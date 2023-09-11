Приближается уже пятая годовщина Magic: The Gathering Arena, и в связи с этим нам хотелось бы взглянуть на текущее состояние форматов с собранной колодой и поговорить о нашем подходе к ним.

Когда MTG Arena впервые увидела свет, у нас был только один формат с собранной колодой — «Стандарт». Теперь, пять лет спустя, мы поддерживаем уже шесть форматов — получается, с каждым годом в игре появлялся новый формат. За это время в нашу игру пришли миллионы игроков в Magic . Некоторые из них имеют за плечами многолетний опыт игры в Magic , в то время как другие только-только начинают осваивать игру. Некоторые игроки больше любят постоянно меняющийся метагейм, который требует постоянной доработки колод и поиска новых решений, в то время как другим по душе стабильный формат, в котором они могут успешно играть одной и той же колодой на протяжении нескольких лет. Широчайшая игровая аудитория MTG Arena — один из ключевых факторов успеха нашей игры; каждый игрок сможет найти в Arena именно то, что больше всего привлекает его в Magic.

Наша задача — поддерживать как можно больше вариантов игры без ущерба для поиска подходящих соперников. Именно этот момент является определяющим в нашем подходе к форматам с собранной колодой. Соблюдение баланса в данном случае является очень важной задачей: с одной стороны, игроки хотят видеть больше режимов игры (а это зачастую требует введения новых форматов); с другой стороны, слишком большое количество доступных форматов неизбежно повлечет за собой сокращение количества активных игроков в каждом из них, в результате чего игрокам придется дольше ждать подбора подходящего оппонента; в ряде случаев в паре соперников вынужденно окажутся игроки разных рангов.

Во избежание этих проблем мы стараемся предложить игрокам сбалансированный набор форматов, максимально охватывающих потребности всей нашей аудитории, но при этом не плодить слишком много форматов, чтобы система поиска соперников работала по-прежнему быстро и эффективно.

Настольные и цифровые форматы; форматы с ротацией и без нее

Мы располагаем наши основные форматы вдоль двух осей: настольные/цифровые форматы и форматы с ротацией/без ротации.

(«Схватка» здесь стоит немного особняком, и подробнее мы поговорим о ней далее.)

В случае с настольными форматами наш главный приоритет — максимально точное соответствие настольной версии Magic, поскольку мы знаем, что это очень важно для наших игроков. В случае «Стандарта» это соответствие является стопроцентным; что касается формата «Исследователь», который базируется на формате «Пионер», мы работаем в направлении поддержки как минимум всех карт, более-менее активно используемых в метагейме. При необходимости для поддержания баланса необходимо запрещать те или иные карты, и в этом случае запреты конкретных карт в Arena полностью соответствуют настольной версии Magic. Эти форматы отлично подходят игрокам, которые играют как в настольную версию Magic, так и в MTG Arena, а также игрокам, которые начали играть в настольную версию и хотели бы продолжить играть в цифровую версию Magic в знакомом окружении.

Цифровые форматы, в свою очередь, позволяют использовать все преимущества цифровой «природы» MTG Arena, и в них мы можем задействовать инструменты, применимые только к электронной версии игры. Игровой процесс в цифровом окружении отличается от настольных игр — в первую очередь значительно бОльшим количеством сыгранных в общей сложности партий и легкостью обмена информацией между игроками, что, в свою очередь, позволяет быстрее стабилизировать метагейм или выявить какие-то проблемные моменты. Во многих цифровых играх используются различные способы коррекции метагейма, и цифровые форматы MTG Arena позволяют задействовать эти инструменты в Magic.

В наших цифровых форматах, таких как «Алхимия» и исторический формат, мы можем использовать такие инструменты, как изменение баланса карт или выпуск дополнительного контента, что позволяет поддерживать максимально разнообразный и «здоровый» метагейм. Наши данные подтверждают, что эти инструменты помогают нам достичь наших целей и сделать эти форматы максимально привлекательными для игроков, предпочитающих Magic в его цифровом воплощении.

