Мы предлагаем новую возможность получать еще больше наград за игру с выпусками, не являющимися легальными в «Стандарте» и «Алхимии», и начинаем с релиза «Горизонтов Модерна 3», который состоится 11 июня! Представляем «Укрытие на горизонте экстрасенсорной лягушки»!

Что такое «Укрытие на горизонте экстрасенсорной лягушки»?

«Укрытие на горизонте экстрасенсорной лягушки» — это временная вкладка в магазине MTG Arena, на которой представлены особые награды выпуска «Горизонты Модерна 3», среди которых бустеры, портреты, протекторы и не только! Эта вкладка появится в магазине после релиза «Горизонтов Модерна 3» 11 июня справа от вкладки «Украшения». Вы можете открыть «Укрытие на горизонте» целиком за 2800 самоцветов и начать обменивать на награды ваши билеты «Укрытия не горизонте».

Скриншот разблокированной вкладки «Укрытие на горизонте экстрасенсорной лягушки»в магазине MTG Arena с изображением портретов «Уламог», «Каалия», «Огневушка», «Грист» и «Шестой».

Как получить билеты «Укрытия на горизонте»

Билеты «Укрытия на горизонте» можно получить за выполнение заданий и ежедневные победы:

Как получить Билеты в награду
Задание 45
1–5 ежедневных побед 2 за победу
6–10 ежедневных побед 1 за победу
Домашний экран с изображением ежедневных наград: 250 ед. золота, 25 ед. опыта мастерства и 2 билета «Укрытия на горизонте»