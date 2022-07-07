Формат «Исследователь» впервые пополнится дополнительными картами, которые станут доступны с 28 июля. Антология «Исследователя» 1 включает подборку карт из наиболее популярных колод формата «Пионер» и другие культовые и популярные карты, которые расширят формат «Исследователь» и сделают его еще увлекательнее!

Стоимость набора Bundle: 4000 самоцветов или 25 0000 золота

Набор Bundle в продаже: с 28 июля 2022 г. по 5 октября 2022 г.

После указанной даты у игроков по-прежнему будет возможность создать эти карты, используя джокеров соответствующей категории редкости.

Легальность: Антология «Исследователя» 1 будет легальна в формате «Исследователь» и историческом формате сразу после выхода.

Белый

Избранный Гоплит Поднять Предков

Синий

Одушевление Артефакта Скиталец из Гробницы

Черный

Калитас, Предатель Гетов Рожденный из Тени Апостол Порченое Лекарство

Красный

Алиша, Улыбнувшаяся Смерти Обжигающая Кровь

Боевой Раж Темуров Сила Титана

Зеленый

Назад к Природе Эльфийский Мистик Неутомимый Следопыт

Многоцветные

Гоплит-Битвознатец Осадный Носорог

Кровавые Игры Высочайший Вердикт

Артефакты

Ангарный Ходун

Земли