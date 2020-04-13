Большие чудовища. Большие возможности. Большие планы на этот год. Момент, когда мы отправимся в логово исполинов, уже почти настал, и сейчас самое время поделиться нашими планами. В выпуске новостей об игре в этом месяце мы поделимся нашими планами предоставить больше возможностей играть, соревноваться и общаться в Magic: The Gathering Arena. Играйте в безопасности, играйте дома, играйте с друзьями, играйте сейчас.

«Икория: Логово Исполинов»

Если вы не следили за знакомством с картами, рекомендуем вам заглянуть в полную галерею карт. Впрочем, даже если и следили, освежить память никогда не помешает.

Да, это Годзилла, и да, эти облики карт с альтернативными иллюстрациями можно будет получить в MTG Arena.

Ограниченное предложение — серия монстров Годзиллы

До 21 мая игроки, которые играют в турнирах с колодами из бустеров по выпуску «Икория: Логово Исполинов», будут в дополнение к обычным призам получать один облик из серии монстров Годзиллы. Это относится и к драфтам, и к турнирам с запечатанной колодой по выпуску «Икория», и вы будете получать новый облик каждый раз, когда начинаете турнир до указанной даты. (Или до того, как соберете все 18.)

Итак, у нас есть новый выпуск карт, мастерство выпуска и поистине чудовищные облики карт, но прежде чем мы перейдем к планам на разработку, мы хотим рассказать вам еще об одной новой функции . . .

Вы сможете играть драфты по выпуску «Икория: Логово Исполинов» с другими игроками. Это очень важный этап для игры, и чтобы отметить появление этой возможности, мы дарим всем игрокам по бесплатному билету на драфт, чтобы каждый мог ее испробовать. Чтобы получить билет, достаточно войти в игру в течение двух недель после релиза «Икории»!

Представляем драфт с игроками

Начиная с четверга в игре появятся два режима драфтов с игроками. Эти режимы рассчитаны на более опытных и предпочитающих соревновательную игру игроков и предлагают повышенные награды. Игровой процесс не особенно отличается от того, к чему вы привыкли в Magic: The Gathering Arena, и призван обеспечить игрокам те же впечатления, что остаются от драфтов с другими людьми в настольной версии Magic.

Давайте начнем с основ.

Драфты с игроками будут доступны в режимах до одной и до двух побед.

Драфты до одной победы с ботами останутся в игре, и выпуски в них как и прежде будут сменяться каждые две недели.

Драфты до двух побед с ботами мы убираем: все драфты до двух побед будут только с игроками.

Если драфт с игроками и драфт с ботами проводятся по одному выпуску, для них устраиваются разные очереди (тем, кто играл драфт с ботами, не предлагаются при подборе соперников те, кто играл драфт с другими игроками).

Драфты с игроками устроены так же, как лиги: среди ваших соперников могут быть и те, кто играл драфт за другими столами.

Когда вы начинаете драфт с игроками, игра помещает вас за виртуальный стол, и вы ждете, пока не наберется еще семь человек. Как только собралось восемь игроков, все подтверждают свою готовность, и драфт начинается. Он проходит так же, как проходит драфт с ботами: каждый игрок выбирает из своего бустера карту, после чего бустер передается другому игроку. Мы добавили в интерфейс одну предохранительную меру: одно нажатие на карту резервирует ее за вами, но не забирает ее из бустера автоматически. Чтобы забрать карту, вы должны дважды щелкнуть на ней, перетащить в колоду или нажать кнопку «Подтвердить выбор».

Мы обновили интерфейс драфта, чтобы вы видели важную информацию: то, передаете вы бустер направо или налево, а также то, сделали ли свой выбор другие игроки (само собой, вам не показывается, какие именно карты они выбрали).

Чтобы обеспечить приемлемую скорость проведения драфтов с игроками, время на выбор карты у вас будет ограничено, и это время зависит от того, какую по счету карту из какого бустера вы выбираете. Больше всего времени у вас будет на выбор первой карты из первого бустера (75 секунд), но к тому моменту, как вы доберетесь, например, до седьмой карты из третьего бустера, на выбор останется всего 30 секунд. Если вы не выбрали карту до истечения времени, игра выберет ее за вас (если вы зарезервировали карту одним нажатием, то выбрана будет именно эта карта).

После того как драфт будет завершен, вы будете играть матчи с соперниками, также игравшими драфт с игроками. Однако это не обязательно будут люди с вашего стола (такая же система используется в лигах Magic: The Gathering Online, если вы с ней знакомы).

Драфт по «Икории» за наш счет!

Чтобы отпраздновать добавлении функции, о которой нас так давно и так много просили, для этого релиза мы устраиваем две необычные вещи.

Во-первых, и драфты по «Икории» с игроками и до одной победы, и до двух побед будут доступны с 16 апреля.

Во-вторых, первый свой драфт с игроками по «Икории» вы можете сыграть за наш счет — платить не придется! Вы можете выбрать или драфт до одной победы, или до двух побед.

