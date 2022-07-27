Откройте для себя новые колоды исторического формата с Исторической антологией 6!

Исторический формат вот-вот освежится с выходом Исторической антологии 6, включающей сильные карты из истории Magic! Мы снова обращаемся к богатой истории Magic и дополняем исторический формат очередным набором сильных и популярных карт, которые предоставят поклонникам формата новые возможности по составлению колод в историческом формате и исторической «Схватке».

Стоимость набора Bundle: 4000 самоцветов или 25 0000 золота

Набор Bundle в продаже: с 28 июля 2022 г. по 5 октября 2022 г.

После указанной даты у игроков по-прежнему будет возможность создать эти карты, используя джокеров соответствующей категории редкости.

Легальность: Историческая антология 6 будет легальна в историческом формате сразу после выхода.

Белый

Авацина, Ангел Надежды

Синий

Фирексийский Метаморф

Черный

Офиомант Ночь Предательства Душ

Красный

Лаэлия, Перекованный Клинок

Зеленый

Го-Синтай Происхождения Жизни Тармогойф

Многоцветные

Невообразимый Намек

Артефакты

Сосуд Пустоты Литейная Переоснастки

Земли

Мост Темного Мха Мост Дроссовой Кузни Мост Золотой Трясины

Мост Туманного Укрытия Мост Бритвенных Приливов Мост Ржавой Долины

Мост Серебряного Обрыва Мост Шлаковой Рощи