News / MTG Arena
Новые колоды и новые возможности для игры — встречайте Антологию «Исследователя» 1
Формат «Исследователь» впервые пополнится дополнительными картами, которые станут доступны с 28 июля. Антология «Исследователя» 1 включает подборку карт из наиболее популярных колод формата «Пионер» и другие культовые и популярные карты, которые расширят формат «Исследователь» и сделают его еще увлекательнее!
Стоимость набора Bundle: 4000 самоцветов или 25 0000 золота
Набор Bundle в продаже: с 28 июля 2022 г. по 5 октября 2022 г.
- После указанной даты у игроков по-прежнему будет возможность создать эти карты, используя джокеров соответствующей категории редкости.
Легальность: Антология «Исследователя» 1 будет легальна в формате «Исследователь» и историческом формате сразу после выхода.