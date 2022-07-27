News / MTG Arena
Откройте для себя новые колоды исторического формата с Исторической антологией 6!
Исторический формат вот-вот освежится с выходом Исторической антологии 6, включающей сильные карты из истории Magic! Мы снова обращаемся к богатой истории Magic и дополняем исторический формат очередным набором сильных и популярных карт, которые предоставят поклонникам формата новые возможности по составлению колод в историческом формате и исторической «Схватке».
Стоимость набора Bundle: 4000 самоцветов или 25 0000 золота
Набор Bundle в продаже: с 28 июля 2022 г. по 5 октября 2022 г.
- После указанной даты у игроков по-прежнему будет возможность создать эти карты, используя джокеров соответствующей категории редкости.
Легальность: Историческая антология 6 будет легальна в историческом формате сразу после выхода.