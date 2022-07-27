Исторический формат вот-вот освежится с выходом Исторической антологии 6, включающей сильные карты из истории Magic! Мы снова обращаемся к богатой истории Magic и дополняем исторический формат очередным набором сильных и популярных карт, которые предоставят поклонникам формата новые возможности по составлению колод в историческом формате и исторической «Схватке».

Стоимость набора Bundle: 4000 самоцветов или 25 0000 золота

Набор Bundle в продаже: с 28 июля 2022 г. по 5 октября 2022 г.

  • После указанной даты у игроков по-прежнему будет возможность создать эти карты, используя джокеров соответствующей категории редкости.

Легальность: Историческая антология 6 будет легальна в историческом формате сразу после выхода.

Белый

Авацина, Ангел Надежды
Авацина, Ангел Надежды

Синий

Фирексийский Метаморф
Фирексийский Метаморф

Черный

Офиомант
Офиомант
 
Ночь Предательства Душ
Ночь Предательства Душ

Красный

Лаэлия, Перекованный Клинок
Лаэлия, Перекованный Клинок

Зеленый

Го-Синтай Происхождения Жизни
Го-Синтай Происхождения Жизни
 
Тармогойф
Тармогойф

Многоцветные

Невообразимый Намек
Невообразимый Намек

Артефакты

Сосуд Пустоты
Сосуд Пустоты
 
Литейная Переоснастки
Литейная Переоснастки

Земли

Мост Темного Мха
Мост Темного Мха
 
Мост Дроссовой Кузни
Мост Дроссовой Кузни
 
Мост Золотой Трясины
Мост Золотой Трясины
Мост Туманного Укрытия
Мост Туманного Укрытия
 
Мост Бритвенных Приливов
Мост Бритвенных Приливов
 
Мост Ржавой Долины
Мост Ржавой Долины
Мост Серебряного Обрыва
Мост Серебряного Обрыва
 
Мост Шлаковой Рощи
Мост Шлаковой Рощи
Мост Спутанного Водоема
Мост Серебряного Обрыва
 
Мост Блестящих Шипов
Мост Шлаковой Рощи