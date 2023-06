Wizards of the Coast

Коллекционирование карт выпуска The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth™ в MTG Arena

Выпуск The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth™ предлагает новые карты и варианты их оформления в MTG Arena. Вот краткая информация о том, что ждет вас в выпуске, который появится в продаже во вторник, 20 июня!

Полноформатные базовые земли с картой Средиземья

Если старые тропы кажутся чересчур знакомыми и исхоженными, то полноформатные базовые земли с картой Средиземья заставят вас задуматься о том, что же лежит за их пределами…

Вы сможете собрать все десять версий этих карт, купив комплект полноформатных земель земель с картой Средиземья в магазине MTG Arena.

Стоимость

5000 самоцветов или 25 000 золота

Легендарные земли без рамок

Не удержишь ног — пеняй на себя: никто не знает, куда тебя занесет! Вы сможете в полной мере насладиться красотой Средиземья в MTG Arena благодаря комплекту уникальных легендарных земель без рамок.

Стоимость

5000 самоцветов или 25 000 золота

Карты с уникальным оформлением «Кольцо»

Уникальное оформление «Кольцо» выделяет 30 легендарных карт, посвященных эпическим сюжетным поворотам, и вы сможете добавить их все в свою коллекцию!

Эти уникальные карты можно будет приобрести в магазине MTG Arena в различных комплектах. Сможете ли вы противостоять искушению Кольца и присоединиться к спасителям Средиземья? Или вы сдадитесь врагу и присоединитесь к силам тьмы…

Стоимость

Зависит от комплекта (самоцветы и золото)

Уникальные карты Назгулов

Девятеро снова в пути, и они приняли облик всадников в черном…

Разве мало знать, что они — слуги врага? В дополнение к основной версии карт выпуска, доступных в бустерах, вы сможете создать восемь альтернативных иллюстраций для своей коллекции.

Стоимость

Альтернативные иллюстрации, создаваемые с помощью джокеров

Примечание, касающееся сюжетных карт без рамок

Из-за технических ограничений в MTG Arena в настоящее время не поддерживаются сюжетные карты без рамок.

Не задерживайся в пути и не оглядывайся назад

Выпуск The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth появится в MTG Arena 20 июня 2023 года! Следите за дополнительной информацией, ведь путешествие только начинается!