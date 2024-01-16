Мастерство выпуска «Убийства в Поместье Карловых»

  • 27 бустеров «Убийства в Поместье Карловых»
  • 5 шаров мастерства (каждый можно обменять на облик карты или протекторы на древе мастерства выпуска «Убийства в Поместье Карловых»)

Абонемент мастерства выпуска «Убийства в Поместье Карловых»

Пробковая доска, утыканная булавками с фотографиями подозреваемых. Красная нить соединяет их с текстом: «Встречайте мастерство выпуска "Убийства в Поместье Карловых"!» Выполняйте задания, чтобы получить бустеры, компаньонов и многое другое, раскрывая все тайны мастерства!

Аватары

  • Аватар «Кайя»

Карты и бустеры

  • 20 бустеров:
    • 4 бустера «Убийства в Поместье Карловых»
    • 4 бустера «Затерянные Пещеры Иксалана»
    • 4 бустера «Дебри Элдраина»
    • 4 бустера «Марш Машин»
    • 4 бустера «Фирексия: Все Станет Одно»
  • 10 раритетных отдельных наградных карт (ОНК) выпуска «Убийства в Поместье Карловых»
  • Уровень 71 и выше: 1 необычная ОНК

Протекторы для карт

  • Протектор «Поместье Карловых»
  • Изысканный протектор «Принуждение к Убийству»

Можно получить на древе мастерства выпуска «Убийства в Поместье Карловых»:

  • Протектор «Изони»
  • Протектор «Кайлокс»
  • Протектор «Аурелия»
  • Протектор «Этрата»
  • Протектор «Джури»

Облики карт

  • 25 шаров мастерства (каждый можно обменять на облик карты или протектор на древе мастерства выпуска «Убийства в Поместье Карловых»)
  • 15 обликов обычных карт
  • 10 обликов необычных карт

Билеты на турниры

  • 1 билет на драфт с игроками (можно использовать для участия в премьер-драфте или традиционном драфте)

Золото и самоцветы

  • 4000 золота
  • 1200 самоцветов

Компаньоны

  • Обычный Крот
  • Необычный Крот
  • Редкий Крот

Сколько уровней в мастерстве выпуска «Убийства в Поместье Карловых»?

Максимальный уровень мастерства выпуска «Убийства в Поместье Карловых» — 70-й. Игроки с абонементом мастерства получают награды вплоть до 70-го уровня и дальше, тогда как обычные игроки — только до 54-го!