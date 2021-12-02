Представляем вам «Алхимию»

«Алхимия» — это новый игровой режим в MTG Arena, основанный на Стандартном формате, который включает новые виртуальные карты Magic наряду с заново сбалансированными картами из Стандартного формата для динамичной и постоянно меняющейся игры.

Постоянно меняющийся игровой режим

Собирайте колоды из карт для Стандартного формата, новых виртуальных карт и заново сбалансированных карт в новом игровом режиме MTG Arena, который меняется вместе с нашими игроками.

Собирайте колоды из карт для Стандартного формата, новых виртуальных карт и заново сбалансированных карт в новом игровом режиме MTG Arena, который меняется вместе с нашими игроками. Новые виртуальные карты

«Алхимия» выйдет с 63 новыми виртуальными картами Magic и механиками, разработанными специально для электронной версии игры. А с релизом каждого выпуска Стандартного формата игроков ждет еще больше новых карт.

«Алхимия» выйдет с 63 новыми виртуальными картами Magic и механиками, разработанными специально для электронной версии игры. А с релизом каждого выпуска Стандартного формата игроков ждет еще больше новых карт. Заново сбалансированные карты Magic

«Алхимия» включает заново сбалансированные версии существующих в Стандартном формате карт, которые помогут встряхнуть метагейм электронной версии игры. Регулярные изменения в формате добавят игре динамичности в промежутках между релизами выпусков Стандартного формата.

Более подробную информацию о создании и развитии «Алхимии» можно найти в декабрьской статье о состоянии игры.

Опробуйте «Алхимию»!

После запуска «Алхимии» войдите в MTG Arena, чтобы бесплатно получить:

3 бустера «Алхимия»

6 отдельных редких карт «Алхимии»

1 раритетную карту «Алхимии»

«Алхимия»: вопросы и ответы

Когда состоится запуск «Алхимии»?

«Алхимия» будет запущена вместе с нашим декабрьским обновлением, которое запланировано на 9 декабря 2021 г.

Где можно посмотреть новые виртуальные карты Magic?

В ближайшие дни мы познакомим игроков с новыми виртуальными картами Magic. Они будут доступны для просмотра в галерее карт «Алхимия: Иннистрад».

Где можно посмотреть заново сбалансированные карты?

2 декабря состоится еженедельная прямая трансляция MTG, где мы расскажем обо всех запланированных изменениях баланса карт. Эти карты также будут доступны для просмотра в нашей галерее карт «Алхимия: Иннистрад».

Как играть в «Алхимию»?

Как и «Исторический», «Алхимия» будет новым электронным форматом, доступным в MTG Arena. Вы сможете играть в «Алхимию» в матчах до одной победы и матчах до двух побед, как рейтинговых, так и не рейтинговых.

«Алхимия» также будет частью предстоящих специальных мероприятий, таких как «Magic на неделе», фестивали и т. д.

Сколько стоят бустеры «Алхимии»?

Игроки смогут приобрести бустеры «Алхимии» по отдельности за 1000 золота или 15 штук за 3000 самоцветов — по той же цене, что и бустеры Стандартного формата.

Специальный набор «Алхимия» с 20 бустерами «Алхимия» можно будет приобрести за 3000 самоцветов или 15 000 золота — но не более одного набора на покупателя.

Как собирать карты «Алхимии»?

Игроки могут приобрести бустеры «Алхимия» в магазине или создать карты «Алхимии» с помощью джокеров соответствующей категории редкости из которых получаются новые виртуальные карты Magic. Заново сбалансированные карты «Алхимии» можно найти в бустерах «Алхимия», а также в связанных бустерах Стандартного формата:

Бустеры «Алхимия» будут содержать новые виртуальные карты Magic, заново сбалансированные карты и карты из связанного выпуска Стандартного формата (например, «Иннистрад: Багровая Клятва»).

При получении карты из бустера «Алхимия» вы также получаете версию карты для Стандартного формата.

То же самое происходит при распаковке бустера Стандартного формата, содержащего карту, которая была заново сбалансирована для «Алхимии» — вы получаете обе версии карты.

Как отличить заново сбалансированную для «Алхимии» карту от ее версии для Стандартного формата?

Заново сбалансированные для «Алхимии» карты из Стандартного формата будут содержать букву «A» MTG Arena в строке с именем карты. Они также будут иметь букву «A» MTG Arena в качестве «фольгированного оттиска» в нижней части карты.

Что делать, если у меня уже есть карты, которые были заново сбалансированы для «Алхимии»?

Игроки, уже собравшие карты, у которых есть версии для «Алхимии», увидят обе карты в своей коллекции после выхода «Алхимии»; вам не нужно будет «собирать» эти карты заново. Это также касается будущих изменений баланса «Алхимии».

Как защита от дубликатов работает с бустерами «Алхимия»?

В бустерах «Алхимия» будет использоваться модифицированная версия защиты от дубликатов.

При распаковке бустера «Алхимия» приоритет будет отдаваться новым виртуальным картам Magic, созданным для текущего выпуска «Алхимии».

Если вы собрали все новые карты «Алхимии» из текущего выпуска, вместо них вы получите карты той же редкости из связанного выпуска Стандартного формата (например, «Иннистрад: Багровая Клятва»).

Если вы собрали «полный выпуск» и для «Алхимии», и для связанного Стандартного выпуска, применяются обычные правила защиты от дубликатов.

Напоминаем, что при создании или распаковке бустера, содержащего заново сбалансированную для «Алхимии» карту, вы получите обе версии карты, и вам не нужно будет собирать их по отдельности.

Как часто стоит ожидать изменений баланса или новых карт для «Алхимии»?

В настоящее время мы планируем релизы новых выпусков «Алхимии» в течение нескольких недель после выхода связанного выпуска Стандартного формата. Например, релиз «Алхимии» по выпуску «Камигава: Неоновая Династия» ожидается где-то в марте.

Мы намерены почаще менять баланс карт, чтобы формат оставался веселым и динамичным.

Все еще остались вопросы?

Мы с удовольствием на них ответим! Свяжитесь с нами в Twitter (@MTG_Arena), используя хэштег #MTGAlchemy, и мы добавим все дополнительные вопросы и ответы в новую публикацию на следующей неделе.