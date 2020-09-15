Приключение ждет

Готовьтесь прокатиться на Великом Вале! Всего через несколько дней выпуск «Расцвет Зендикара» дебютирует в электронной версии игры MTG Arena — мы добавим его в сентябрьском обновлении.

«Расцвет Зендикара»

Зендикар зовет. Путешествие ждет. А еще вас ждут три ежедневных задания и ежедневные и еженедельные награды, потому что все это сбрасывается при выходе нового выпуска, но это к делу не относится. Собирайте отряд искателей приключений, захватите своего любимца-Камня и отправляйтесь навстречу смертоносным опасностям и драгоценным наградам в MTG Arena.

Выпуск «Расцвет Зендикара» добавит в MTG Arena 280 карт, и если вы не следили за знакомством с картами, то все их вы можете посмотреть в галерее здесь. Также вы сможете пополнить свою коллекцию вариантами карт с парадным обликом и альтернативными иллюстрациями. Некоторые из них можно будет напрямую купить в магазине с четверга, другие будут доступны в игровых событиях, которые начнутся в октябре.

Экспедиции и карты из списка в MTG Arena не добавляются. Все это мощные карты, которые полностью сломали бы баланс в форматах.

Что же касается замечательных земель с полноформатными иллюстрациями, то их можно будет получить в коллекцию таким же образом, как облики карт из серии монстров Годзиллы, из выпуска «Икория: Логово Исполинов». В течение некоторого времени при покупке наборов как минимум из шести бустеров «Расцвета Зендикара» или при участии в драфте или «силеде» по «Расцвету Зендикара» вы будете получать экземпляры полноформатных базовых земель из этого выпуска (разумеется, с защитой от дубликатов). Кстати... Это включает в себя и набор предзаказа Джейса!

Читайте статью дальше, чтобы узнать подробности.

Самовыражайтесь

В «Расцвете Зендикара» мы добавляем забавную новую возможность — настроить игровые эмоции. В дополнение к опциям по умолчанию игроки смогут разблокировать дополнительные эмоции при помощи пропуска мастерства «Расцвет Зендикара» и в некоторых игровых событиях.

Когда эмоции добавлены в коллекцию, их доступный в партии набор можно менять на странице профиля, рядом с выбором портрета и питомца. И не волнуйтесь, выбирать самые любимые не придется, — эмоций можно добавить сколько угодно! Если вы выберете все, что есть, то в партии сможете прокручивать их при помощи стрелочек.

Механики

Ветеран-первопроходец Мэтт Табак уже выложил руководство по инструментам и ресурсам, которые будут у вас в распоряжении для исследования небесных анклавов. Читайте статью про механики «Расцвета Зендикара», а мы расскажем про несколько моментов, которые относятся к электронной версии исследования подземелий.

Двусторонние карты с выбором

Новинка выпуска «Расцвет Зендикара» — двусторонние карты с выбором (ДКСВ). В отличие от предыдущих двусторонних карт с трансформацией, ДКСВ можно разыграть и передней, и задней лицевой стороной вверх, а способностей трансформации у них нет. В MTG Arena на ДКСВ можно навести указатель мыши, чтобы посмотреть обратную сторону. Также задняя лицевая сторона каждой ДКСВ показывается вам, когда вы набираете начальную руку, чтобы вам проще было принимать решение о пересдаче.

Отряд

Мы все знаем, что одному идти опасно, поэтому с новой механикой отряда вы можете взять с собой всю вашу команду искателей приключений. В вашем отряде может быть не более одного Бродяги, Воина, Священника и Чародея, и при этом автоматически берется максимально возможный размер отряда. У карт, которые используют механику отряда, есть значок, показывающий ваш текущий размер отряда, а если навести на него указатель мыши, то всплывающее окно покажет дополнительную информацию (например, какие роли еще можно добавить в отряд).

Землепад

Эта знаковая для Зендикара механика срабатывает, когда земля выходит на поле битвы под вашим контролем. В MTG Arena вы увидите, как над источником сработавшей способности Землепада вздымается зендикарский ландшафт.

Усилитель

Эта способность уже появлялась в «Доминарии», и вот теперь она возвращается в Стандарт, усиливая ваши заклинания, когда у вас есть мана на оплату дополнительной стоимости. Для заклинаний, получивших усилитель, и их срабатывающих способностей показывает графика, подчеркивающая их дополнительный эффект.

Расписание турниров по «Расцвету Зендикара»

Премьер-драфт: 17 сентября — зима 2020 г.

Силед: 17 сентября — 2 октября

Стандарт — испытание метагейма: 26–29 сентября

Быстрый драфт: 2–16 октября

Собранная колода «Расцвет Зендикара»: 3–6 октября

Ротация 2020 года и обновление

Приключения — не единственное, что ждет нас с появлением «Расцвета Зендикара»! 17 сентября произойдет ротация формата «Стандарт». «Базовый выпуск 2020», «Гильдии Равники», «Верность Равники» и «Война Искры» продолжат показывать себя в исторических форматах, а в Стандарте появится совершенно новый метагейм. Чтобы помочь вам начать, мы не только предлагаем игрокам, которые зайдут в игру после 17 сентября, подарок обновления, но и добавляем дополнительные награды в мастерство выпуска «Расцвет Зендикара» — и для них не нужен будет пропуск мастерства!

Важные моменты

Чтобы получить право на награды, пользователь должен создать учетную запись MTG Arena и войти в нее до 17 сентября включительно.

