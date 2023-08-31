Удивительные приключения, захватывающие истории — и сказочно прекрасные иллюстрации базовых земель. Старые сказки «Дебрей Элдраина» на новый лад открывают новую главу истории удивительного мира Элдраина. Зачаровывайте своих персонажей Ролями, заключайте выгодные сделки и празднуйте вместе с нами релиз этого замечательного нового выпуска.

Загляните в галерею карт выпуска «Дебри Элдраина», чтобы ознакомиться со всеми новыми картами!

Коллекционирование карт выпуска «Дебри Элдраина» в MTG Arena

Зачаруйте свою колоду

В MTG Arena с новым выпуском также появятся новые декоративные элементы, которые придадут вашим колодам уникальный вид. От полноразмерных сказочных базовых земель...

до особого безрамочного оформления ваших любимых персонажей и Planeswalkers’ов...

«Дебри Элдраина» захватывают MTG Arena быстрее, чем Злая Дрема. И, конечно же, мы не смогли бы поведать вам наши электронные истории без сказочных приключений:

Ваши карты заслуживают самого роскошного сказочного оформления!

Чарующие Сказки (WOT)

«Чарующие Сказки» — это 63 популярных карты чар, которые отличаются особыми новыми сказочными рамками, иллюстрациями и художественным текстом, и они будут доступны в MTG Arena! Вы можете встретить их в бустерах «Дебрей Элдраина» в MTG Arena, но эти карты имеют свой собственный символ выпуска и код выпуска (WOT), и они нелегальны в «Стандарте», если только они также не встречаются в каком-либо другом выпуске, легальном в «Стандарте»:

Если вы вскроете такую карту в запечатанном наборе, то сможете играть ей в этом мероприятии!

Аналогично, если вы выберете такую карту на драфте, то также сможете играть ею в этом драфте!

Как и в выпуске «Марш Машин», эти дополнительные бонусные карты с чарующим сказочным оформлением можно будет встретить в бустерах.

«Чарующие Сказки» в историческом формате

Эти карты также будут доступны для игры в историческом формате за некоторыми важными исключениями. Многие из этих карт не просто так снискали популярность среди игроков — они очень сильны. По этой причине шесть карт из «Чарующих Сказок» будут заблаговременно запрещены в историческом формате с собранной колодой из 60 карт (как в матчах из одной дуэли, так и в матчах до двух побед): Некросила, Кровавая Луна, Налог на Землю, Наступающее Море, Внезапное Нападение и Сигнал Тревоги.

Однако ими можно будет играть в исторической «Схватке».

Механики выпуска «Дебри Элдраина»

Хотя в Элдраине есть все, что подобает хорошей сказке, как, например, Приключения и Саги, некоторые знакомые истории получили новое прочтение — и даже озорные феи должны будут играть по правилам. Вот краткий обзор каждой из новых механик в MTG Arena!

Более подробную информацию можно найти в статье, посвященной механикам выпуска «Дебри Элдраина».

Роли

Станьте героем. Или злодеем. Или венценосцем. Или чудовищем. Это ваша сказка, и в ней вам будут доступны самые разные роли! Роли — это шесть новых фишек Аур с определенными свойствами:

Проклятый — Зачарованное существо имеет базовую силу и выносливость 1/1.

Чудовище — Зачарованное существо получает +1/+1 и имеет Пробивной удар.

Венценосец — Зачарованное существо получает +1/+1 и имеет Оберег {1}.

Колдун — Зачарованное существо получает +1/+1 и имеет способность «Каждый раз, когда это существо атакует, предскажите 1».

Злодей — Зачарованное существо получает +1/+1. Когда эта Аура попадает на кладбище с поля битвы, каждый оппонент теряет 1 жизнь.

Юный Герой — Зачарованное существо имеет способность «Каждый раз, когда это существо атакует, если его выносливость не более 3, положите на него один жетон +1/+1».

Каждый раз когда к существу оказывается прикреплено более одной Роли под контролем одного и того же игрока, то существо сохраняет самую последнюю Роль, а все остальные роли под контролем того игрока отправляются на кладбище, после чего перестают существовать, так как являются фишками.

Когда в MTG Arena существу назначается Роль, вы увидите изображение соответствующей Ауры под картой существа, и зачарованное существо изменится в соответствии с полученными бонусами — или проклятием, если существо получило Роль — Проклятый[nbsp]….

Сделка

Сделка — это новая способность, позволяющая вам пожертвовать артефакт, чары или фишку при разыгрывании заклинания.

В MTG Arena «Сделка» отображается как необязательная стоимость при разыгрывании карты с этой способностью, и вы должны будете выбрать, заключать сделку или нет. Стоимость «Сделки» всегда одна и та же, но эффекты в зависимости от конкретной карты могут быть самыми разными, так что внимательно читайте карты, чтобы точно знать, на какую сделку вы идете!

Празднование

Да, верховный король Кенрит мертв, а множество обитателей Элдраина остаются в плену Злой Дремы — но фирексийцев-то больше нет! Чем не повод для празднования?

Празднование — это новое ключевое слово способности, которая «реагирует» на ситуацию, когда два или более не являющихся землей перманента вышли на поле битвы под вашим контролем во время вашего хода. Два не являющихся землей перманента необязательно должны выходить на поле битвы одновременно. Участь этих перманентов после их выхода на поле битвы также не играет роли. Их уже может не быть на поле битвы, они могут перейти под контроль другого игрока или каким-то образом стать землями. Если на момент выхода на поле битвы эти перманенты не были землями, вышли на поле битвы под вашим контролем и их было по меньшей мере два, эффект «Празднования» будет иметь место.