Мы и далее будем поддерживать настольные форматы, поскольку соответствие этих форматов в MtG: Arena их настольным аналогам является определяющим фактором для многих наших игроков. Также мы видим, что многие игроки предпочитают цифровые форматы, и мы продолжим анализировать свои данные и использовать имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы предоставить этим игрокам максимально разнообразную, здоровую и динамично развивающуюся игровую среду.

Подробнее о каждом из форматов

Здесь приведено распределение игроков по основным форматам MTG Arena за последний месяц. События здесь не учтены; приводятся только совокупные данные по сыгранным матчам в режиме обычной и рейтинговой игры (как матчи из 1 дуэли, так и матчи до 2 побед).

Как видно, распределение игроков по форматам достаточно равномерное, хотя эта картина может и не соответствовать вашему личному игровому опыту. У всех игроков свои вкусы; всякое игровое сообщество имеет свои предпочтения, так что это абсолютно ожидаемо. Всегда важно помнить, что единственно «правильного» способа игры в Magic просто не существует, и наша задача как разработчиков MTG Arena — предоставить возможности комфортной игры как можно более широкой игровой аудитории. Мы стараемся охватить всю нашу аудиторию и выделяем больше времени и ресурсов для работы над теми аспектами игры, которые затрагивают большее количество игроков. Мы довольны тем, что в MtG: Arena существует множество способов играть в Magic, и мы стремимся максимально поддерживать это разнообразие, однако мы не можем сделать все и сразу.

формат «Стандартный»

Позиционирование в MTG Arena: точный аналог настольного формата с ротацией раз в три года в целях регулярного и постепенного обновления метагейма.

«Стандарт» — самый популярный формат в MTG Arena; именно в этом формате было сыграно больше всего матчей (обычная игра, рейтинговая игра и т. д.). На диаграмме изображено состояние формата перед ротацией, и можно видеть, что доля матчей в «Стандарте» немного уменьшается, а доля матчей в историческом и других форматах незначительно возрастает. Тем не менее, невзирая на эту цикличность, «Стандарт» остается лидирующим форматом.

Начиная с этого года мы расширяем период ротации в «Стандарте», который отныне составляет три года. Мы полагаем, что эти изменения будут способствовать повышению разнообразия формата за счет большего количества конкурентоспособных архетипов, а также благотворно скажутся на его стабильности. (Подробнее об этом можно узнать из нашей статьи об оживлении «Стандарта».)

«Стандарт» в MTG Arena полностью идентичен аналогичному настольному формату — в цифровой версии формата в точности те же правила, легальные и запрещенные карты и т. п. Это отличный формат для игроков, которым важно точное соответствие настольному формату, а также для тех, кто предпочитает более стабильный метагейм, в котором популярные архетипы меняются не столь часто. В целом это прекрасный формат для всех наших игроков.

формат «Исследователь»

Позиционирование в MTG Arena: настольный формат, базирующийся на формате «Пионер» и стабильно приближающийся к нему.

Формат «Исследователь» базируется на формате «Пионер», и хотя в нем присутствуют не все карты, доступные в настольном формате, в нем используются те же правила и списки запрещенных карт, что и в «Пионере». Все изменения формата «Пионер» отражаются и в «Исследователе». Мы продолжаем расширять набор доступных карт, в первую очередь включая карты, которые важны для соревновательного метагейма, но также мы не обходим вниманием и некоторые другие интересные карты, популярные среди более казуальных игроков.

Когда в прошлом году мы ввели формат «Исследователь», мы подчеркнули, что для приведения его в полное соответствие с соревновательным форматом «Пионер» потребуется несколько лет, и пока что мы укладываемся в этот график. Мы надеемся, что сможем достичь поставленной цели к концу 2024 г. или началу 2025 г. с релизом выпуска Pioneer Masters. Мы понимаем, что поклонникам формата «Исследователь» хотелось бы, чтобы это произошло поскорее, но, как показывает вышеприведенная диаграмма, значительная доля нашей игровой аудитории распределена по другим форматам, и мы тоже должны распределять свои ресурсы и время соответствующим образом.

