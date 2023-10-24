МАСТЕРСТВО ВЫПУСКА «ЗАТЕРЯННЫЕ ПЕЩЕРЫ ИКСАЛАНА»

  • 33 бустера «Затерянные Пещеры Иксалана»
  • 5 шаров мастерства (Каждый можно обменять на облик карты или портрет на древе мастерства выпуска «Затерянные Пещеры Иксалана».)

АБОНЕМЕНТ МАСТЕРСТВА ВЫПУСКА «ЗАТЕРЯННЫЕ ПЕЩЕРЫ ИКСАЛАНА»

Получайте бустеры, протекторы и многое другое, овладевая мастерством выпуска «Затерянные Пещеры Иксалана»

ПОРТРЕТЫ

  • Квинториус Канд
  • Владыка Окинек Ахау (древо мастерства выпуска)
  • Адмирал Бравада (древо мастерства выпуска)
  • Вито, Фанатик Акласоца (древо мастерства выпуска)
  • Гишат, Аватара Солнца (древо мастерства выпуска)
  • Уатли, Поэтесса Единства (древо мастерства выпуска)

КАРТЫ И БУСТЕРЫ

  • 20 бустеров:
    • 4 бустера «Затерянные Пещеры Иксалана»
    • 4 бустера «Дебри Элдраина»
    • 4 бустера «Марш Машин»
    • 4 бустера «Фирексия: Все Станет Одно»
    • 4 бустера «Война Братьев»
  • 11 раритетных отдельных наградных карт (ОНК) выпуска «Затерянные Пещеры Иксалана»
  • Уровень 91 и выше: 1 необычная ОНК

ПРОТЕКТОРЫ ДЛЯ КАРТ

  • Протектор «Затерянные Пещеры»
  • Изысканный протектор «Наездница на Летучей Мыши»

ОБЛИКИ КАРТ

  • 25 шаров мастерства (Каждый можно обменять на облик карты или протектор на древе мастерства выпуска «Затерянные Пещеры Иксалана».)
  • 15 обликов обычных карт
  • 10 обликов необычных карт

БИЛЕТЫ НА ТУРНИРЫ

  • 1 билет на драфт с игроками (можно использовать для участия в премьер-драфте или традиционном драфте)

ЗОЛОТО И САМОЦВЕТЫ

  • 4000 золота
  • 1200 самоцветов

КОМПАНЬОН

  • Обычный Хищник
  • Необычный Хищник
  • Редкий Хищник

СКОЛЬКО УРОВНЕЙ В МАСТЕРСТВЕ ВЫПУСКА «ЗАТЕРЯННЫЕ ПЕЩЕРЫ ИКСАЛАНА»?

Максимальный уровень мастерства выпуска «Затерянные Пещеры Иксалана» — 90-й. Игроки с абонементом мастерства получают награды вплоть до 90-го уровня, тогда как обычные игроки — только до 72-го!