Подробности мастерства выпуска «Затерянные Пещеры Иксалана»
МАСТЕРСТВО ВЫПУСКА «ЗАТЕРЯННЫЕ ПЕЩЕРЫ ИКСАЛАНА»
- 33 бустера «Затерянные Пещеры Иксалана»
- 5 шаров мастерства (Каждый можно обменять на облик карты или портрет на древе мастерства выпуска «Затерянные Пещеры Иксалана».)
АБОНЕМЕНТ МАСТЕРСТВА ВЫПУСКА «ЗАТЕРЯННЫЕ ПЕЩЕРЫ ИКСАЛАНА»
ПОРТРЕТЫ
- Квинториус Канд
- Владыка Окинек Ахау (древо мастерства выпуска)
- Адмирал Бравада (древо мастерства выпуска)
- Вито, Фанатик Акласоца (древо мастерства выпуска)
- Гишат, Аватара Солнца (древо мастерства выпуска)
- Уатли, Поэтесса Единства (древо мастерства выпуска)
КАРТЫ И БУСТЕРЫ
- 20 бустеров:
- 4 бустера «Затерянные Пещеры Иксалана»
- 4 бустера «Дебри Элдраина»
- 4 бустера «Марш Машин»
- 4 бустера «Фирексия: Все Станет Одно»
- 4 бустера «Война Братьев»
- 11 раритетных отдельных наградных карт (ОНК) выпуска «Затерянные Пещеры Иксалана»
- Уровень 91 и выше: 1 необычная ОНК
ПРОТЕКТОРЫ ДЛЯ КАРТ
- Протектор «Затерянные Пещеры»
- Изысканный протектор «Наездница на Летучей Мыши»
ОБЛИКИ КАРТ
- 25 шаров мастерства (Каждый можно обменять на облик карты или протектор на древе мастерства выпуска «Затерянные Пещеры Иксалана».)
- 15 обликов обычных карт
- 10 обликов необычных карт
БИЛЕТЫ НА ТУРНИРЫ
- 1 билет на драфт с игроками (можно использовать для участия в премьер-драфте или традиционном драфте)
ЗОЛОТО И САМОЦВЕТЫ
- 4000 золота
- 1200 самоцветов
КОМПАНЬОН
- Обычный Хищник
- Необычный Хищник
- Редкий Хищник
СКОЛЬКО УРОВНЕЙ В МАСТЕРСТВЕ ВЫПУСКА «ЗАТЕРЯННЫЕ ПЕЩЕРЫ ИКСАЛАНА»?
Максимальный уровень мастерства выпуска «Затерянные Пещеры Иксалана» — 90-й. Игроки с абонементом мастерства получают награды вплоть до 90-го уровня, тогда как обычные игроки — только до 72-го!