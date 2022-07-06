За горизонтом

Вы уже познакомились с картами, узнали подробности механик и даже смогли увидеть новый выпуск карт в действии во время раннего доступа. В этот четверг выпуск «Горизонты Алхимии: Врата Балдура» (код выпуска: HBG) предстанет во всем своем блеске: с новыми картами, механиками и заново сбалансированными версиями существующих карт — все для уникальных динамичных партий, которые возможны только в MTG Arena.

Помимо основных принципов, определявших «Алхимию» с момента ее создания, в выпуске «Горизонты Алхимии: Врата Балдура» нас ждала новая уникальная задача: превратить выпуск, предназначенный для настольной игры в «вечном» формате с участием нескольких игроков в увлекательный и быстрый цифровой выпуск для игр один на один как в «Стандарте», так и историческом формате. Нам предстояла огромная работа, но мы знали, что оно того стоит. Ведь мы любим «Врата Балдура» и вселенную D&D. А еще историческую «Схватку» — и наши игроки тоже к ней неравнодушны.

Именно историческая «Схватка» побудила нас сохранить как можно больше от «Командира» и постараться включить максимальное возможное количество карт из выпуска «Легенды Командира: Битва за Врата Балдура». Некоторые карты получили «изменения первого дня», чтобы лучше вписаться в цифровые игры один на один, но эти изменения были относительно малыми. Большая часть карт выпуска «Легенды Командира: Битва за Врата Балдура» должна остаться прежней.

Разумеется, это не был бы выпуск «Алхимии» без новых карт, созданных специально для электронной версии игры. Вы легко отличите их по символу с буквой «А» в середине нижней части карты на месте голографической метки. Эти карты используют цифровые механики для MTG Arena, включая новинки в духе выпуска «Легенды Командира: Битва за Врата Балдура»: благоволение, Парная команда и Специализация.

Мы уже рассказывали о работе этих механик, но сегодня нам хотелось бы подробнее поговорить о Специализации. Специализация — наша интерпретация механики Предыстории, так что вы сможете использовать карты со Специализацией в качестве командира в «Схватке». Если вы выбираете карту со Специализацией в качестве командира, вам нужно будет выбрать цветовую специализацию, даже если карта одноцветная. Вам будет предложено выбрать цвет на диаграмме цветов в редакторе колоды. Затем, на основе этого выбора, к вашей коллекции будет автоматически применен фильтр соответствия правилам цветовой идентификации «Схватки». Если вы отклоните запрос без выбора цветовой специализации, карта будет удалена из слота командира. Если вы не уверены, что подразумевает под собой специализация, вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши (или коснуться карты и удерживать ее) по любой карте со Специализацией в вашей коллекции и выбрать соответствующий пункт.

И, наконец, чтобы вы получили полноценные впечатления от выпуска «Горизонты Алхимии: Битва за Врата Балдура», а также от форматов «Драфт» и «Силед», мы добавили в него карты из прошлогоднего выпуска «Dungeons & Dragons: Приключения в Забытых Королевствах».

Как хорошо, что выпуск включает [autocard]«Бездонную Сумку»[/autocard], потому что новинок будет много. Неважно, хотите вы ввязаться в «Схватку», похвастаться мастерством выпуска или собрать в «Драфте» колоду на бросание кубиков, выпуску «Горизонты Алхимии: Врата Балдура» есть, что вам предложить, чтобы повеселиться в ожидании выпуска «Сплоченная Доминария».

MTG Arena набирает обороты

В самом начале MTG Arena поддерживала только один формат с собранной колодой — «Стандарт». Спустя несколько лет форматов оставалось всего два: «Стандарт» и исторический. Но в прошлом году мы увеличили количество форматов с собранной колодой вдвое. Теперь вы можете играть в «Стандарте», историческом, а также в форматах «Алхимия» и «Исследователь».

Мы тоже являемся игроками в Magic, и нам очень приятно делиться с вами нововведениями Magic, которые существуют только в рамках MTG Arena, а также расширять игру с помощью нового опыта. Одно из величайших достоинств Magic — самые разные способы играть с самыми разными людьми. Опытный вы игрок или новичок, играете в настольную или электронную версию, любите один формат или другой, мы рады, что вы являетесь частью Magic!

Разумеется, с расширением приходят и новые потребности! Мы ценим все основные форматы и хотим заверить вас, что в MTG Arena появится контент для каждого из них. Вот что ждет вас в этом году:

В первую очередь с выпуском «Горизонты Алхимии: Врата Балдура» на этой неделе появятся новые и заново сбалансированные карты для «Алхимии» и исторического формата (подробности смотрите ниже)!

Позднее этим летом мы представим вам два набор серии «Антологии»: Набор «Антология исследования 1» будет включать в себя 20 карт, легальных в формате «Исследователь», от известных и мощных до необычных и любимых игроками. Набор «Историческая антология 6» будет включать в себя 20 карт, легальных только в историческом формате и расширяющих его возможности.

Для любителей «Стандарта», которые хотят пополнить коллекцию перед ротацией, в течение нескольких недель мы устроим дополнительные премьер-драфты, посвященные выпускам прошлого года, начиная с выпуска «Иннистрад: Полночная Охота».

Выпуск «Сплоченная Доминария» принесет множество новинок во все форматы этой осенью, а в конце года состоится релиз выпуска «Война Братьев».

Через несколько недель после каждого из этих выпусков последует дополнительный релиз карт «Алхимии».

