МАСТЕРСТВО ВЫПУСКА «ЗАТЕРЯННЫЕ ПЕЩЕРЫ ИКСАЛАНА»

33 бустера «Затерянные Пещеры Иксалана»

5 шаров мастерства (Каждый можно обменять на облик карты или портрет на древе мастерства выпуска «Затерянные Пещеры Иксалана».)

АБОНЕМЕНТ МАСТЕРСТВА ВЫПУСКА «ЗАТЕРЯННЫЕ ПЕЩЕРЫ ИКСАЛАНА»

ПОРТРЕТЫ

Квинториус Канд

Владыка Окинек Ахау (древо мастерства выпуска)

Адмирал Бравада (древо мастерства выпуска)

Вито, Фанатик Акласоца (древо мастерства выпуска)

Гишат, Аватара Солнца (древо мастерства выпуска)

Уатли, Поэтесса Единства (древо мастерства выпуска)

КАРТЫ И БУСТЕРЫ

20 бустеров: 4 бустера «Затерянные Пещеры Иксалана» 4 бустера «Дебри Элдраина» 4 бустера «Марш Машин» 4 бустера «Фирексия: Все Станет Одно» 4 бустера «Война Братьев»

11 раритетных отдельных наградных карт (ОНК) выпуска «Затерянные Пещеры Иксалана»

Уровень 91 и выше: 1 необычная ОНК

ПРОТЕКТОРЫ ДЛЯ КАРТ

Протектор «Затерянные Пещеры»

Изысканный протектор «Наездница на Летучей Мыши»

ОБЛИКИ КАРТ

25 шаров мастерства (Каждый можно обменять на облик карты или протектор на древе мастерства выпуска «Затерянные Пещеры Иксалана».)

15 обликов обычных карт

10 обликов необычных карт

БИЛЕТЫ НА ТУРНИРЫ

1 билет на драфт с игроками (можно использовать для участия в премьер-драфте или традиционном драфте)

ЗОЛОТО И САМОЦВЕТЫ

4000 золота

1200 самоцветов

КОМПАНЬОН

Обычный Хищник

Необычный Хищник

Редкий Хищник

СКОЛЬКО УРОВНЕЙ В МАСТЕРСТВЕ ВЫПУСКА «ЗАТЕРЯННЫЕ ПЕЩЕРЫ ИКСАЛАНА»?

Максимальный уровень мастерства выпуска «Затерянные Пещеры Иксалана» — 90-й. Игроки с абонементом мастерства получают награды вплоть до 90-го уровня, тогда как обычные игроки — только до 72-го!