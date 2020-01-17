Magic: The Gathering Arena, популярная версия знаменитой настольной карточной игры, ставшей родоначальницей этого жанра, теперь доступна в Epic Games Store. Вы найдете ее в магазине уже сегодня! Благодаря MTG Arena множество новых пользователей сможет познакомиться с легендарной игрой. Скачать электронную версию можно совершенно бесплатно. Режим обучения позволит быстро изучить основы, а благодаря автоматизации вам не придется держать в голове все правила. Если вы давно хотели узнать, что такое Magic, сейчас самое время это сделать!

Epic Games Store станет вашим порталом в мир самой популярной карточной игры.

Эта статья — руководство для всех, кто еще не успел познакомиться с игрой MTG Arena. Вот темы, которые охватывает руководство:

Как получить карты Magic

Изучение стратегий

Игровые режимы

Игра с друзьями

Как получить карты Magic

Начинающие игроки в MTG Arena получают свой собственный набор карт. Зарегистрируйтесь, и в вашей учетной записи появится множество карт — этого будет достаточно, чтобы использовать в игре различные стратегии и усиливать свои колоды, даже не распечатывая новый набор карт. Кроме того, ниже вы найдете несколько кодов, с помощью которых сможете получить до 18 дополнительных карточных наборов. Это все бесплатно — просто потому, что вы нам нравитесь!

Давайте выясним, как можно получать новые карты.

5 начальных колод. Завершив битвы во вступительной части, вы разблокируете пять колод традиционных цветов Magic. Играя этими колодами, вы получите первоначальное представление о том, что такое Magic, — и, возможно, увидите более интересные возможности, которые ждут вас в дальнейшем.

Завершив битвы во вступительной части, вы разблокируете пять колод традиционных цветов Magic. Играя этими колодами, вы получите первоначальное представление о том, что такое Magic, — и, возможно, увидите более интересные возможности, которые ждут вас в дальнейшем. Улучшение начальных колод. Играя, вы будете продвигаться по Дереву мастерства, заполняя пустые ячейки и открывая новые награды. На первых этапах такими наградами станут новые мощные карты, которые можно будет добавлять в начальные колоды.

Играя, вы будете продвигаться по Дереву мастерства, заполняя пустые ячейки и открывая новые награды. На первых этапах такими наградами станут новые мощные карты, которые можно будет добавлять в начальные колоды. 10 колод средней сложности. Достигнув определенного уровня Дерева мастерства, вы сможете добавить в свою коллекцию 10 новых колод. Каждая из них содержит карты двух цветов и работает еще эффективнее, если научиться ее использовать.

Достигнув определенного уровня Дерева мастерства, вы сможете добавить в свою коллекцию 10 новых колод. Каждая из них содержит карты двух цветов и работает еще эффективнее, если научиться ее использовать. По 3 набора из новых выпусков.ы С появлением новых выпусков карт для Стандартного формата игроки будут получать коды, разблокирующие наборы из этих выпусков. Вы можете начать собирать свою коллекцию, получив наборы всех карт для Стандартного формата. Это 18 наборов с дополнительными картами, которые вы сможете получить прямо сейчас. Просто перейдите в Магазин, введите соответствующие коды — и наборы ваши.

PlayRavnica

PlayAllegiance

PlayWarSpark

PlayM20

PlayEldraine

PlayTheros

Джокеры. С помощью джокеров можно открывать любые карты соответствующей редкости. Например, получив раритетный джокер, вы сможете обменять его на любую раритетную карту. Джокеры будут встречаться вам в наборах карт, а специальный счетчик будет показывать, сколько наборов осталось открыть до получения следующего джокера.

С помощью джокеров можно открывать любые карты соответствующей редкости. Например, получив раритетный джокер, вы сможете обменять его на любую раритетную карту. Джокеры будут встречаться вам в наборах карт, а специальный счетчик будет показывать, сколько наборов осталось открыть до получения следующего джокера. Наградные карты. Участвуя в определенных игровых событиях и выполняя ежедневные задания, вы будете получать награды — случайным образом выбранные карты необычной или более высокой редкости.

Участвуя в определенных игровых событиях и выполняя ежедневные задания, вы будете получать награды — случайным образом выбранные карты необычной или более высокой редкости. Получение и покупка наборов. Зарабатывая в игре золото, вы сможете тратить его на покупку новых наборов. Для этого можно использовать и другую игровую валюту — самоцветы. Стоимость наборов самоцветов — от $1 до $1,33, в зависимости от размера набора.

Изучение стратегий

Набираясь опыта, открывая новые колоды и добавляя в них более мощные карты, вы будете сталкиваться со все более опасными оппонентами.

В Сети есть огромное множество ресурсов, которые помогают освоить новые стратегии и объясняют, как усиливать свои колоды. Ниже мы приводим список этих источников.

ProGuides.com. Здесь вы найдете четыре великолепных обучающих курса по MTG Arena. Два курса знакомят пользователей с фундаментальными основами Magic, другие два научат вас играть в драфт. Вы сможете приступить к обучению, создав учетную запись на сайте ProGuides здесь.

Здесь вы найдете четыре великолепных обучающих курса по MTG Arena. Два курса знакомят пользователей с фундаментальными основами Magic, другие два научат вас играть в драфт. Вы сможете приступить к обучению, создав учетную запись на сайте ProGuides здесь. Раздел MTG Arena в Reddit. На подфоруме в Reddit можно обсудить любые аспекты игры и получить помощь опытных игроков. Новичков здесь встречает закрепленное приветственное сообщение. Присоединиться к сообществу можно здесь.

