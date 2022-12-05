Несколько лет назад в рамках ограниченной промо-акции игроки могли получить протекторы для карт с изображением флагов определенных стран. Такие протекторы можно было использовать во время игры в MTG Arena. Мы считаем, что это мешает некоторым игрокам наслаждаться игрой. Поэтому в скором времени отображение протекторов для карт по странам будет ограничено:

Игроки, получившие такие протекторы, по-прежнему будут видеть их в своей коллекции и смогут применять их к колодам.

Во время матчей протекторы будут видны только владельцу карт; для оппонентов будет отображаться рубашка по умолчанию.

Когда данное изменение вступит в силу, игроки получат по 300 самоцветов за каждый протектор в своей коллекции, независимо от того, каким образом протекторы были получены изначально.

Кроме того, на данный момент мы не планируем предлагать такие протекторы в самой игре или в рамках региональных промо-акций. Указанное изменение вступит в силу после обновления игры 13 декабря. А раздача самоцветов состоится чуть позже.