Примечание редактора: предыдущая версия неверно описывала количество бустеров выпуска «Улицы Новой Капенны» в мастерстве выпуска. Мы обновили страницу корректной информацией. Это не повлияет на остальные награды, включенные в мастерство выпуска «Улицы Новой Капенны».

Мастерство выпуска «Улицы Новой Капенны»

27 бустеров выпуска «Улицы Новой Капенны»

5 шаров мастерства (Каждый можно обменять на облик карты или протектор на древе мастерства выпуска «Улицы Новой Капенны».)

Пропуск мастерства выпуска «Улицы Новой Капенны»

Портреты

Об-Никсилис

Раффина, Вещая Интриганка*

Лорд Зандер, Коллекционер*

Зиатора, Испепелительница*

Джетмир, Стержень Разгула*

Фалько Спара, Творец Договоров*

*Можно получить на древе мастерства выпуска «Улицы Новой Капенны».

Карты и бустеры

20 бустеров 3 бустеры выпуска «Улицы Новой Капенны» 3 бустера выпуска «Камигава: Неоновая Династия» 3 бустера выпуска «Иннистрад: Багровая Клятва» 3 бустера выпуска «Иннистрад: Полночная Охота» 2 бустера выпуска «Dungeons & Dragons: Приключения в Забытых Королевствах» 2 бустера выпуска «Стриксхейвен: Школа Магов» 2 бустера выпуска «Калдхайм» 2 бустера выпуска «Расцвет Зендикара»

10 отдельных раритетных карт выпуска «Улицы Новой Капенны» (ОНК)

Уровень 71 и выше: 1 необычная ОНК

Протекторы для карт

Протекторы: Гиада, Источник Надежды

Изысканные протекторы: Клад

Облики карт

25 шаров мастерства (Каждый можно обменять на облик карты или протектор на древе мастерства выпуска «Улицы Новой Капенны».)

15 обликов обычных карт

10 обликов необычных карт

Билеты на турниры

1 билет на драфт с игроками (Можно использовать для участия в премьер-драфте или традиционном драфте.)

Золото и самоцветы

4000 золота

1200 самоцветов

Питомец

Противник-конструкция

Грубая конструкция

Демон-конструкция

СКОЛЬКО УРОВНЕЙ В МАСТЕРСТВЕ ВЫПУСКА «УЛИЦЫ НОВОЙ КАПЕННЫ»?

Максимальный уровень мастерства выпуска «Улицы Новой Капенны» — 70-й. Игроки с пропуском мастерства получают награды вплоть до 70-го уровня, тогда как обычные игроки — только до 54-го!