Мастерство выпуска «Убийства в Поместье Карловых»

27 бустеров «Убийства в Поместье Карловых»

5 шаров мастерства (каждый можно обменять на облик карты или протекторы на древе мастерства выпуска «Убийства в Поместье Карловых»)

Абонемент мастерства выпуска «Убийства в Поместье Карловых»

Аватары

Аватар «Кайя»

Карты и бустеры

20 бустеров: 4 бустера «Убийства в Поместье Карловых» 4 бустера «Затерянные Пещеры Иксалана» 4 бустера «Дебри Элдраина» 4 бустера «Марш Машин» 4 бустера «Фирексия: Все Станет Одно»

10 раритетных отдельных наградных карт (ОНК) выпуска «Убийства в Поместье Карловых»

Уровень 71 и выше: 1 необычная ОНК

Протекторы для карт

Протектор «Поместье Карловых»

Изысканный протектор «Принуждение к Убийству»

Можно получить на древе мастерства выпуска «Убийства в Поместье Карловых»:

Протектор «Изони»

Протектор «Кайлокс»

Протектор «Аурелия»

Протектор «Этрата»

Протектор «Джури»

Облики карт

25 шаров мастерства (каждый можно обменять на облик карты или протектор на древе мастерства выпуска «Убийства в Поместье Карловых»)

15 обликов обычных карт

10 обликов необычных карт

Билеты на турниры

1 билет на драфт с игроками (можно использовать для участия в премьер-драфте или традиционном драфте)

Золото и самоцветы

4000 золота

1200 самоцветов

Компаньоны

Обычный Крот

Необычный Крот

Редкий Крот

Сколько уровней в мастерстве выпуска «Убийства в Поместье Карловых»?

Максимальный уровень мастерства выпуска «Убийства в Поместье Карловых» — 70-й. Игроки с абонементом мастерства получают награды вплоть до 70-го уровня и дальше, тогда как обычные игроки — только до 54-го!