На текущий момент в «Исследователе» поддерживается множество соревновательных архетипов формата «Пионер»; многие другие колоды также остаются вполне играбельными с учетом замены не самых ключевых карт на уже доступные аналоги. Ближе к концу этого года в формат «Исследователь» добавится выпуск «Ханы Таркира», благодаря чему возможности игроков для создания колод расширятся благодаря таким картам, как «Плаванье за Сокровищами», «Поиски во Времени», ряду ключевых существ с Выкапыванием и т. д.

Алхимия

Позиционирование в MTG Arena: цифровой формат с ротацией раз в два года с наиболее динамично развивающимся метагеймом.

Когда мы совместно с отделом дизайна Magic работали над управлением форматами в MTG Arena на начальном этапе становления нашей игры, уже было ясно, что многие игроки в MTG Arena и поклонники настольной версию Magic смотрят на формат с ротацией с совершенно разных сторон. Игроки в настольную версию Magic постоянно ратовали за бОльшую стабильность, в то время как игроки в цифровую версию хотели бы видеть формат значительно более динамичным. Именно это и побудило нас создать формат «Алхимия» — цифровой динамичный формат, в котором мы могли бы задействовать цифровые инструменты для его балансировки.

«Алхимия» также дает возможность разработчикам MTG Arena сотрудничать с дизайнерами Magic и выявлять новые взаимодействия карт, которые мы могли бы легко реализовать в MTG Arena. Кроме того, поскольку эти карты предназначены исключительно для MTG Arena, совместно с дизайнерами Magic мы можем при необходимости изменять текст уже существующих карт — благодаря этому добавлять в формат «Алхимия» новые карты значительно проще, чем в любой другой формат, особенно при добавлении карт из старых выпусков, которые должны быть сохранены в первозданном виде.

Пока что положение дел с «Алхимией» нас вполне устраивает. Метагейм в этом формате постоянно меняется практически каждую неделю. Мы полагаем, что у нас получился очень интересный и увлекательный формат, и наши данные являются тому подтверждением — все больше игроков (как новичков, так и ветеранов) пробуют в «Алхимии» свои силы.

С релизом выпуска «Дебри Элдраина» в этом году различия между «Алхимией» и «Стандартом» станут еще заметнее, поскольку «Стандарт» переходит на ротацию раз в три года, а в «Алхимии» ротация по-прежнему будет осуществляться раз в два года (подробнее об этом можно прочесть в нашей статье об изменениях в «Стандарте» и «Алхимии» в MTG Arena). Это поможет разграничить целевые аудитории каждого формата: «Алхимия» по-прежнему будет обеспечивать динамичный, разнообразный и сбалансированный метагейм, который должен привлекать как новичков, так и опытных игроков, предпочитающих цифровую игровую среду, в то время как «Стандарт» останется точным аналогом настольной версии Magic.

Исторический формат

Позиционирование в MTG Arena: цифровой формат без ротации, в котором используется набор карт, вручную отобранных разработчиками с целью обеспечения баланса и разнообразия метагейма.

Исторический формат появился несколько лет назад как «возможность играть всеми картами, доступными в MTG Arena» с планом постепенного добавления в формат вручную отобранных карт в целях формирования особенного уникального метагейма со своими собственными архетипами. Мы очень рады тому, что со временем он эволюционировал в очень увлекательный и разнообразный формат, который в плане силы карт занимает промежуточную нишу между «Пионером» и «Модерном».

Больше всего нас радует огромное разнообразие этого формата со множеством тематических колод, таких как Святилища, Щепки или даже колоды, сочетающие тематики Universes Beyond с уже устоявшимися архетипами. Значительное количество приверженцев исторического формата, второго по популярности на текущий момент и продолжающего привлекать новых игроков, свидетельствует о том, что наш замысел вполне удался.

