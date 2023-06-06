Мастерство выпуска «Властелин Колец: Сказания Средиземья»™

33 бустера выпуска «Властелин Колец: Сказания Средиземья»

5 шаров мастерства (можно обменять на облик карты или портрет на древе мастерства «Властелин Колец: Сказания Средиземья»)

Абонемент мастерства выпуска «Властелин Колец: Сказания Средиземья»

ПОРТРЕТЫ

Гэндальф

Фродо и Сэм

Леголас

Эовин

Галадриэль

Голлум

Арагорн

КАРТЫ И БУСТЕРЫ

20 бустеров: 4 бустера выпуска «Властелин Колец: Сказания Средиземья» 4 бустера выпуска «Марш Машин» 4 бустера выпуска «Фирексия: Все Станет Одно» 4 бустера выпуска «Война Братьев» 4 бустера выпуска «Сплоченная Доминария»

10 отдельных наградных раритетных карт (ОНК) выпуска «Властелин Колец: Сказания Средиземья»

Уровень 81+: 1 необычная ОНК

ПРОТЕКТОРЫ ДЛЯ КАРТ

Протектор «Фродо Кольценосец»

Изысканный протектор «Галадриэль»

ОБЛИКИ КАРТ

25 шаров мастерства (можно обменять на облик карты или портрет на древе мастерства «Властелин Колец: Сказания Средиземья»)

15 обликов обычных карт

10 обликов необычных карт

БИЛЕТЫ НА ТУРНИРЫ

1 билет на драфт с игроками (можно использовать для участия в премьер-драфте или традиционном драфте)

ЗОЛОТО И САМОЦВЕТЫ

4000 золота

1200 самоцветов

ПИТОМЦЫ

Обычный Весенний энт

Необычный Осенний энт

Редкий Зимний энт

Сколько уровней в мастерстве выпуска «Властелин Колец: Сказания Средиземья»?

Мастерство выпуска «Властелин Колец: Сказания Средиземья» доходит до уровня 80. Игроки с абонементом мастерства получают награды вплоть до 70-го уровня и дальше, тогда как обычные игроки — только до 54-го!