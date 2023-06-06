Мастерство выпуска «Властелин Колец: Сказания Средиземья»™

  • 33 бустера выпуска «Властелин Колец: Сказания Средиземья»
  • 5 шаров мастерства (можно обменять на облик карты или портрет на древе мастерства «Властелин Колец: Сказания Средиземья»)

Абонемент мастерства выпуска «Властелин Колец: Сказания Средиземья»

Абонемент мастерства MTG Arena с Гэндальфом, который держит источающий магию посох, а также весенним и осенним энтами на заднем плане

ПОРТРЕТЫ

  • Гэндальф
  • Фродо и Сэм
  • Леголас
  • Эовин
  • Галадриэль
  • Голлум
  • Арагорн

КАРТЫ И БУСТЕРЫ

  • 20 бустеров:
    • 4 бустера выпуска «Властелин Колец: Сказания Средиземья»
    • 4 бустера выпуска «Марш Машин»
    • 4 бустера выпуска «Фирексия: Все Станет Одно»
    • 4 бустера выпуска «Война Братьев»
    • 4 бустера выпуска «Сплоченная Доминария»
  • 10 отдельных наградных раритетных карт (ОНК) выпуска «Властелин Колец: Сказания Средиземья»
  • Уровень 81+: 1 необычная ОНК

ПРОТЕКТОРЫ ДЛЯ КАРТ

  • Протектор «Фродо Кольценосец»
  • Изысканный протектор «Галадриэль»

ОБЛИКИ КАРТ

  • 25 шаров мастерства (можно обменять на облик карты или портрет на древе мастерства «Властелин Колец: Сказания Средиземья»)
  • 15 обликов обычных карт
  • 10 обликов необычных карт

БИЛЕТЫ НА ТУРНИРЫ

  • 1 билет на драфт с игроками (можно использовать для участия в премьер-драфте или традиционном драфте)

ЗОЛОТО И САМОЦВЕТЫ

  • 4000 золота
  • 1200 самоцветов

ПИТОМЦЫ

  • Обычный Весенний энт
  • Необычный Осенний энт
  • Редкий Зимний энт

Сколько уровней в мастерстве выпуска «Властелин Колец: Сказания Средиземья»?

Мастерство выпуска «Властелин Колец: Сказания Средиземья» доходит до уровня 80. Игроки с абонементом мастерства получают награды вплоть до 70-го уровня и дальше, тогда как обычные игроки — только до 54-го!