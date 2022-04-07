Примечание редактора: предыдущая версия неверно описывала количество бустеров выпуска «Улицы Новой Капенны» в мастерстве выпуска. Мы обновили страницу корректной информацией. Это не повлияет на остальные награды, включенные в мастерство выпуска «Улицы Новой Капенны».

Мастерство выпуска «Улицы Новой Капенны»

  • 27 бустеров выпуска «Улицы Новой Капенны»
  • 5 шаров мастерства (Каждый можно обменять на облик карты или протектор на древе мастерства выпуска «Улицы Новой Капенны».)

Пропуск мастерства выпуска «Улицы Новой Капенны»

Мастерство выпуска «Улицы Новой Капенны» в MTG Arena представляет: протекторы для карт, золото, самоцветы и Об-Никсилис

Портреты

  • Об-Никсилис
  • Раффина, Вещая Интриганка*
  • Лорд Зандер, Коллекционер*
  • Зиатора, Испепелительница*
  • Джетмир, Стержень Разгула*
  • Фалько Спара, Творец Договоров*

*Можно получить на древе мастерства выпуска «Улицы Новой Капенны».

Карты и бустеры

  • 20 бустеров
    • 3 бустеры выпуска «Улицы Новой Капенны»
    • 3 бустера выпуска «Камигава: Неоновая Династия»
    • 3 бустера выпуска «Иннистрад: Багровая Клятва»
    • 3 бустера выпуска «Иннистрад: Полночная Охота»
    • 2 бустера выпуска «Dungeons & Dragons: Приключения в Забытых Королевствах»
    • 2 бустера выпуска «Стриксхейвен: Школа Магов»
    • 2 бустера выпуска «Калдхайм»
    • 2 бустера выпуска «Расцвет Зендикара»
  • 10 отдельных раритетных карт выпуска «Улицы Новой Капенны» (ОНК)
  • Уровень 71 и выше: 1 необычная ОНК

Протекторы для карт

  • Протекторы: Гиада, Источник Надежды
  • Изысканные протекторы: Клад

Облики карт

  • 25 шаров мастерства (Каждый можно обменять на облик карты или протектор на древе мастерства выпуска «Улицы Новой Капенны».)
  • 15 обликов обычных карт
  • 10 обликов необычных карт

Билеты на турниры

  • 1 билет на драфт с игроками (Можно использовать для участия в премьер-драфте или традиционном драфте.)

Золото и самоцветы

  • 4000 золота
  • 1200 самоцветов

Питомец

  • Противник-конструкция
  • Грубая конструкция
  • Демон-конструкция

СКОЛЬКО УРОВНЕЙ В МАСТЕРСТВЕ ВЫПУСКА «УЛИЦЫ НОВОЙ КАПЕННЫ»?

Максимальный уровень мастерства выпуска «Улицы Новой Капенны» — 70-й. Игроки с пропуском мастерства получают награды вплоть до 70-го уровня, тогда как обычные игроки — только до 54-го!