Чтобы получить право на бесплатный драфт с игроками по «Икории», вам нужно будет зайти в игру до 30 апреля.

Обновление названий режимов

Премьер-драфт

Драфт с игроками до одной победы по текущему выпуску, рейтинговый

Рейтинговый драфт -> Быстрый драфт

Драфт с ботами до одной победы, выпуск меняется каждые две недели, рейтинговый

Традиционный драфт -> Традиционный драфт*

Драфт с игроками до трех побед по текущему выпуску, не рейтинговый

*Традиционный драфт теперь проводится только с другими игроками, а не с ботами.

Расписание драфтов «Икория: Логово Исполинов»

16 апреля — июнь 2020 года: Премьер-драфт «Икория»

16 апреля — июнь 2020 года: Традиционный драфт «Икория»

17 апреля — 1 мая: Быстрый драфт «Базовый выпуск 2020»

1 мая — 15 мая: Быстрый драфт «Икория»

15 мая — 29 мая: Быстрый драфт «Война Искры»

Стоимость участия и награды

Традиционный драфт

Мы пробуем для традиционных драфтов новую структуру — нечто похожее на то, что вы можете встретить в местном игровом магазине. В таком драфте вы сыграете три матча и получите призы в зависимости от числа одержанных побед.

Стоимость участия: 1500 самоцветов или 10 000 золотых

лительность турнира: Три матча (вне зависимости от числа побед и поражений)

Награды:

3 победы: 3000 самоцветов, 6 бустеров

2 победы: 1000 самоцветов, 4 бустера

1 или 0 побед: 1 бустер

Премьер-драфт

Мы хотим, чтобы название «Премьер-драфт» отражало его структуру, стоимость участия и принцип распределения наград. Мы вводим для таких драфтов повышенную по сравнению с быстрым драфтом стоимость участия, но и награды в нем выше.

Стоимость участия: 1500 самоцветов или 10 000 золотых

Длительность турнира: до 7 побед или 3 поражений (в зависимости от того, что произойдет раньше)

Награды:

7 побед: 2200 самоцветов, 6 бустеров

6 побед: 1800 самоцветов, 5 бустеров

5 побед: 1600 самоцветов, 4 бустера

4 победы: 1400 самоцветов, 3 бустера

3 победы: 1000 самоцветов, 2 бустера

2 победы: 250 самоцветов, 2 бустера

1 победа: 100 самоцветов, 1 бустер

0 побед: 50 самоцветов, 1 бустер

Быстрый драфт (ранее — рейтинговый драфт)

Для быстрого драфта меняется только название: структура турнира и наград остается той же самой и матчи все еще влияют на ваш рейтинг в формате с колодами из бустеров.

Планы на разработку

Скоро в игре

Если вы искали информацию о выпуске «Икория: Логово Исполинов» и о драфте с игроками, прокрутите статью вверх, но в апрельском обновлении 2020 года вас ждет еще несколько нововведений.

Обновления для FNM дома

Нашим главным приоритетом остается благополучие наших сотрудников, любителей игры и партнеров, поэтому мы продолжаем поддержку безопасной игры на расстоянии для сообществ игроков и магазинов. В дополнение к другим ключевым инициативам, мы продолжаем турниры «FNM дома» в течение мая:

17 апреля: «Икория: Логово Исполинов» — сыграйте любой турнир, чтобы получить приз от местного игрового магазина.

24 апреля: «Синглтон»

1 мая: «Мастер»

8 мая: «Бедняк»

15 мая: историческая «Схватка»

Как и раньше, эти турниры будут бесплатными, а за первую и вторую победу вы получите редкие или раритетные карты. Те же, кто свяжется с местным магазином WPN, участвующим в программе, смогут получить дополнительный промо-код и обменять его на игровые награды. Начиная с апрельского обновления, эти награды будут представлять собой промо-бустеры MTG Arena, вдохновленные, как несложно догадаться, промо-бустерами из местных игровых магазинов.

Вы сможете обменивать по одному коду в неделю, получая по два игровых декоративных предмета: это облики карт, портреты, протекторы и питомцы, некоторые из которых ранее не встречались.

Завсегдатаев FNM мы призываем продолжать общение со своим сообществом и местным магазином в сети. Если же вы никогда не были на Friday Night Magic и хотите познакомиться с местными игроками в Magic — вперед! Цель этих турниров — собрать людей вместе, даже когда они разъединены.

Улучшения интерфейса карт

Если вам показалось, что карты в роликах и на скриншотах выглядят не так, как обычно, то вы правы! В одной только «Икории» появилось двенадцать (!) новых жетонов плюс сложная механика Мутации. К тому же, мы собираемся добавить ряд старых карт (и их механики), так что сейчас самое время оптимизировать отображение карт в матчах.

