Информация о мастерстве выпуска «Властелин Колец: Сказания Средиземья™»
Мастерство выпуска «Властелин Колец: Сказания Средиземья»™
- 33 бустера выпуска «Властелин Колец: Сказания Средиземья»
- 5 шаров мастерства (можно обменять на облик карты или портрет на древе мастерства «Властелин Колец: Сказания Средиземья»)
Абонемент мастерства выпуска «Властелин Колец: Сказания Средиземья»
ПОРТРЕТЫ
- Гэндальф
- Фродо и Сэм
- Леголас
- Эовин
- Галадриэль
- Голлум
- Арагорн
КАРТЫ И БУСТЕРЫ
- 20 бустеров:
- 4 бустера выпуска «Властелин Колец: Сказания Средиземья»
- 4 бустера выпуска «Марш Машин»
- 4 бустера выпуска «Фирексия: Все Станет Одно»
- 4 бустера выпуска «Война Братьев»
- 4 бустера выпуска «Сплоченная Доминария»
- 10 отдельных наградных раритетных карт (ОНК) выпуска «Властелин Колец: Сказания Средиземья»
- Уровень 81+: 1 необычная ОНК
ПРОТЕКТОРЫ ДЛЯ КАРТ
- Протектор «Фродо Кольценосец»
- Изысканный протектор «Галадриэль»
ОБЛИКИ КАРТ
- 25 шаров мастерства (можно обменять на облик карты или портрет на древе мастерства «Властелин Колец: Сказания Средиземья»)
- 15 обликов обычных карт
- 10 обликов необычных карт
БИЛЕТЫ НА ТУРНИРЫ
- 1 билет на драфт с игроками (можно использовать для участия в премьер-драфте или традиционном драфте)
ЗОЛОТО И САМОЦВЕТЫ
- 4000 золота
- 1200 самоцветов
ПИТОМЦЫ
- Обычный Весенний энт
- Необычный Осенний энт
- Редкий Зимний энт
Сколько уровней в мастерстве выпуска «Властелин Колец: Сказания Средиземья»?
Мастерство выпуска «Властелин Колец: Сказания Средиземья» доходит до уровня 80. Игроки с абонементом мастерства получают награды вплоть до 70-го уровня и дальше, тогда как обычные игроки — только до 54-го!