На подфоруме в Reddit можно обсудить любые аспекты игры и получить помощь опытных игроков. Новичков здесь встречает закрепленное приветственное сообщение. Присоединиться к сообществу можно здесь. AetherHub. Многие сайты публикуют различные подсказки по усилению колод, игровые руководства и советы. AetherHub — один из таких сайтов. Здесь вы найдете советы для начинающих игроков, специальный раздел, посвященный колодам, а также информацию о турнирах по Magic, организуемых на сайте.

Многие сайты публикуют различные подсказки по усилению колод, игровые руководства и советы. AetherHub — один из таких сайтов. Здесь вы найдете советы для начинающих игроков, специальный раздел, посвященный колодам, а также информацию о турнирах по Magic, организуемых на сайте. Если вы проиграли. Обучение на своих ошибках — самый эффективный способ понять, что мы делаем не так. Даже самые лучшие игроки регулярно терпят поражение. Изучайте недостатки своих колод и обращайте внимание на мощные карты, которыми играют ваши оппоненты. Некоторые их приемы вы наверняка сможете использовать и сами.

В каком режиме начать играть

В MTG Arena можно выбрать один из множества режимов игры, подходящих вам по уровню сложности. Вот основные игровые режимы от простого к сложному с точки зрения начинающего игрока.

«Матч с ботом». Проверьте свой уровень, сыграв против дружелюбного игрового персонажа Искры. В этом режиме можно играть до тех пор, пока вы не обретете достаточно уверенности и хорошенько не изучите свою колоду.

Проверьте свой уровень, сыграв против дружелюбного игрового персонажа Искры. В этом режиме можно играть до тех пор, пока вы не обретете достаточно уверенности и хорошенько не изучите свою колоду. «Игра». Игра без рейтинга против других пользователей. Советуем немного освоиться в этом режиме и одержать несколько побед, прежде чем переходить к рейтинговым играм. Здесь вы встретите таких же начинающих игроков и сможете проверить в деле различные идеи и стратегии.

Игра без рейтинга против других пользователей. Советуем немного освоиться в этом режиме и одержать несколько побед, прежде чем переходить к рейтинговым играм. Здесь вы встретите таких же начинающих игроков и сможете проверить в деле различные идеи и стратегии. «Рейтинговая игра». Это основное игровое событие, позволяющее повышать свой рейтинг и даже участвовать в турнирах против других сильнейших игроков. Ваши оппоненты будут иметь тот же уровень в рейтинге. Начинайте играть в этом режиме, хорошо изучив свою колоду. Впрочем, ничего страшного не случится, если вы проиграете!

Это основное игровое событие, позволяющее повышать свой рейтинг и даже участвовать в турнирах против других сильнейших игроков. Ваши оппоненты будут иметь тот же уровень в рейтинге. Начинайте играть в этом режиме, хорошо изучив свою колоду. Впрочем, ничего страшного не случится, если вы проиграете! «Все режимы игры». Если вы хотите испытать свои силы в более сложной игре, снимите галочку напротив пункта «Режимы Arena» в правой верхней части главного экрана — и откроется список всех доступных режимов MTG Arena. Конечно же, среди них будут и самые популярные режимы.

Если вы хотите испытать свои силы в более сложной игре, снимите галочку напротив пункта «Режимы Arena» в правой верхней части главного экрана — и откроется список всех доступных режимов MTG Arena. Конечно же, среди них будут и самые популярные режимы. «Драфт» и «Запечатанная колода». Один из самых известных способов альтернативной игры в Magic — это игра в «ограниченном» формате. Игроки получают определенный набор карт, из которых им предстоит создать колоду. В формате «Запечатанная колода» нужно открыть 6 наборов и построить колоду из них. В «Драфте» игроки открывают три набора и передают их по кругу, каждый раз выбирая по одной карте. Благодаря своей непредсказуемости и необходимости принимать решения на ходу «Драфт» стал самым популярным режимом Magic. Попробуйте сыграть в него, когда научитесь составлять колоды. Здесь без этого умения не обойтись.

Игра с друзьями

Если у вас есть друг, который играет в Magic, бросьте ему вызов в MTG Arena! Вот как можно пригласить друзей в игру.

Запустите MTG Arena и щелкните значок друга в нижней левой части экрана. Введите адрес электронной почты, который ваш друг указал при создании своей учетной записи в MTG Arena, или его имя пользователя (включая 5 цифр после имени, например Sparky#12345). Ваш друг получит уведомление, а открыв список друзей, увидит ваше приглашение. Приняв его, он согласится сразиться с вами. Щелкните имя друга в своем Списке друзей, а затем — значок с двумя мечами, чтобы вызвать друга на битву. После этого вам нужно будет выбрать колоду и формат игры. Как только вы щелкнете «Играть», ваш друг получит приглашение присоединиться.

В 2020 году в игру будут добавлены новые возможности взаимодействия, в том числе и Чат друзей.

Заключение

В мире Magic: The Gathering Arena вас ждет много интересного. Каждые несколько месяцев появляются новые выпуски карт. Каждую неделю анонсируются новые игровые события. Это настоящая киберспортивная арена, где можно испытать свои силы. Изучайте основы Magic и выбирайте наиболее подходящий вам стиль игры.

До встречи на поле битвы! Скачайте игру прямо сейчас в магазине Epic Games Store или на сайте MTGArena.com.