Отдельные карты взяты из текущих выпусков для формата «Стандарт» по состоянию на 17 сентября 2020 г.

Не более одной (1) активации на учетную запись MTG Arena.

Подарок обновления*

10 редких или раритетных ОНК

Награды мастерства за обновление

Уровень 3: 2 отдельные наградные необычные карты (ОНК) выпуска «Расцвет Зендикара»

Уровень 5: 1 бустер «Расцвет Зендикара» и 1 раритетная ОНК «Расцвет Зендикара»

Уровень 7: 2 необычные ОНК «Расцвет Зендикара»

Уровень 11: 2 необычные ОНК «Расцвет Зендикара»

Уровень 15: 1 бустер «Расцвет Зендикара» и 1 раритетная ОНК «Расцвет Зендикара»

Уровень 17: 2 необычные ОНК «Расцвет Зендикара»

Уровень 21: 2 необычные ОНК «Расцвет Зендикара»

Уровень 25: 1 бустер «Расцвет Зендикара» и 1 раритетная ОНК «Расцвет Зендикара»

Уровень 31: базовые протекторы «Стандарт 2020»

Опять же, чтобы иметь право на получение наград за обновление, вы должны создать и войти в вашу учетную запись до выхода «Расцвета Зендикара»!

*Игроки спрашивали нас, как добавить в коллекцию базовые земли «Амонхет: Обновление» (не полноформатные), поскольку в августовском обновлении мы про это забыли. Эти земли также будут предоставлены в рамках подарка за обновление 17 сентября.

План релизов на 2021 год

В рамках нашего зендикарского дебюта мы рассказали, какие выпуски выходят для Magic: The Gathering в 2021 году. В MTG Arena будут поддерживаться все выпуски «Стандарта» (в том числе Adventures in the Forgotten Realms и оба выпуска «Иннистрад»). Time Spiral Remastered и Modern Horizons 2 будут доступны только в настольной версии, но мы работаем надо дополнительными материалами для MTG Arena, среди которых Pioneer Masters, «Историческая антология IV» и Kaladesh Remastered.

Планы на разработку

В разработке

Мобильная версия

Как мы уже говорили на презентации «Расцвета Зендикара», скоро она выйдет. В нашем плане релизов она по-прежнему находится в разделе «В разработке», потому что раздел «Скоро в игре» — это, как правило, функции, которые мы готовы добавить в ближайшем обновлении, а это все-таки еще не настолько скоро. И тем не менее, каждый месяц приближает нас к выходу MTG Arena на мобильных устройствах. Мы планируем с самого релиза поддерживать и iOS, и Android. Вы можете ожидать все те же форматы, функции и коллекции, к которым у вас сейчас есть доступ на компьютерах.

Kaladesh Remastered

Это история из двух частей: в нее входят выпуски Kaladesh Remastered и Pioneer Masters. Как вы могли заметить, первый выпуск мы добавили в раздел «В разработке», а второй вернули на стадию концепции. Давайте разберемся, почему.

Работая над выпуском «Амонхет: Обновление», мы многому научились, и хотим применить полученные знания как можно скорее.

После Jumpstart, «Амонхет: Обновление» и турнира Mythic Invitational у нас сложилось неплохое понимание уровня силы карт в историческом формате, и мы считаем, что сейчас самое подходящее время вернуть в MTG Arena карты из «Каладеша» и «Эфирного Бунта».

При этом это все еще шаг в сторону «Пионера»!

Один из самых значительных выводов из выпуска «Амонхет: Обновление» — это то, как игроки взаимодействуют с новым выпуском и добавляют карты к себе в коллекцию. Судя по данным исторических форматов, бустеры «Амонхет: Обновление» в игровом магазине приобретало примерно столько же игроков, сколько играло в исторический формат с собранной колодой. Тут цифры сходятся. Но удивило нас то, сколько игроков играло в драфтах и «силедах» по «Амонхету: Обновление». Эта цифра намного превзошла наши ожидания, и она стирает грань между игроками в «Стандарт» и исторический формат.

Блок «Каладеш» был известен своим быстрым и увлекательным форматом с колодами из бустеров и мощными картами для собранных колод, так что мы развиваем успех исторического формата, заложенного в этом году.

Выпуск Kaladesh Remastered должен выйти к концу этого года.

На стадии концепта

Pioneer Masters

Как мы уже говорили, мы вернули Pioneer Masters на стадию концепта, чтобы воспользоваться всем, чему научились с релизом «Амонхет: Обновление» и, вероятно, научимся с релизом Kaladesh Remastered. Изначально мы задумывали Pioneer Masters как источник карт, необходимых для собранных колод. Сохраняя этот принцип в целом, мы теперь хотим тщательно протестировать выпуск, чтобы убедиться, что и в форматах с колодами из бустеров играть будет так же интересно. Мы считаем, что это дополнительное время и работа помогут сделать Pioneer Masters лучше, но его релиз в результате смещается на 2021 год.

Шаг очистки

«Расцвет Зендикара» (и многое другое) приходит в игру в этот четверг, 17 сентября. Следите за страницей статуса, чтобы быть в курсе о времени техобслуживания и, как всегда, читайте @MTG_Arena в Twitter, чтобы узнать еще больше новостей.

Уже не можете больше ждать? Смотрите стримы события с ранним доступом в среду, 16 сентября, когда ваши любимые стримеры и создатели контента будут целый день демонстрировать новый сет и новый метагейм.

P.S.: И не забудьте сделать предзаказ!