Ни один выпуск и ни одна антология не сможет поддерживаться сразу во всех режимах Magic, однако мы хотим обеспечить игроков свежими и увлекательными материалами в каждом из форматов. Расскажите нам, чего вы ждете больше всего!

Изменения баланса

С релизом выпуска «Горизонты Алхимии: Врата Балдура» мы также изменим баланс некоторых карт «Алхимии» и исторического формата.

Первая часть изменений касается некоторых мощных карт популярных архетипов исторического формата. Колоды, основанные на заклинаниях Иззетов (обычно содержащие карту [autocard]«Феникс Дуги Света»[/autocard]), и колоды, основанные на пожертвовании фишек Еды, долгое время являлись основой метагейма исторического формата. Очень часто эти архетипы вытесняли из игры другие, благодаря своей силе и гибкости. Мы согласны с тем, что стабильность может быть преимуществом в неротирующихся форматах, но она также может остановить всяческое развитие. А исторический формат является гораздо более гибким, чем, например, верный настольной версии «Исследователь».

Мы хотим прояснить, что цель этих изменений заключается не в искоренении этих архетипов, но в создании пространства для изобретения новых конкурентных стратегий. Мы надеемся, что в историческом формате появится больше возможностей, а общее количество стратегий увеличится.

Вторая часть изменений посвящена усилению нескольких архетипов, которые пока не смогли полностью раскрыться в формате «Алхимия». Колоды, основанные на заклинаниях, и колоды, основанные на жетонах +1/+1, еще не достигли большого успеха, но эти изменения дадут им шанс в последние месяцы перед ротацией, когда из игры выйдут ключевые карты поддержки и карты, вокруг которых строятся колоды.

Также в формате «Алхимия» становится запрещена одна карта — [autocard]«Ухмыляющийся Игнус»[/autocard]. Недавно «Ухмыляющийся Игнус» стал ключевой картой в мощной комбо-колоде. Мы рассматривали возможность изменить баланс «Ухмыляющегося Игнуса», однако после ряда попыток стало понятно, что есть всего два решения: полностью убрать карту из формата или превратить ее в нечто совсем другое. В подобных ситуациях наиболее уместно запретить карту.

Исторический формат располагает большим количеством надежных способов прервать или предотвратить это комбо, поэтому карта не будет запрещена. Мы продолжим следить за этой ситуацией и игровыми показателями и вмешаемся, если это будет необходимо.

Подробности о причинах этих изменений вы можете найти в статье о списке запрещенных и ограниченных карт.

Приближение обновления

Релиз выпуска «Горизонты Алхимии: Врата Балдура» становится нашим первым шагом на пути к ротации «Стандарта», которая произойдет этой осенью. Если для вас эти слова звучат странно, посмотрите наше полное руководство к обновлению и ротации. А мы пока кратко напомним, что ждет вас с этим релизом.

Обновленные колоды новичков : Эти колоды будут состоять только из карт выпуска «Иннистрад: Полночная Охота» и более новых, так что они останутся легальными в «Стандарте» и «Алхимии» после ротации. Игроки, которые получили прошлые обновленные колоды новичков, автоматически получат те карты, которые они еще не собрали

: Эти колоды будут состоять только из карт выпуска «Иннистрад: Полночная Охота» и более новых, так что они останутся легальными в «Стандарте» и «Алхимии» после ротации. Игроки, которые получили прошлые обновленные колоды новичков, автоматически получат те карты, которые они еще не собрали Новое событие «Присоединяйтесь!» Бустеры: Бустеры, использующие темы из ротирующихся выпусков, будут сняты с продажи, а содержимое оставшихся бустеров будет пересмотрено — в них будут только карты, которые не попадут в ротацию. И это в дополнение к обычному добавлению новых бустеров, в которых будут представлены материалы из выпуска «Горизонты Алхимии: Врата Балдура».

Бустеры, использующие темы из ротирующихся выпусков, будут сняты с продажи, а содержимое оставшихся бустеров будет пересмотрено — в них будут только карты, которые не попадут в ротацию. И это в дополнение к обычному добавлению новых бустеров, в которых будут представлены материалы из выпуска «Горизонты Алхимии: Врата Балдура». Обновленные отдельные наградные карты (ОНК): Игроки будут получать только те ОНК, которые останутся легальными в «Стандарте» или «Алхимии» после ротации (начиная с выпуска «Иннистрад: Полночная Охота»).

Игроки будут получать только те ОНК, которые останутся легальными в «Стандарте» или «Алхимии» после ротации (начиная с выпуска «Иннистрад: Полночная Охота»). Быстрый драфт: В настоящий момент события в формате «Быстрый драфт» будут проводиться с картами выпусков, начиная с выпуска «Иннистрад: Полночная Охота», чтобы игроки могли использовать полученные карты в форматах «Стандарт» и «Алхимия» после ротации.

Ротация состоится через несколько месяцев, и мы хотим обеспечить вас наградами, которыми вы еще долго сможете пользоваться в игре. Информация о дополнительных наградах за обновление будет опубликована в августе.

Горизонты Алхимии: Врата Балдура

Выпуск «Горизонты Алхимии: Врата Балдура» станет доступен 7 июля. Следите за нашей страницей статуса, где мы публикуем информацию о периодах техобслуживания и статусе игры, и изучайте новые объявления, чтобы не пропустить свежие новости о грядущих событиях и предложениях в магазине.