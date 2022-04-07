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Подробности мастерства выпуска «Улицы Новой Капенны»
Примечание редактора: предыдущая версия неверно описывала количество бустеров выпуска «Улицы Новой Капенны» в мастерстве выпуска. Мы обновили страницу корректной информацией. Это не повлияет на остальные награды, включенные в мастерство выпуска «Улицы Новой Капенны».
Мастерство выпуска «Улицы Новой Капенны»
- 27 бустеров выпуска «Улицы Новой Капенны»
- 5 шаров мастерства (Каждый можно обменять на облик карты или протектор на древе мастерства выпуска «Улицы Новой Капенны».)
Пропуск мастерства выпуска «Улицы Новой Капенны»
Портреты
- Об-Никсилис
- Раффина, Вещая Интриганка*
- Лорд Зандер, Коллекционер*
- Зиатора, Испепелительница*
- Джетмир, Стержень Разгула*
- Фалько Спара, Творец Договоров*
*Можно получить на древе мастерства выпуска «Улицы Новой Капенны».
Карты и бустеры
- 20 бустеров
- 3 бустеры выпуска «Улицы Новой Капенны»
- 3 бустера выпуска «Камигава: Неоновая Династия»
- 3 бустера выпуска «Иннистрад: Багровая Клятва»
- 3 бустера выпуска «Иннистрад: Полночная Охота»
- 2 бустера выпуска «Dungeons & Dragons: Приключения в Забытых Королевствах»
- 2 бустера выпуска «Стриксхейвен: Школа Магов»
- 2 бустера выпуска «Калдхайм»
- 2 бустера выпуска «Расцвет Зендикара»
- 10 отдельных раритетных карт выпуска «Улицы Новой Капенны» (ОНК)
- Уровень 71 и выше: 1 необычная ОНК
Протекторы для карт
- Протекторы: Гиада, Источник Надежды
- Изысканные протекторы: Клад
Облики карт
- 25 шаров мастерства (Каждый можно обменять на облик карты или протектор на древе мастерства выпуска «Улицы Новой Капенны».)
- 15 обликов обычных карт
- 10 обликов необычных карт
Билеты на турниры
- 1 билет на драфт с игроками (Можно использовать для участия в премьер-драфте или традиционном драфте.)
Золото и самоцветы
- 4000 золота
- 1200 самоцветов
Питомец
- Противник-конструкция
- Грубая конструкция
- Демон-конструкция
СКОЛЬКО УРОВНЕЙ В МАСТЕРСТВЕ ВЫПУСКА «УЛИЦЫ НОВОЙ КАПЕННЫ»?
Максимальный уровень мастерства выпуска «Улицы Новой Капенны» — 70-й. Игроки с пропуском мастерства получают награды вплоть до 70-го уровня, тогда как обычные игроки — только до 54-го!