Подробности мастерства выпуска «Убийства в Поместье Карловых»
Мастерство выпуска «Убийства в Поместье Карловых»
- 27 бустеров «Убийства в Поместье Карловых»
- 5 шаров мастерства (каждый можно обменять на облик карты или протекторы на древе мастерства выпуска «Убийства в Поместье Карловых»)
Абонемент мастерства выпуска «Убийства в Поместье Карловых»
Аватары
- Аватар «Кайя»
Карты и бустеры
- 20 бустеров:
- 4 бустера «Убийства в Поместье Карловых»
- 4 бустера «Затерянные Пещеры Иксалана»
- 4 бустера «Дебри Элдраина»
- 4 бустера «Марш Машин»
- 4 бустера «Фирексия: Все Станет Одно»
- 10 раритетных отдельных наградных карт (ОНК) выпуска «Убийства в Поместье Карловых»
- Уровень 71 и выше: 1 необычная ОНК
Протекторы для карт
- Протектор «Поместье Карловых»
- Изысканный протектор «Принуждение к Убийству»
Можно получить на древе мастерства выпуска «Убийства в Поместье Карловых»:
- Протектор «Изони»
- Протектор «Кайлокс»
- Протектор «Аурелия»
- Протектор «Этрата»
- Протектор «Джури»
Облики карт
- 25 шаров мастерства (каждый можно обменять на облик карты или протектор на древе мастерства выпуска «Убийства в Поместье Карловых»)
- 15 обликов обычных карт
- 10 обликов необычных карт
Билеты на турниры
- 1 билет на драфт с игроками (можно использовать для участия в премьер-драфте или традиционном драфте)
Золото и самоцветы
- 4000 золота
- 1200 самоцветов
Компаньоны
- Обычный Крот
- Необычный Крот
- Редкий Крот
Сколько уровней в мастерстве выпуска «Убийства в Поместье Карловых»?
Максимальный уровень мастерства выпуска «Убийства в Поместье Карловых» — 70-й. Игроки с абонементом мастерства получают награды вплоть до 70-го уровня и дальше, тогда как обычные игроки — только до 54-го!