Обновления дополнительных фильтров

Релиз выпуска «Дебрей Элдраина» — отнюдь не единственный повод для празднования! С изменениями в ротации в «Стандарте» и непрерывным ростом количества поддерживаемых выпусков и форматов Magic сейчас, как нам кажется, самое подходящее время для обновления дополнительных фильтров с тем, чтобы они стали чуть более интуитивно понятными и еще более функциональными.

При использовании дополнительных фильтров в процессе составления колоды выбор формата теперь сразу будет бросаться в глаза, а выпуски затем будут отфильтрованы в соответствии с их легальностью в выбранном формате. Так, если вы зададите для своей колоды формат «Стандарт», в разделе «Легальность» будут перечислены все выпуски, легальные для игры в «Стандарте».

Соответственно, если вы смените формат вашей колоды на «Исследователь», список легальных выпусков расширится — вы увидите все выпуски, легальные в формате «Исследователь», плюс выпуски Anthologies. Для формата «Алхимия» будут отображаться только выпуски, легальные в «Алхимии», и т. п.

Мы хотим реализовать еще ряд изменений и улучшений (в частности, сделать нагляднее фильтрацию по уже собранным картам и картам, пока отсутствующих в коллекции), так что заверяем вас, что Magic в MTG Arena будет поддерживаться и улучшаться на протяжении еще многих лет.

Изменения в системе защиты от дубликатов

Если вкратце: начиная с выпуска «Дебри Элдраина», защита от дубликатов для редких и раритетных «перепечаток» (уже выпущенных ранее карт, повторно появившихся в более новых выпусках), будет применяться вне зависимости от иллюстраций; если у вас уже есть в коллекции четыре экземпляра карты, на все дополнительные ее версии будет распространяться защита от дубликатов для перепечаток.

Теперь чуть подробнее: раньше защита от дубликатов для перепечаток применялась в зависимости от того, считали ли мы их «точными перепечатками». Если у вас в коллекции было четыре экземпляра карты с тем же именем и той же иллюстрацией, это считалось «точной перепечаткой», и вскрыть в бустере такую карту игроки могли, только если они уже собрали все остальные карты той же редкости в этом выпуске (аналогично тому, как если бы та карта была запрещена в форматах с собранной колодой). Однако если карта имела другую иллюстрацию или уникальное оформление, к ней применялись те же правила, что и к любой другой карте выпуска той же редкости (защита от дубликатов не применялась до тех пор, пока вы не собрали бы четыре экземпляра этой версии карты).

Важные напоминания

Защита от дубликатов не применяется, когда вы открываете бустер из 14 карт в ограниченном формате (драфты и силеды): вы сможете увидеть и выбрать любую редкую или раритетную карту, даже если такая у вас уже есть в четырех экземплярах. Здесь никаких изменений не произошло.

Перепечатки также будут появляться в бустерах, но вы сможете получить их, только если уже собрали все легальные карты той же редкости в выпуске.

С тех пор как мы впервые ввели защиту от дубликатов для перепечаток, произошли изменения в том, как игроки могли получать карты в MTG Arena, а также в версиях доступных карт — бонусные листы, антологии, карты с уникальным оформлением, золотые бустеры и т. п. В связи с этим наше игровое сообщество выразило пожелание, чтобы мы внесли соответствующие изменения в нашу политику защиты от дубликатов. Мы совершенно согласны с нашими игроками!

Так что вскрывайте бустеры!

Кстати, о вскрытии бустеров. …

Мы решили снова кое-что изменить. Ради науки, как вариант. Ну или чего-нибудь еще. С этим изменением всё очень просто. Все мы любим вскрывать бустеры. Бывает, что мы хотим вскрыть много бустеров сразу, и когда мы вскрываем много бустеров, нам важно это прочувствовать. Мы хотим видеть все карты, что мы получили. Вот и всё. Такое вот изменение. Оно призвано сделать процесс открытия бустеров более захватывающим и информативным, и мы надеемся, что нашим игрокам это придется по вкусу.

Ротация обновление

Время почти пришло! В ротации «Стандарта» грядут серьезные изменение, и главное из них — в этом году … в «Стандарте» ротации не будет!

Если для вас это явилось новостью, для начала ознакомьтесь с нашей статьей об оживлении «Стандарта». Затем ознакомьтесь с нашим Руководством по обновлению в 2023 году, потому что хотя для «Стандарта» в этом году ротации не будет, она будет иметь место для «Алхимии»! И поскольку в «Алхимии» будет ротация и в «Стандарте» она тоже будет, но теперь уже раз в три года, а не в два, мы будем продолжать помогать игрокам расширять свою коллекцию благодаря замечательным наградам за обновление, среди которых дополнительные бустеры «Дебрей Элдраина», наградные карты и великолепные протекторы «Ашиок» — всё это входит в мастерство выпуска, так что вам не придется даже делать покупок!

Чтобы получить награды за обновление, не забудьте войти в MTG Arena до релиза выпуска «Дебри Элдраина»!

Отправляйтесь в дебри!

Выпуск «Дебри Элдраина» появится в MTG Arena 5 сентября! Готовьтесь — вас ожидают невероятные сказочные приключения! И самое главное — получайте удовольствие от игры!