sleuth 1 Plains 8 Island 3 Etrata, Deadly Fugitive 6 Swamp 2 Massacre Girl, Known Killer 2 Slice from the Shadows 2 Coerced to Kill 4 Undercity Sewers 2 Shadowy Backstreet 2 Meticulous Archive 2 Mistway Spy 2 Faerie Snoop 2 Exit Specialist 2 Alley Assailant 2 Cold Case Cracker 2 Not on My Watch 2 Deduce 2 Escape Tunnel 2 Jaded Analyst 2 Proft's Eidetic Memory 2 Cryptic Coat 1 Lazav, Wearer of Faces 2 Curious Cadaver

С поличным

(Найя)

Все дороги в Равнике ведут к великому древу Виту-Гази — как и все улики! Тростани оказалась в центре опасного плана, превращая законопослушных граждан Равники в убийц. Выведите на поле битвы своих мощных существ, чтобы одержать эффектную победу! «Тростани, Три Шепота» использует разноплановые усиления, чтобы такие грозные карты, как «Анзраг, Крот Землетрясений» и «Толсимир, Свет Полуночи» стали еще сильнее и завершили дуэль в вашу пользу.

4 Commercial District 5 Plains 4 Lush Portico 1 Branch of Vitu-Ghazi 2 Anzrag, the Quake-Mole 7 Forest 2 Trostani, Three Whispers 2 Elegant Parlor 2 Tolsimir, Midnight's Light 2 Worldsoul's Rage 1 Unyielding Gatekeeper 1 Audience with Trostani 2 Neighborhood Guardian 1 Mountain 2 Nervous Gardener 2 Greenbelt Radical 2 Inside Source 2 Museum Nightwatch 2 Aftermath Analyst 2 Makeshift Binding 2 Escape Tunnel 3 Hard-Hitting Question 2 Rubblebelt Maverick 2 Tunnel Tipster 2 They Went This Way 1 Caught Red-Handed

Сюжетные колоды вне рамок мероприятия

Остерегайся волка

Колода для «Схватки»

Толсимир — знаменитый эльфийский защитник Селезнии, но теперь на передний план вышел его верный компаньон, волк Войя. Эта колода на базе Войи сочетает существ двух типов — Эльфов и Волков. «Войя, Пасть Конклава» усиливает существ жетонами в количестве Эльфов под вашем контролем и позволяет брать карты в количестве Волков под вашим контролем. С такими способностями ему с его верным другом Толсимиром ничего не стоит защитить Селезнию от любых опасностей!