Формат «Исследователь» впервые пополнится дополнительными картами, которые станут доступны с 28 июля. Антология «Исследователя» 1 включает подборку карт из наиболее популярных колод формата «Пионер» и другие культовые и популярные карты, которые расширят формат «Исследователь» и сделают его еще увлекательнее!

Стоимость набора Bundle: 4000 самоцветов или 25 0000 золота

Набор Bundle в продаже: с 28 июля 2022 г. по 5 октября 2022 г.

  • После указанной даты у игроков по-прежнему будет возможность создать эти карты, используя джокеров соответствующей категории редкости.

Легальность: Антология «Исследователя» 1 будет легальна в формате «Исследователь» и историческом формате сразу после выхода.

Белый

Избранный Гоплит
Избранный Гоплит
 
Поднять Предков
Поднять Предков

Синий

Одушевление Артефакта
Одушевление Артефакта
 
Скиталец из Гробницы
Скиталец из Гробницы

Черный

Калитас, Предатель Гетов
Калитас, Предатель Гетов
 
Рожденный из Тени Апостол
Рожденный из Тени Апостол
 
Порченое Лекарство
Порченое Лекарство

Красный

Алиша, Улыбнувшаяся Смерти
Алиша, Улыбнувшаяся Смерти
 
Обжигающая Кровь
Обжигающая Кровь
Боевой Раж Темуров
Боевой Раж Темуров
 
Сила Титана
Сила Титана

Зеленый

Назад к Природе
Назад к Природе
 
Эльфийский Мистик
Эльфийский Мистик
 
Неутомимый Следопыт
Неутомимый Следопыт

Многоцветные

Гоплит-Битвознатец
Гоплит-Битвознатец
 
Осадный Носорог
Осадный Носорог
Кровавые Игры
Кровавые Игры
 
Высочайший Вердикт
Высочайший Вердикт

Артефакты

Ангарный Ходун
Ангарный Ходун

Земли

Цитадель Темной Стали
Цитадель Темной Стали