В начале своего становления исторический формат претерпел несколько значительных изменений, поскольку добавление Мистического Архива из выпуска «Стриксхейвен: Школа Магов», оригинального Jumpstart и других нововведений настольной версии значительно повлияли на устоявшийся метагейм. В дальнейшем мы планируем более тщательно отбирать новые карты для исторического формата, поскольку мы полагаем, что он находится в хорошем состоянии и не нуждается в значительных переменах.

Несомненно, последующие нововведения, такие как добавление выпуска «Горизонты Модерна 3», окажут значительное влияние на исторический формат, дополнив его многими новыми мощными картами. Тем не менее, нас вполне устраивает та ниша, которую в данный момент занимает исторический формат в плане силы колод, и мы хотели бы по возможности избежать сильных «потрясений». Поэтому мы продолжим вручную отбирать новые карты для этого формата, как, например, в случае с заблаговременно запрещенными картами из «Чарующих Сказок». В целом мы стремимся к тому, чтобы исторический формат оставался сбалансированным, разнообразным и увлекательным для самого широкого круга игроков.

«Схватка» и историческая «Схватка»

Позиционирование в MTG Arena: увлекательный казуальный формат с колодами формата «Синглтон», построенными вокруг Командиров.

Когда мы в предыдущий раз обсуждали форматы, мы в основном говорили о четырех основных форматах MTG Arena, и у многих игроков возникло недопонимание относительно того, какое место в Arena занимает их любимый формат «Схватка». За последний год или около того «Схватка» значительно прибавила в популярности, и теперь поклонники этого формата составляют вполне ощутимую долю от нашей общей аудитории. Все больше и больше игроков теперь считают «Схватку» своим основным форматом, а не «десертом» в дополнение к «основному блюду». Приведенные выше данные о сыгранных матчах объединяют «Схватку» и историческую «Схватку», причем последняя явно пользуется значительно большей популярностью.

По нашему замыслу формат «Схватка» призван поддерживать множество разнообразных стилей игры, поскольку нам известно, что игрокам нравятся самые разные Командиры и уровни силы колод. Мы сразу обратили внимание, что некоторые Командиры по силе значительно выделяются среди остальных, поэтому в форматах «Схватка» подбор соперников осуществляется на базе используемых Командиров, чтобы игроки всегда имели возможность сражаться в честных и увлекательных дуэлях, играя за любых Командиров по своему усмотрению. Ввиду упомянутого дисбаланса Командиров в «Схватке» мы сделали упор на обычные, а не рейтинговые игры.

Планы на будущее

Когда MTG Arena находилась на этапе открытого бета-тестирования, у нас был лишь один формат с собранной колодой — «Стандарт». Теперь их уже пять. Можно сказать, что новый формат появлялся в Arena каждый год, однако вряд ли это будет продолжаться в прежнем ритме. Мы полагаем, что текущие форматы Arena вполне обеспечивают баланс между пожеланиями игроков и качественным подбором соперников для матчей. Мы видим возрастающий интерес игроков к «Модерну» в MTG Arena, особенно после наших недавних анонсов на GenCon относительно выпуска «Горизонты Модерна 3», но пока что в наши планы это не входит. Устранение разрыва между контентом настольной и цифровой версий для «Модерна» потребует слишком много времени и усилий.

Однако это не означает, что изменений больше не будет. Так, например, после изменений в ротации выпусков для «Стандарта» и «Алхимии» роли этих форматов в Arena также могут чуть сдвинуться, и, возможно, какие-то моменты потребуют нашего вмешательства. Кроме того, мы начинаем отслеживать карты для исторического формата, которые либо слишком сильны, либо негативно влияют на метагейм. Также мы активно обсуждаем возможности стимулирования игроков в форматах «Схватка», поскольку за последнее время популярность этих форматов значительно выросла.

Предложения форматов MTG Arena будут адаптироваться и, возможно, расширяться по мере поступления соответствующих запросов от нашей игровой аудитории. В конечном итоге наши цели остаются прежними: обеспечить как можно более эффективный, справедливый и быстрый подбор соперников для максимально широкой аудитории игроков.