Фиксированное расположение значков

Улучшенное масштабирование

Меньше «мусора»

Эффекты, которые зависят от значения (Преданность, Адаптация и т. д.) Способности с ключевым словом (Полет, Смертельное касание и т. д.) «Читать дальше» (текст конкретной карты, срабатывающие способности, больше трех ключевых слов и т. д.) / Полученные способности

В разработке

64-битный клиент

Пс-ст! Тем, кто ждет новостей о версии для macOS, стоит обратить внимание на эту часть! Начиная с обновления в июне 2020 года Magic: The Gathering Arena перейдет на 64-битный клиент. Мы продолжим поддержку 32-битного клиента в ходе релиза «Икории» и майского обновления игры, но после этого доступен будет только 64-битный клиент.

macOS

. . . А это означает, что когда мы выйдем на macOS, игра будет совместима с ОС Catalina. Мы работаем с партнерами в Skybox Labs, помогающими нам достичь этой давно ожидаемой цели, и планируем выпустить клиент для macOS к концу лета. Так что, прежде чем спрашивать нас «когда macOS?!», пожалуйста, дождитесь перехода на 64-битный клиент.

Как только у нас будет более конкретная дата релиза, мы непременно в очередной раз заберемся повыше и будем орать во всю глотку.

Куб-драфт

Мы ввели драфт с игроками, и вы понимаете, что это означает . . .

Возможно, вы уже познакомились с «Кубом», играя в «Силед „Куб”» в начале месяца, но вскоре вы сможете сыграть драфт с лучшими из всех карт, доступных в Magic: The Gathering Arena. Как и «Силед „Куб”», «Куб-драфт» будет фантомным турниром, только на этот раз вместо того, чтобы открывать шесть «бустеров», вы будете играть драфт с другими людьми.

В «Кубе» нет понятия редкости, так что в бустерах будет множество редких и раритетных карт для вашей будущей колоды. Разнообразие карт, стратегий и взаимодействий делает каждый драфт увлекательным и уникальным, а по мере того, как мы добавляем в MTG Arena новые карты, будет обновляться и меняться набор для «Куба».

Развитие исторического формата

Сейчас у нас нет никаких конкретных объявлений, но мы хотим еще раз сказать, что продолжим поддержку исторического формата и планируем сделать его более значимым в Magic: The Gathering Arena, расширяя возможности «вечных» форматов.

Мы будем усиливать этот формат и делать его разнообразнее — в частности, добавляя карты, не входящие в «Стандарт» или «Пионер», чтобы формат был интереснее. «Историческая антология 3» планируется к выходу когда-то в мае.

Амонхет: обновление

Работа над выпуском «Амонхет: обновление» идет полным ходом, и его выход планируется на это лето. Вместе с отделом дизайна и разработки Magic мы продолжаем работать над другими обновленными выпусками для «Пионера», но в настоящее время они остаются на стадии концептов.

Этот выпуск, «Историческая антология 3», «Базовый выпуск 2021», Jumpstart, «Расцвет Зендикара» — до конца года недостатка в новых картах точно не ожидается!

На стадии концепта

Мобильная версия

Хотим сразу внести ясность — это огромный труд, и чтобы его закончить, придется немало поработать. Не ждите каких-то значительных новостей до конца осени, но вот что мы можем сказать вам прямо сейчас:

Выход планируется на 2020 год.

У нас будет кроссплатформенная поддержка.

Где бы вы ни играли — на мобильном устройства или на компьютере дома, — у вас будет доступ ко всем вашим картам, колодам, режимам игры и т. д.

Испытания игроков

«Испытания игроков» — это рабочее название для соревновательных турниров, которые будут длиться недолго, но требовать большого мастерства от участников. В них можно будет выиграть значительные призы помимо золота, самоцветов и бустеров. Учитывая нынешние обстоятельства, мы решили ускорить над ними работу, чтобы у вас было больше возможностей для соревновательной игры из дома. Ожидайте новостей в ближайшие недели!

Призы и форматы будут отличаться от знакомых вам «Испытаний метагейма», но турниры все еще будут проводиться по схеме «X побед или Y поражений» (то есть, без плей-офф или швейцарки).

Это будут соревновательные турниры, но от Mythic Point Qualifier будут отличаться тем, что открыты будут для всех без предварительной квалификации.

Кроме того, они не будут входить в программу киберспорта Magic и MPL.

Их цель — обеспечить призовой фонд за счет платы за участие игроков; награды будут зависеть от региона и местных законов.

Шаг очистки

Мы понимаем, что новой информации получилось много, так что надеемся, что вы еще с нами! Обновление «Икория: Логово Исполинов» выходит 16 апреля, и вас ждет новый выпуск карт, новый способ играть драфт, новое мастерство выпуска и значительные улучшения интерфейса. Следите за сведениями о периоде техобслуживания на странице статуса, а если не можете дождаться четверга, то смотрите трансляции 15 апреля: ваши любимые авторы и стримеры получат ранний доступ к выпуску, и новые чудовищные карты впервые попадут к ним в руки, лапы и клыки.