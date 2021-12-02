Мы будем регулярно вносить изменения в работу карт формата «Алхимия», чтобы идти в ногу с ожиданиями игроков в MTG Arena и поддерживать развитие метагейма.

Основным инструментом для достижения этой цели станет ослабление возможностей некоторых карт. Эта политика коснется тех карт и колод, которые чрезмерно влияют на метагейм либо за счет собственной мощности и высокого процента побед, либо потому что они подавляют все альтернативные стратегии. Цель ослабления карт — позволить игрокам применять разнообразные стратегии и открыть им больше возможностей противостоять этим сильным картам. Мы надеемся, что измененные таким образом карты все равно останутся эффективными и актуальными в этом формате.

Усиление в основном затронет популярные карты, которые при этом не являются частью соревновательного метагейма. Цель усиления — сделать игру приятнее для тех, кто любит эти карты и часто ими пользуется; при этом эти изменения вряд ли скажутся на соревновательном метагейме. В первом выпуске «Алхимии» это изменение коснется нескольких карт, которые можно использовать для разных стратегий игры, но в будущем мы будем улучшать и группы карт для одной определенной стратегии.

Изменения баланса не коснутся знаковых карт из истории Magic. Такие карты, как «Лотосная Кобра», «Талия, Страж Трейбена», «Уловить Мысль» и «Отвергнуть», очень сильны, но именно поэтому сравнение с ними зачастую помогает оценить новые карты и способности. Любые изменения баланса этих карт могут нарушить обсуждения подобных сравнений. Если какая-либо из этих карт вызовет проблемы, мы будем искать другие пути их решения. Например, через изменение других элементов игры в реальном времени, либо просто запрет на использование карты в рамках формата, если это будет необходимо.

«Алхимия» — не только новый формат, но и новый инструмент для работы над другими цифровыми форматами. Мы будем собирать отзывы игроков и игровые данные, чтобы корректировать курс работ.

Примечания к изменению баланса некоторых карт

Прозрение Альрунда

Создает фишки существа Птица, только если заклинание было напророчено; Пророчество стоит 5UU (вместо 4UU)

Мы хотим снизить возможность «Прозрения Альрунда» одерживать победу в партии при пустом поле битвы, когда карта сочетается с «Гальванической Итерацией» или они разыгрываются друг за другом. Теперь фишки существа Птица не могут быть созданы копиями заклинания, созданными «Гальванической Итерацией» (даже если оригинал был напророчен). «Прозрение Альрунда» также теперь нельзя разыграть в том же ходу, когда оно было напророчено. С выходом этого обновления «Прозрение Альрунда» будет нуждаться в поддержке таких существ, как «Тлеющее Яйцо» и «Дракон Золотого Моста». Это позволит создавать больше вариантов колод с этой мощной синергией.

Колесница Эсики

Выходит на поле битвы с одной фишкой Кошки (вместо двух), Экипаж 2 (вместо Экипажа 4)

Мы хотим упросить взаимодействие «Колесницы Эсики» с удаляющими заклинаниями, так как она слишком сильна против заклинаний удаления «одну за одну». К тому же карты массового устранения (например, «Гнев Божий») сами по себе не очень эффективны против Машин. Мы снизили Экипаж до 2, чтобы карта лучше взаимодействовала с более слабыми фишками, например, Волками 2/2 или парами фишек 1/1.

Безликое Убежище

Теперь становится существом 3/3 (вместо 4/3)

Уменьшая силу «Безликого Убежища» на четверть, мы снижаем его опасность против агрессивных одноцветных колод. У игроков будет больше времени на принятие решения, когда им угрожает «Безликое Убежище», а процесс составления колоды вокруг этой карты станет более гибким, так как теперь эту землю можно успешно блокировать существами с выносливостью 4.

Дракон Золотого Моста

Удалено «или становится целью заклинания»

Как и в случае с «Колесницей Эсики», мы хотим, чтобы удаляющим заклинаниям легче было взаимодействовать с этой картой. Мы хотим поощрять взаимодействия с существами при игре в Magic. Срабатывание способности «Дракона Золотого Моста», особенно в комбинации с «Отвергнуть» или «Предчувствием Угрозы» слишком дорого обходилось игроку, который разыгрывал удаляющее заклинание.

Будущая Световладычица

Способность срабатывает в начале вашего заключительного шага (вместо начала боя во время вашего хода)

Мы хотим ослабить мгновенное влияние «Будущей Световладычицы» на игру, особенно когда она попадает на поле битвы после существа, вышедшего в первом ходу. Мы решили сдвинуть момент срабатывания способности на начало заключительного шага, чтобы сохранить защитную функцию усиления существ в преддверии атаки.

Омнат, Очаг Творения

Стоит 1RGWU (вместо RGWU); когда выходит на поле битвы, предскажите 1 (вместо «возьмите карту»)

Когда игрок разыгрывал «Омната, Очаг Творения», он получал дополнительную карту, которая иногда компенсировала мана-стоимость заклинания. Мы сохранили потенциал карты, но убрали возможность полной компенсации мана-стоимости. Мы заменили взятие карты на предсказание, а не убрали способность вовсе, поскольку это оставляет окно для действий между разыгрыванием заклинания и срабатыванием Землепада (так как разыгрывание земель не задействует стек).

Эликсир Мироздания

Теперь вы «получаете 2 жизни и предсказываете 1» (вместо «вы получаете 2 жизни»)

«Эликсир Мироздания» был слишком дорогой картой для ситуаций, когда получение 2 жизней за ход имеет мало значения. Мы добавили «предсказываете 1» к срабатывающей способности, чтобы помочь игрокам находить другие карты с синергией для получения жизней.

Демилич

Теперь 4/4 (вместо 4/3)

Колоды с картой «Демилич» часто содержат мало карт существ, поэтому страдают от многочисленных удаляющих заклинаний и тяжело вступают в бой. Увеличение выносливости до 4 сделает «Демилича» более надежной картой, вокруг которой можно построить колоду.

Чары Классов

Класс: Друид

Уровень 3 стоит 2G (вместо 4G)

Класс: Волшебник

Уровень 3 стоит 2U (вместо 3U)

Мощь этих двух карт сосредоточена на первых двух уровнях, и стоимость увеличения до третьего была слишком высокой. Мы упростили получение третьего уровня, чтобы сделать карты более сбалансированными и подтолкнуть игроков использовать их полные возможности.

Филат, Скульптор Мира

Имеет Пробивной удар; в срабатывающую способность Землепада добавляется «Оно получает Пробивной удар до конца хода».

«Филат, Скульптор Мира» соперничает с «Ловчим Товолара» как зеленое существо за шесть ман, которое создает существ. Поскольку у «Филата, Скульптора Мира» высокие требования для сбора колоды, наделение его самого и его способности Землепада Пробивным ударом поможет отделить карту от «Ловчего Товолара» и сделать ее более эффективной на заключительном этапе игры.