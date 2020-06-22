Все та же игра. Все та же коллекция. На новой платформе.

Рады сообщить вам, что благодаря сотрудничеству с интернет-магазином Epic Games игра MTG Arena скоро будет доступна для macOS.

Как скоро? Уже на этой неделе.

Начиная с 25 июня 2020 года игроки смогут загрузить MTG Arena для macOS из интернет-магазина Epic Games. Наш релиз для macOS будет иметь полную межплатформенную поддержку наравне с нашим клиентом для Windows, в том числе и для грядущего «Базового выпуска 2021». В версии для macOS игроки найдут те же карты, форматы, мероприятия, матчи и функции, что и в версии игры для Windows.

Если вы уже играли в MTG Arena, вы сможете войти в игру, используя данные вашей учетной записи Wizards, и получить доступ к вашей текущей коллекции, а также картам, протекторам, золоту и самоцветам. Для загрузки клиента для macOS потребуется отдельная учетная запись на сайте Epic Games.

Мы очень рады объявить дату релиза игры для macOS, так как мы готовимся к тому, чтобы в этом году MTG Arena стала доступной на еще большем количестве платформ.

Минимальные требования для macOS

ОС: macOS X/10 (64-разрядная версия Intel)

Процессор: Intel Core i5.

Память: 4 ГБ.

Графика: 1024 МБ VRAM.

Разрешение: минимальное разрешение экрана 1280 x 720

Вопросы и ответы

Почему вы выбрали интернет-магазин Epic Games?

Если коротко,то это был самый быстрый способ обеспечить нашим игрокам полнофункциональный встраиваемый клиент для macOS. Благодаря партнерству с Epic Games и совместной работе по поддержанию нашего релиза для macOS мы смогли гарантировать то, что игроки как можно раньше получат клиент для macOS, который ни в чем не будет уступать клиенту для Windows.

Когда будет доступен клиент для macOS?

Клиент для macOS будет доступен вместе с нашим июньским обновлением, которое запланировано на этот четверг. Следите за нашей страницей статуса — там мы публикуем свежую информацию о периодах техобслуживания!

Планирует ли Wizards поддерживать отдельный клиент для macOS?

В настоящее время — нет.

Есть ли разница между игрой в macOS и в Windows?

Различия между версиями для macOS и Windows будут незначительными, так как эти два разных клиента разработаны для двух разных платформ (например, использование клавиши Cmd вместо Ctrl).

Кроме того, наша цель — обеспечить пользователям одинаковые впечатления независимо от того, на какой платформе они захотят играть. Обратите внимание, что некоторые настройки игры сохраняются локально на вашем компьютере, а не на наших серверах (например, выбранные аватары и питомцы), поэтому вам может потребоваться изменить их!

Что если раньше я играл(а) на Windows, а теперь хочу перейти на macOS?

Вам ничто не помешает! Ваша текущая учетная запись Wizards и учетные данные будут работать на любой платформе.

Мне попалась ошибка! ... Что делать?

Хороший вопрос! Так как это новая платформа, существуют некоторые известные проблемы, которые возникают только в macOS. Большинство из них это просто незначительные визуальные проблемы, но мы все равно решили выпустить эту сборку, потому что знали, как много игроков ждали этого.

Матчи доступны игрокам с разных платформ?

Да! Вы сможете играть со своими друзьями и соперниками независимо от выбранной ими платформы. Мы будем поддерживать эту возможность для macOS и Windows и планируем делать то же самое для нашей мобильной версии игры, релиз которой в настоящее время запланирован на этот год.

Как осуществляются внутриигровые покупки?

Точно так же, как и в нашем клиенте для Windows. Транзакции будут осуществляться по той же схеме и оформляться в игре через наш клиент.

Куда я могу обратиться, если мне нужна поддержка?

Если у вас возникнут проблемы с загрузкой, установкой или запуском клиента для macOS через интернет-магазин Epic Games, обратитесь в службу поддержки магазина.

По всем остальным вопросам обращайтесь к нам!