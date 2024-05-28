«Укрытие на горизонте экстрасенсорной лягушки» в MTG Arena MTG Arena 28 мая 2024 г. Lee Sharpe

Мы предлагаем новую возможность получать еще больше наград за игру с выпусками, не являющимися легальными в «Стандарте» и «Алхимии», и начинаем с релиза «Горизонтов Модерна 3», который состоится 11 июня! Представляем «Укрытие на горизонте экстрасенсорной лягушки»! Что такое «Укрытие на горизонте экстрасенсорной лягушки»? «Укрытие на горизонте экстрасенсорной лягушки» — это временная вкладка в магазине MTG Arena, на которой представлены особые награды выпуска «Горизонты Модерна 3», среди которых бустеры, портреты, протекторы и не только! Эта вкладка появится в магазине после релиза «Горизонтов Модерна 3» 11 июня справа от вкладки «Украшения». Вы можете открыть «Укрытие на горизонте» целиком за 2800 самоцветов и начать обменивать на награды ваши билеты «Укрытия не горизонте». Как получить билеты «Укрытия на горизонте» Билеты «Укрытия на горизонте» можно получить за выполнение заданий и ежедневные победы: Как получить Билеты в награду Задание 45 1–5 ежедневных побед 2 за победу 6–10 ежедневных побед 1 за победу

Билеты «Укрытия на горизонте» выдаются в дополнение к золоту и опыту мастерства, получаемым за выполнение заданий и ежедневные победы. Вы сможете начать зарабатывать билеты «Укрытия на горизонте» сразу после релиза «Горизонтов Модерна 3» в MTG Arena 11 июня, но только до релиза «Блумберроу» 30 июля. В течение этого времени вы сможете зарабатывать билеты «Укрытия на горизонте», даже если вы не заплатили за вход в «Укрытие на горизонте экстрасенсорной лягушки»; вы сможете оплатить вход позже, если решите обменять свои билеты на награды — но только до 30 июля, когда состоится релиз «Блумберроу».

Хотя вы и не сможете зарабатывать билеты «Укрытия на горизонте» или приобрести вход в «Укрытие на горизонте экстрасенсорной лягушки» после релиза «Блумберроу», если вы уже оплатили вход ранее, вы сможете погасить непотраченные билеты до релиза выпуска «Даскморн: Дом Ужасов» (дата его релиза будет объявлена позднее).

Погашение билетов «Укрытия на горизонте»

Текущее количество ваших билетов «Укрытия на горизонте» будет отображаться на вкладке «Укрытие на горизонте экстрасенсорной лягушки». Также там будет представлен список доступных наград и количество билетов, требуемых для выкупа каждой награды. Это означает, что вы сможете выбрать, какие награды получить в первую очередь!

Какие награды можно получить в «Укрытии на горизонте»? Хороший вопрос! В таблице ниже приведена подробная информация по всем наградам. Также обратите внимание на лимит выкупа каждой награды: когда вы достигнете этого лимита для определенной награды, она больше не будет доступна, и вам придется потратить ваши оставшиеся билеты «Укрытия на горизонте» на другие предметы. Для предметов с лимитом выкупа больше одного будет отображено количество оставшихся доступных наград.

Награда Кол-во билетов для выкупа Лимит выкупа Портрет «Уламог» 85 1 Портрет «Каалия» 70 1 Портрет «Огневушка» 70 1 Портрет «Грист» 70 1 Портрет «Шестой» 70 1 Изысканные протекторы «Вор Существования» 100 1 Протекторы «Эмракул, Новый Мир» 55 1 Протекторы «Фелия, Энергичная Отарщица» 55 1 Протекторы «Арна Кеннерюд, Небесный Капитан» 55 1 Протекторы «Шилгенгар, Отец Голода» 55 1 Протекторы «Хэригаст, Извергающийся Змей» 55 1 Протекторы «Эладамри, Корвекдал» 55 1 Билет на драфт с игроками 300 1 Бустер «Горизонты Модерна 3» 95 8 Раритетная карта из «Горизонтов Модерна 3» 70 10 Анимированный облик раритетной карты

(6 различных карт) 12 за облик 1 за облик Анимированный облик редкой карты

(13 различных карт) 6 за облик 1 за облик Анимированный облик необычной карты

(16 различных карт) 4 за облик 1 за облик Анимированный облик обычной карты

(15 различных карт) 2 за облик 1 за облик

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Мы надеемся, что «Укрытие на горизонте экстрасенсорной лягушки» поможет вам получить еще больше удовольствия от «Горизонтов Модерна 3»! Не забудьте, что выпуск «Горизонты Модерна 3» уже доступен для предзаказа, а его релиз состоится 11 июня!